«Реал» Капелло против «Атлетико» Антича: гениальное соло Рауля, вратарь-гоняла Молина и Роберто Карлос против расизма

Денис Романцов – о мадридском дерби 1997-го.

18 января 1997-го «Атлетико» впервые за 20 лет принимал «Реал» в ранге чемпиона Испании. Интригу усиливало то, что «Реал» после 6-го места в сезоне-95/96 нанял Фабио Капелло и теперь лидировал, опережая «Барсу» Робсона на 3 очка.

«Атлетико» же шел пятым и отставал на 8 очков, но это еще что: двумя годами ранее клуб тащился в зоне вылета и спасся благодаря третьему тренеру за сезон – Альфио Басиле. В феврале 1995-го тот сменил другого аргентинца Хорхе Д’Алессандро, обыграл «Барсу» с «Депором» и поднял «Атлетико» в середину таблицы.

Победам, вероятно, способствовал ритуал – в каждой игре Басиле клал у скамейки пачку Marlboro, повернутую к чужим воротам. Удивлял он и спорами с Хесусом Хилем.

Тот стал боссом клуба после смерти Висенте Кальдерона в 1987-м, отменил президентские выборы, уволил несколько тренеров за неисполнение приказов, а одному из них – Эмилио Крусу – сказал однажды в перерыве: «Заткнись. Здесь я тренер, а не ты. Выйди. Мне надо поговорить с ребятами».

«Хиль окружен людьми, которые его боятся, и не терпит несогласных, – жаловался другой тренер Хосе Омар Пасториса. – «Атлетико» — только ступень в его политической карьере».

С Басиле Хесус зарубился из-за колумбийца Адольфо Валенсии, ради которого сын Хиля Мигель Анхель отменил согласованный с «Крузейро» трансфер Роналдо.

Валенсия мало забивал, и Хиль набросился на него в раздевалке после 0:0 с «Логроньесом». Басиле дал отпор и больше не общался с президентом. А узнав, что Хиль договорился на следующий сезон с бывшим тренером «Реала» Античем, ушел за пару туров до конца чемпионата.

В 1991-м Хиль приказал Футре проиграть «Эспаньолу»

3 минуты до начала мадридского дерби. В центре поля – первая покупка Хиля в «Атлетико»: 30-летний португальский полузащитник Паулу Футре, недавно объявивший о завершении карьеры из-за травм. Хесус прикалывает ему бриллиантовый значок: «Меня переполняют эмоции, это исторический момент, – говорит президент. – Люди на этом стадионе обожают тебя – это навсегда твой дом».

Трансфер Футре, только что выигравшего с «Порту» Кубок чемпионов, обеспечил Хилю победу на выборах в июне 1987-го и два подряд Кубка Испании в начале 90-х. К первому титулу добавилось второе место в чемпионате-90/91 – «Атлетико» обеспечил его еще до матча последнего тура с «Эспаньолом», боровшимся за выживание.

«В барселонском отеле Хиль сказал мне: «Мы не должны сегодня выиграть. Скажи партнерам, чтоб особо не бегали», – вспоминал Футре. – Я отказался, и тогда он вошел в раздевалку и приказал команде не побеждать. В случае отказа пригрозил невыплатой зарплаты, так что ему не возражали. Я же просидел весь матч на скамейке».

«Эспаньол» победил 3:1 и остался в Примере, а его тренер Луис Арагонес возглавил «Атлетико». Тот фокус не решил финансовых проблем Хиля, и в 1993-м – для выплаты долгов по зарплатам – он продал Футре «Бенфике».

Через два года Паулу примкнул к «Милану», но из-за травмы колена сыграл лишь в матче последнего тура сезона-95/96 с «Кремонезе». После игры Фабио Капелло простился с «Миланом» и уехал в Мадрид.

Через полгода вслед за ним отправился правый защитник Кристиан Пануччи.

В 1996-м Пануччи чудом не погиб

Минута до начала. Капитаны команд – Тони и Йерро – жмут руки на фоне баннера с призывом освободить политика Хосе Антонио Ортегу Ларо, год назад захваченного в плен басками. Дальше один из комментаторов – 36-летний тренер Рафа Бенитес – предполагает, что Пануччи, всего 5 дней назад прилетевший в Мадрид, заиграет справа так же активно, как Роберто Карлос слева.

