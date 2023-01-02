Денис Романцов – команде Ди Маттео, Дрогба и Лэмпарда.

17 мая 1997-го «Челси» взял первый трофей за четверть века – Кубок Англии. На вечеринке в отеле Waldorf капитан Деннис Уайз обратился к Кончетте – слабовидящей сестре полузащитника Роберто Ди Маттео, открывшего счет на 43-й секунде финала.

«Хочешь, опишу гол твоего брата? Короче, я пролетел мимо двух игроков «Мидлсбро», прокинул мяч между ног третьему, вбежал в штрафную, обвел вратаря, остановил мяч в дюйме от пустых ворот и позволил Роберто забить».

На самом деле гол Ди Маттео выглядел так:

«В «Лацио» Ди Маттео был опорником, а я пообещал ему более атакующую роль – по сути, предложил заменить меня в составе «Челси», – сообщил тренер того «Челси» Руд Гуллит. – Робби быстро адаптировался и стал регулярно забивать. Он очень умный парень и космополит: вырос в Швейцарии и знает много языков.

Когда я позвонил ему и позвал в «Челси», он находился в раздевалке сборной Италии и, чтобы окружающие его не поняли, заговорил по-немецки. Я подумал, что он разыгрывает меня и передал трубку какому-то немцу – настолько идеальным было его произношение».

Второй и последний мяч в финале Кубка-1997 забил еще один центральный полузащитник – Эдди Ньютон, пропустивший до этого почти год из-за перелома ноги.

Ди Маттео и Ньютон закончили из-за травм в 2002-м, вместе получили тренерские лицензии и в 2008-м взялись за «МК Донс»: Эдди стал помощником Роберто.

Подняв новичка League One на третье место, они двинули в «Вест Бром». Вывели клуб в АПЛ, но в феврале 2011-го были уволены после 0:3 от «Ман Сити».

До их триумфа в Лиге чемпионов оставалось пятнадцать месяцев.

После Анчелотти «Челси» нанял Виллаш-Боаша, который работал тренером меньше двух лет

В мае 2011-го один из тренеров Ди Маттео в сборной Италии-94/95 Карло Анчелотти проиграл в последнем туре «Эвертону» и сразу после пресс-конференции узнал об увольнении из «Челси» – от исполнительного директора Рона Гурлэя.

Преемника выбирали месяц и остановились на Андре Виллаш-Боаше, который три года был скаутом «Челси» при Моуринью, а главным тренером проработал всего 21 месяц.

Двенадцати из них хватило для четырех титулов, но это не делало ставку на 34-летнего тренера менее рискованной. Казалось, Андре останется в «Порту» на второй год, покажет себя в ЛЧ и тогда уж уедет.

Так почему он сорвался в Англию?

У президента «Порту» Пинту да Кошты нашелся ответ: «Виллаш-Боаш боялся, что если у него не получится в Лиге чемпионов, никто после этого не захочет его пригласить. У него всегда был какой-то комплекс, его преследовал призрак Моуринью.

Когда говорят о больших европейских клубах, называют «Реал», «Барселону», «МЮ» – но не «Челси». Думаю, что для Гвардиолы этот сезон станет последним в «Барселоне», и «Барса» была бы хорошим клубом для Виллаша-Боаша».

Но Андре не стал ждать. Как с переездом в топ-5, так и с кадровыми реформами. Через несколько дней после назначения в «Челси» он заменил многолетнего второго тренера Пола Клемента на Роберто Ди Маттео.

«Около семи месяцев назад я сидел за столом, отмечая Рождество, – вспоминал Роберто, – и люди спрашивали меня: «Кем вы видите себя через два года? В топ-клубе?»

И в начале февраля я остался вовсе без работы. Теперь я даже рад тому увольнению – иначе не попал бы в «Челси».

Считаю, что хорошо потрудился в «Вест Бромвиче», учитывая, в каком состоянии он тогда был. Но и подумать не мог, что вскоре вернусь в «Челси».

Виллаш-Боаш работает клубным тренером всего-ничего, но в футболе он уже 15 лет и понимает, как управлять игроками. К тому же знает пять языков – это фантастика, как он переключается с одного на другой.

Мы отлично понимаем друг друга, ведь у нас общий взгляд на футбол. Такое ощущение, что мы с Андре знакомы 30 лет. Не думаю, что он видит в ком-либо угрозу (Ди Маттео, видимо, имел в виду и себя, и лидеров «Челси» – почти ровесников Виллаш-Боаша – Sports.ru)».

Лидеры «Челси» не понимали, чего хочет новый тренер. Особенно Дрогба

Начал Андре оптимистично. В первом товарищеском матче – с «Уиком Уондерерс» – самый дорогой игрок АПЛ Фернандо Торрес забил вскоре после перерыва. Анчелотти ждал его первого гола чуть дольше – 903 минуты!

В той игре хватало удивительного: например, последний мяч забил будущий кумир фанатов «Локо» Слободан Райкович после углового Юрия Жиркова.

Но стартовал чемпионат, и удивляло уже то, что Фернандо Торрес выходит в стартовом составе, хотя снова не забивает.

Больше всех негодовал Дидье Дрогба. Он где-то услышал, что Виллаш-Боаш планирует избавиться от ветеранов, и посчитал свои десять минут против «Стока» в первом туре (0:0) убедительным подтверждением слухов.

После игры со «Стоком» Дрогба уточнил у Андре свой статус в команде, но не получил четкого ответа. Только мнение, что Торрес – лучший форвард «Челси». Дидье не согласился – считал, что сильнее всех Анелька.

В первые два месяца с Андре «Челси» проиграл только раз (плюс 9 побед и 2 ничьи), но Дрогба объяснял это свежестью после безнапряжной

предсезонки – тремя годами ранее уже погорели на этом со Сколари, забуксовав в конце октября.

К тому же Виллаш-Боаш без конца чередовал форвардов, что мешало Дрогба набрать форму. В автобиографии Дидье добавил, что он и другие лидеры не могли вести за собой остальных – потому что с трудом понимали, чего хочет тренер.

В декабре-2011 «Челси» перестал побеждать в АПЛ, но пролез в плей-офф ЛЧ благодаря Дрогба

В конце ноября 2011-го «Челси» проиграл «Ливерпулю», пропустив из-за ошибки при выходе из обороны, и отлетел на пятое место.

«Мое увольнение не вопрос терпеливости Романа, – успокаивал себя Виллаш-Боаш. – Он не стал бы платить «Порту» 15 миллионов евро за меня, а потом выплачивать неустойку за разрыв контракта.

Мы собираемся построить нечто новое в клубе, работаем на будущие результаты».

В то же время Андре, вероятно, понимал, что команда в кризисе. Он созвал ветеранов и не в первый раз услышал от Дрогба: хватит рисковать у своих ворот, вспомним про длинные пасы.

Виллаш-Боаш ответил на общем собрании: нет, гнем свою линию – так победим в ЛЧ: «Верите, что это нам по силам?» Все ответили да, кроме Дрогба. При этом именно его 2+1 обеспечили победу «Челси» в матче за выход в плей-офф ЛЧ с «Валенсией» (3:0).

В тот вечер так и остался на лавке Фрэнк Лэмпард, взбрыкнувший после замены в предыдущей игре, с «Ньюкаслом». Через три дня Андре выпустил его вместо Мейрелеша – при 1:1 с «Ман Сити». Лэмпард забил победный мяч, но вскоре вернулся в резерв.

«Челси» закончил 2011-й четырьмя матчами без побед в АПЛ, а Виллаш-Боаш перед Рождеством добился увольнения с клубного ТВ кумира «Стэмфорд Бридж» семидесятых Томми Лэнгли – за довольно мягкую критику.

«Его уверенность в себе граничит с высокомерием», – написал тогда об Андре журналист Daily Mail Малколм Фолли.

Виллаш-Боаш хотел обновить «Челси», но Абрамович не разделял его философию

В январе 2012-го Анелька улетел в «Шанхай», а Дрогба на Кубок Африки, и «Челси» посыпался: ничьи с «Норвичем» и «Суонси», 3:3 с «МЮ» после 3:0 к 50-й минуте и 0:2 от «Эвертона» – за полторы недели до возобновления Лиги чемпионов.

Турнира, который Андре (по словам босса «Порту») боялся провалить с «Порту», а Абрамович девятый год мечтал выиграть.

В феврале 2012-го Роман четырежды за пять дней побывал на базе «Челси»: наблюдал за тренировками и беседовал с тренером. После этого Виллаш-Боаш посадил Лэмпарда на лавку в первой игре плей-офф ЛЧ и проиграл в Неаполе 1:3.

От четвертого гола на 81-й минуте спас Эшли Коул, заменивший в первом тайме травмированного Босингву. По слухам, Эшли начал игру в запасе, так как накануне откликнулся на предложение тренера прямо высказать любые претензии.

Дрогба в автобиографии подтвердил, что по возвращении с Кубка Африки понял: игроки недовольны Андре – одни в ссоре ним, другие демотивированы.

После 0:1 от «Вест Брома» и за полторы недели до ответной игры с «Наполи» Абрамович заменил Виллаш-Боаша на Ди Маттео.

Я потом спросил агента Андре Карлуша Гонсалвеша:

– Не слишком ли рано Виллаш-Боаш рванул в Англию?

– Считаю, мы выбрали верное время. Самостоятельную карьеру Андре начал еще до «Порту», в «Академике» Коимбра – принял ее в ужасном состоянии и сохранил в суперлиге.

Конечно, Андре думал остаться в «Порту» на второй сезон, хотя имел предложения от «Ромы» и «Ювентуса», но, когда позвал «Челси», мы решили, что переезд в Англию будет хорошим шагом для Андре.

За год в «Порту» он выиграл все турниры, в которых участвовал, и «Челси» был клубом, с которым он мог двинуться дальше.

– Почему у него не получилось?

– Он хотел поменять некоторые вещи в раздевалке «Челси», обновить команду – она была слишком старой. Но, когда приходишь в устоявшийся коллектив с реформами, кому-то в команде это может не понравиться.

Владелец «Челси» не разделял философию Андре, не хотел никакого обновления состава, и, когда в чемпионате начались трудности, он сразу уволил Андре.

– Правда, что Виллаш-Боаш конфликтовал с Джоном Терри и Фрэнком Лэмпардом?

– Ничего подобного. Некоторые опытные игроки могли переживать из-за того, что получают меньше игрового времени, чем привыкли, это естественно.

Но, если вы спрашиваете про Терри и Лэмпарда, то Фрэнк отправил Андре смс со словами поддержки, когда состоялась отставка, а Джон поблагодарил Андре через прессу. Вряд ли они поступили бы так, будь них проблемы в общении с Андре.

Сначала Ди Маттео мало общался с игроками, и те провели собрание без тренеров

Также Виллаш-Боаша публично поблагодарили Хуан Мата с Давидом Луизом, а Ди Маттео посвятил ему первую победу – над «Бирмингемом» в Кубке.

В то же время Роберто взял в помощники Эдди Ньютона и вернул в стартовый состав Лэмпарда, одного из героев второй игры с «Наполи». Сначала Фрэнк ассистировал Терри, недавно залечившему травму колена, а потом реализовал пенальти и перевел игру в овертайм.

Победный мяч Бранислав Иванович забил с паса Дрогба, автора первого гола в матче.

Двумя месяцами ранее Дидье настолько разочаровался в Виллаш-Боаше, что собирался в Китай, но его не отпустили, и после финального свистка игры с «Наполи» Ди Маттео, по выражению журналиста Гари Такера, прыгнул на Дрогба как школьник на отца после долгой разлуки.

«Стареющий «Челси» отказался умирать», – написал в Daily Mail Мэтт Лоутон. А Шон Кастис из The Sun: «Терри, Лэмпард и Дрогба доказали, что им рано на пенсию».

Помощник Ди Маттео Эдди Ньютон уточнил, как мотировал ветеранов: «Лэмпсу было 33 года, Джей Ти – 31, Дрогба – 34. Перед игрой с «Наполи» мы с Робби сказали им: «Возможно, это ваш последний шанс в Лиге чемпионов».

Дрогба, правда, добавил в автобиографии, что сначала Ди Маттео вел себя нерешительно и мало общался с игроками. Тогда они провели собрание без тренеров, и Дидье сказал: «Я тут восемь лет и не жаловался на ссылки в запас.

А кто пожалуется – будет иметь проблемы со мной. Нам нужны только радостные лица. Наслаждаемся футболом и стараемся выиграть Лигу чемпионов».

Ди Маттео реанимировал Фернандо Торреса, а Дрогба стал идеальным оружием в игре вторым номером с «Барсой»

Ди Маттео полагался не только на реваншизм ветеранов. Лиссабонский матч четвертьфинала с «Бенфикой», два года не знавшей дома еврокубковых поражений, он начал без Дрогба с Лэмпардом.

«Мы знали, что «Бенфика» действует в высоком темпе, – объяснил Роберто, – поэтому нуждались в свежих игроках, готовых много бегать».

В итоге первую выездную победу в ЛЧ за 13 месяцев «Челси» принесли самые критикуемые футболисты команды – Фернандо Торрес и Саломон Калу. Причем Торреса доверие Ди Маттео окрылило настолько, что через четыре дня он забил первый мяч в АПЛ за полгода и смял «Астон Виллу» – 1+2 и 4:2.

Как и Виллаш-Боаш, Ди Маттео ротировал нападающих, но, по просьбе Дрогба, заранее сообщал, кто выйдет в старте. Это сняло с Дидье лишнее напряжение, и именно он – через две недели после 2:1 с «Бенфикой» в Лондоне – забил «Барсе» в конце мучительного первого тайма на «Стэмфорд Бридж».

Вот что говорили игроки «Челси» в документальном фильме Sky Sports «Короли Европы».

Джон Терри: «В первые двадцать минут они возили нас. Думаю, владение было где-то 82 на 18».

Фрэнк Лэмпард: «Мы даже не парились насчет владения. Позволяли им контролировать мяч в середине поля и просто старались действовать компактно».

Эшли Коул: «Это отнимало все силы. Было трудно не только физически, но и морально. Но требовалась 100-процентная концентрация – им и секунды хватило бы для гола».

Джон Терри: «Нас возили на нашем стадионе, перед нашими болельщиками, но мы знали: если Дидье, Фрэнку или Рамиресу выпадет шанс, они его используют».

Перед перерывом Лэмпард подал в зону, оставленную Дани Алвесом, Рамиресу, а тот ворвался в штрафную и изящно, между тремя барселонцами, прострелил на Дрогба, двумя минутами ранее страдавшего от боли после удара Пуйоля – 1:0.

«Я счастлив, – признался Дидье после матча, – последние несколько дней именно эту голевую комбинацию мы отрабатывали на тренировках».

Журналист Sunday Times Джонатан Норткрофт добавил: «Ди Маттео играл по-итальянски: компактно, плотно, с редкими шансами в контратаках. И с атакующей линией из одного человека Дидье стал идеальным оружием: реализовал единственный реальный момент «Челси».

В первом тайме на «Камп Ноу» «Челси» пропустил два и лишился обоих центральных защитников

В Лондоне «Барса» превзошла «Челси» по владению (70:30) и ударам (25:4), но так и не забила.

Зато в первом тайме на «Камп Ноу» вела 2:0, а «Челси» лишился обоих центральных защитников: Терри удалили, а Кэйхилл повредил подколенное сухожилие.

Ранее – в полуфинале Кубка Англии – из-за той же травмы выбыл Давид Луиз, и из защитников в резерве остался только фулбек Босингва. Он и составил с Ивановичем новый дуэт в центре, а справа разместился Рамирес, который в конце первого тайма убежал от Пуйоля и эффектно перекинул Вальдеса – 1:2.

«Гол Рамиреса переломил матч, – подчеркнул в фильме «Короли Европы» Фрэнк Лэмпард, ассистировавший бразильцу. – Без него, думаю, мы бы проиграли».

«Мы смотрели на гол Рамиреса с изумлением, – признался Эдди Ньютон. – Общий счет 2:2 выводил нас в финал, но предстоял второй тайм, а мы были в меньшинстве.

В перерыве Джей Ти извинился за удаление, но надо было реагировать на ситуацию, а не обсуждать случившееся. Мы перешли на схему 4-5-0 и сказали игрокам: «Бейтесь друг за друга. Кто-то споткнулся – поднимите его. Держитесь вместе».

Сразу после перерыва нам влепили пенальти за фол Дрогба против Фабрегаса, но наш тренер вратарей изучил удар Месси и сказал Чеху, что Лео бьет влево. Петр качнулся вправо, но прыгнул влево, и Месси попал в перекладину.

А в конце Эшли Коул перехватил мяч и зарядил в сторону Фернандо Торреса, который внезапно оказался свободен – 3:2 по сумме двух встреч.

Обстановка в раздевалке после победы была странной. Мы радовались, но и грустили, что Джей Ти, Рамирес, Мейрелеш и Иванович пропустят финал».

Бранислав узнал, что желтая на 49-й минуте (за протест против пенальти) лишит его главного матча, только на послематчевом интервью – от репортера Sky Джеффа Шривза.

«Перед игрой на «Камп Ноу» Ди Маттео не говорил нам, у кого сколько карточек, – признался серб. – Когда все выяснилось, я подумал об одном: «Пожалуйста, просто выиграйте финал».

За две недели до финала ЛЧ «Челси» выиграл Кубок Англии

Дисквалификациями заботы Ди Маттео не ограничились. Из-за травм он мог не досчитаться также Кэйхилла, Давида Луиза и Малуда. На этом фоне место встречи с «Баварией» – Мюнхен! – казалось малозначительной деталью.

Чех даже нашел плюс в том, что игра пройдет на «Альянц Арене».

«Петр сказал мне, что Москве-2008, когда «Челси» проиграл «МЮ», все вокруг было красным, – сообщил Эдди Ньютон. – В Мюнхене же стадион был синим. Такие мелочи влияют на психологию игроков.

Я тоже суеверен. На встрече перед финалом парень из «Баварии» сказал мне: «Возьми кубок, сфоткайся». – «Э, нет, только после финала. Я слишком давно в футболе и не играю в такие игры».

В АПЛ «Челси» финишировал шестым (худший результат за десять лет), но в Мюнхен все равно прилетел воодушевленный – победой над «Ливерпулем» Далглиша в финале Кубка Англии.

«Некоторые игроки взяли этот титул в четвертый раз, а Эшли – в шестой, – говорил Эдди Ньютон. – Но праздновали – как в первый раз. Игроки «Челси» по-прежнему нуждались в трофеях – особенно на финише такого сезона.

Лэмпс сказал тогда: «Этот Кубок Англии важнее, чем мой первый титул. Потому что не знаю, выиграю ли еще что-то».

Перед финалом Ди Маттео показал игрокам видео с пожеланиями от родных – это сняло нервозность

«Все, что я сделал в предыдущие одиннадцать недель – восстановил уверенность игроков, – говорил Ди Маттео. – Много лет они были великолепны и не могли растерять все за полгода».

«Став главным, Роберто сработал умно, – добавил Лэмпард в фильме «Короли Европы». – Он обошелся без радикальных перемен, а просто поговорил с каждым игроком и взбодрил нас.

Прилетев в Мюнхен, мы поднялись на крышу отеля и посмотрели сверху на болельщиков, пьющих пиво в дружеской обстановке. Даже на крыше мы прониклись потрясающей атмосферой финала.

Еще сильнее нас вдохновляли на победу статус андердога и память о поражении в финале-2008».

Накануне игры с «Баварией» Ди Маттео собрал игроков в конференц-зале отеля, но вместо тактической установки включил получасовое видео – игровые моменты сочетались с детскими видео футболистов и пожеланиями от родных.

«Сначала мама и брат сказали: «Молодец, удачи всей команде», – вспоминал левый защитник Райан Бертран, до финала не попадавший в ЛЧ даже в запас. – А потом заговорили все остальные мои родственники, и тренер спросил: «Кто все эти люди?»

«Ребята много времени проводят вне дома, – объяснил Ди Маттео. – И я хотел показать, что все равно мы вместе. Вместе с женами, родителями и детьми. Кто-то прослезился, кто-то посмеялся, но главное – видео сняло нервозность».

Это было особенно актуально для 22-летнего Бертрана, который узнал на прогулке перед обедом, что выйдет в стартовом составе.

«После этого он минут десять сидел будто в трансе и смотрел перед собой, – вспоминал Дрогба в автобиографии. – Я шлепнул его плечу, чтобы взбодрить, и посоветовал поесть – набраться сил перед игрой».

Ди Маттео поставил Бертрана, потому что Малуда не до конца оправился от травмы, а вариант со Старриджем на левом фланге казался слишком рискованным. Ведь снова предстояло защищаться почти весь матч.

После гола Мюллера на 83-й Дрогба подумал: это конец

«Я пропустил больше месяца и за пару дней до финала снова почувствовал сильную боль в подколенном сухожилии, – вспоминал Давид Луиз. – На предматчевых тестах все было окей, но на 20-й минуте боль вернулась.

Но нет – это не вывело бы меня из игры. Я мечтал об этом матче с детства и работал ради него всю жизнь. Тогда я решил: раз тело отказывает – буду играть сердцем».

«На 83-й минуте мы пропустили, и я подумал: это конец, – признался Дрогба в автобиографии. – Но Хуан Мата воодушевил меня: «Дидье, ты должен верить!»

Вскоре Мата побежал подавать угловой, и в штрафной «Баварии» Давид Луиз сказал опекавшему его Бастиану Швайнштайгеру: «Да пожалуйста. Забью-то не я!»

Мата навесил, куда просил Дрогба.

«Слава богу, я не помешал, – говорил Лэмпард. – Если бы мяч попал мне в голову, то вылетел бы за поле. Но я почувствовал приближение Дидье, наклонил голову, и он сравнял счет».

В овертайме у Дрогба сводило ноги, и на 93-й минуте он зацепил в штрафной Франка Рибери. Пенальти. К мячу подошел Роббен, и Дрогба с Лэмпардом атаковали его: «Ты же из «Челси». Ты не можешь этого сделать. Мы знаем, куда ты ударишь».

«Перед финалом мне дали DVD со всеми пенальти «Баварии» с 2007 года, но я немного ленив и за 4-5 дней толком его не смотрел, – признался Чех. – Думал, игра не дойдет до серии пенальти, и глянул видео только в самолете.

Хотя Роббена я и так знал по «Челси»: разбегался он всегда одинаково, а бил по-разному – то вправо, то влево. Но на фоне усталости игроки исполняют на силу, не на технику, а Роббен левша, и я бы на его месте пробил в такой ситуации вправо. Вот я туда и прыгнул».

Счет не изменился, а в серии пенальти Чех пропустил от Лама, Гомеса и Нойера, но отразил удар Олича.

Потом Швайни попал в штангу, и при равном счете десятый пенальти исполнил Дрогба. Чтобы смутить Нойера, Дидье сократил разбег до минимума и положил мяч в угол.

Абрамович ждал этого триумфа девять лет и в раздевалке сказал игрокам: «Мы победили, но это только начало». Когда Роман и переводивший его директор Евгений Тененбаум упоминали Ди Маттео, игроки скандировали: «Мы хотим, чтоб он остался».

Ночью к вечеринке в отеле Mandarin Oriental присоединились Джанфранко Дзола с Рудом Гуллитом. Некоторые игроки заснули у бассейна с медалями на шеях, а секретарь клуба Дэйв Барнард – с кубком под одеялом.

Ди Маттео остался до декабря 2012-го и был уволен после поражений от «Вест Брома» и «Юве».

Следующего триумфа в ЛЧ ждали еще девять лет. И снова пришлось менять тренера посреди сезона.

Фото: Gettyimages.ru/Phil Cole, Clive Rose, Scott Heavey, Paul Gilham, Mike Hewitt, Laurence Griffiths, Shaun Botterill, Jasper Juinen, Alexander Hassenstein/Bongarts, Christof Koepsel/Bongarts, Alex Livesey