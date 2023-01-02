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«Раз тело отказывает – буду играть сердцем». Как «Челси» впервые выиграл Лигу чемпионов

Челси Челси
Роберто Ди Маттео Роберто Ди Маттео
Райан Бертран Райан Бертран
Джон Терри Джон Терри
Фернандо Торрес Фернандо Торрес
Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
Роман Абрамович Роман Абрамович
Андре Виллаш-Боаш Андре Виллаш-Боаш
Дидье Дрогба Дидье Дрогба
Петр Чех Петр Чех
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Денис Романцов – команде Ди Маттео, Дрогба и Лэмпарда.

17 мая 1997-го «Челси» взял первый трофей за четверть века – Кубок Англии. На вечеринке в отеле Waldorf капитан Деннис Уайз обратился к Кончетте – слабовидящей сестре полузащитника Роберто Ди Маттео, открывшего счет на 43-й секунде финала. 

«Хочешь, опишу гол твоего брата? Короче, я пролетел мимо двух игроков «Мидлсбро», прокинул мяч между ног третьему, вбежал в штрафную, обвел вратаря, остановил мяч в дюйме от пустых ворот и позволил Роберто забить».   

На самом деле гол Ди Маттео выглядел так:

«В «Лацио» Ди Маттео был опорником, а я пообещал ему более атакующую роль – по сути, предложил заменить меня в составе «Челси», – сообщил тренер того «Челси» Руд Гуллит. – Робби быстро адаптировался и стал регулярно забивать. Он очень умный парень и космополит: вырос в Швейцарии и знает много языков.

Когда я позвонил ему и позвал в «Челси», он находился в раздевалке сборной Италии и, чтобы окружающие его не поняли, заговорил по-немецки. Я подумал, что он разыгрывает меня и передал трубку какому-то немцу – настолько идеальным было его произношение». 

Второй и последний мяч в финале Кубка-1997 забил еще один центральный полузащитник – Эдди Ньютон, пропустивший до этого почти год из-за перелома ноги. 

Ди Маттео и Ньютон закончили из-за травм в 2002-м, вместе получили тренерские лицензии и в 2008-м взялись за «МК Донс»: Эдди стал помощником Роберто.  

Подняв новичка League One на третье место, они двинули в «Вест Бром». Вывели клуб в АПЛ, но в феврале 2011-го были уволены после 0:3 от «Ман Сити».

До их триумфа в Лиге чемпионов оставалось пятнадцать месяцев.

После Анчелотти «Челси» нанял Виллаш-Боаша, который работал тренером меньше двух лет 

В мае 2011-го один из тренеров Ди Маттео в сборной Италии-94/95 Карло Анчелотти проиграл в последнем туре «Эвертону» и сразу после пресс-конференции узнал об увольнении из «Челси» – от исполнительного директора Рона Гурлэя. 

Преемника выбирали месяц и остановились на Андре Виллаш-Боаше, который три года был скаутом «Челси» при Моуринью, а главным тренером проработал всего 21 месяц. 

Двенадцати из них хватило для четырех титулов, но это не делало ставку на 34-летнего тренера менее рискованной. Казалось, Андре останется в «Порту» на второй год, покажет себя в ЛЧ и тогда уж уедет. 

Так почему он сорвался в Англию?

У президента «Порту» Пинту да Кошты нашелся ответ: «Виллаш-Боаш боялся, что если у него не получится в Лиге чемпионов, никто после этого не захочет его пригласить. У него всегда был какой-то комплекс, его преследовал призрак Моуринью. 

Когда говорят о больших европейских клубах, называют «Реал», «Барселону», «МЮ» – но не «Челси». Думаю, что для Гвардиолы этот сезон станет последним в «Барселоне», и «Барса» была бы хорошим клубом для Виллаша-Боаша».

Но Андре не стал ждать. Как с переездом в топ-5, так и с кадровыми реформами. Через несколько дней после назначения в «Челси» он заменил многолетнего второго тренера Пола Клемента на Роберто Ди Маттео. 

«Около семи месяцев назад я сидел за столом, отмечая Рождество, – вспоминал Роберто, – и люди спрашивали меня: «Кем вы видите себя через два года? В топ-клубе?» 