К 23-м годам Пануччи выиграл с «Миланом» Лигу чемпионов и два скудетто, а летом 1996-го отправился в Атланту как капитан олимпийской сборной Италии. Но за неделю до старта турнира получил травму и 17 июля прилетел в Нью-Йорк, чтобы оттуда – с пересадкой в Париже – вернуться в Италию.

Но его багаж потеряли, и сотрудник авиакомпании предложил вылететь позже и из другого нью-йоркского аэропорта – зато прямо в Милан. Кристиан согласился, а авиалайнер Boeing 747-131, на который Пануччи не попал, через 12 минут после взлета взорвался и рухнул в Атлантический океан. Погибли все находившиеся на борту 230 человек.

Придя в себя, Кристиан заиграл у нового тренера «Милана» Оскара Табареса, но сменивший его Арриго Сакки поставил Пануччи на непривычный левый фланг и обругал за слабую игру против вингера «Лацио» Рамбауди.

Через полторы недели Пануччи присоединился к Капелло, недовольному правым защитником «Реала» Секретариу. Тот приуныл, выпав на тренировке из основной состава, но его поддержали вратарь Иллгнер, Зеедорф и Роберто Карлос, сказавший: «Если Секретариу уйдет, я потеряю одного из лучших друзей».

После тренировки Секретариу подвез Пануччи до отеля: «У него еще нет машины в Мадриде, так что ничего удивительного, – объяснил португальский защитник помощь конкуренту в интервью El País. – Мы не обсуждали наше положение в команде. Думаю, я не сыграю с «Атлетико», но это не его вина».

Пануччи же еще в мадридском аэропорту пообещал журналистам, что сыграет в дерби. И победит.

Кико перешел в «Атлетико» из-за кинопродюсера Сересо

45-я секунда. Нападающий «Атлетико» Кико получает мяч от правого защитника Джели, резко разворачивается к воротам, но падает после касания Йерро. Судья Иттуральде Гонсалес пенальти не назначает. Кико особо и не спорит.

Зато как он протестовал в 1992-м, когда тренер олимпийской сборной Испании Висенте Миера запретил футболистам, находившимся в Валенсии, ехать на церемонию открытия в Барселону.

«Нам и так не полагались премии за турнир, а тут еще и праздника чуть не лишили, – вспоминал Кико. – Защитник «Атлетико» Солособаль стал нашим Че Геварой. Он возглавил бунт игроков, и мы за свой счет арендовали самолет, а потом обнимались на церемонии с Джорданом, Мэджиком и Бердом».

Партнеры Кико по сборной – Феррер и Гвардиола – только что выиграли с «Барсой» Лигу чемпионов, а он радовался лишь победе над «Фигерасом» в стыковом матче за место в Примере. Да и в сборную-то ехал запасным, но из-за травмы Манхарина проник в основу и сделал дубль в победном финале, став лучшим снайпером Испании.

Через год он сменил «Кадис» на «Атлетико» (оба клуба финансировал кинопродюсер Энрике Сересо, партнер Хиля), но в двух первых сезонах забил лишь 14 мячей.

Кико остался в команде благодаря вере в него сына президента Мигеля Анхеля, а летом 1995-го дождался главного тренера своей жизни: «Радомир Антич убрал наши страхи и комплексы, – говорил Кико. – Он верил в меня больше, чем я сам. С ним я максимально раскрылся как нападающий [и забил 13 мячей в сезоне золотого дубля-95/96].

Он уделял большое внимание стандартам и учил пользоваться ошибками соперника. В сборной Гвардиола расспрашивал меня о тактических механизмах Антича, особо интересуясь прессингом на чужой половине».

3 ноября 1996-го Кико, заведенный стычками с Онопко, возмутился заменой в игре с «Овьедо» и накричал на Антича в раздевалке. Но тот объяснил, что опасался удаления и поберег олимпионика для игры с «Барсой».

Кико помирился с Античем и перед мадридским дерби забил пять мячей в трех матчах.

В первом матче за сборную Молина вышел полузащитником

4-я минута. Роберто Карлос пасует со своей половины Шукеру с Миятовичем, но вратарь «Атлетико» Молина выходит из штрафной и выносит мяч.

Играть как последний защитник его с первых дней в «Атлетико» призывал Антич. Тот, как и Капелло, считал, что футболист в любом возрасте готов к развитию и просил 25-летнего Молину почаще выходить из ворот.

«Один раз из сорока ты ошибешься, но мне наплевать», – говорил Антич на тренировках. Молине часто били издали, но так и не подловили – в чемпионском сезоне-95/96 он был самым надежным вратарем Примеры.

