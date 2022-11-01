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Конфликт тренера с игроками, 17-е место и сплочение после 1:5. Так «Реал» последний раз выиграл ЛЧ без Переса

Николя Анелька Николя Анелька
Рауль Рауль
Стив Макманаман
Джон Тошак Джон Тошак
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Висенте Дель Боске Висенте Дель Боске
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Денис Романцов – о «Мадриде»-99/00.

В день ответного четвертьфинала ЛЧ-99/00 Marca вышла с мантрой на обложке: «Нас не пугает «Манчестер». Нас не пугает «Манчестер». Нас не пугает «Манчестер». 

Защитник Иван Эльгера потом сознался: еще как пугал. Еле вылезли в плей-офф, а «МЮ» – действующий победитель турнира, выигравший четыре последних матча Премьер-лиги с общим счетом 19:4.

Зато Рауля не пугало ничего. Ни роспуск академии любимого «Атлетико», ни дебют в «Реале» в 17 лет, ни конкуренция с великим Бутрагеньо, ни собственное несовершенство:

«На тренировках финтил, играл головой и бил он так себе, но в игре феноменальная воля превращала его в другого игрока, – говорил второй тренер «Реала» Анхель Каппа журналисту The Guardian Сиду Лоу. – Он был уверен, что у него все получится. 

Ладно Месси – он уверен в себе, потому что гениален. Но Рауль! Ненормально быть настолько уверенным, когда ты технически ограничен».

Рауль уверенно стал лучшим снайпером «Реала» в Лиге чемпионов-99/00. Именно его два мяча (второй – после ослепительного прохода Редондо) обеспечили победу над «МЮ» в четвертьфинале. 

В четыре утра болельщики встречали игроков «Реала» в мадридском аэропорту как победителей турнира – будто чувствовали: теперь бояться нечего.

Не то что раньше.

После победы в ЛЧ-1998 президент «Реала» уволил четырех тренеров за полтора года 

Сняв «слишком доброго» тренера Хайнкеса на девятый день после победы в ЛЧ-98, президент Лоренсо Санс еще долго лютовал: выгнал Камачо через 22 дня, а Хиддинка – через 7 месяцев. 

После Гуса позвал назад Капелло, но тот отказался принять команду в феврале 1999-го, только со следующего сезона, да еще и потребовал убрать десять игроков.

Куда проще было за 600 тысяч долларов увести у «Бешикташа» Джона Тошака, уже управлявшего «Реалом» в конце 80-х. Тогда он выиграл Примеру, но в 1/8 финала Кубка чемпионов уступил «Милану» и продержался в клубе всего 16 месяцев. Второй заход продлился вдвое меньше.

«Это было все равно что попасть в Багдад, – вспоминал Тошак февраль 1999-го в автобиографии. – Игрокам снесла крышу победа в Лиге чемпионов-98. После нее Зеедорф, Роберто Карлос, Шукер, Миятович и Пануччи приехали на тренировку на тачках, купленных на победные премии, и их прозвали «Бандой Феррари».

Несколько человек тащили команду вниз. Многие выглядели измученными и вяло тренировались. Чтобы мотивировать этих надутых ребят, я публично заявил, что они не так хороши, как о себе думают».

Проиграв киевскому «Динамо» в четвертьфинале ЛЧ-98/99, Тошак сказал: «Это Йерро с Кампо не знали, как остановить Шевченко, а не я». А после натужной победы над «Тенерифе»: «Я вспотел на лавке сильнее, чем многие игроки на поле». 

Нападающий Фернандо Морьентес ответил шуткой («Вы потолстели, вам не помешает пропотеть»), а через пару недель – 0:6 от «Валенсии» в полуфинале Кубка. От увольнения Тошака спасло второе место в чемпионате и попадание в ЛЧ-99/00. Летом он проредил «Банду Феррари» и привлек более управляемых игроков.

Например, Шукера убрал за неосторожное интервью после матча Испания – Хорватия: «Будь его воля, Тошак выставил бы 15 игроков и привел 15 других. Он сильно навредит команде». 

Также Давору приписали слова о том, что трансферами «Реала» займется близкий Тошаку агент Лусидиу Рибейру. Шукер быстро все это опроверг, но в команду не вернулся.

Исчезали и другие победители ЛЧ-98. Пануччи свинтил в «Интер», Миятович – в «Фиорентину», а Зеедорфа (за тактический анархизм и споры с партнерами на поле) Тошак задвинул в резерв – в пользу камерунца Жереми Нжитапа из турецкого «Генчлербирлиги». 

