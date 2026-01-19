«Интернасьонал» объявил о соглашении с ЦСКА по Вильягре. Хавбеку осталось пройти медосмотр

«Интернасьонал» объявил о соглашении с ЦСКА по Вильягре.

«Интернасьонал» объявляет о достижении соглашения по условиям контракта с полузащитником Родриго Вильягрой и его нынешним клубом ЦСКА .

Спортсмен прибудет в Порту-Алегри в ближайшие дни для прохождения медосмотра и завершения необходимых юридических и административных процедур.

После завершения этих процедур и успешного прохождения медосмотра игрок будет официально объявлен новым футболистом клуба на сезон-2026 и присоединится к команде», – говорится в сообщении бразильского клуба.

Ранее сообщалось , что ЦСКА отдаст аргентинца в аренду «Интернасьоналу» за 400 тысяч долларов с обязательным выкупом за 5 млн, если он сыграет 60% матчей.