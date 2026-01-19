  • Спортс
  • Шишкин о «Краснодаре»: «Главная проблема — зависимость от Кордобы. Если он получит травму или уйдет, шансы на чемпионство сильно сократятся»
Шишкин о «Краснодаре»: «Главная проблема — зависимость от Кордобы. Если он получит травму или уйдет, шансы на чемпионство сильно сократятся»

Бывший защитник «Краснодара» Роман Шишкин отметил зависимость «быков» от Джона Кордобы.

В 16 матчах сезона РПЛ на счету нападающего южан 8 голов и 4 ассиста.

«Главная проблема «Краснодара» — зависимость от Кордобы. Он стабильно хорош. Большая часть успеха команды — это именно Кордоба. Если он получит травму или уйдёт, шансы «Краснодара» на чемпионство сильно сократятся. Мусаев всегда рассчитывает на него. 

И еще результат зависит от Сперцяна. Сложно представить, что «Краснодар» будет таким же успешным в случае его ухода и отсутствия достойной замены», — сказал Шишкин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoДжон Кордоба
logoРоман Шишкин
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoЭдуард Сперцян