Объяснимый интерес испанских журналистов («Боже, кто это?») Тошак удовлетворил дерзко: «Вы не знаете языков, кроме испанского, а Жереми говорит на четырех».

Другой турецкий импорт – Элвира Балича из «Фенербахче» – представил президент Санс: «Он сильнее Ривалдо. Элвира просил Тошак, а руководство, посмотрев Балича в нескольких матчах, подтвердило его ценность».

25-летний босниец стоил 19 миллионов долларов и на несколько недель – до перехода Анелька – стал самым дорогим игроком в истории «Реала». В первом товарищеском матче он отдал голевой пас Морьентесу, но через два месяца порвал крестообразные связки и выбыл на полгода.

«Тошак получил кучу денег, приведя в «Реал» Жереми и Балича, – заявил Зеедорф в автобиографии через три года после ухода из «Реала». – Он приехал в Мадрид набить карманы. Выгонял игроков, чтобы покупать на их место новых и зарабатывать на трансферах».

Тошак подал в суд, привел туда бывшего секретаря «Реала» с двумя агентами и отсудил 60 тысяч евро за клевету. Но это потом, а летом 1999-го болельщики «Реала» вывешивали на предсезонных матчах баннер «Кларенс, мы с тобой» и кричали: «Зеедорф – да! Тошак – нет!»

Тошак достал игровой публичной критикой. При нем клуб опустился на 11-е место

Тошак парировал упреки в странных трансферах воспоминанием о Валерии Карпине и Мехо Кодро: «Когда они шли в мой «Реал Сосьедад», их тоже никто не знал». 

Кодро в итоге забил в испанской лиге больше ста мячей, а Карпин удивил еще до старта сезона: «Перед сбором в Португалии он травмировал лодыжку и во время полета прыгал в проходе самолета, чтобы скорее восстановиться», – сообщил Джон в книге «Мой путь».

Куда медленнее выздоравливал основной вратарь «Реала» Бодо Иллгнер: выбыв после второго тура-99/00, чаще бывал у бассейна, чем на тренировочном поле. 

«Казалось, у него всегда что-то болело. Второй вратарь Альбано Биссарри мне не нравился, но его купил вице-президент Хуан Оньева, что осложняло ситуацию», – жаловался Тошак в мемуарах.

Вместо Биссарри Джон выпустил на два первых матча Лиги чемпионов-99/00 (3:3 с «Олимпиакосом» и 4:1 с «Мольде») 18-летнего Касильяса, изумившего в тренировочной игре резервистов: «Я почти дремал на лавке, но после его фантастического сэйва вскочил и захлопал», – признался Тошак. 

После четырех матчей за две недели у Икера, по словам тренера, «немного закружилась голова – понадобилась передышка». Пришлось довериться Биссарри. С ним трижды выиграли в Лиге чемпионов, проникли во второй групповой раунд, но вскоре дважды нелепо пропустили от «Райо», сенсационного лидера испанской лиги.

В первом тайме, при счете 0:2, президент Санс вызвал на стадион директоров клуба, чтобы разобраться с Тошаком – дело шло к девятому матчу чемпионата без побед и пятнадцатому месту. 

После перерыва «Реал» забил три гола и – вдесятером, без удаленного Морьентеса – победил, но у раздевалки тренера ждали десять управленцев в длинных черных пальто, «словно гробовщики». 

Они велели Тошаку опровергнуть сказанное на пресс-конференции – о вине Биссарри в пропущенных голах: «Когда мяч летит в нашу штрафную, я закрываю глаза. Мне хочется плакать. У нас проблема с вратарями».

И это через два дня после того, как лидеры «Реала» – Рауль, Йерро, Санчис и Редондо – попросили Тошака: хватит публичной критики, только глаза в глаза. Но тот упорствовал: «Я знаю, что говорю, и делаю это на благо клуба. Вы скорее увидите летающих свиней, чем мой отказ от своих слов». 

Назавтра Marca изобразила полет свиньи над «Бернабеу», и оскорбленный Санс заменил Тошака на координатора юношеских команд «Реала» Висенте Дель Боске.

Ранее Висенте отверг «Логроньес» (не видел себя главным тренером, был увлечен работой с пацанами) – но тут уж согласился: думал, что это ненадолго, как в середине 90-х, когда подменял уволенных Флоро и Вальдано. Дель Боске был куда скромнее отца, отсидевшего три года за борьбу с диктатурой Франко, и Тошака, закатившего в «Реале» многомесячный водевиль.