И в начале февраля я остался вовсе без работы. Теперь я даже рад тому увольнению – иначе не попал бы в «Челси».

Считаю, что хорошо потрудился в «Вест Бромвиче», учитывая, в каком состоянии он тогда был. Но и подумать не мог, что вскоре вернусь в «Челси».

Виллаш-Боаш работает клубным тренером всего-ничего, но в футболе он уже 15 лет и понимает, как управлять игроками. К тому же знает пять языков – это фантастика, как он переключается с одного на другой. 

Мы отлично понимаем друг друга, ведь у нас общий взгляд на футбол. Такое ощущение, что мы с Андре знакомы 30 лет. Не думаю, что он видит в ком-либо угрозу (Ди Маттео, видимо, имел в виду и себя, и лидеров «Челси» – почти ровесников Виллаш-Боаша – Sports.ru)». 

Лидеры «Челси» не понимали, чего хочет новый тренер. Особенно Дрогба 

Начал Андре оптимистично. В первом товарищеском матче – с «Уиком Уондерерс» – самый дорогой игрок АПЛ Фернандо Торрес забил вскоре после перерыва. Анчелотти ждал его первого гола чуть дольше – 903 минуты!

В той игре хватало удивительного: например, последний мяч забил будущий кумир фанатов «Локо» Слободан Райкович после углового Юрия Жиркова.

Но стартовал чемпионат, и удивляло уже то, что Фернандо Торрес выходит в стартовом составе, хотя снова не забивает. 

Больше всех негодовал Дидье Дрогба. Он где-то услышал, что Виллаш-Боаш планирует избавиться от ветеранов, и посчитал свои десять минут против «Стока» в первом туре (0:0) убедительным подтверждением слухов. 

После игры со «Стоком» Дрогба уточнил у Андре свой статус в команде, но не получил четкого ответа. Только мнение, что Торрес – лучший форвард «Челси». Дидье не согласился – считал, что сильнее всех Анелька. 

В первые два месяца с Андре «Челси» проиграл только раз (плюс 9 побед и 2 ничьи), но Дрогба объяснял это свежестью после безнапряжной 

предсезонки – тремя годами ранее уже погорели на этом со Сколари, забуксовав в конце октября. 

К тому же Виллаш-Боаш без конца чередовал форвардов, что мешало Дрогба набрать форму. В автобиографии Дидье добавил, что он и другие лидеры не могли вести за собой остальных – потому что с трудом понимали, чего хочет тренер. 

В декабре-2011 «Челси» перестал побеждать в АПЛ, но пролез в плей-офф ЛЧ благодаря Дрогба

В конце ноября 2011-го «Челси» проиграл «Ливерпулю», пропустив из-за ошибки при выходе из обороны, и отлетел на пятое место. 

«Мое увольнение не вопрос терпеливости Романа, – успокаивал себя Виллаш-Боаш. – Он не стал бы платить «Порту» 15 миллионов евро за меня, а потом выплачивать неустойку за разрыв контракта. 

Мы собираемся построить нечто новое в клубе, работаем на будущие результаты».

В то же время Андре, вероятно, понимал, что команда в кризисе. Он созвал ветеранов и не в первый раз услышал от Дрогба: хватит рисковать у своих ворот, вспомним про длинные пасы. 

Виллаш-Боаш ответил на общем собрании: нет, гнем свою линию – так победим в ЛЧ: «Верите, что это нам по силам?» Все ответили да, кроме Дрогба. При этом именно его 2+1 обеспечили победу «Челси» в матче за выход в плей-офф ЛЧ с «Валенсией» (3:0). 

В тот вечер так и остался на лавке Фрэнк Лэмпард, взбрыкнувший после замены в предыдущей игре, с «Ньюкаслом». Через три дня Андре выпустил его вместо Мейрелеша – при 1:1 с «Ман Сити». Лэмпард забил победный мяч, но вскоре вернулся в резерв. 

«Челси» закончил 2011-й четырьмя матчами без побед в АПЛ, а Виллаш-Боаш перед Рождеством добился увольнения с клубного ТВ кумира «Стэмфорд Бридж» семидесятых Томми Лэнгли – за довольно мягкую критику. 

«Его уверенность в себе граничит с высокомерием», – написал тогда об Андре журналист Daily Mail Малколм Фолли. 