И добегался до того, что первый матч за сборную провел на левом краю атаки. К 53-й минуте товарняка с Норвегией (0:0) тренер Хавьер Клементе выпустил всех полевых, что были в резерве, и когда один из них – Хуанма Лопес – травмировался, вышел Молина. И нанес самый опасный удар испанцев.

– Мне по кайфу играть в поле. Это мое хобби, а игра вратарем – профессия, – сказал Молина.

- Ты не боялся травмы?

– Пять лет назад я повредил палец кофейником. Получить травму можно где угодно – зачем об это думать?

- Возникал соблазн схватить мяч руками?

– Нет. Я же был без перчаток. Думаю, норвежцы понятия не имели, что я вратарь.

Капелло позвал Зеедорфа в «Реал» в раздевалке «Милана»

5-я минута. Форвард «Реала» Миятович выходит из-под прессинга на левом фланге и пасует Зеедорфу. Тот эффектно возвращает, но Миятович плохо обрабатывает мяч у штрафной, и выход Молины снова снимает напряжение.

В финале ЛЧ-1995 Зеедорф обыграл с «Аяксом» «Милан» Капелло, а через год, выступая за «Сампдорию», шел первым в мадридском вишлисте Фабио.

После игры с генуэзцами 5 мая 1996-го Капелло позвал в раздевалку «Милана» Зеедорфа и француза Кристиана Карамбе: «Я ухожу в «Реал» – хотите со мной?» – «Да!» – хором ответили полузащитники.

За год в «Сампдории» они так подружились, что через полтора месяца Кристиан не радовался победе Франции над Голландией в четвертьфинале Евро, а утешал Кларенса.

Зеедорф к тому моменту уже принадлежал «Реалу» (Карамбе доехал только через полтора года – уже к преемнику Капелло Хайнкесу). 21 мая 1996-го президент «Реала» Лоренсо Санс купил Кларенса за 10 миллионов долларов, а утром того же дня за 2,5 миллиона продал Хилю нападающего Хуана Эснайдера.

Тот все равно бы не пригодился Капелло – еще до его назначения Санс купил Миятовича из «Валенсии» и Шукера из «Севильи», забивших на двоих 44 мяча в сезоне-1995/96.

Кларенс атаковал сдержаннее (4 гола за «Сампдорию»): фокусировался на игре в центре поля и в первом мадридском интервью заявил, что записывал матчи «Реала» времен Хорхе Вальдано и вдохновлялся работой Фернандо Редондо в опорной зоне.

Но Капелло видел в Зеедорфе не только чернорабочего. «Технику игрока всегда можно улучшить, – говорил Фабио. – После нескольких месяцев работы с Кларенсом я спросил: «Как думаешь, у тебя хороший удар?» – «Вроде неплохой». – «Допустим, но ты всегда бьешь одним способом».

Капелло отработал с Зеедорфом новые удары (например, шведкой и подъемом), и в 1997-м тот забил аж 10 мячей. Причем Молине в 1-м туре сезона-97/98 – с сорока метров.

Хиль не хотел покупать Пантича, а потом приказал изготовить его бюст для музея «Атлетико»

6-я минута. Алькорта сбивает Кико, и Итурральде Гонсалес назначает штрафной, но Эснайдер не в силах замкнуть подачу Пантича .

Но вообще-то стандарты Пантича очень опасны. Антич помнил это по работе в «Партизане» 80-х, и позвонил Милинко, когда после ухода Добровольского и срыва трансфера Просинечки «Атлетико» понадобился плеймейкер.

«Я провел отличный сезон в греческом «Паниониосе» (17+20) и получил предложения из Франции и Бельгии, – вспоминал Пантич. – Тогда же Антич запросил кассету с моей игрой. Я ответил, что никто ее не записывал, но потом попросил о помощи знакомого с греческого телевидения.

Он смонтировал фрагменты моей игры за четыре года, а я отправил видео Античу и через два дня услышал: «Не подписывай ни с кем контракт на следующий сезон».

Пока Радомир договаривался с «Атлетико», я проходил предсезонку с «Паниониосом» – самую тяжелую в моей жизни. В прессе каждый день мелькали имена звезд, которых хотел Хиль на мою позицию – Просинечки, Шифо… Но вскоре Антич снова позвонил: «Приезжай в Мадрид».