Сменив Джона, Висенте анонсировал отказ от опереточности ради закулисной работы и для начала нанял тренеров вратарей и по физподготовке (Мануэля Амиэйро и Хавьера Миньяно из молодежки), без которых почему-то обходился Тошак. 

«Дель Боске внес спокойствие и уверенность. Мы вместе пили пиво (по словам Макманамана, даже накануне четвертьфинала ЛЧ в манчестерском «Марриотте» – Sports.ru), играли в баскетбол и стали настоящей командой», – вспоминал защитник Иван Кампо в книге «Страх и ненависть в Ла Лиге».

В воротах – после новых ошибок Биссарри – утвердился Касильяс, тренировавшийся у Амиэйро с двенадцати лет. 

«Реал» со временем стал реже пропускать, но осталась проблема с атакой: на пятый месяц в Мадриде Анелька все никак не мог забить. Только ворчал: «Морьентес – хороший игрок, но не супер» и «Знал бы, что заставят играть справа, – не пошел бы сюда».

С первых матчей Дель Боске просил игроков чаще пасовать Николя, подстроил под него схему, успокаивал его агента и старшего брата Дидье, хвалил за старание в безголевых матчах и через полтора месяца дождался – три гола в двух первых играх клубного чемпионата мира! Но там же Анелька повредил мениск и вылетел на полтора месяца.

Анелька был в шоке от атмосферы в «Реале» – там «царили борьба за власть и ревность»

«Папарацци дежурили перед моим домом круглые сутки, а мой первый гол на тренировке попал на первую полосу газеты Marca, – говорил Анелька своему биографу Арно Рамзэ. – Но я летел в Мадрид играть за великий клуб с Раулем, Редондо, Зеедорфом и Роберто Карлосом, а не жить в медиа-аду. 

Поначалу мне ежедневно говорили в раздевалке: «Это мое место, это мое место» – и я пересаживался. Там царили борьба за власть и ревность. Я не понимал, что делаю в этом бедламе.

В первый же день товарищи по команде сказали, что управленцы нашептывали президенту клуба: «Нам не нужен Анелька. Есть же Морьентес». Я не раз был готов расплакаться, но Кристиан Карембе успокаивал и подбадривал меня».

Николя жаловался, что не получал мяч от испанских игроков, а в марте 2000-го отказался тренироваться, не увидев себя в составе на ближайший матч. Дель Боске отстранил его и оштрафовал, но через месяц помиловал, и два гола Анелька в ворота «Баварии» вывели «Реал» в финал Лиги чемпионов.

Перед игрой с «Валенсией» на «Стад де Франс» мадридцы поселились в Версале, на родине Николя. 

Накануне финала – и за два месяца до выборов президента «Реала» – Лоренсо Санс прервал пресс-конференцию Дель Боске в версальском отеле «Трианон Палас» ради срочного сообщения: «Я продлил контракт с главным тренером. Он будет в клубе до конца жизни». 

Переборов смущение и гнев, Висенте добавил: «На фоне завтрашней игры это не так важно».

Как и в других матчах плей-офф, он выставил трех центральных защитников (Эльгеру, Каранку и Кампо) и раскрепостил фланговых игроков Роберто Карлоса и Мичела Сальгадо, который, по словам Санса, ради «Реала» отказался от более выгодных предложений «Ромы» и «Юве»: с его-то паса Морьентес и открыл счет. 

Второй же мяч – после вброса Роберто Карлоса и неточного выноса Джукича – забил Стив Макманаман, признанный УЕФА лучшим игроком финала («Мадрид» победил 3:0).

Переход в «Реал» на правах свободного агента он согласовал в январе 1999-го, еще при Хиддинке, после чего четыре месяца доигрывал за «Ливерпуль» под давлением фанатов и ухаживал за матерью – в мае 1999-го она умерла от рака молочной железы.

В Мадрид он прилетел 11 июля, в разгар отпусков, и долго не мог связаться с руководителями клуба – чтоб сообщили о времени начала предсезонки и помогли в поиске жилья. 

В итоге в сорокаградусную жару отсмотрел с подругой Викторией около ста домов, пока случайно не наткнулся на тот, из которого выселялся Кристиан Пануччи, – в районе Моралеха, между аэропортом и тренировочной базой. 

Искать дальше не было сил – смирился даже с розовыми шторами (остались от позапрошлого жильца – модельера). 

После смены тренера «Реал» проиграл 1:5, но сплотился на КЧМ в Бразилии 

Клуб, давший Стиву один из самых щедрых контрактов в мировом футболе (15 миллионов фунтов за пять лет), проклюнулся через неделю: «К девяти утра явиться для анализа крови». 