Виллаш-Боаш хотел обновить «Челси», но Абрамович не разделял его философию 

В январе 2012-го Анелька улетел в «Шанхай», а Дрогба на Кубок Африки, и «Челси» посыпался: ничьи с «Норвичем» и «Суонси», 3:3 с «МЮ» после 3:0 к 50-й минуте и 0:2 от «Эвертона» – за полторы недели до возобновления Лиги чемпионов.       

Турнира, который Андре (по словам босса «Порту») боялся провалить с «Порту», а Абрамович девятый год мечтал выиграть.

В феврале 2012-го Роман четырежды за пять дней побывал на базе «Челси»: наблюдал за тренировками и беседовал с тренером. После этого Виллаш-Боаш посадил Лэмпарда на лавку в первой игре плей-офф ЛЧ и проиграл в Неаполе 1:3. 

От четвертого гола на 81-й минуте спас Эшли Коул, заменивший в первом тайме травмированного Босингву. По слухам, Эшли начал игру в запасе, так как накануне откликнулся на предложение тренера прямо высказать любые претензии.

Дрогба в автобиографии подтвердил, что по возвращении с Кубка Африки понял: игроки недовольны Андре – одни в ссоре ним, другие демотивированы.  

После 0:1 от «Вест Брома» и за полторы недели до ответной игры с «Наполи» Абрамович заменил Виллаш-Боаша на Ди Маттео. 

Я потом спросил агента Андре Карлуша Гонсалвеша:

Не слишком ли рано Виллаш-Боаш рванул в Англию?

– Считаю, мы выбрали верное время. Самостоятельную карьеру Андре начал еще до «Порту», в «Академике» Коимбра – принял ее в ужасном состоянии и сохранил в суперлиге. 

Конечно, Андре думал остаться в «Порту» на второй сезон, хотя имел предложения от «Ромы» и «Ювентуса», но, когда позвал «Челси», мы решили, что переезд в Англию будет хорошим шагом для Андре. 

За год в «Порту» он выиграл все турниры, в которых участвовал, и «Челси» был клубом, с которым он мог двинуться дальше.

Почему у него не получилось?

– Он хотел поменять некоторые вещи в раздевалке «Челси», обновить команду – она была слишком старой. Но, когда приходишь в устоявшийся коллектив с реформами, кому-то в команде это может не понравиться. 

Владелец «Челси» не разделял философию Андре, не хотел никакого обновления состава, и, когда в чемпионате начались трудности, он сразу уволил Андре.

Правда, что Виллаш-Боаш конфликтовал с Джоном Терри и Фрэнком Лэмпардом?

– Ничего подобного. Некоторые опытные игроки могли переживать из-за того, что получают меньше игрового времени, чем привыкли, это естественно. 

Но, если вы спрашиваете про Терри и Лэмпарда, то Фрэнк отправил Андре смс со словами поддержки, когда состоялась отставка, а Джон поблагодарил Андре через прессу. Вряд ли они поступили бы так, будь них проблемы в общении с Андре.

Сначала Ди Маттео мало общался с игроками, и те провели собрание без тренеров

Также Виллаш-Боаша публично поблагодарили Хуан Мата с Давидом Луизом, а Ди Маттео посвятил ему первую победу – над «Бирмингемом» в Кубке. 

В то же время Роберто взял в помощники Эдди Ньютона и вернул в стартовый состав Лэмпарда, одного из героев второй игры с «Наполи». Сначала Фрэнк ассистировал Терри, недавно залечившему травму колена, а потом реализовал пенальти и перевел игру в овертайм. 

Победный мяч Бранислав Иванович забил с паса Дрогба, автора первого гола в матче. 

Двумя месяцами ранее Дидье настолько разочаровался в Виллаш-Боаше, что собирался в Китай, но его не отпустили, и после финального свистка игры с «Наполи» Ди Маттео, по выражению журналиста Гари Такера, прыгнул на Дрогба как школьник на отца после долгой разлуки.

«Стареющий «Челси» отказался умирать», – написал в Daily Mail Мэтт Лоутон. А Шон Кастис из The Sun: «Терри, Лэмпард и Дрогба доказали, что им рано на пенсию».  

Помощник Ди Маттео Эдди Ньютон уточнил, как мотировал ветеранов: «Лэмпсу было 33 года, Джей Ти – 31, Дрогба – 34. Перед игрой с «Наполи» мы с Робби сказали им: «Возможно, это ваш последний шанс в Лиге чемпионов».  

Дрогба, правда, добавил в автобиографии, что сначала Ди Маттео вел себя нерешительно и мало общался с игроками. Тогда они провели собрание без тренеров, и Дидье сказал: «Я тут восемь лет и не жаловался на ссылки в запас.

А кто пожалуется – будет иметь проблемы со мной. Нам нужны только радостные лица. Наслаждаемся футболом и стараемся выиграть Лигу чемпионов». 

Ди Маттео реанимировал Фернандо Торреса, а Дрогба стал идеальным оружием в игре вторым номером с «Барсой» 

Ди Маттео полагался не только на реваншизм ветеранов. Лиссабонский матч четвертьфинала с «Бенфикой», два года не знавшей дома еврокубковых поражений, он начал без Дрогба с Лэмпардом. 

«Мы знали, что «Бенфика» действует в высоком темпе, – объяснил Роберто, – поэтому нуждались в свежих игроках, готовых много бегать». 

В итоге первую выездную победу в ЛЧ за 13 месяцев «Челси» принесли самые критикуемые футболисты команды – Фернандо Торрес и Саломон Калу. Причем Торреса доверие Ди Маттео окрылило настолько, что через четыре дня он забил первый мяч в АПЛ за полгода и смял «Астон Виллу» – 1+2 и 4:2. 

Как и Виллаш-Боаш, Ди Маттео ротировал нападающих, но, по просьбе Дрогба, заранее сообщал, кто выйдет в старте. Это сняло с Дидье лишнее напряжение, и именно он – через две недели после 2:1 с «Бенфикой» в Лондоне – забил «Барсе» в конце мучительного первого тайма на «Стэмфорд Бридж».

Вот что говорили игроки «Челси» в документальном фильме Sky Sports «Короли Европы».  

Джон Терри: «В первые двадцать минут они возили нас. Думаю, владение было где-то 82 на 18». 

Фрэнк Лэмпард: «Мы даже не парились насчет владения. Позволяли им контролировать мяч в середине поля и просто старались действовать компактно».    

Эшли Коул: «Это отнимало все силы. Было трудно не только физически, но и морально. Но требовалась 100-процентная концентрация – им и секунды хватило бы для гола». 

Джон Терри: «Нас возили на нашем стадионе, перед нашими болельщиками, но мы знали: если Дидье, Фрэнку или Рамиресу выпадет шанс, они его используют».

Перед перерывом Лэмпард подал в зону, оставленную Дани Алвесом, Рамиресу, а тот ворвался в штрафную и изящно, между тремя барселонцами, прострелил на Дрогба, двумя минутами ранее страдавшего от боли после удара Пуйоля – 1:0.

«Я счастлив, – признался Дидье после матча, – последние несколько дней именно эту голевую комбинацию мы отрабатывали на тренировках». 

Журналист Sunday Times Джонатан Норткрофт добавил: «Ди Маттео играл по-итальянски: компактно, плотно, с редкими шансами в контратаках. И с атакующей линией из одного человека Дидье стал идеальным оружием: реализовал единственный реальный момент «Челси». 

В первом тайме на «Камп Ноу» «Челси» пропустил два и лишился обоих центральных защитников  

В Лондоне «Барса» превзошла «Челси» по владению (70:30) и ударам (25:4), но так и не забила. 

Зато в первом тайме на «Камп Ноу» вела 2:0, а «Челси» лишился обоих центральных защитников: Терри удалили, а Кэйхилл повредил подколенное сухожилие. 

Ранее – в полуфинале Кубка Англии – из-за той же травмы выбыл Давид Луиз, и из защитников в резерве остался только фулбек Босингва. Он и составил с Ивановичем новый дуэт в центре, а справа разместился Рамирес, который в конце первого тайма убежал от Пуйоля и эффектно перекинул Вальдеса – 1:2.

«Гол Рамиреса переломил матч, – подчеркнул в фильме «Короли Европы» Фрэнк Лэмпард, ассистировавший бразильцу. – Без него, думаю, мы бы проиграли». 

«Мы смотрели на гол Рамиреса с изумлением, – признался Эдди Ньютон. – Общий счет 2:2 выводил нас в финал, но предстоял второй тайм, а мы были в меньшинстве. 

В перерыве Джей Ти извинился за удаление, но надо было реагировать на ситуацию, а не обсуждать случившееся. Мы перешли на схему 4-5-0 и сказали игрокам: «Бейтесь друг за друга. Кто-то споткнулся – поднимите его. Держитесь вместе».

Сразу после перерыва нам влепили пенальти за фол Дрогба против Фабрегаса, но наш тренер вратарей изучил удар Месси и сказал Чеху, что Лео бьет влево. Петр качнулся вправо, но прыгнул влево, и Месси попал в перекладину. 

А в конце Эшли Коул перехватил мяч и зарядил в сторону Фернандо Торреса, который внезапно оказался свободен – 3:2 по сумме двух встреч. 

Обстановка в раздевалке после победы была странной. Мы радовались, но и грустили, что Джей Ти, Рамирес, Мейрелеш и Иванович пропустят финал». 

Бранислав узнал, что желтая на 49-й минуте (за протест против пенальти) лишит его главного матча, только на послематчевом интервью – от репортера Sky Джеффа Шривза. 

«Перед игрой на «Камп Ноу» Ди Маттео не говорил нам, у кого сколько карточек, – признался серб. – Когда все выяснилось, я подумал об одном: «Пожалуйста, просто выиграйте финал».

За две недели до финала ЛЧ «Челси» выиграл Кубок Англии 

Дисквалификациями заботы Ди Маттео не ограничились. Из-за травм он мог не досчитаться также Кэйхилла, Давида Луиза и Малуда. На этом фоне место встречи с «Баварией» – Мюнхен! – казалось малозначительной деталью.   

Чех даже нашел плюс в том, что игра пройдет на «Альянц Арене». 

«Петр сказал мне, что Москве-2008, когда «Челси» проиграл «МЮ», все вокруг было красным, – сообщил Эдди Ньютон. – В Мюнхене же стадион был синим. Такие мелочи влияют на психологию игроков. 

Я тоже суеверен. На встрече перед финалом парень из «Баварии» сказал мне: «Возьми кубок, сфоткайся». – «Э, нет, только после финала. Я слишком давно в футболе и не играю в такие игры».

В АПЛ «Челси» финишировал шестым (худший результат за десять лет), но в Мюнхен все равно прилетел воодушевленный – победой над «Ливерпулем» Далглиша в финале Кубка Англии.   

«Некоторые игроки взяли этот титул в четвертый раз, а Эшли – в шестой, – говорил Эдди Ньютон. – Но праздновали – как в первый раз. Игроки «Челси» по-прежнему нуждались в трофеях – особенно на финише такого сезона. 

Лэмпс сказал тогда: «Этот Кубок Англии важнее, чем мой первый титул. Потому что не знаю, выиграю ли еще что-то».    

Перед финалом Ди Маттео показал игрокам видео с пожеланиями от родных это сняло нервозность

«Все, что я сделал в предыдущие одиннадцать недель – восстановил уверенность игроков, – говорил Ди Маттео. – Много лет они были великолепны и не могли растерять все за полгода». 

«Став главным, Роберто сработал умно, – добавил Лэмпард в фильме «Короли Европы». – Он обошелся без радикальных перемен, а просто поговорил с каждым игроком и взбодрил нас. 

Прилетев в Мюнхен, мы поднялись на крышу отеля и посмотрели сверху на болельщиков, пьющих пиво в дружеской обстановке. Даже на крыше мы прониклись потрясающей атмосферой финала. 

Еще сильнее нас вдохновляли на победу статус андердога и память о поражении в финале-2008».  

Накануне игры с «Баварией» Ди Маттео собрал игроков в конференц-зале отеля, но вместо тактической установки включил получасовое видео – игровые моменты сочетались с детскими видео футболистов и пожеланиями от родных. 

«Сначала мама и брат сказали: «Молодец, удачи всей команде», – вспоминал левый защитник Райан Бертран, до финала не попадавший в ЛЧ даже в запас. – А потом заговорили все остальные мои родственники, и тренер спросил: «Кто все эти люди?» 

«Ребята много времени проводят вне дома, – объяснил Ди Маттео. – И я хотел показать, что все равно мы вместе. Вместе с женами, родителями и детьми. Кто-то прослезился, кто-то посмеялся, но главное – видео сняло нервозность». 

Это было особенно актуально для 22-летнего Бертрана, который узнал на прогулке перед обедом, что выйдет в стартовом составе. 

«После этого он минут десять сидел будто в трансе и смотрел перед собой, – вспоминал Дрогба в автобиографии. – Я шлепнул его плечу, чтобы взбодрить, и посоветовал поесть – набраться сил перед игрой». 

Ди Маттео поставил Бертрана, потому что Малуда не до конца оправился от травмы, а вариант со Старриджем на левом фланге казался слишком рискованным. Ведь снова предстояло защищаться почти весь матч. 

После гола Мюллера на 83-й Дрогба подумал: это конец

«Я пропустил больше месяца и за пару дней до финала снова почувствовал сильную боль в подколенном сухожилии, – вспоминал Давид Луиз. – На предматчевых тестах все было окей, но на 20-й минуте боль вернулась. 

Но нет – это не вывело бы меня из игры. Я мечтал об этом матче с детства и работал ради него всю жизнь. Тогда я решил: раз тело отказывает – буду играть сердцем». 

«На 83-й минуте мы пропустили, и я подумал: это конец, – признался Дрогба в автобиографии. – Но Хуан Мата воодушевил меня: «Дидье, ты должен верить!»

Вскоре Мата побежал подавать угловой, и в штрафной «Баварии» Давид Луиз сказал опекавшему его Бастиану Швайнштайгеру: «Да пожалуйста. Забью-то не я!» 

Мата навесил, куда просил Дрогба. 

«Слава богу, я не помешал, – говорил Лэмпард. – Если бы мяч попал мне в голову, то вылетел бы за поле. Но я почувствовал приближение Дидье, наклонил голову, и он сравнял счет». 

В овертайме у Дрогба сводило ноги, и на 93-й минуте он зацепил в штрафной Франка Рибери. Пенальти. К мячу подошел Роббен, и Дрогба с Лэмпардом атаковали его: «Ты же из «Челси». Ты не можешь этого сделать. Мы знаем, куда ты ударишь».  

«Перед финалом мне дали DVD со всеми пенальти «Баварии» с 2007 года, но я немного ленив и за 4-5 дней толком его не смотрел, – признался Чех. – Думал, игра не дойдет до серии пенальти, и глянул видео только в самолете.

Хотя Роббена я и так знал по «Челси»: разбегался он всегда одинаково, а бил по-разному – то вправо, то влево. Но на фоне усталости игроки исполняют на силу, не на технику, а Роббен левша, и я бы на его месте пробил в такой ситуации вправо. Вот я туда и прыгнул». 

Счет не изменился, а в серии пенальти Чех пропустил от Лама, Гомеса и Нойера, но отразил удар Олича.  

Потом Швайни попал в штангу, и при равном счете десятый пенальти исполнил Дрогба. Чтобы смутить Нойера, Дидье сократил разбег до минимума и положил мяч в угол. 

Абрамович ждал этого триумфа девять лет и в раздевалке сказал игрокам: «Мы победили, но это только начало». Когда Роман и переводивший его директор Евгений Тененбаум упоминали Ди Маттео, игроки скандировали: «Мы хотим, чтоб он остался». 

Ночью к вечеринке в отеле Mandarin Oriental присоединились Джанфранко Дзола с Рудом Гуллитом. Некоторые игроки заснули у бассейна с медалями на шеях, а секретарь клуба Дэйв Барнард – с кубком под одеялом. 

Ди Маттео остался до декабря 2012-го и был уволен после поражений от «Вест Брома» и «Юве». 

Следующего триумфа в ЛЧ ждали еще девять лет. И снова пришлось менять тренера посреди сезона. 

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Фото: Gettyimages.ru/Phil Cole, Clive Rose, Scott Heavey, Paul Gilham, Mike Hewitt, Laurence Griffiths, Shaun Botterill, Jasper Juinen, Alexander Hassenstein/Bongarts, Christof Koepsel/Bongarts, Alex Livesey

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