Президент «Паниониоса» плакал, провожая Пантича, а президент «Атлетико» – смеялся, когда Антич просил о 29-летнем ноунейме. После товарищеской игры с «Талаверой» Хиль все же заплатил за Милинко 550 тысяч долларов, но дал ему самую маленькую зарплату в команде.

Журналисты встретили Пантича недоуменно: в одной заметке назвали двоюродным братом Антича, в другой – Падичем.

«Радомир взял группу недорогих игроков (также Молину, защитников Санти и Джели, форварда Пенева) и по максимуму использовал наши плюсы, а недостатки скрыл, – добавил Пантич. – Я, например, мало бегал и плохо защищался, но Антич решил проблему с помощью опорника Вискайно, который прикрывал меня».

В золотом сезоне-95/96 Пантич так много забивал и ассистировал со стандартов, что с тех пор болельщица «Атлетико» Маргарита Луэнго перед каждым матчем клала в его честь букет гвоздик у углового флажка.

А главный мяч Милинко забил головой – в ворота «Барсы» на 102-й минуте финала Кубка-1996. Хиль сначала и не поверил, что автор гола – 178-сантиметровый Пантич.

«Тренер «Барсы» Кройфф приставил ко мне Роджера, и я долго бегал как обезглавленная курица, а после великолепного навеса Джели зажмурился и опустил голову – мяч просто отлетел от нее в ворота», – признался Пантич.

«После финала Хиль сказал, что изготовит мой бюст для музея «Атлетико», – добавил Милинко. – Я отговаривал. Уверял, что попал случайно и вообще не хочу выделяться, но потом мне позвонил скульптур Сантьяго: «Пантич, приезжай. Или этот ублюдок убьет меня».

Роберто Карлос забивал, чтобы было о чем рассказать дочерям

10-я минута. Шукер хватает защитника «Атлетико» Санти, а тот толкается и получает желтую. Вскоре Миятович зарабатывает угловой, и после него забивает Пануччи, но судья отменяет гол – оказалось, Роберто Карлос закрутил мяч так, что в полете тот покинул пределы поля.

Роберто Карлос – еще один игрок, купленный для Капелло из Серии А. За год в «Интере» он забил 7 мячей, но не вписался в зонную защиту Ходжсона, и после римского финала ЛЧ-1996 Лоренсо Санс за три дня договорился о трансфере.

Купив Роберто Карлоса за 3,85 миллиона долларов, «Интер» через 9 месяцев продал его за 6,6. Сомнительная выгода, учитывая, что «Реал» закрыл позицию на 11 лет, а «Интер» за то же время перепробовал слева 28 игроков и за одного только Георгатоса, который не закрепился в Италии, отдал 7,7 миллиона.

«Капелло нравилась моя игра за «Интер, – говорил Роберто Карлос, – В «Реале» он просил меня чаще атаковать и не слишком беспокоиться об обороне – меня страховал быстрый центральный защитник Рафаэль Алькорта, который хорошо читал игру (в матче с «Атлетико» за Роберто Карлосом подчищал даже Рауль – Sports.ru)».

«Капелло требовал, чтобы центральные защитники не делали больше двух касаний, – добавил напарник Алькорты Фернандо Йерро. – Если кто-то делал третье, Фабио вскакивал и кричал как ненормальный. Так что я моментально расставался с мячом – либо сразу пасовал Роберто Карлосу, либо через Зеедорфа.

А дальше бразилец действовал по ситуации – разыгрывал комбинацию с Раулем или Миятовичем, бежал вперед и навешивал или сам проникал в штрафную».

В трех первых турах сезона-96/97 Роберто Карлос забил дважды и вскоре объяснил такую результативность: «Голы – самое важное в игре. Я забиваю, чтобы было о чем рассказать дочерям.

Если б не семья, я не в футбол бы играл, а пил пиво на дискотеке – как футболисты, которые на первые деньги пустились в развлечения. К счастью, я встретил умную женщину, которая задала мне верное направление».

Капелло нашел подходящего вратаря за 2 дня до закрытия трансферного окна – его купили благодаря жене-агенту

19-я минута. Миятович упускает третий шанс за несколько минут. Атаки «Атлетико» же вязнут в оборонительной системе «Реала».

К мадридскому дерби «Реал» отыграл на ноль 9 из 19 туров, а в предыдущем сезоне четырежды проиграл с крупным счетом. Сыгранность защитной линии, летом обновленной наполовину, – результат мучительной предсезонки.