Стив приехал на пустую базу без пятнадцати девять, а первый сотрудник – в половине одиннадцатого. Недопонимание возникло и на летнем сборе в Ньоне: Стив ходил по отелю босиком, шокируя новых партнеров: «Ты что, хиппи? – поинтересовался Иван Кампо. – В «Реале» так не принято».

Куда проще было на поле: по-английски говорил не только тренер Тошак, специально для Стива переводивший указания с испанского, но и сосед по правому флангу Сальгадо, который месяц жил в графстве Кент по школьному обмену и имел родственницу в Йоркшире. 

Стив начал бодро (два гола в трех матчах), но травмировал бедро в игре с «Порту» и выбыл на два месяца. Пока лечился – сменился тренер, проиграли дома «Сарагосе» 1:5, пали на 17-е место, а болельщики орали: «Мы сожжем ваши Феррари!»

Вместо того, чтобы скорее исправляться – понеслись на клубный чемпионат мира в Бразилию. 

Ради европейского телевидения играли в дикую жару и на пустых стадионах, в Сан-Паулу отбивались от подозрительных продавцов «ролексов» (Жереми, впрочем, купил), а в Рио до утра пили и пели с парнями из «МЮ», жившими в том же отеле – и все это ради четвертого места в экспериментальном турнире.

«По возвращении нам предстояло выбираться со дна испанской лиги и провести 11 матчей за 25 дней, – сообщил Макманаман в книге о четырех годах в Мадриде, – но странным образом именно тогда мы заиграли фантастически. 

Бразильская поездка сплотила нас. После нее, для выхода из второго группового раунда ЛЧ в четвертьфинал, требовалось обыграть на снегу «Русенборг». 

В центре атаки из-за травм вышел 19-летний Агансо, из-за удаления Гути мы почти весь второй тайм играли в меньшинстве, но все равно победили благодаря голу Рауля. А если бы проиграли, болельщики бы нас расстреляли».

После Бразилии изменился и сам Макманаман. 

«Я перевел его ближе к центру поля, где действовал Редондо, и тактически Стив ему очень помог, – сказал Дель Боске британской журналистке Саре Эдуорти. – Они здорово понимали друг друга, и их сотрудничество помогло нам построить команду, которую мы хотели. 

Глобально наша идея была такой: вместо толпы звезд стать компанией дружных и приземленных людей, хорошо играющих в футбол. И все ей прониклись. Немного откалывался Анелька, но Стив, тоже приехавший из Англии, помог ему влиться в коллектив».

Перед ударом на 67-й минуте финала Стив зажмурился, а, открыв глаза и увидев мяч в воротах Канисареса, закричал и понесся к трибуне, где сидели его девушка, отец, младший брат и сестра. 

Потом – награждение, фонтан в центре поля, брызги шампанского, навязчивые объятия директоров, бросание Санса в джакузи и недоумение: а где тренер?

«Поразительно, но он спрятался. Не хотел славы. Хотел, чтобы в центре внимания были игроки. Он удивительно скромен», – сказал Макманаман в интервью журналу The Blizzard.

Назавтра – в Мадрид, к фонтану Сибелес. Рауль с Морьентесом повязали шарф богине Кибеле и поцеловали ее в щеку, а Роберто Карлос с Сальгадо оседлали львов и подняли повыше трофей.

Спустя два месяца Сальгадо женится на дочери Санса, сам Санс проиграет президентские выборы Пересу, а Перес купит Фигу и через год – Зидана, который как игрок, помощник Анчелотти и главный тренер добудет «Реалу» еще пять Кубков чемпионов.

А титул-2000 так и останется особенным. Его выиграла команда, в январе шедшая в чемпионате 17-й и имевшая 200 миллионов долларов долга.

Команда, чей самый дорогой игрок отказывался тренироваться, а основной вратарь еще недавно был третьим и ездил на тренировки на метро (права получил незадолго до финала ЛЧ). 

Команда, чьи болельщики обещали сжечь машины игроков, а президент хвастался трансфером Элвира Балича. Команда, чей первый тренер подозревался во взяточничестве, а второй начал с 1:5 от «Сарагосы» и не планировал долго тренировать. 

Короче, лучшая команда Европы. 

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Фото: Gettyimages.ru/Andreas Rentz, Ben Radford, Clive Mason, Phil Cole, Alexander Hassenstein, Stu Forster, Clive Brunskill

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