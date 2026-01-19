Семенов об «Ахмате»: «В шестерку еще можно попытаться запрыгнуть. Следующий сезон можно будет охарактеризовать как черчесовский»

Семенов об «Ахмате»: в шестерку еще можно попытаться запрыгнуть.

Экс-защитник «Ахмата » Андрей Семенов оценил работу Станислава Черчесова на посту тренера грозненского клуба.

После 18 туров «Ахмат» занимает в РПЛ 8-е место.

— Как оцените его результаты после прихода в грозненский клуб?

— Немного удивился спаду, который произошел. После прихода они сначала выиграли 3-4 игры, а потом начались непонятные проигрыши, хотя они никому по игре особо не проигрывали. Я удивился результатам, потому что всегда замечал тенденцию в «Ахмате»: когда приходит новый тренер, происходит эмоциональный всплеск, а потом команда проседает. Почему-то думал, что Станислав Саламович этого не допустит. Хотя все-таки какая-то ментальность сыграла свою роль.

Но тем не менее: мы видим, что последние игры команда выиграла. Уверен, что сейчас Черчесов проведет полноценные сборы и подготовит команду так, как ему нужно. Весной мы увидим более качественную игру под его руководством.

— Добьется успехов в Грозном?

— Смотря что такое успех для Грозного: топ-6 — туда очень тяжело будет залезть. Следующий сезон можно будет охарактеризовать как черчесовский. Сейчас вряд ли какие-то результаты уже придут, но в первую шестерку еще попытаться можно запрыгнуть, – сказал Семенов.