«15 дней подряд мы тренировались два раза в день, – вспоминал Йерро. – Только после этого Капелло дал выходной, и нам устроили поездку в соседний город. Но водитель автобуса заблудился, и мы бесцельно катались три часа. Вернулись уставшие как после тренировки, но назавтра Фабио вернул нас к работе».

«Однажды Капелло увел вратарей и четверку защитников на другое поле, а через час подключил опорника Редондо, – добавил вингер Хосе Амависка. – Еще через полчаса он позвал восемь атакующих игроков и сказал: «Попытайтесь забить моей защите». Мы играли «8 на 5», и у нас ничего не вышло».

При этом вратарь Канисарес не устраивал Капелло – казался недостаточно высоким (181 см) после двухметрового Росси в «Милане». Но того в Мадрид не отпустили, и за 48 часов до закрытия трансферного окна Фабио оставался без вратаря выше 190 см (ветеран Пако Буйо еще ниже Канисареса и тоже не годился – однажды он встал на стул и спросил Санса: «А так я понравлюсь Капелло?»)

Тогда Фабио позвонил агенту Оскару Дамиани, с которым играл в «Юве», и тот посоветовал чемпиона мира-1990 Бодо Иллгнера (191 см), засидевшегося в «Кельне».

Благодаря жене-агенту Бьянке контракт Бодо содержал непривычный для Германии 90-х пункт о выкупной стоимости, и «Реал» быстро оформил трансфер. «Когда я вернулся с тренировки «Кельна», Бьянка сказала: «Ты подписал контракт с «Мадридом», – признался Бодо.

Заплатив 2,2 миллиона долларов, Санс сполна удовлетворил Капелло и обрушил на кельнского коллегу Клауса Хартманна гнев фанатов. Пресс-атташе Райнер Мандель поделился: «Самое ласковое, что мы услышали: «Вы заплатите за это, свиньи».

Антич не взял Каминеро в «Реал», а в «Атлетико» сделал MVP чемпионата

26-я минута. Полузащитник «Атлетико» Каминеро перехватывает неловкий пас Пануччи, бежит к штрафной и бьет, но Иллгнер забирает мяч.

Хосе Луис Каминеро вырос в школе «Реала», но не достиг основы и в 21 ушел в «Вальядолид». Там он за два года наиграл на возвращение, но в последний момент трансфер отменил тренер «Реала» Радомир Антич, хотевший более оборонительного игрока.

Каминеро вылетел с «Вальядолидом» из Примеры, но в 25 лет все же вернулся в Мадрид – правда, в «Атлетико». «Я думал, что поезд ушел, и меня не позовут в большой клуб, – признался Хосе Луис, – а теперь чувствую себя как дома на стадионе «Висенте Кальдерон», где раньше меня освистывали».

После двух турбулентных сезонов (с 10 тренерскими перестановками!) Каминеро засиял у Антича. С Вискайно и Симеоне в центре поля Радомир уже не замечал оборонительных несовершенств Хосе Луиса – в золотом сезоне-95/96 тот забил 9 мячей и по опросу тренеров стал (вместе с Раулем) лучшим игроком чемпионата.

Тогда же Каминеро намылился в «Барсу» и сильно расстроился, когда Хиль не отпустил. Из-за мышечных травм Хосе Луис пропустил старт сезона-96/97, но вернулся в ноябре, забил в четырех матчах подряд и поднял «Атлетико» с 12-го места на 5-е.

Паунович заменил в «Атлетико» Симеоне, а через 10 лет забил за «Рубин» «Спартаку»

33-я минута. Эснайдер с Пантичем прессингуют у штрафной «Реала» Йерро с Зеедорфом, и мяч прилетает к Пауновичу – его подачу с правого фланга замыкает Кико, который прокрался между двух центральных защитников. 1:0 в пользу «Атлетико»!

19-летний Велько Паунович проводил лишь третий матч за «Атлетико», причем в предыдущем забил один из мячей «Сарагосе». Антич заменил им Диего Симеоне, который в декабре проткнул шипом бедро Юлена Герреро из «Атлетика» и получил дисквалификацию.

Паунович приехал в «Атлетико» еще летом 1995-го, но первый год провел в фарм-клубе из Марбельи, где Хиль стал мэром в 1991-м. Переезд в Испанию Велько назвал ключевым событием в жизни.

«Обстановка в Югославии начала 90-х отразилась на всех. На тренировки я ходил голодный, и иногда дорога занимала четыре часа, потому что в автобусе не было бензина, – вспоминал Велько, сын легенды «Партизана» Благое Пауновича. – Футбол был моим убежищем.

Я связывал оборону с атакой, а мой отец, игравший в защите, повторял: «Сынок, бегай как лошадь». Когда мне было 17, он вывез меня из Югославии. Обратился к нужным людям, меня просмотрели и взяли в «Атлетико».

Так он обеспечил нашей семье будущее. Если б не отец, я остался бы в Белграде и боролся за выживание».

После 12 лет в Испании и короткого заезда в «Ганновер» Паунович, замученный травмами, влился в «Рубин», где запомнился только голом Плетикосе в матче со «Спартаком» Черчесова.

Через 8 лет, уже как главный тренер, Паунович выиграл с Сербией молодежный чемпионат мира и посвятил победу отцу, умершему полгода назад.

Учитель русского влюбил Антича в шахматы – в жизни это пригодилось

35-я минута. На поле прилетает файер, и Антич использует паузу для новых инструкций по обороне. Вскоре Молина сталкивается во вратарской с Даниэлем Проданом, недавно пришедшим из «Стяуа», но все равно справляется с набегами «Реала».

Антич часто вспоминал, как подростком принес домой газету Vesni со своим фото в честь первого контракта:

– Смотри, мама, какой я теперь важный.

– Да, сынок, скоро многие подотрутся твоим изображением.

«Родители настаивали, что важнее всего не футбол, а учеба, – говорил Антич. – Югославия славилась солидной системой образования, и в школе предлагалось четыре иностранных языка. Я выбрал русский – мне говорили, что за ним будущее.

Учитель русского влюбил меня в шахматы – я стал чемпионом школы и научился адаптироваться к любой ситуации не только на доске, но и в жизни.

В «Атлетико» я встретил 35 футболистов, но не увидел команды и задумался: во что мы должны играть? За наш клуб в основном болеют простые работяги, которые немного зарабатывают, но не считают себя хуже других. Значит, и «Атлетико» не должен играть с позиции слабого.

Болельщикам это нравилось. Они ощущали себя единым целым с командой. А для единства команды я собирал игроков каждую пятницу. Мы пили пиво, ели пинчос (бутерброды с морепродуктами – Sports.ru) и обсуждали то, о чем не скажешь в раздевалке».

Каминеро грозило 4 года тюрьмы

42-я минута. «Атлетико» не садится в оборону, а страстно атакует. Правый защитник (и бывший форвард дубля «Барсы») Джели несется к воротам Иллгнера с правого фланга и бьет мимо, а до и после того момента в штрафную «Реала» дважды врывается Каминеро – сначала поскальзывается, а потом мажет.

Во втором круге-96/97 Каминеро впал в кризис, и Антич подбодрил его, сделав капитаном – в обход правила, по которому повязку получал самый опытный игрок команды. Это испортило атмосферу в раздевалке и не больно-то помогло Каминеро.

Из-за частых травм он так и не вернулся на уровень середины 90-х, когда был лидером сборной и прославился настолько, что интервьюировали даже его школьных учителей. Те рассказывали: забросив учебу, Хосе Луис совмещал тренировки с торговлей мебелью.

Сам Каминеро вспоминал, как в 1982-м его обокрали в родном Леганесе, лишив свитера и денег. После трансфера в «Атлетико» Хосе Луис снова поселился в неблагополучном пригороде Мадриде и говорил, что мечтает избавить его от главных проблем – наркомании и безработицы. Заодно – в рамках акции «Спортсмены против наркотиков» – стал спонсором школы мини-футбола.

А в 2009-м его арестовали за связь с наркоторговцами – через 9 лет Каминеро признал, что получил мелочью 58 тысяч евро и за вознаграждение повез в банк – менять на крупные купюры.

Прокурор требовал четырех лет тюрьмы, но бывший капитан «Атлетико» (и спортивный директор в 2011-2018 годах) отделался штрафом.

Хиль хвастался 13-летним Раулем и называл феноменом

47-я минута. Пануччи прерывает атаку у своей штрафной и переводит мяч на половину «Атлетико», где Рауль сравнивает счет – 1:1.

Весной 1991-го Хесус Хиль представил его ведущей дневного ток-шоу на канале Antena 3 Ньевес Эрреро: «Это Рауль Гонсалес. Феноменальный мальчик». В другой раз Хиль привел Рауля в раздевалку «Атлетико» и похвастался: «Он забил 55 голов за сезон».

Победу над «Реалом» в финале Кубка Бернабеу-1992 Рауль назвал самым счастливым моментом детства, но в том же году Хиль закрыл младшие команды «Атлетико»: «Пусть их финансирует федерация футбола. Не хочу терять деньги и продавать квартиры ради молодежки».

Технический секретарь «Атлетико» Рубен Кано вспоминал, что к этому решению Хиля склонили влиятельные друзья (один из них – кинопродюсер Хосе Эстебан Аленда), чьи сыновья находились в тени Рауля: «Они хотели сами управлять юношеской командой. Видимо, думали, так будет лучше для их детей».

Из-за реорганизации 14-летний Рауль остался без стипендии и проездного, поэтому вслед за тренером Пако Де Паулой ушел в «Реал». И во втором матче за новый клуб – в ноябре 1994-го – растерзал «Атлетико»: заработал пенальти для Мичела, сделал голевой навес на Саморано и забил с паса Лаудрупа.

Йерро отлично пасовал на 50 метров, но такой футбол «Реала» не нравился прессе

68-я минута. Йерро пасует Миятовичу, который падает в борьбе с Санти, потом толкает его и ругается на лайнсмена. После консультации с помощником Иттуральде Гонсалес удаляет Миятовича.

В «Реале»-91/92 Антич передвинул Йерро в центр поля, и тот выдал самый результативный сезон в карьере – 25 голов. У Капелло Фернандо играл в защите и отвечал за длинные передачи – как та, что предшествовала удалению Миятовича.

«Пресса ненавидела такие забросы, – признался Капелло, еще на предсезонке взбесивший журналистов закрытостью команды. – Но Йерро отдавал точные пасы на 50 метров – чего ж не использовать то, что отлично работает».

«Иногда мы заманивали соперника на свою половину, получали простор впереди, и Йерро мигом переводил туда мяч, – добавил Амависка. – Это было восхитительно. Но в Испании все, что привносится из Италии, воспринимается в штыки, поэтому футбол Капелло считался уродским и скучным. А будь Фабио испанцем, его бы называли героем».

До Роберто Карлоса многие болельщики «Реала» не верили в темнокожих игроков

77-я минута. В меньшинстве «Реал» глушит фолами атаки «Атлетико» и переходит в наступление – Миятовича нет, но в центре атаки оказывается Роберто Карлос.

Роберто Карлос изменил не только представления о возможностях левого защитника, но и взгляды многих болельщиков.

«Боссы «Реала» вскинули руки, когда Капелло запросил весной 1996-го Роберто Карлоса, – писала репортер El País Мабель Галас. – Считалось, что ни бразильцы, ни темнокожие не добиваются успеха в мадридском клубе».

– Да, я знаю, – ответил ей Роберто Карлос в интервью. – Это очень грустно. Я уже сталкивался с проблемами из-за цвета кожи – в «Интере» и в матче первого тура в Ла-Корунье. Болельщики ухали мне, а я ответ похлопал.

– В 1993-м на «Бернабеу» оскорбляли другого темнокожего защитника из Бразилии Витора.

– Я не знал.

– Но ты-то очаровал болельщиков.

– Ну, я не особо черный.

– Повлияла твоя игра.

– На поле мы боремся и за то, чтобы расисты изменили свои взгляды.

Через 7 месяцев Роберто Карлос сказал той же Галас: «Я уйду, если мешаю тут кому-то. Перед поездкой в Логроньес какой-то мужчина докопался до меня в центре Мадрида, когда я гулял с женой и детьми. На двери моей машины написали «макака», а болельщики «Логроньеса» плевали в меня, когда я подавал угловые».

Лоренсо Санс успокоил Роберто Карлоса, а потом узнал, что его зовут «Милан», «Интер», «МЮ», «Арсенал», даже «Барса» и переподписал контракт, увеличив стоимость выкупа до 100 миллионов долларов (самый дорогой игрок мира Роналдо стоил 27).

Летом 1997-го настроение новому кумиру «Бернабеу» испортили только 72-летний фермер с севера Бразилии Аржемиро (заявил в интервью Jornal do Brasil, что Роберто Карлос – его сын и родился в 1969-м, а не в 1973-м) и фанат «Барселоны», бросивший в голову зажигалку в первом матче за Суперкубок.

82-я минута. Атака «Реала» свежеет с выходом вместо Шукера 20-летнего правого вингера Виктора – с Зеедорфом и Редондо он участвует в комбинации, которая завершается выдающимся голом Рауля. 1:2.

Рауль вернулся в центр атаки после ухода Шукера, но в основном атаковал при Капелло из глубины. Журналистам это не нравилось, но Йерро считал, что игра в полузащите обогатила Рауля: «На фланге он больше помогал обороне и лучше понимал принципы командной игры. Это сделало его сильнее и не помешало в 19 лет забить 22 мяча».

Санс продал Зеедорфа, чтобы было чем платить зарплату игрокам

84-я минута. После заброса Йерро и перепасовки с Раулем Зеедорф забивает третий мяч «Реала» – 3:1.

«В Мадриде я впервые попал в команду с игроками семи национальностей, – говорил Зеедорф. – Например, с аргентинцем Редондо мы две недели присматривались друг к другу, но все же наладили взаимопонимание. Он играл чуть ниже, но нас объединяло то, что в любой момент мы не боялись получить мяч. В «Реале» сложилась идеальная командная химия».

Для лучшего управления мадридским интернационалом Капелло запретил руководителям клуба летать с командой и даже заходить в раздевалку, а также запросил испанского помощника (Тони Гранде из молодежки «Реала»), но и с ним был суров.

«Капелло часто свистел игрокам во время матча, чтобы дать указание, и однажды я сделал то же самое, – вспоминал Тони. – Тогда он отвел меня в сторону и, глядя в глаза, сказал: «Игрокам свищу только я, договорились?»

А в октябрьской игре с «Сарагосой» мы вели после первого тайма 1:0, но играли ужасно. В перерыве Капелло выгнал в душевую всех сотрудников команды и разразился самой яростной тирадой, какую я слышал. А перед возвращением на поле поцеловал каждого игрока. Ясное дело: во втором тайме мы заиграли лучше [и победили 2:1]».

Раззабивавшийся у Капелло Зеедорф летом 1997-го получил в Мадриде новый контракт (из-за слухов об интересе «Барсы» ван Гала), в 1998-м снова выиграл Лигу чемпионов, но в 1999-м выпал из состава, раскритиковал партнеров за бесцельное владение мячом, а руководство – за неудачные трансферы – и ушел в «Интер» за 26 миллионов долларов.

Журналист Рамон Альварес утверждал, что Лоренсо Санс продал Кларенса из-за финансового кризиса в «Реале» – чтобы было чем платить зарплату игрокам.

90-я минута. Редондо потрясающе выходит из-под прессинга на левом фланге, а Рауль пасует Виктору, который оформляет разгром – 4:1.

Воспитанник «Реала» Виктор стал одним из открытий сезона и назвал Капелло футбольным отцом, но летом 1998-го – уже при Хиддинке – не попал в заявку на Лигу чемпионов и ушел в «Расинг».

Капелло же выиграл чемпионат-96/97, но еще весной поссорился с Сансом (из-за новых трансферных требований и закрытости команды). Фабио вернулся в «Милан», а напоследок наорал на игроков за 0:4 от «Сельты».

Поражение объяснимо – матч интересовал только команду Мостового, боровшуюся за выживание. Первое место «Реал» обеспечил в предыдущем туре, когда обыграл дома «Атлетико» 3:1.

Антич финишировал лишь пятым, но все равно продержался при Хиле дольше всех тренеров (3 года плюс еще 2 захода по 3 месяца): «Он никогда не указывал мне, кого выпускать. Да мы и не так часто виделись, потому что Хесус всегда был в Марбелье, – говорил Антич. – Он человек из народа, и я многому у него научился.

На него сильно повлияла трагедия в Лос-Анхелес-де-Сан-Рафаэль (из-за обрушения пола в ресторане Хиля погибло 58 человек; за это Хесус отсидел около двух лет – Sports.ru). Это нанесло ему огромную травму. Он постоянно чувствовал себя грязным, и на стадионе ему построили отдельную душевую».

«Хиль сразу объяснил мне: предыдущие тренеры были недостаточно профессиональны и слишком много развлекались, – добавил Радомир. – Но я от них отличался, так что работал самостоятельно.

Единственное, что разочаровало – перед финалом Кубка Испании-1999 тренер нашего соперника (Раньери из «Валенсии» – Sports.ru) уже был подписан на мое место. Я заранее чувствовал себя проигравшим».

Фото: Gettyimages.ru/Allsport UK /Allsport, Shaun Botterill / Andreas Rentz, Ben Radford, Stu Forster, Alexander Hassenstein, Clive Brunskill, Ben Radford/Allsport/Getty Images/Hulton Archive, Clive Mason