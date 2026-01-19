Сенегал драматично выиграл Кубок Африки, «Барса» влетела «Сосьедаду» Захаряна, 5-е место Коростелева в «разделке», Косторная и Куница перешли к Плющенко, 11 французов «Бреста» и другие новости

1. 🏆Сенегал выиграл Кубок Африки, победив Марокко в безумном финале – 1:0! Гуйе забил в 1-м экстра-тайме, Браим не реализовал пенальти на 114-й минуте, решив пробить паненкой, команда Мане уходила с поля (Садьо остался и жестами призывал партнеров вернуться).

2. «Барселона» проиграла «Сосьедаду» в гостях в 20-м туре Ла Лиги – 1:2! Рэшфорд забил с паса Ямаля, голы Оайрсабаля, Фермина и Ламина отменили, Солера удалили на 88-й.

3. Australian Open. Екатерина Александрова уступила Зейнеп Сенмез, Анастасия Павлюченкова – квалифаеру Чжосюань Бай, Анна Блинкова – Талии Гибсон (WC). Действующая чемпионка Арина Соболенко победила Сару Ракотомангу (WC).

В мужской сетке первая ракетка мира Карлос Алькарас победил Адама Уолтона, Александр Зверев прошел Габриэля Диалло, Александр Бублик обыграл Дженсона Бруксби.

4. Российский лыжник Савелий Коростелев занял 5-е место в «разделке» на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Оберхофе. Победил норвежец Мартин Левстрем Ниенге. Дарья Непряева стала 16-й, первой финишировала шведка Моа Илар.

Александр Большунов выиграл скиатлон на Кубке России в Казани, Семиков – 2-й, Якимушкин – 3-й.

5. Александр Овечкин не стал обматывать клюшку радужной лентой перед игрой с «Флоридой». Часть игроков «Вашингтона» сделала это.

6. Французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла пасьют на Кубке мира в Рупольдинге, Ханна Оберг – 2-я, Бене – 3-я. Норвежец Йоханнес Дале-Шевдал выиграл мужскую гонку преследования, Перро – 2-й, Понсилуома – 3-й, Джакомель – 5-й.

Наталия Шевченко выиграла большой масс-старт на Кубке России по биатлону в Демино, Дербушева – 2-я, Сливко – 3-я. Ярослав Конкин победил в мужском забеге, Воробей – 2-й, Халили – 3-й.

7. «Астон Вилла» проиграла «Эвертону», в результате «Арсенал» увеличил отрыв от нее и «Ман Сити» до 7 очков по итогам 22-го тура АПЛ.

Дебютный гол Фюллькруга принес «Милану» победу над «Лечче» (1:0), «Рома» обыграла «Торино» в гостях (2:0), Мален забил в дебютном матче за римлян.

8. В Фонбет КХЛ «Лада» победила «Сочи», а «Трактор» уступил «Авангарду» – Дамир Шарипзянов забил 3 гола . Он первый защитник в истории, сделавший два хет-трика в лиге.

9. Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, перешли в академию «Ангелы Плющенко». Их продолжит тренировать Сергей Росляков.

10. НХЛ. «Тампа» с 70-м очком Кучерова в сезоне и 20-й победой Василевского обыграл «Даллас» (4:1). Все результаты небольшого игрового дня – здесь .

11. «Зенит» рассматривает трансфер Артема Карпукаса на фоне ужесточения лимита. Хавбек «Локо» нравится Семаку, пишет инсайдер Иван Карпов.

12. НБА. 25 очков (100% с игры) и 13 подборов Деандре Эйтона помогли «Лейкерс» победить «Торонто», 30+8+8 от Дени Авдии позволили «Портленду» обыграть «Сакраменто» и другие результаты .

13. Миралем Пьянич и Нани перейдут в «Актобе» – у них будет самая высокая зарплата в истории лиги Казахстана. Смолов и Мюллер тоже интересны клубу.

13. Евгений Кузнецов выбыл на 2-3 недели из-за травмы. У форварда «Салавата» 3 очка в 5 матчах за клуб.

14. У «Бреста» вышло 11 французских игроков в стартовом составе на матч с «Лионом» – в Лиге 1 такого не было с марта 2012-го. У лионцев – ни одного француза.

15. Владельцы «Ливерпуля» поддерживают главного тренера Арне Слота и не последуют примеру «МЮ» и «Челси», которые уволили Рубена Аморима и Энцо Мареску.

16. Статья о Роналду заняла 6-е место в списке самых популярных на «Википедии» за 25 лет, о Месси – 11-е. Футболисты опередили «Игру престолов», Гитлера, Тейлор Свифт и уступили Трампу.

Цитаты дня.

Моуринью на вопрос о возвращении в «Реал»: «Не втягивайте меня в мыльные оперы . Бывают хорошие, но они слишком затянуты»

Ральф Шумахер: «Кажется, «Феррари» разрабатывает два разных болида – возможно, из-за предпочтений Леклера и Хэмилтона. Это кошмар»

«Трамп выставил США на посмешище своими империалистическими амбициями . Его политика усиливает влияние Китая и России». Гашек о новой пошлине из-за Гренландии

Флик про 1:2 с «Сосьедадом»: «Фантастический матч «Барселоны». Бывают дни, когда все правильно, но не везет. Результат не по игре »

Дзюба о современных игроках: «Восемь кубиков пресса, разрывают залы. Но как только футбольный мячик видят – начинаются проблемы »