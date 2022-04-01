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«Реал» Капелло против «Атлетико» Антича: гениальное соло Рауля, вратарь-гоняла Молина и Роберто Карлос против расизма

Хесус Хиль
Фернандо Йерро Фернандо Йерро
Фернандо Редондо
Велько Паунович
Кларенс Зеедорф Кларенс Зеедорф
Радомир Антич Радомир Антич
Хосе Молина
Кико
Реал Мадрид Реал Мадрид
Рауль Рауль
Атлетико Атлетико
Фабио Капелло Фабио Капелло
Роберто Карлос Роберто Карлос
Хосе Луис Каминеро
Футбол Футбол

Денис Романцов – о мадридском дерби 1997-го.

18 января 1997-го «Атлетико» впервые за 20 лет принимал «Реал» в ранге чемпиона Испании. Интригу усиливало то, что «Реал» после 6-го места в сезоне-95/96 нанял Фабио Капелло и теперь лидировал, опережая «Барсу» Робсона на 3 очка. 

«Атлетико» же шел пятым и отставал на 8 очков, но это еще что: двумя годами ранее клуб тащился в зоне вылета и спасся благодаря третьему тренеру за сезон – Альфио Басиле. В феврале 1995-го тот сменил другого аргентинца Хорхе Д’Алессандро, обыграл «Барсу» с «Депором» и поднял «Атлетико» в середину таблицы. 

Победам, вероятно, способствовал ритуал – в каждой игре Басиле клал у скамейки пачку Marlboro, повернутую к чужим воротам. Удивлял он и спорами с Хесусом Хилем. 

Тот стал боссом клуба после смерти Висенте Кальдерона в 1987-м, отменил президентские выборы, уволил несколько тренеров за неисполнение приказов, а одному из них – Эмилио Крусу – сказал однажды в перерыве: «Заткнись. Здесь я тренер, а не ты. Выйди. Мне надо поговорить с ребятами». 

«Хиль окружен людьми, которые его боятся, и не терпит несогласных, – жаловался другой тренер Хосе Омар Пасториса. – «Атлетико» — только ступень в его политической карьере». 

С Басиле Хесус зарубился из-за колумбийца Адольфо Валенсии, ради которого сын Хиля Мигель Анхель отменил согласованный с «Крузейро» трансфер Роналдо. 

Валенсия мало забивал, и Хиль набросился на него в раздевалке после 0:0 с «Логроньесом». Басиле дал отпор и больше не общался с президентом. А узнав, что Хиль договорился на следующий сезон с бывшим тренером «Реала» Античем, ушел за пару туров до конца чемпионата.  

В 1991-м Хиль приказал Футре проиграть «Эспаньолу»  

3 минуты до начала мадридского дерби. В центре поля – первая покупка Хиля в «Атлетико»: 30-летний португальский полузащитник Паулу Футре, недавно объявивший о завершении карьеры из-за травм. Хесус прикалывает ему бриллиантовый значок: «Меня переполняют эмоции, это исторический момент, – говорит президент. – Люди на этом стадионе обожают тебя – это навсегда твой дом».  

Трансфер Футре, только что выигравшего с «Порту» Кубок чемпионов,  обеспечил Хилю победу на выборах в июне 1987-го и два подряд Кубка Испании в начале 90-х. К первому титулу добавилось второе место в чемпионате-90/91 – «Атлетико» обеспечил его еще до матча последнего тура с «Эспаньолом», боровшимся за выживание. 

«В барселонском отеле Хиль сказал мне: «Мы не должны сегодня выиграть. Скажи партнерам, чтоб особо не бегали», – вспоминал Футре. – Я отказался, и тогда он вошел в раздевалку и приказал команде не побеждать. В случае отказа пригрозил невыплатой зарплаты, так что ему не возражали. Я же просидел весь матч на скамейке». 

«Эспаньол» победил 3:1 и остался в Примере, а его тренер Луис Арагонес возглавил «Атлетико». Тот фокус не решил финансовых проблем Хиля, и в 1993-м – для выплаты долгов по зарплатам – он продал Футре «Бенфике». 

Через два года Паулу примкнул к «Милану», но из-за травмы колена сыграл лишь в матче последнего тура сезона-95/96 с «Кремонезе». После игры Фабио Капелло простился с «Миланом» и уехал в Мадрид. 

Через полгода вслед за ним отправился правый защитник Кристиан Пануччи. 

В 1996-м Пануччи чудом не погиб

Минута до начала. Капитаны команд – Тони и Йерро – жмут руки на фоне баннера с призывом освободить политика Хосе Антонио Ортегу Ларо, год назад захваченного в плен басками. Дальше один из комментаторов – 36-летний тренер Рафа Бенитес – предполагает, что Пануччи, всего 5 дней назад прилетевший в Мадрид, заиграет справа так же активно, как Роберто Карлос слева.     

К 23-м годам Пануччи выиграл с «Миланом» Лигу чемпионов и два скудетто, а летом 1996-го отправился в Атланту как капитан олимпийской сборной Италии. Но за неделю до старта турнира получил травму и 17 июля прилетел в Нью-Йорк, чтобы оттуда – с пересадкой в Париже – вернуться в Италию. 

Но его багаж потеряли, и сотрудник авиакомпании предложил вылететь позже и из другого нью-йоркского аэропорта – зато прямо в Милан. Кристиан согласился, а авиалайнер Boeing 747-131, на который Пануччи не попал, через 12 минут после взлета взорвался и рухнул в Атлантический океан. Погибли все находившиеся на борту 230 человек. 

Придя в себя, Кристиан заиграл у нового тренера «Милана» Оскара Табареса, но сменивший его Арриго Сакки поставил Пануччи на непривычный левый фланг и обругал за слабую игру против вингера «Лацио» Рамбауди. 

Через полторы недели Пануччи присоединился к Капелло, недовольному правым защитником «Реала» Секретариу. Тот приуныл, выпав на тренировке из основной состава, но его поддержали вратарь Иллгнер, Зеедорф и Роберто Карлос, сказавший: «Если Секретариу уйдет, я потеряю одного из лучших друзей».   

После тренировки Секретариу подвез Пануччи до отеля: «У него еще нет машины в Мадриде, так что ничего удивительного, – объяснил португальский защитник помощь конкуренту в интервью El País. – Мы не обсуждали наше положение в команде. Думаю, я не сыграю с «Атлетико», но это не его вина».   

Пануччи же еще в мадридском аэропорту пообещал журналистам, что сыграет в дерби. И победит. 

Кико перешел в «Атлетико» из-за кинопродюсера Сересо 

45-я секунда. Нападающий «Атлетико» Кико получает мяч от правого защитника Джели, резко разворачивается к воротам, но падает после касания Йерро. Судья Иттуральде Гонсалес пенальти не назначает. Кико особо и не спорит. 

Зато как он протестовал в 1992-м, когда тренер олимпийской сборной Испании Висенте Миера запретил футболистам, находившимся в Валенсии, ехать на церемонию открытия в Барселону. 

«Нам и так не полагались премии за турнир, а тут еще и праздника чуть не лишили, – вспоминал Кико. – Защитник «Атлетико» Солособаль стал нашим Че Геварой. Он возглавил бунт игроков, и мы за свой счет арендовали самолет, а потом обнимались на церемонии с Джорданом, Мэджиком и Бердом».   

Партнеры Кико по сборной – Феррер и Гвардиола – только что выиграли с «Барсой» Лигу чемпионов, а он радовался лишь победе над «Фигерасом» в стыковом матче за место в Примере. Да и в сборную-то ехал запасным, но из-за травмы Манхарина проник в основу и сделал дубль в победном финале, став лучшим снайпером Испании.

Через год он сменил «Кадис» на «Атлетико» (оба клуба финансировал кинопродюсер Энрике Сересо, партнер Хиля), но в двух первых сезонах забил лишь 14 мячей. 

Кико остался в команде благодаря вере в него сына президента Мигеля Анхеля, а летом 1995-го дождался главного тренера своей жизни: «Радомир Антич убрал наши страхи и комплексы, – говорил Кико. – Он верил в меня больше, чем я сам. С ним я максимально раскрылся как нападающий [и забил 13 мячей в сезоне золотого дубля-95/96].

Он уделял большое внимание стандартам и учил пользоваться ошибками соперника. В сборной Гвардиола расспрашивал меня о тактических механизмах Антича, особо интересуясь прессингом на чужой половине».   

3 ноября 1996-го Кико, заведенный стычками с Онопко, возмутился заменой в игре с «Овьедо» и накричал на Антича в раздевалке. Но тот объяснил, что опасался удаления и поберег олимпионика для игры с «Барсой». 

Кико помирился с Античем и перед мадридским дерби забил пять мячей в трех матчах. 

В первом матче за сборную Молина вышел полузащитником

4-я минута. Роберто Карлос пасует со своей половины Шукеру с Миятовичем, но вратарь «Атлетико» Молина выходит из штрафной и выносит мяч. 

Играть как последний защитник его с первых дней в «Атлетико» призывал Антич. Тот, как и Капелло, считал, что футболист в любом возрасте готов к развитию и просил 25-летнего Молину почаще выходить из ворот. 

«Один раз из сорока ты ошибешься, но мне наплевать», – говорил Антич на тренировках. Молине часто били издали, но так и не подловили – в чемпионском сезоне-95/96 он был самым надежным вратарем Примеры. 

И добегался до того, что первый матч за сборную провел на левом краю атаки. К 53-й минуте товарняка с Норвегией (0:0) тренер Хавьер Клементе выпустил всех полевых, что были в резерве, и когда один из них – Хуанма Лопес – травмировался, вышел Молина. И нанес самый опасный удар испанцев. 

– Мне по кайфу играть в поле. Это мое хобби, а игра вратарем – профессия, – сказал Молина. 

- Ты не боялся травмы?

– Пять лет назад я повредил палец кофейником. Получить травму можно где угодно – зачем об это думать?

- Возникал соблазн схватить мяч руками?

– Нет. Я же был без перчаток. Думаю, норвежцы понятия не имели, что я вратарь. 

Капелло позвал Зеедорфа в «Реал» в раздевалке «Милана»  

5-я минута. Форвард «Реала» Миятович выходит из-под прессинга на левом фланге и пасует Зеедорфу. Тот эффектно возвращает, но Миятович плохо обрабатывает мяч у штрафной, и выход Молины снова снимает напряжение. 

В финале ЛЧ-1995 Зеедорф обыграл с «Аяксом» «Милан» Капелло, а через год, выступая за «Сампдорию», шел первым в мадридском вишлисте Фабио. 

После игры с генуэзцами 5 мая 1996-го Капелло позвал в раздевалку «Милана» Зеедорфа и француза Кристиана Карамбе: «Я ухожу в «Реал»  – хотите со мной?» – «Да!» – хором ответили полузащитники. 

За год в «Сампдории» они так подружились, что через полтора месяца Кристиан не радовался победе Франции над Голландией в четвертьфинале Евро, а утешал Кларенса.    

Зеедорф к тому моменту уже принадлежал «Реалу» (Карамбе доехал только через полтора года – уже к преемнику Капелло Хайнкесу). 21 мая 1996-го президент «Реала» Лоренсо Санс купил Кларенса за 10 миллионов долларов, а утром того же дня за 2,5 миллиона продал Хилю нападающего Хуана Эснайдера. 

Тот все равно бы не пригодился Капелло – еще до его назначения Санс купил Миятовича из «Валенсии» и Шукера из «Севильи», забивших на двоих 44 мяча в сезоне-1995/96.  

Кларенс атаковал сдержаннее (4 гола за «Сампдорию»): фокусировался на игре в центре поля и в первом мадридском интервью заявил, что записывал матчи «Реала» времен Хорхе Вальдано и вдохновлялся работой Фернандо Редондо в опорной зоне. 

Но Капелло видел в Зеедорфе не только чернорабочего. «Технику игрока всегда можно улучшить, – говорил Фабио. – После нескольких месяцев работы с Кларенсом я спросил: «Как думаешь, у тебя хороший удар?» – «Вроде неплохой». – «Допустим, но ты всегда бьешь одним способом».   

Капелло отработал с Зеедорфом новые удары (например, шведкой и подъемом), и в 1997-м тот забил аж 10 мячей. Причем Молине в 1-м туре сезона-97/98 – с сорока метров. 

Хиль не хотел покупать Пантича, а потом приказал изготовить его бюст для музея «Атлетико» 

6-я минута. Алькорта сбивает Кико, и Итурральде Гонсалес назначает штрафной, но Эснайдер не в силах замкнуть подачу Пантича

 

Но вообще-то стандарты Пантича очень опасны. Антич помнил это по работе в «Партизане» 80-х, и позвонил Милинко, когда после ухода Добровольского и срыва трансфера Просинечки «Атлетико» понадобился плеймейкер. 

«Я провел отличный сезон в греческом «Паниониосе» (17+20) и получил предложения из Франции и Бельгии, – вспоминал Пантич. – Тогда же Антич запросил кассету с моей игрой. Я ответил, что никто ее не записывал, но потом попросил о помощи знакомого с греческого телевидения. 

Он смонтировал фрагменты моей игры за четыре года, а я отправил видео Античу и через два дня услышал: «Не подписывай ни с кем контракт на следующий сезон».

Пока Радомир договаривался с «Атлетико», я проходил предсезонку с «Паниониосом» – самую тяжелую в моей жизни. В прессе каждый день мелькали имена звезд, которых хотел Хиль на мою позицию – Просинечки, Шифо… Но вскоре Антич снова позвонил: «Приезжай в Мадрид». 

Президент «Паниониоса» плакал, провожая Пантича, а президент «Атлетико» – смеялся, когда Антич просил о 29-летнем ноунейме. После товарищеской игры с «Талаверой» Хиль все же заплатил за Милинко 550 тысяч долларов, но дал ему самую маленькую зарплату в команде. 

Журналисты встретили Пантича недоуменно: в одной заметке назвали двоюродным братом Антича, в другой – Падичем. 

«Радомир взял группу недорогих игроков (также Молину, защитников Санти и Джели, форварда Пенева) и по максимуму использовал наши плюсы, а недостатки скрыл, – добавил Пантич. – Я, например, мало бегал и плохо защищался, но Антич решил проблему с помощью опорника Вискайно, который прикрывал меня».    

В золотом сезоне-95/96 Пантич так много забивал и ассистировал со стандартов, что с тех пор болельщица «Атлетико» Маргарита Луэнго перед каждым матчем клала в его честь букет гвоздик у углового флажка. 

А главный мяч Милинко забил головой – в ворота «Барсы» на 102-й минуте финала Кубка-1996. Хиль сначала и не поверил, что автор гола – 178-сантиметровый Пантич.

«Тренер «Барсы» Кройфф приставил ко мне Роджера, и я долго бегал как обезглавленная курица, а после великолепного навеса Джели зажмурился и опустил голову – мяч просто отлетел от нее в ворота», – признался Пантич.   

«После финала Хиль сказал, что изготовит мой бюст для музея «Атлетико», – добавил Милинко. – Я отговаривал. Уверял, что попал случайно и вообще не хочу выделяться, но потом мне позвонил скульптур Сантьяго: «Пантич, приезжай. Или этот ублюдок убьет меня».

Роберто Карлос забивал, чтобы было о чем рассказать дочерям   

10-я минута. Шукер хватает защитника «Атлетико» Санти, а тот толкается и получает желтую. Вскоре Миятович зарабатывает угловой, и после него забивает Пануччи, но судья отменяет гол – оказалось, Роберто Карлос закрутил мяч так, что в полете тот покинул пределы поля.   

Роберто Карлос – еще один игрок, купленный для Капелло из Серии А. За год в «Интере» он забил 7 мячей, но не вписался в зонную защиту Ходжсона, и после римского финала ЛЧ-1996 Лоренсо Санс за три дня договорился о трансфере.

Купив Роберто Карлоса за 3,85 миллиона долларов, «Интер» через 9 месяцев продал его за 6,6. Сомнительная выгода, учитывая, что «Реал» закрыл позицию на 11 лет, а «Интер» за то же время перепробовал слева 28 игроков и за одного только Георгатоса, который не закрепился в Италии, отдал 7,7 миллиона.  

«Капелло нравилась моя игра за «Интер, – говорил Роберто Карлос, – В «Реале» он просил меня чаще атаковать и не слишком беспокоиться об обороне – меня страховал быстрый центральный защитник Рафаэль Алькорта, который хорошо читал игру (в матче с «Атлетико» за Роберто Карлосом подчищал даже Рауль – Sports.ru)». 

«Капелло требовал, чтобы центральные защитники не делали больше двух касаний, – добавил напарник Алькорты Фернандо Йерро. – Если кто-то делал третье, Фабио вскакивал и кричал как ненормальный. Так что я моментально расставался с мячом – либо сразу пасовал Роберто Карлосу, либо через Зеедорфа. 

А дальше бразилец действовал по ситуации – разыгрывал комбинацию с Раулем или Миятовичем, бежал вперед и навешивал или сам проникал в штрафную».

В трех первых турах сезона-96/97 Роберто Карлос забил дважды и вскоре объяснил такую результативность: «Голы – самое важное в игре. Я забиваю, чтобы было о чем рассказать дочерям. 

Если б не семья, я не в футбол бы играл, а пил пиво на дискотеке – как футболисты, которые на первые деньги пустились в развлечения. К счастью, я встретил умную женщину, которая задала мне верное направление».  

Капелло нашел подходящего вратаря за 2 дня до закрытия трансферного окна – его купили благодаря жене-агенту

19-я минута. Миятович упускает третий шанс за несколько минут. Атаки «Атлетико» же вязнут в оборонительной системе «Реала». 

К мадридскому дерби «Реал» отыграл на ноль 9 из 19 туров, а в предыдущем сезоне четырежды проиграл с крупным счетом. Сыгранность защитной линии, летом обновленной наполовину, – результат мучительной предсезонки.  

«15 дней подряд мы тренировались два раза в день, – вспоминал Йерро. – Только после этого Капелло дал выходной, и нам устроили поездку в соседний город. Но водитель автобуса заблудился, и мы бесцельно катались три часа. Вернулись уставшие как после тренировки, но назавтра Фабио вернул нас к работе». 

«Однажды Капелло увел вратарей и четверку защитников на другое поле, а через час подключил опорника Редондо, – добавил вингер Хосе Амависка. – Еще через полчаса он позвал восемь атакующих игроков и сказал: «Попытайтесь забить моей защите». Мы играли «8 на 5», и у нас ничего не вышло».    

При этом вратарь Канисарес не устраивал Капелло – казался недостаточно высоким (181 см) после двухметрового Росси в «Милане». Но того в Мадрид не отпустили, и за 48 часов до закрытия трансферного окна Фабио оставался без вратаря выше 190 см (ветеран Пако Буйо еще ниже Канисареса и тоже не годился – однажды он встал на стул и спросил Санса: «А так я понравлюсь Капелло?») 

Тогда Фабио позвонил агенту Оскару Дамиани, с которым играл в «Юве», и тот посоветовал чемпиона мира-1990 Бодо Иллгнера (191 см), засидевшегося в «Кельне». 

Благодаря жене-агенту Бьянке контракт Бодо содержал непривычный для Германии 90-х пункт о выкупной стоимости, и «Реал» быстро оформил трансфер. «Когда я вернулся с тренировки «Кельна», Бьянка сказала: «Ты подписал контракт с «Мадридом», – признался Бодо.   

Заплатив 2,2 миллиона долларов, Санс сполна удовлетворил Капелло и обрушил на кельнского коллегу Клауса Хартманна гнев фанатов. Пресс-атташе Райнер Мандель поделился: «Самое ласковое, что мы услышали: «Вы заплатите за это, свиньи». 

Антич не взял Каминеро в «Реал», а в «Атлетико» сделал MVP чемпионата 

26-я минута. Полузащитник «Атлетико» Каминеро перехватывает неловкий пас Пануччи, бежит к штрафной и бьет, но Иллгнер забирает мяч. 

Хосе Луис Каминеро вырос в школе «Реала», но не достиг основы и в 21 ушел в «Вальядолид». Там он за два года наиграл на возвращение, но в последний момент трансфер отменил тренер «Реала» Радомир Антич, хотевший более оборонительного игрока. 

Каминеро вылетел с «Вальядолидом» из Примеры, но в 25 лет все же вернулся в Мадрид – правда, в «Атлетико». «Я думал, что поезд ушел, и меня не позовут в большой клуб, – признался Хосе Луис, – а теперь чувствую себя как дома на стадионе «Висенте Кальдерон», где раньше меня освистывали».  

После двух турбулентных сезонов (с 10 тренерскими перестановками!) Каминеро засиял у Антича. С Вискайно и Симеоне в центре поля Радомир уже не замечал оборонительных несовершенств Хосе Луиса – в золотом сезоне-95/96 тот забил 9 мячей и по опросу тренеров стал (вместе с Раулем) лучшим игроком чемпионата. 

Тогда же Каминеро намылился в «Барсу» и сильно расстроился, когда Хиль не отпустил. Из-за мышечных травм Хосе Луис пропустил старт сезона-96/97, но вернулся в ноябре, забил в четырех матчах подряд и поднял «Атлетико» с 12-го места на 5-е. 

Паунович заменил в «Атлетико» Симеоне, а через 10 лет забил за «Рубин» «Спартаку»  

33-я минута. Эснайдер с Пантичем прессингуют у штрафной «Реала» Йерро с Зеедорфом, и мяч прилетает к Пауновичу – его подачу с правого фланга замыкает Кико, который прокрался между двух центральных защитников. 1:0 в пользу «Атлетико»! 

19-летний Велько Паунович проводил лишь третий матч за «Атлетико», причем в предыдущем забил один из мячей «Сарагосе». Антич заменил им Диего Симеоне, который в декабре проткнул шипом бедро Юлена Герреро из «Атлетика» и получил дисквалификацию.  

Паунович приехал в «Атлетико» еще летом 1995-го, но первый год провел в фарм-клубе из Марбельи, где Хиль стал мэром в 1991-м. Переезд в Испанию Велько назвал ключевым событием в жизни. 

«Обстановка в Югославии начала 90-х отразилась на всех. На тренировки я ходил голодный, и иногда дорога занимала четыре часа, потому что в автобусе не было бензина, – вспоминал Велько, сын легенды «Партизана» Благое Пауновича. – Футбол был моим убежищем. 

Я связывал оборону с атакой, а мой отец, игравший в защите, повторял: «Сынок, бегай как лошадь». Когда мне было 17, он вывез меня из Югославии. Обратился к нужным людям, меня просмотрели и взяли в «Атлетико». 

Так он обеспечил нашей семье будущее. Если б не отец, я остался бы в Белграде и боролся за выживание». 

После 12 лет в Испании и короткого заезда в «Ганновер» Паунович, замученный травмами, влился в «Рубин», где запомнился только голом Плетикосе в матче со «Спартаком» Черчесова. 

Через 8 лет, уже как главный тренер, Паунович выиграл с Сербией молодежный чемпионат мира и посвятил победу отцу, умершему полгода назад. 

Учитель русского влюбил Антича в шахматы – в жизни это пригодилось

35-я минута. На поле прилетает файер, и Антич использует паузу для новых инструкций по обороне. Вскоре Молина сталкивается во вратарской с Даниэлем Проданом, недавно пришедшим из «Стяуа», но все равно справляется с набегами «Реала».    

Антич часто вспоминал, как подростком принес домой газету Vesni со своим фото в честь первого контракта: 

– Смотри, мама, какой я теперь важный. 

– Да, сынок, скоро многие подотрутся твоим изображением. 

«Родители настаивали, что важнее всего не футбол, а учеба, – говорил Антич. – Югославия славилась солидной системой образования, и в школе предлагалось четыре иностранных языка. Я выбрал русский – мне говорили, что за ним будущее. 

Учитель русского влюбил меня в шахматы – я стал чемпионом школы и научился адаптироваться к любой ситуации не только на доске, но и в жизни. 

В «Атлетико» я встретил 35 футболистов, но не увидел команды и задумался: во что мы должны играть? За наш клуб в основном болеют простые работяги, которые немного зарабатывают, но не считают себя хуже других. Значит, и «Атлетико»  не должен играть с позиции слабого. 

Болельщикам это нравилось. Они ощущали себя единым целым с командой. А для единства команды я собирал игроков каждую пятницу. Мы пили пиво, ели пинчос (бутерброды с морепродуктами – Sports.ru) и обсуждали то, о чем не скажешь в раздевалке». 

Каминеро грозило 4 года тюрьмы

42-я минута. «Атлетико» не садится в оборону, а страстно атакует. Правый защитник (и бывший форвард дубля «Барсы») Джели несется к воротам Иллгнера с правого фланга и бьет мимо, а до и после того момента в штрафную «Реала» дважды врывается Каминеро – сначала поскальзывается, а потом мажет.

Во втором круге-96/97 Каминеро впал в кризис, и Антич подбодрил его, сделав капитаном – в обход правила, по которому повязку получал самый опытный игрок команды. Это испортило атмосферу в раздевалке и не больно-то помогло Каминеро. 

Из-за частых травм он так и не вернулся на уровень середины 90-х, когда был лидером сборной и прославился настолько, что интервьюировали даже его школьных учителей. Те рассказывали: забросив учебу, Хосе Луис совмещал тренировки с торговлей мебелью. 

Сам Каминеро вспоминал, как в 1982-м его обокрали в родном Леганесе, лишив свитера и денег. После трансфера в «Атлетико» Хосе Луис снова поселился в неблагополучном пригороде Мадриде и говорил, что мечтает избавить его от главных проблем – наркомании и безработицы. Заодно – в рамках акции «Спортсмены против наркотиков» – стал спонсором школы мини-футбола.  

А в 2009-м его арестовали за связь с наркоторговцами – через 9 лет Каминеро признал, что получил мелочью 58 тысяч евро и за вознаграждение повез в банк – менять на крупные купюры. 

Прокурор требовал четырех лет тюрьмы, но бывший капитан «Атлетико»  (и спортивный директор в 2011-2018 годах) отделался штрафом.

Хиль хвастался 13-летним Раулем и называл феноменом  

47-я минута. Пануччи прерывает атаку у своей штрафной и переводит мяч на половину «Атлетико», где Рауль сравнивает счет – 1:1. 

Весной 1991-го Хесус Хиль представил его ведущей дневного ток-шоу на канале Antena 3 Ньевес Эрреро: «Это Рауль Гонсалес. Феноменальный мальчик». В другой раз Хиль привел Рауля в раздевалку «Атлетико» и похвастался: «Он забил 55 голов за сезон».  

Победу над «Реалом» в финале Кубка Бернабеу-1992 Рауль назвал самым счастливым моментом детства, но в том же году Хиль закрыл младшие команды «Атлетико»: «Пусть их финансирует федерация футбола. Не хочу терять деньги и продавать квартиры ради молодежки».

Технический секретарь «Атлетико» Рубен Кано вспоминал, что к этому решению Хиля склонили влиятельные друзья (один из них – кинопродюсер Хосе Эстебан Аленда), чьи сыновья находились в тени Рауля: «Они хотели сами управлять юношеской командой. Видимо, думали, так будет лучше для их детей». 

Из-за реорганизации 14-летний Рауль остался без стипендии и проездного, поэтому вслед за тренером Пако Де Паулой ушел в «Реал». И во втором матче за новый клуб – в ноябре 1994-го – растерзал «Атлетико»: заработал пенальти для Мичела, сделал голевой навес на Саморано и забил с паса Лаудрупа. 

Йерро отлично пасовал на 50 метров, но такой футбол «Реала» не нравился прессе     

68-я минута. Йерро пасует Миятовичу, который падает в борьбе с Санти, потом толкает его и ругается на лайнсмена. После консультации с помощником Иттуральде Гонсалес удаляет Миятовича. 

В «Реале»-91/92 Антич передвинул Йерро в центр поля, и тот выдал самый результативный сезон в карьере – 25 голов. У Капелло Фернандо играл в защите и отвечал за длинные передачи – как та, что предшествовала удалению Миятовича. 

«Пресса ненавидела такие забросы, – признался Капелло, еще на предсезонке взбесивший журналистов закрытостью команды. – Но Йерро отдавал точные пасы на 50 метров – чего ж не использовать то, что отлично работает».  

«Иногда мы заманивали соперника на свою половину, получали простор впереди, и Йерро мигом переводил туда мяч, – добавил Амависка. – Это было восхитительно. Но в Испании все, что привносится из Италии, воспринимается в штыки, поэтому футбол Капелло считался уродским и скучным. А будь Фабио испанцем, его бы называли героем».  

До Роберто Карлоса многие болельщики «Реала» не верили в темнокожих игроков

77-я минута. В меньшинстве «Реал» глушит фолами атаки «Атлетико» и переходит в наступление – Миятовича нет, но в центре атаки оказывается Роберто Карлос.   

Роберто Карлос изменил не только представления о возможностях левого защитника, но и взгляды многих болельщиков. 

«Боссы «Реала» вскинули руки, когда Капелло запросил весной 1996-го Роберто Карлоса, – писала репортер El País Мабель Галас. – Считалось, что ни бразильцы, ни темнокожие не добиваются успеха в мадридском клубе». 

– Да, я знаю, – ответил ей Роберто Карлос в интервью. – Это очень грустно. Я уже сталкивался с проблемами из-за цвета кожи – в «Интере» и в матче первого тура в Ла-Корунье. Болельщики ухали мне, а я ответ похлопал.

– В 1993-м на «Бернабеу» оскорбляли другого темнокожего защитника из Бразилии Витора.   

– Я не знал. 

– Но ты-то очаровал болельщиков.  

– Ну, я не особо черный. 

– Повлияла твоя игра.

– На поле мы боремся и за то, чтобы расисты изменили свои взгляды. 

Через 7 месяцев Роберто Карлос сказал той же Галас: «Я уйду, если мешаю тут кому-то. Перед поездкой в Логроньес какой-то мужчина докопался до меня в центре Мадрида, когда я гулял с женой и детьми. На двери моей машины написали «макака», а болельщики «Логроньеса» плевали в меня, когда я подавал угловые».  

Лоренсо Санс успокоил Роберто Карлоса, а потом узнал, что его зовут «Милан», «Интер», «МЮ», «Арсенал», даже «Барса» и переподписал контракт, увеличив стоимость выкупа до 100 миллионов долларов (самый дорогой игрок мира Роналдо стоил 27).   

Летом 1997-го настроение новому кумиру «Бернабеу» испортили только 72-летний фермер с севера Бразилии Аржемиро (заявил в интервью Jornal do Brasil, что Роберто Карлос – его сын и родился в 1969-м, а не в 1973-м) и фанат «Барселоны», бросивший в голову зажигалку в первом матче за Суперкубок.   

82-я минута. Атака «Реала» свежеет с выходом вместо Шукера 20-летнего правого вингера Виктора – с Зеедорфом и Редондо он участвует в комбинации, которая завершается выдающимся голом Рауля. 1:2.

Рауль вернулся в центр атаки после ухода Шукера, но в основном атаковал при Капелло из глубины. Журналистам это не нравилось, но Йерро считал, что игра в полузащите обогатила Рауля: «На фланге он больше помогал обороне и лучше понимал принципы командной игры. Это сделало его сильнее и не помешало в 19 лет забить 22 мяча». 

Санс продал Зеедорфа, чтобы было чем платить зарплату игрокам

84-я минута. После заброса Йерро и перепасовки с Раулем Зеедорф забивает третий мяч «Реала» – 3:1. 

«В Мадриде я впервые попал в команду с игроками семи национальностей, – говорил Зеедорф. – Например, с аргентинцем Редондо мы две недели присматривались друг к другу, но все же наладили взаимопонимание. Он играл чуть ниже, но нас объединяло то, что в любой момент мы не боялись получить мяч. В «Реале» сложилась идеальная командная химия». 

Для лучшего управления мадридским интернационалом Капелло запретил руководителям клуба летать с командой и даже заходить в раздевалку, а также запросил испанского помощника (Тони Гранде из молодежки «Реала»), но и с ним был суров.   

«Капелло часто свистел игрокам во время матча, чтобы дать указание, и однажды я сделал то же самое, – вспоминал Тони. – Тогда он отвел меня в сторону и, глядя в глаза, сказал: «Игрокам свищу только я, договорились?»

А в октябрьской игре с «Сарагосой» мы вели после первого тайма 1:0, но играли ужасно. В перерыве Капелло выгнал в душевую всех сотрудников команды и разразился самой яростной тирадой, какую я слышал. А перед возвращением на поле поцеловал каждого игрока. Ясное дело: во втором тайме мы заиграли лучше [и победили 2:1]».

Раззабивавшийся у Капелло Зеедорф летом 1997-го получил в Мадриде новый контракт (из-за слухов об интересе «Барсы» ван Гала), в 1998-м снова выиграл Лигу чемпионов, но в 1999-м выпал из состава, раскритиковал партнеров за бесцельное владение мячом, а руководство – за неудачные трансферы – и ушел в «Интер» за 26 миллионов долларов. 

Журналист Рамон Альварес утверждал, что Лоренсо Санс продал Кларенса из-за финансового кризиса в «Реале»  – чтобы было чем платить зарплату игрокам.   

90-я минута. Редондо потрясающе выходит из-под прессинга на левом фланге, а Рауль пасует Виктору, который оформляет разгром – 4:1. 

Воспитанник «Реала» Виктор стал одним из открытий сезона и назвал Капелло футбольным отцом, но летом 1998-го – уже при Хиддинке – не попал в заявку на Лигу чемпионов и ушел в «Расинг». 

Капелло же выиграл чемпионат-96/97, но еще весной поссорился с Сансом (из-за новых трансферных требований и закрытости команды). Фабио вернулся в «Милан», а напоследок наорал на игроков за 0:4 от «Сельты». 

Поражение объяснимо – матч интересовал только команду Мостового, боровшуюся за выживание. Первое место «Реал» обеспечил в предыдущем туре, когда обыграл дома «Атлетико» 3:1. 

Антич финишировал лишь пятым, но все равно продержался при Хиле дольше всех тренеров (3 года плюс еще 2 захода по 3 месяца): «Он никогда не указывал мне, кого выпускать. Да мы и не так часто виделись, потому что Хесус всегда был в Марбелье, – говорил Антич. – Он человек из народа, и я многому у него научился. 

На него сильно повлияла трагедия в Лос-Анхелес-де-Сан-Рафаэль (из-за обрушения пола в ресторане Хиля погибло 58 человек; за это Хесус отсидел около двух лет – Sports.ru). Это нанесло ему огромную травму. Он постоянно чувствовал себя грязным, и на стадионе ему построили отдельную душевую».   

«Хиль сразу объяснил мне: предыдущие тренеры были недостаточно профессиональны и слишком много развлекались, – добавил Радомир. – Но я от них отличался, так что работал самостоятельно. 

Единственное, что разочаровало – перед финалом Кубка Испании-1999 тренер нашего соперника (Раньери из «Валенсии» – Sports.ru) уже был подписан на мое место. Я заранее чувствовал себя проигравшим». 

Фото: Gettyimages.ru/Allsport UK /Allsport, Shaun Botterill / Andreas Rentz, Ben Radford, Stu Forster, Alexander Hassenstein, Clive Brunskill, Ben Radford/Allsport/Getty Images/Hulton Archive, Clive Mason

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