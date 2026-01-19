«Интернасьонал» объявил о соглашении с ЦСКА по Вильягре. Хавбеку осталось пройти медосмотр
«Интернасьонал» объявил о соглашении с ЦСКА по Вильягре.
«Интернасьонал» объявил о договоренности с ЦСКА по трансферу хавбека Родриго Вильягры.
«Интернасьонал» объявляет о достижении соглашения по условиям контракта с полузащитником Родриго Вильягрой и его нынешним клубом ЦСКА.
Спортсмен прибудет в Порту-Алегри в ближайшие дни для прохождения медосмотра и завершения необходимых юридических и административных процедур.
После завершения этих процедур и успешного прохождения медосмотра игрок будет официально объявлен новым футболистом клуба на сезон-2026 и присоединится к команде», – говорится в сообщении бразильского клуба.
Ранее сообщалось, что ЦСКА отдаст аргентинца в аренду «Интернасьоналу» за 400 тысяч долларов с обязательным выкупом за 5 млн, если он сыграет 60% матчей.
Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14582 голоса
Да, это возможно
Нет, не верю
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Интернасьонала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости