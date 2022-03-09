La Strada
Блог

«Спартак» Ярцева – последний чемпион России без легионеров: Горлукович с молодыми тренировался в лесу, а Тихонов играл даже в воротах

Вадим Евсеев Вадим Евсеев
Сергей Горлукович Сергей Горлукович
Владимир Джубанов
Юрий Никифоров Юрий Никифоров
Олег Романцев Олег Романцев
Илья Цымбаларь Илья Цымбаларь
Андрей Тихонов Андрей Тихонов
Рамиз Мамедов Рамиз Мамедов
Григорий Есауленко
Луис Перейра Робсон Луис Перейра Робсон
Константин Коваленко
Владислав Дуюн
Георгий Ярцев Георгий Ярцев
Владимир Жириновский Владимир Жириновский
Александр Липко Александр Липко
Николай Озеров Николай Озеров
Руслан Нигматуллин Руслан Нигматуллин
Спартак Спартак
Егор Титов Егор Титов
Валерий Кечинов Валерий Кечинов
Александр Филимонов Александр Филимонов
Дмитрий Ананко Дмитрий Ананко
Футбол Футбол

Денис Романцов – о лучшей команде 1996-го.

В 1996-м наш чемпионат стартовал с тремя игроками из дальнего зарубежья – двумя иорданцами в «Камазе» и бразильцем Жуниором в Нижнем. Летом добавилось четыре иностранца (сирийцы в Самаре и бразильцы в ЦСКА), но чемпионом стал «Спартак» Георгия Ярцева, который обходился без легионеров.    

Перед возвращением в «Спартак» Ярцев работал в турфирме и комментировал 

К 29 годам опыт Георгия Ярцева в высшей лиге исчерпывался 20 минутами за ЦСКА в 1970-м. После того сезона он 6 лет провел во второй лиге, но в 1977-м Константин Бесков оценил его на зимнем турнире в Сокольниках и позвал из костромского «Спартака» в московский. 

В следующие три года Ярцев забивал в «Спартаке» больше всех – его голы помогли вернуться в высшую лигу и выиграть чемпионат-1979. 

Наигравшись, Ярцев два года тренировал детей в Капотне. В 1984-м Олег Романцев позвал его помощником в «Красную Пресню» – команду седьмого таксопарка и неофициальный фарм-клуб «Спартака». Так Ярцев снова очутился во второй лиге.

«Я быстро ужаснулся возврату в прошлое: после стольких московских лет опять Кострома и окрестности – и зачем только наверх карабкался? – говорил Ярцев журналисту Сергею Микулику. – А Олегу так нравилось с мальчишками возиться, что он и не замечал, где играем – в Москве или Жмеринке».

Ярцев настолько остыл к работе, что перед игрой в Прохладном не встретил команду в аэропорту Нальчика, хотя это входило в его обязанности. Романцев обиделся, и друзья долго не общались. 

Ярцев колесил с командой ветеранов по глубинке, где иногда получал вместо денег тушенку, сахар и сгущенку, а в 1991-м возглавил спортивный отдел турфирмы «Роза ветров», которая отправляла болельщиков на Олимпиады и чемпионаты мира. 

Заодно стал комментатором – журналист Лев Филатов хвалил репортажи Ярцева, но посмеивался над его любовью к слову «чревато». 

Комментируя для РТР матчи ЧМ-1994 в Америке, Ярцев услышал о проблемах в «Спартаке» и впервые за несколько лет позвонил Романцеву. Тот сообщил, что его помощник Александр Тарханов уходит в ЦСКА, и предложил встретиться после чемпионата мира. 

Вернувшись из Америки, Ярцев стал помощником Романцева в «Спартаке». 

«Это было особенно важно с учетом того, что меня пригласили в сборную – работа там предполагала отлучки из клуба, – отметил Романцев в автобиографии. – Я хотел, чтобы на хозяйстве оставался надежный человек»

В ЛЧ-95/96 «Спартак» побеждал благодаря игрокам, арендованным у банкиров 

Летом 1994-го «Спартак», кроме тренера Тарханова, потерял Карпина, Ледяхова и Бесчастных, а через полгода – Рахимова с Тернавским, тоже игравших в сборной в 1994-м. К тому же из-за травм выбыли Пятницкий, Никифоров и Цымбаларь, а усилился клуб неважно и в июне 1995-го упал на девятое место. 

Все изменил приезд из-за рубежа Шмарова, Черчесова, Юрана и Кулькова. С ними «Спартак» поднялся в высшей лиге на третье место и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Гол Аленичева «Русенборгу» 

После шестой победы в группе ЛЧ главным тренером стал Ярцев, а Романцев сосредоточился на сборной, оставшись президентом «Спартака». 

Когда выяснилось, что перед плей-офф ЛЧ клуб лишится также Черчесова, Онопко, Кулькова и Юрана, комментатор Николай Озеров, возглавлявший общество «Спартак», обрушился на Романцева в «Известиях»: 

«Он окружил себя людьми, далекими от спорта, которые стараются заработать как можно быстрее, иногда и в ущерб клубу. Члены правления не знают, где, когда и за сколько продаются футболисты, как расходуются заработанные клубом деньги. А проверить это сейчас практически невозможно. 

Так ли уж нужно было за бесценок продавать асов нашего футбола во второстепенные иностранные команды?»

Вице-президент «Спартака» Григорий Есауленко пояснил: «Я вам конкретно скажу, что Юран и Кульков — собственность бизнесменов из «Агробанка», ярых любителей футбола (агент Паулу Барбоза добавил, что владели они и трансфером Мостового – Sports.ru). 

И когда у Сергея и Василия возникли проблемы в «Бенфике», бизнесмены помогли им – выкупили оттуда и сдали в аренду в «Порту». Там они играли 1,5 – 2 года, а потом «Агробанк» захотел продать их. 

Но, видно, запросил слишком много, потому что «Порту» Юрана и Кулькова не выкупил. Тогда мы предложили этим бизнесменам взять ребят в аренду, чтобы они поиграли в Лиге чемпионов, засветились. А там решим — оставлять их или продавать куда-то еще. Так они попали в «Спартак». 

Это все глупости, что владельцы Юрана и Кулькова не договорились с руководством «Спартака» об их продаже. Они сами предпочли уехать в Англию. Причем перед отъездом в лондонский «Миллуол» Романцев предупреждал Юрана, что это не его уровень, но тот не послушал».

Онопко сорвался в «Овьедо» из-за украденного в Москве джипа 

«Я попросил квартиру, – добавил Юран в интервью «Совспорту». – Кульков и Черчесов, насколько помню, тоже. Руководство – Есауленко, Заварзин – отнеслось к этому как-то несерьезно: «Может быть, но потом». Не хотели тратиться». 

Обидевшись, Юран принял первое попавшееся предложение, из второй английской лиги – к тому же в Лондоне тогда работала его будущая жена Людмила. Уехавший с Юраном Кульков признался потом, что переход в «Миллуол» состоялся против его воли. 

Капитан «Спартака» Онопко тоже уехал абы куда, но по другой причине – из-за украденного в 1995-м джипа. 

«Машина была марки «Мицубиси Паджеро». Большая, хорошая, – говорил Виктор в интервью «Футболу». – Я заскочил домой на 10 минут, глянул из окна, а машины уже нет. И так стало обидно, а за семью даже страшно. Это же какой-то беспредел. 

Сегодня машину безнаказанно крадут, а завтра что? Было просто шоковое состояние. «Дальше с отъездом тянуть нельзя», — эмоционально решил я и заключил контракт с [боровшимся за выживание в Ла Лиге] «Овьедо», представители которого как раз прибыли в Москву.

Контракт был на испанском языке, в котором ни Есауленко, ни я не сильны. Но меня заверили в том, что если зимой-95/96 какой-то другой клуб предложит «Спартаку» и мне лучшие условия, то мы вправе выбрать любое предложение».

Зимой обратились «Эвертон», «Байер», «Ньюкасл» и «Атлетико», но оказалось, что Есауленко уже получил от «Овьедо» деньги и подписал втайне от Онопко другое соглашение, не содержавшее пункта об отмене трансфера. 

Из-за ухода звезд и Романцева обсуждался недопуск «Спартака» до плей-офф ЛЧ  

Черчесов ушел по трем причинам. По словам Романцева, он переживал за безопасность детей в Москве. К тому же за несколько месяцев лучший вратарь страны так и не дождался разговора о продлении контракта, а владевшее его трансфером дрезденское «Динамо» требовало от «Спартака» больше, чем от австрийского «Тироля» – Романцева это не устроило.    

С учетом травм Хлестова и Цымбаларя «Спартак» потерял шестерых игроков лигочемпионского состава. Президент РФС Вячеслав Колосков утверждал, что в УЕФА поднимался вопрос – допускать ли клуб с такими потерями до четвертьфинала ЛЧ. 

«Это сильно било по авторитету турнира, – писал в «Спорт-Экспрессе» журналист Максим Квятковский. – «Спартак» оказался в уникальном положении: поменялся не только победный состав, но и победный тренер. Думаю, Романцев, знавший о скором распаде команды, спешил уйти с гордо поднятой головой».

«В 1995-м Романцева подвергли обструкции: нельзя одному занимать три кресла, – говорил Ярцев в интервью журналу «Матч». – Ладно, он оставляет пост главного тренера и остается президентом. А ему в ответ: предатель, бросил команду, из-за твоего ухода игроки разбежались. 

Когда Олег Иванович представил меня как главного тренера, то все футболисты сидели передо мной. Даже Онопко, хотя и знал, что уезжает. Я не чувствую, что меня кто-то подставил, или Романцев что-то такое изобретает. Предложили возглавить команду – я согласился. 

И вот многие футболисты ушли. Какие же мои действия? Получается, когда у меня Кульков, Юран, Черчесов, Онопко, Цымбаларь, Хлестов, я согласен, а как только они ушли или травмировались – мне отказываться? Это же непорядочно». 

«Может, мы в той Лиге чемпионов, сохранив состав, и до финала дошли бы – команда была очень мощная, – предположил Ярцев в книге «Спартаковские исповеди». –  Но если бы выкупили права на Черчесова, Юрана, Кулькова, остались бы без денег. Все, что заработали в Лиге, нужно было отдать на их приобретение. Мы пошли по другому пути». 

«Решили, что потратим деньги на наших молодых футболистов, – добавил Ярцев в автобиографии Романцева. – Практически за два часа подписали соглашения с Тихоновым, Аленичевым, Титовым, Ананко и многими другими. Этот шаг поддержал и Николай Старостин, который тогда еще был жив. Он по сути дал добро на строительство нового «Спартака».

Николай Петрович умер 17 февраля 1996-го. «В день смерти деда «Спартак», который тренировал уже Ярцев, находился в Москве, а потом улетел на сборы, – вспоминал внук Старостина Михаил Ширинян. – Сдвигать сроки, менять билеты в клубе не посчитали нужным. На панихиде в манеже народ поражался: «Где команда?».

Озерова возмущало, что гендиректор «Спартака» поддерживает Жириновского  

Отношения к ветеранам – еще один пункт гневной колонки Николая Озерова для «Известий»: ведь Николая Старостина решением гендиректора Ларисы Нечаевой пересаживали с BMW на «Жигули», а олимпийского чемпиона-1956 Анатолия Исаева кто-то из боссов клуба принял за садовода. 

Также Озеров возмущался близостью к команде лидера ЛДПР – в то время как общество «Спартак» на думских выборах в декабре 1995-го поддержало провластную партию НДР:

«Мы долго удивлялись появлению на матчах г-на Жириновского, экипированного в спартаковскую форму. После первого тайма ему прямо на трибуну выносили из буфета стаканы виски, которые тот опорожнял у всех на глазах. А по радио в это время говорили, что партия Жириновского обеспечила бесплатный вход всем болельщикам.  

Только после заметки в еженедельнике «Футбол» ситуация прояснилась. Оказывается, г-жа Нечаева (землячка Романцева, сотрудничество с клубом начала с изготовления ее издательским домом «Максим» программок и афиш – Sports.ru) отправилась в Красноярск баллотироваться кандидатом в Государственную думу и на встрече с избирателями назвала себя членом ЛДПР, а Жириновского – единственным человеком, поддержавшим развитие спорта в России». 

Романцев ответил Озерову в «Комсомолке» по всем пунктам: 

Юран и Кульков получают в «Миллуоле» по 8 тысяч фунтов в неделю – немыслимые деньги для «Спартака»  

Ветеранам клуба выплачивают значительные суммы

Политические взгляды Нечаевой – «ее личное дело. Из-за политики я не собираюсь увольнять человека. А как бухгалтер Нечаева меня полностью устраивает (на думских выборах она в итоге проиграла юристу Нелли Жуковой – Sports.ru)».

Озеров ставил Нечаеву в один ряд с Есауленко, но они те еще союзники. В книге «Как покупают и продают матчи в российском футболе» Алексей Матвеев привел доклад старшего оперуполномоченного ГУУР МВД России Деркача, расследовавшего убийство Нечаевой летом 1997-го. 

«Вице-президент клуба Г. В. Есауленко после смерти Нечаевой исполняет обязанности директора. Работая вице-президентом, Есауленко занимался приобретением и продажей футболистов. Часть вырученных денег от продажи он присваивал. 

Есауленко выделялись средства на организацию судейства в заказных матчах. Он о расходовании денег ни перед кем не отчитывался. С приходом Нечаевой Есауленко стали отстранять от вышеназванных обязанностей. На этой почве у них неоднократно происходили конфликты. 

Есауленко тоже предпринимал попытки отстранить Нечаеву от занимаемой должности. Большинство сотрудников клуба выступало на стороне Нечаевой».  

За полтора года до четвертьфинала ЛЧ Евсеев окончил ПТУ и прятался в Тарасовке от армии

В такой обстановке Ярцев взялся за перестройку «Спартака». 

«Пришло много ребят из дубля – Ширко, Джубанов, Евсеев, Мелешин, другие – мы их сначала вообще не знали, – говорил мне защитник Рамиз Мамедов, игравший за «Спартак» с 1992-го. – Доходило до такого: Никифоров говорил одному игроку 1976 года рождения: «Мальчик, подай мяч». Даже по имени их не знали. Потом тот мальчик в популярного футболиста вырос».

Вадим Евсеев, которого Мамедов имел в виду, в четвертьфинале ЛЧ-95/96 с «Нантом» вышел в обороне слева. Рамиз – справа. 

Тот же Мамедов, используя связи в провинции, за 500 долларов сделал Евсееву водительские права, и тот ездил на кремовой «семерке», которую купил у другого молодого защитника Александра Липко. С ним Вадим подружился летом 1994-го, когда окончил ПТУ, где учился на автослесаря, и прятался в Тарасовке от армии. 

Евсеев с детства болел за «Спартак», но попал туда только в 17 лет – после пяти просмотровых матчей. Играл в дубле то форварда, то крайнего полузащитника и один из мячей в 1994-м забил с паса своего кумира Федора Черенкова.  

Липко же, вышедший в Нанте в центре обороны, приехал на просмотр в «Спартак» годом ранее – в один день с Андреем Тихоновым. 

«Андрей к тому моменту уже поиграл во второй лиге за реутовский «Титан», – говорил мне Липко. – До этого Тихонов отслужил в армии — рассказывал, что зону охранял где-то на севере. Из-за этого не играл два года, но по тренировкам с ним я сразу понял: это мастер. 

В первый день просмотра мы играли мини-двусторонку на полполя. Нам забили, и Дима Попов стал мне пихать. Я — в обратку. Видел же, что не виноват, а я всегда за справедливость. Попов удивился: «Ты чего, молодой?» Меня тогда поддержали Андрей Пятницкий и мой земляк Игорь Ледяхов: «Не переживай, все нормально». 

После второй игры с «Нантом» Липко с Евсеевым снова утешали: из-за их ошибок Николя Уэдек забил два мяча, обесценив дубль Никифорова. Ничья в Москве означала вылет «Спартака» – после 0:2 в Нанте. 

Голы Никифорова «Нанту»

В репортаже о гостевом матче для еженедельника «Футбол» Александр Шмурнов рассказал о шести болельщиках «Спартака», приехавших в Нант не то что без виз – даже без загранпаспортов: 

«Границы они пересекали то пешком, то в недоступных для проверок местах поездов. 

…Подтвердились слухи, что вопрос о трансляции матча в России был в последний момент решен не без помощи президента – в знак признательности один болельщик приобрел в магазине резиновую маску Бориса Ельцина и разгуливал в ней перед матчем, приводя в восторг французскую публику».

Горлукович получал пару выходных после каждого матча и пил пиво с молодыми игроками

Между матчами с «Нантом» «Спартак» уступил в чемпионате «Балтике» (из-за автогола Липко) и обыграл «Локо» 2:0 – забили Аленичев с Горлуковичем. 

Сергей не понадобился Газзаеву во Владикавказе, но пригодился Ярцеву. Это объяснимо: «Алания» после золота-1995 выглядела главным фаворитом нового чемпионата, а «Спартак» весной надеялся лишь на место в тройке. И на то, что Горлукович дисциплинирует молодежь. 

«Я делал поблажки Сергею, – признался Ярцев в книге «Я плоть от плоти спартаковец». – Он просил пару выходных после матчей и получал их. После отдыха в кругу семьи Горлукович возвращался в Тарасовку, и я поручал ему группу молодых футболистов. А он с ними в лесной чаще около базы и разминку, и растяжку делал, и пробегал три километра». 

«Горлукович был нам как пахан. Мы у него учились, – говорил мне Липко. – В 10-м туре сыграли 1:1 в Самаре. В команде возник какой-то конфликт — пошли друг на друга. К некоторым футболистам были претензии. Ярцев хотел говорить на повышенных тонах, но вмешался Горлукович: «Саныч, а ну, дайте я скажу». И по-мужски объяснил нам, как надо биться за «Спартак». 

На поле и в раздевалке Горлукович был жестким, но менялся, когда мы собирались на чей-то день рождения. В выходной я мог с ним и пива выпить». 

Евсеев добавил в мемуарах, что с его свадьбы Горлукович уехал в Тарасовку с восемью бутылками вина. Также Вадим сообщил, что после 1:1 в Самаре Горлукович закусился с Титовым: 

«Он Егору что-то сказал, тот ответил – видимо, в хамской форме. Тогда Горлук ему при всех напихал: «Ты чего, сынок? Знай свое место!» Тит промолчал. Понял, что для него же лучше будет, если эта ситуация дальше не зайдет».

Годом ранее Титов поссорился на тренировке с Тихоновым. 

«Он мне слово – я ему два. Он мне пять – я ему десять. Андрей меня предупредил, что, если я не угомонюсь, он меня сам угомонит, – вспоминал Егор в автобиографии. – Я от этого еще больше распалился. Ярцев с ребятами нас чудом разняли. Я тогда легко отделался. Тихон после армии, прошел страшную школу выживания на зоне, а я 19-летний салага. Конечно, Андрей меня закопал бы».

Тихонов с Титовым сблизились в 1998-м, когда на двое суток зависли в казино (с перерывами на сон в машине). Егор вдрызг проигрался и рвался домой за деньгами, но услышал от старшего: «Тит, хватит. Надо перемолоть это поражение и забыть». С тех пор Титов считал Тихонова лучшим другом:

«Раньше после каждой домашней игры мы с Андреем ехали в ресторан «Ангара», – признался Егор журналисту Алексею Зинину. – Им управлял классный дядька, спартаковский болельщик. Попивая пиво и обсуждая матч, мы засиживались до поздней ночи. 

Когда летом в лужниковском парнике было легко свариться, я вдохновлял себя тем, что после этой пытки поедем с Андреем и кем-нибудь из ребят в уютную «Ангару». Это помогало добиваться побед, когда на поле не все получалось».

После 2:2 с «Нантом» Ярцев наорал на Титова, не игравшего из-за травмы 

Перед домашней игрой с «Нантом» в марте 1996-го у Титова защемило межреберный нерв – из-за жесткой опеки Юрия Дроздова. Любое движение отзывалось стреляющей болью, но Ярцев велел врачу Василькову любыми способами подготовить Егора к Лиге чемпионов. 

Уколы, массаж и компрессы не помогли, и после 2:2 Ярцев влетел в раздевалку, сорвал с головы шапку, ударил по ведру со льдом и наорал на Егора: «А ты что?! Заболело у него!»

«Васильков тихонько меня в душ отвел: «Спрячься, пусть Жора отойдет!» – вспоминал Титов в книге «Спартак» – наше все». – Стою в душе и думаю: «При чем здесь я. Ведь даже на поле не выходил?!» С одной стороны, обидно, с другой – ощутил, что в меня верят».

Евсеева тогда посетили другие мысли. «Разочарование было такое, что я думал: все пропало, все кончено, – признался Вадим в автобиографии. – С игрой за основу можно попрощаться, сейчас на мне поставят крест».

На следующий матч – против «Черноморца» (1:0) – вместо Евсеева вышел воспитанник ФШМ Сергей Чудин, тоже бывший форвард. Из-за перенесенного в детстве двустороннего бронхита он страдал от астмы, но скрывал это ото всех и перед играми принимал препараты от аллергии. 

В основе «Спартака» он не закрепился (по словам Евсеева, Чудин обленился, получив от клуба 3-комнатную квартиру), но за 5 лет взял несколько золотых медалей. Все украли, когда Сергей играл за нижегородский «Локомотив».  

К сезону-1996 Филимонов готовился с «Торпедо» и перешел в «Спартак» из-за случайной встречи в офисе лиги

Игра с «Черноморцем» – первая в «Спартаке» для Александра Филимонова. После двух лет в Камышине и попадания в молодежную сборную он прошел два сбора с «Торпедо», но там вдруг кончились деньги. 

Для решения контрактных вопросов Филимонов прибыл в офис ПФЛ на Солянке, где попался на глаза сотрудникам «Спартака» – начальнику Валерию Жиляеву и селекционеру Валентину Покровскому (устроился в клуб из-за того, что его отец сидел со Старостиным в Комсомольске-на-Амуре). 

После ухода Черчесова «Спартак» остался с молодыми Нигматуллиным и Чижовым, так что охотно взял Филимонова, хотя тот признался, что в предыдущем сезоне играл «спустя рукава» из-за задержек зарплаты в Камышине. 

В Тарасовке Филимонов делил комнату с будущим спасителем «Спартака» Дмитрием Ананко (в первом тайме золотого матча с «Аланией» вынес мяч с линии ворот), а в первых шести играх пропустил лишь раз и выиграл конкуренцию у Нигматуллина. 

С Филимоновым «Спартак» обыграл весной 1996-го главных конкурентов – «Ротор» (2:0) с «Аланией» (4:1). В домашней игре с владикавказцами фанатов «Спартака» побили омоновцы, а снимавшего это оператора НТВ задержали. Освобождали его Дмитрий Федоров с Василием Уткиным (одетым в куртку «Могучих Уток» из Анахайма: «Я не хотел именно ее, просто только она налезла на меня в магазине Big and Tall в Нью-Йорке», – пояснил Василий). 

Цымбаларь отказался ехать в «Лацио» без Никифорова 

«Алании» первый мяч после травмы колена забил лучший игрок России-1995 – в его честь фанаты в те годы заряжали: «Цымбаларь Илья забьет, и коням ****** придет».  

«Цымбаларь чаще всех в «Спартаке» шутил, – говорил мне Мамедов. – Уезжали как-то сборов, а после нас в отель заселялась «Алания». На стене висела таблица штрафов, и мы с Цымбаларем перед отъездом везде нолики пририсовали. Газзаев заехал, увидел: «Ничего себе штрафы у «Спартака»! У нас такие же будут».

«Самая смешная история – когда Илюха в тапочках на Кутузовский проспект пошел мусор выносить, а оказался на свадьбе в Одессе, – рассказал Евсеев в книге «Футбол без цензуры». – Причем я знаю, что это было на самом деле, потому что Романцев его после этого в дубль сослал, а я там как раз играл».

«В 1996 году Дино Дзофф очень хотел купить в «Лацио» Илью, – вспоминал в автобиографии Олег Романцев. – Деньги предлагали приличные, и мы готовы были его отпустить. Но Илюшка выслушал и сказал: «Один не пойду. Только с Никошей (Юрием Никифоровым – Sports.ru)». 

Покупать еще и Никифорова «Лацио» не хотел. И Цымбаларь остался. Если честно, я был доволен. Без Цыли команда бы осиротела. А «Лацио» вскоре позвал на эту позицию Павла Недведа». 

Став вратарем, Тихонов спас победу над «Силькеборгом», но премиальных игроки не получили 

Никифорова Ярцев считал недостаточно рассудительным для игры в центре защиты и перевел в опорную зону. В новой роли Юрий за два месяца забил 9 мячей, но хотел, как и у Романцева, играть в обороне. Ярцев дважды возвращал его туда, и это привело к двум голам от «Нанта» в Москве и поражению от «Локо» в финале Кубка. 

«В его действиях есть хороший авантюризм, размашистость, он любит сыграть на грани риска, так, что у болельщика замирает сердце, – говорил Ярцев. – Уверен: останься Никифоров опорным полузащитником – котировался бы выше Десайи».  

 

После английского Евро (где Ярцев снова комментировал, на неделю оставив «Спартак») Никифоров уехал в хихонский «Спортинг», а Цымбаларь в конце июля 1996-го опять забил «Алании» (2:2) – ее вратарь Заур Хапов пытался отменить гол: показывал на другой мяч, лежавший у ворот, и утверждал, что Илья пробил мимо. 

Памятен тот матч и другим красивым голом – Андрея Тихонова.   

 

После игры во Владикавказе Цымбаларь выбыл на полтора месяца и вернулся к сентябрьской игре Кубка УЕФА-96/97 с «Силькеборгом», когда Тихонов надел свитер Нигматуллина, удаленного за игру рукой вне штрафной, и выручил после дальнего удара. 

 

«О-о-о, вот это Тихонов! – воскликнул комментатор Евгений Майоров. – Я не ожидал. Думал, уже все – мяч пересечет линию ворот. Датчане чуть ли не в две ноги били. Но, судя по реакции Тихонова, не так-то просто ему забить».  

«Тихонова мы, конечно, поздравили, – вспоминал Евсеев в автобиографии, – но игра не порадовала. Вести 3:0 и довести до такого (3:2 и нервный финал – Sports.ru). Нам даже премиальные за победу не заплатили. 

Горлукович потом говорил Ярцеву, даже год-два спустя: «Геойгий Саныч, а когда за «Сийкебойг» мы получим деньги?» У нас это была одна из любимых фраз, мы с нее тут же угорать начинали. 

Ярцев ничего не отвечал».

Ярцев избавился от Шмарова, но раскрыл дублеров

«Спартак» еще весной 1996-го лишился последних опытных форвардов: Сергей Нагорняк ушел в «Днепр», а Валерий Шмаров улетел в корейский «Чоннам», куда не очень-то рвался: «Со мной поступили непорядочно, – жаловался лучший снайпер «Спартака»-1995. – Ярцев создавал новую команду и просто избавился от меня».  

В первом круге Ярцев выпускал в атаке Кечинова с Цымбаларем, но потом все чаще доверял молодым – Ширко, Джубанову и Коваленко (который забил «Ростсельмашу» через 2 минуты после выхода на замену, но из-за низкой зарплаты – меньше 100 долларов – сбежал из «Спартака» на финише сезона). 

Гол Коваленко «Ростсельмашу»

Так и в полузащите – из-за ухода Никифорова и травм Пятницкого с Цымбаларем во втором круге много играли недавние дублеры – Дуюн, Мелешин, Коновалов и Головской.

«Я смотрел почти все игры дубля и просил тренеров Родионова и Черенкова ставить игроков на нужные мне позиции. Так были найдены Джубанов, Мелешин, Головской и Евсеев, – говорил Ярцев. – Кстати, со многими спартаковскими дублерами я вместе играл – В Китае за команду ветеранов, которой добавили молодых Липко, Мовсесьяна, Павленко и Ширко». 

«Мы выходили с Ярцевым в одной команде: он в атаке, а я в полузащите, – рассказывал мне Андрей Мовсесьян. – Объездили Китай на поездах, автобусах, плавали на паромах. На той поездке заработал клуб, а дублеры получили только суточные – мне их хватило на пуховик и магнитофон. 

В конце 1995-го Ярцев вернул меня из ЦСКА в «Спартак», сказав, что ушли ветераны и у меня будут шансы, но шанс получил Володя Джубанов, а не я. Правда, подсказки Ярцева мне все равно помогли: например, когда мы после тренировок били издали, он одергивал: «Вы же в игре не бьете с центра поля. Бейте с реальных позиций».

Другим советом Ярцева со мной поделился Александр Липко: «Увидев, что у меня началась московская веселая молодость, он сказал: «Сынок, нельзя и сисю, и писю в одну руку взять. Если хочешь в футбол играть, надо чем-то одним заниматься». 

Москва меня очень расслабила, когда стал зарабатывать нормальные деньги. Сейчас говорю молодым игрокам: «Не повторяйте наши ошибки. Надо или футболом заниматься, или девочками».

В сезоне-1996 Липко забил не только в свои ворота (в матчах с «Балтикой» и «Торпедо»), но и Овчинникову в финале Кубка. А еще после паса Липко случился победный гол Тихонова в золотой матче на «Петровском».   

 

Победы «Спартака» на финише сезона-1996 вызывали подозрения, обижавшие Ярцева и Титова 

После Евро-1996 Ярцев предложил покинувшему сборную Романцеву снова возглавить «Спартак», но тот сделал перерыв в тренерской карьере – и  лишь консультировал друга. 

«Давая установку на второй тайм, я всегда спрашивал: «Олег Иванович, у вас что-нибудь есть?» Но он категорически отказывался говорить, – вспоминал Ярцев в книге «Спартаковские исповеди». – Это была его тактика по отношению ко мне. Чтобы все видели: игру ведет один человек – главный тренер Ярцев».

Давление на Романцева из-за провала на Евро, по мнению Ярцева, отразилось на «Спартаке» и привело к июльским поражениям от «Динамо» и «Зенита» – они откинули команду на четвертое место. 

«Тогда Ярцев сказал нам: «Крышка люка с говном над нами уже закрывается. Надо ее чуть-чуть отодвинуть, чтобы мы не захлебнулись», – вспоминал Евсеев в автобиографии.     

Почти весь второй круг «Спартак» шел третьим-четвертым, но в конце октября стал лидером после побед над «Динамо» (3:1) и «Торпедо» (4:3) – в первой игре Джубанов дал голевой пас Евсееву, а во второй забил победный мяч. 

«Обидно и смешно было слышать, что матч 32-го тура с «Торпедо» якобы был договорным, – сообщил Титов в книге «Спартак» – наше все». – Если кто забыл, три гола от торпедовцев стоили Нигматуллину карьеры в «Спартаке». 

«Я заменил Руслана уже на 33-й минуте – он был абсолютно не готов к игре, – признал Ярцев в «Спартаковских исповедях». – Его нужно было менять хотя бы для того, чтобы не нервировал партнеров. И тот матч мы выиграли.

Потом говорили, что торпедовцы отдали нам ту игру. Какая глупость! Да «Торпедо» для нас – один из самых принципиальных соперников.

Вокруг «Спартака» всегда накручивают нелепые слухи, и обидно было слышать, что Березовский в игре 34-го тура с «Зенитом» (2:1) пропустил от Тихонова не просто так. Уж «Зенит»-то если и был «заряжен», то точно не нами (намек на стимулирование со стороны спонсора питерского клуба, осетинского бизнесмена Таймураза Боллоева – Sports.ru)». 

Голы Тихонова и Титова Березовскому

Тренер Павел Садырин, уйдя из «Зенита» в ЦСКА, заявил, что Березовский сдал матч по приказу президента питерского клуба Виталия Мутко, которому победа «Спартака» позволила сменить тренера и не платить премиальные за седьмое место. 

Горлукович вернул «Спартак» в борьбу за золото изящным голом со штрафного 

«Я бы никогда не стал утверждать, что Березовский сдал матч, но, как говорят игроки, он сам признался в этом, – говорил Садырин. – Я же знаю, например, что вскоре после игры Березовский получил квартиру в элитном доме, давно положенную ему по контракту. 

Но потом, видимо, Березовского замучила совесть, и он во всем признался. Об этом все игроки говорят – и Белоцерковец, и Зазулин, и наши – Хомуха, Кулик, Боков. Придумать такое трудно».

КДК РФС такие доказательства не устроили, и Садырину влепили условную дисквалификацию. Все как обычно. 

Куда оригинальнее в матче 33-го тура с «Ростсельмашем» поступил Сергей Горлукович. «Спартак» перед той игрой опережал на очко «Ротор» и на два «Аланию», но к 83-й минуте не забил, а пропустил от Герасименко со штрафного. 

Назначили его за то, что Горлукович сбил Фишмана, который убегал к воротам Филимонова – после того, как Дуюн поскользнулся в центре поля. Через пару минут Дуюн упал при помощи соперника, и Левников назначил штрафной в пользу «Спартака». 

«И тут произошло невероятное, – вспоминал Евсеев в книге «Футбол без цензуры». – К мячу подошел Горлукович, который штрафные вообще никогда не бил.

Впрочем, ему еще надо было отодвинуть от мяча Тихонова, штатного исполнителя стандартов. А Андрюха отреагировал грубо: «Куда ты лезешь, ну не идет же у тебя удар!» Но если Горлук что задумал – сопротивление бесполезно».

Сергей элегантно перекинул стенку и обеспечил паритет с «Аланией», победившей в Камышине.  

 

«Ростсельмашу» вроде и стремиться не к чему – закрепился в середине таблице. За счет чего такой настрой?» – спросил Тихонова репортер НТВ. – «Думаю, закулисные дела – поэтому и настрой такой». 

Герасименко Тихонова опроверг: «Насчет дополнительных премиальных разговора перед игрой не было. И это плохо, что не было». 

После золотого матча болельщики несли Тихонова от трапа к автобусу

«Я доволен командой, хотя иногда она непредсказуема, вспыльчива и даже взбалмошна, – признал Ярцев накануне золотого матча с «Аланией». – Но что поделаешь – все эти черты свойственны и мне». 

 

По словам Романцева, состав на игру в Питере Ярцев определил в одиночку. На фланги полузащиты выпустил Коновалова (слева) и Тихонова, а в атаку – Джубанова с Цымбаларем, который открыл счет. Весной 1996-го Илья раньше времени вернулся на поле после операции на колене – и пропустил потом из-за травм как никогда много матчей. 

 

Тихонов же, напротив, сыграл в «Спартаке»-1996 больше всех. Только августовскую игру с ЦСКА пропустил из-за дисквалификации – ее тогда давали всего за две желтые. Ярцев доверял Андрею настолько, что разрешал ночевать перед играми не в Тарасовке, а дома, с беременной женой. 

В золотом матче Тихонов сыграл на трех позициях. После выхода Мелешина вместо Джубанова ушел в атаку, а, когда Безродный заменил Коновалова, – на левый фланг. Откуда и забил свой 20-й мяч того сезона.  

 

Потом Анатолий Канищев сделал счет 2:1, но на последней минуте его партнер Назим Сулейманов промахнулся по мячу в нескольких метрах от ворот и в раздевалке услышал от Газзаева: «Канищеву простил бы. Тебе не прощу». 

«Вратарь «Алании» Крамаренко рассказал, что накануне матча Назим вернулся в гостиницу после 11 вечера, – сообщил Евсеев в мемуарах. – Видимо, в тот момент Газзаев подумал: тут что-то не то». 

«Надо отдать должное Газзаеву, – добавил Ярцев в книге «Спартаковские исповеди». – Он с помощниками пришел к нам в раздевалку и поздравил с победой. Они повели себя очень достойно». 

«Эйфория от того чемпионства – самая мощная, – признался Андрей в автобиографии Романцева. – И именно потому, что от нас никто этого не ждал. До сих пор помню, как нас встречали в Москве. Не знаю, как болельщики попали к трапу самолета, но меня уже там подхватили на руки и несли до автобуса».

В 1997-м четыре игрока ярцевского «Спартака» уехали в Нижний и вылетели в первую лигу 

Премии за чемпионство разнились. По словам Евсеева, он получил 5 тысяч долларов, а сыгравший столько же матчей Титов – 30 тысяч. 

Отмечали победу в любимом ресторане Егора: 

«Когда все уже были навеселе, кто-то крикнул: «А теперь слово молодым!» – вспоминал Титов в книге «Спартак» – наше все». – Наше поколение решило делегировать Джубанова. Вовку водрузили на какую-то тумбочку, сунули в руки рюмку. Он сказал речь, выпил и тут же рухнул. Вспоминая это, я и 10 лет спустя хохотал».

 

В следующем году Джубанов сломал мизинец на Кубке Содружества и оказался у Валерия Овчинникова в нижегородском «Локомотиве». Как и еще три игрока пионеротряда Ярцева – Чудин, Дуюн и Липко. 

«После чемпионства-1996 мне предлагали уйти в «Маккаби» (Хайфа) или «Райо Вальекано», – говорил мне Липко. – Я тогда снимал квартиру на Рижской. Вице-президент Есауленко обещал, что дадут двушку Мамедова в Ясенево, когда он переедет в трешку. 

Но все заглохло, и я поехал в Нижний Новогород, потому что сказочник Овчинников пообещал золотые горы: «Дам тебе машину и квартиру на Садовом кольце». Потом уже передоговорились, что даст четырехкомнатную в Нижнем. Но и ее он запулил кому-то другому. 

Я был молод. Думал, все умею и знаю, но ошибся, конечно. Погнался за деньгами, но ничего не заработал, кроме геморроя. В Нижнем собралась хорошая команда, но Овчинников требовал: бей вперед — игра придет. В итоге вылетели в первую лигу. 

Надо было ехать за границу». 

В 1997-м Ярцев снова заменил Романцева – на три игры

Зарплата Ярцева после чемпионства выросла, но главным тренером снова стал Романцев. В книге «Правда обо мне и «Спартаке» Ярцев привел диалог конца 1996-го.

«После сезона мы сидели вдвоем, общались. Романцев сказал мне:

– Ты должен понять: не все радуются твоей победе.

– Я понимаю. Ну что же мне теперь – убиваться?

– Нет. Но ты точно должен знать: впереди нас ждет очень тяжелый сезон.

Тогда я спросил в открытую:

– Ты хочешь вернуться?

– Честно? Да, хочу.

– Вопросов нет». 

Летом 1997-го на «Спартак» много чего обрушилось: убийство Нечаевой, налоговые проблемы, проигрыш «Кошице» в квалификации Лиги чемпионов. Романцев временно ушел, и в трех матчах «Спартаком» снова руководил Ярцев. Тогда же в клубе заиграл первый легионер: 

«Выходим на тренировку, смотрим: стоит чернокожий парень и жонглирует теннисным мячом, – говорил мне Кечинов. – Рядом с нами Ярцев: «О-о-о, ну все понятно. Если он уже начинает куролесить...» Так его и воспринимали, но Робсон оказался парнем с характером – показал, что не зря хлеб кушает. 

Забивал, отдавал, учил русский – ему было интересно, что про него говорят. Мы его сразу назвали Максимкой, бананы ему вручали, подшучивали. Он спокойно к этому относился, говорил: «Я же в России, все понимаю». Аленичев рассказывал, что в «Роме» гораздо тяжелее влиться в коллектив».    

Первый легионер появился в «Спартаке» за полгода до Робсона

На самом деле первый легионер появился в «Спартаке» еще в конце 1996-го – Леонидас из расколотого ЦСКА.  

«Он подписал контракт со «Спартаком», – рассказывал мне переводчик Андрей Тарасов. – После Нового года собрались в Тарасовке – получать форму и готовиться к вылету на сбор в Италию. 

С утра Леонидас заявил: «Я не полечу. Где мой контракт?» Оказалось, он остался в сейфе вице-президента «Спартака» Есауленко, который улетел на зимние каникулы в Англию. Ключи только у него. Как достать контракт?

Романцев предложил: «Полетели с нами. Если боишься травмироваться, будешь просто бегать вокруг поля». В обед мы с Леней Трахтенбергом все же уговорили бразильца отправиться на сбор, но, придя к администратору за формой, он услышал: «Ты же отказывался. Кто не летит – форму не получает». 

Это еще сильнее разозлило Леонидаса: «Нет, точно остаюсь». К вечеру мы снова уговорили его. Я радостно сообщил об этом Романцеву, отдыхавшему вечером с Ярцевым, но реакция была такой: «Да пошел он *****. Пусть в дубле тренируется».

Разочаровав Романцева, Леонидас вслед за тренером ЦСКА Тархановым перешел в «Торпедо» и забил в падении через себя самый красивый гол чемпионата-1997». 

«Леонидас – вроде неплохой игрок, но в тот момент на его месте был молодой Титов с огромной перспективой, – добавил Романцев в автобиографии. – А Леонидас вряд ли стал бы так же расти. Плюс у него был слишком большой апломб. Он уже считал себя готовой звездой. Робсон в этом смысле был проще.

Помню забавную сценку. В «Спартак» тогда приехал потренироваться Мухамадиев, который играл у меня в середине 90-х. И они с Робсоном начали спорить, кто чернее. Я вышел на балкон покурить и застал их диалог. 

«Я макака!» – кричал Робсон. «Нет, я макака!» – отвечал Муха. Я разрешил их спор: «Успокойтесь, ребята. У нас на тренировке сегодня будет две макаки».

Легенда ЦСКА Всеволод Бобров построил самый яркий хоккейный «Спартак»: выиграл чемпионат страны и ушел из-за обмана с премией

«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде

Фото: РИА Новости/Сергей Компанийченко, Олег Ласточкин, Игорь Уткин, Владимир Федоренко, Владимир Родионов, Владимир Вяткин, Дмитрий Донской, А. Родионов; Gettyimages.ru/Bongarts

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные