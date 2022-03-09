«Спартак» Ярцева – последний чемпион России без легионеров: Горлукович с молодыми тренировался в лесу, а Тихонов играл даже в воротах

Денис Романцов – о лучшей команде 1996-го.

В 1996-м наш чемпионат стартовал с тремя игроками из дальнего зарубежья – двумя иорданцами в «Камазе» и бразильцем Жуниором в Нижнем. Летом добавилось четыре иностранца (сирийцы в Самаре и бразильцы в ЦСКА), но чемпионом стал «Спартак» Георгия Ярцева, который обходился без легионеров.

Перед возвращением в «Спартак» Ярцев работал в турфирме и комментировал

К 29 годам опыт Георгия Ярцева в высшей лиге исчерпывался 20 минутами за ЦСКА в 1970-м. После того сезона он 6 лет провел во второй лиге, но в 1977-м Константин Бесков оценил его на зимнем турнире в Сокольниках и позвал из костромского «Спартака» в московский.

В следующие три года Ярцев забивал в «Спартаке» больше всех – его голы помогли вернуться в высшую лигу и выиграть чемпионат-1979.

Наигравшись, Ярцев два года тренировал детей в Капотне. В 1984-м Олег Романцев позвал его помощником в «Красную Пресню» – команду седьмого таксопарка и неофициальный фарм-клуб «Спартака». Так Ярцев снова очутился во второй лиге.

«Я быстро ужаснулся возврату в прошлое: после стольких московских лет опять Кострома и окрестности – и зачем только наверх карабкался? – говорил Ярцев журналисту Сергею Микулику. – А Олегу так нравилось с мальчишками возиться, что он и не замечал, где играем – в Москве или Жмеринке».

Ярцев настолько остыл к работе, что перед игрой в Прохладном не встретил команду в аэропорту Нальчика, хотя это входило в его обязанности. Романцев обиделся, и друзья долго не общались.

Ярцев колесил с командой ветеранов по глубинке, где иногда получал вместо денег тушенку, сахар и сгущенку, а в 1991-м возглавил спортивный отдел турфирмы «Роза ветров», которая отправляла болельщиков на Олимпиады и чемпионаты мира.

Заодно стал комментатором – журналист Лев Филатов хвалил репортажи Ярцева, но посмеивался над его любовью к слову «чревато».

Комментируя для РТР матчи ЧМ-1994 в Америке, Ярцев услышал о проблемах в «Спартаке» и впервые за несколько лет позвонил Романцеву. Тот сообщил, что его помощник Александр Тарханов уходит в ЦСКА, и предложил встретиться после чемпионата мира.

Вернувшись из Америки, Ярцев стал помощником Романцева в «Спартаке».

«Это было особенно важно с учетом того, что меня пригласили в сборную – работа там предполагала отлучки из клуба, – отметил Романцев в автобиографии. – Я хотел, чтобы на хозяйстве оставался надежный человек»

В ЛЧ-95/96 «Спартак» побеждал благодаря игрокам, арендованным у банкиров

Летом 1994-го «Спартак», кроме тренера Тарханова, потерял Карпина, Ледяхова и Бесчастных, а через полгода – Рахимова с Тернавским, тоже игравших в сборной в 1994-м. К тому же из-за травм выбыли Пятницкий, Никифоров и Цымбаларь, а усилился клуб неважно и в июне 1995-го упал на девятое место.

Все изменил приезд из-за рубежа Шмарова, Черчесова, Юрана и Кулькова. С ними «Спартак» поднялся в высшей лиге на третье место и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Гол Аленичева «Русенборгу»

После шестой победы в группе ЛЧ главным тренером стал Ярцев, а Романцев сосредоточился на сборной, оставшись президентом «Спартака».

Когда выяснилось, что перед плей-офф ЛЧ клуб лишится также Черчесова, Онопко, Кулькова и Юрана, комментатор Николай Озеров, возглавлявший общество «Спартак», обрушился на Романцева в «Известиях»:

«Он окружил себя людьми, далекими от спорта, которые стараются заработать как можно быстрее, иногда и в ущерб клубу. Члены правления не знают, где, когда и за сколько продаются футболисты, как расходуются заработанные клубом деньги. А проверить это сейчас практически невозможно.

Так ли уж нужно было за бесценок продавать асов нашего футбола во второстепенные иностранные команды?»

Вице-президент «Спартака» Григорий Есауленко пояснил: «Я вам конкретно скажу, что Юран и Кульков — собственность бизнесменов из «Агробанка», ярых любителей футбола (агент Паулу Барбоза добавил, что владели они и трансфером Мостового – Sports.ru).

И когда у Сергея и Василия возникли проблемы в «Бенфике», бизнесмены помогли им – выкупили оттуда и сдали в аренду в «Порту». Там они играли 1,5 – 2 года, а потом «Агробанк» захотел продать их.

Но, видно, запросил слишком много, потому что «Порту» Юрана и Кулькова не выкупил. Тогда мы предложили этим бизнесменам взять ребят в аренду, чтобы они поиграли в Лиге чемпионов, засветились. А там решим — оставлять их или продавать куда-то еще. Так они попали в «Спартак».

Это все глупости, что владельцы Юрана и Кулькова не договорились с руководством «Спартака» об их продаже. Они сами предпочли уехать в Англию. Причем перед отъездом в лондонский «Миллуол» Романцев предупреждал Юрана, что это не его уровень, но тот не послушал».

Онопко сорвался в «Овьедо» из-за украденного в Москве джипа

«Я попросил квартиру, – добавил Юран в интервью «Совспорту». – Кульков и Черчесов, насколько помню, тоже. Руководство – Есауленко, Заварзин – отнеслось к этому как-то несерьезно: «Может быть, но потом». Не хотели тратиться».

Обидевшись, Юран принял первое попавшееся предложение, из второй английской лиги – к тому же в Лондоне тогда работала его будущая жена Людмила. Уехавший с Юраном Кульков признался потом, что переход в «Миллуол» состоялся против его воли.

Капитан «Спартака» Онопко тоже уехал абы куда, но по другой причине – из-за украденного в 1995-м джипа.

«Машина была марки «Мицубиси Паджеро». Большая, хорошая, – говорил Виктор в интервью «Футболу». – Я заскочил домой на 10 минут, глянул из окна, а машины уже нет. И так стало обидно, а за семью даже страшно. Это же какой-то беспредел.

Сегодня машину безнаказанно крадут, а завтра что? Было просто шоковое состояние. «Дальше с отъездом тянуть нельзя», — эмоционально решил я и заключил контракт с [боровшимся за выживание в Ла Лиге] «Овьедо», представители которого как раз прибыли в Москву.

Контракт был на испанском языке, в котором ни Есауленко, ни я не сильны. Но меня заверили в том, что если зимой-95/96 какой-то другой клуб предложит «Спартаку» и мне лучшие условия, то мы вправе выбрать любое предложение».

Зимой обратились «Эвертон», «Байер», «Ньюкасл» и «Атлетико», но оказалось, что Есауленко уже получил от «Овьедо» деньги и подписал втайне от Онопко другое соглашение, не содержавшее пункта об отмене трансфера.

Из-за ухода звезд и Романцева обсуждался недопуск «Спартака» до плей-офф ЛЧ

Черчесов ушел по трем причинам. По словам Романцева, он переживал за безопасность детей в Москве. К тому же за несколько месяцев лучший вратарь страны так и не дождался разговора о продлении контракта, а владевшее его трансфером дрезденское «Динамо» требовало от «Спартака» больше, чем от австрийского «Тироля» – Романцева это не устроило.

С учетом травм Хлестова и Цымбаларя «Спартак» потерял шестерых игроков лигочемпионского состава. Президент РФС Вячеслав Колосков утверждал, что в УЕФА поднимался вопрос – допускать ли клуб с такими потерями до четвертьфинала ЛЧ.

«Это сильно било по авторитету турнира, – писал в «Спорт-Экспрессе» журналист Максим Квятковский. – «Спартак» оказался в уникальном положении: поменялся не только победный состав, но и победный тренер. Думаю, Романцев, знавший о скором распаде команды, спешил уйти с гордо поднятой головой».

«В 1995-м Романцева подвергли обструкции: нельзя одному занимать три кресла, – говорил Ярцев в интервью журналу «Матч». – Ладно, он оставляет пост главного тренера и остается президентом. А ему в ответ: предатель, бросил команду, из-за твоего ухода игроки разбежались.

Когда Олег Иванович представил меня как главного тренера, то все футболисты сидели передо мной. Даже Онопко, хотя и знал, что уезжает. Я не чувствую, что меня кто-то подставил, или Романцев что-то такое изобретает. Предложили возглавить команду – я согласился.

И вот многие футболисты ушли. Какие же мои действия? Получается, когда у меня Кульков, Юран, Черчесов, Онопко, Цымбаларь, Хлестов, я согласен, а как только они ушли или травмировались – мне отказываться? Это же непорядочно».

«Может, мы в той Лиге чемпионов, сохранив состав, и до финала дошли бы – команда была очень мощная, – предположил Ярцев в книге «Спартаковские исповеди». – Но если бы выкупили права на Черчесова, Юрана, Кулькова, остались бы без денег. Все, что заработали в Лиге, нужно было отдать на их приобретение. Мы пошли по другому пути».

«Решили, что потратим деньги на наших молодых футболистов, – добавил Ярцев в автобиографии Романцева. – Практически за два часа подписали соглашения с Тихоновым, Аленичевым, Титовым, Ананко и многими другими. Этот шаг поддержал и Николай Старостин, который тогда еще был жив. Он по сути дал добро на строительство нового «Спартака».

Николай Петрович умер 17 февраля 1996-го. «В день смерти деда «Спартак», который тренировал уже Ярцев, находился в Москве, а потом улетел на сборы, – вспоминал внук Старостина Михаил Ширинян. – Сдвигать сроки, менять билеты в клубе не посчитали нужным. На панихиде в манеже народ поражался: «Где команда?».

Озерова возмущало, что гендиректор «Спартака» поддерживает Жириновского

Отношения к ветеранам – еще один пункт гневной колонки Николая Озерова для «Известий»: ведь Николая Старостина решением гендиректора Ларисы Нечаевой пересаживали с BMW на «Жигули», а олимпийского чемпиона-1956 Анатолия Исаева кто-то из боссов клуба принял за садовода.

Также Озеров возмущался близостью к команде лидера ЛДПР – в то время как общество «Спартак» на думских выборах в декабре 1995-го поддержало провластную партию НДР:

«Мы долго удивлялись появлению на матчах г-на Жириновского, экипированного в спартаковскую форму. После первого тайма ему прямо на трибуну выносили из буфета стаканы виски, которые тот опорожнял у всех на глазах. А по радио в это время говорили, что партия Жириновского обеспечила бесплатный вход всем болельщикам.

Только после заметки в еженедельнике «Футбол» ситуация прояснилась. Оказывается, г-жа Нечаева (землячка Романцева, сотрудничество с клубом начала с изготовления ее издательским домом «Максим» программок и афиш – Sports.ru) отправилась в Красноярск баллотироваться кандидатом в Государственную думу и на встрече с избирателями назвала себя членом ЛДПР, а Жириновского – единственным человеком, поддержавшим развитие спорта в России».

Романцев ответил Озерову в «Комсомолке» по всем пунктам:

Юран и Кульков получают в «Миллуоле» по 8 тысяч фунтов в неделю – немыслимые деньги для «Спартака»

Ветеранам клуба выплачивают значительные суммы

Политические взгляды Нечаевой – «ее личное дело. Из-за политики я не собираюсь увольнять человека. А как бухгалтер Нечаева меня полностью устраивает (на думских выборах она в итоге проиграла юристу Нелли Жуковой – Sports.ru)».

Озеров ставил Нечаеву в один ряд с Есауленко, но они те еще союзники. В книге «Как покупают и продают матчи в российском футболе» Алексей Матвеев привел доклад старшего оперуполномоченного ГУУР МВД России Деркача, расследовавшего убийство Нечаевой летом 1997-го.

«Вице-президент клуба Г. В. Есауленко после смерти Нечаевой исполняет обязанности директора. Работая вице-президентом, Есауленко занимался приобретением и продажей футболистов. Часть вырученных денег от продажи он присваивал.

Есауленко выделялись средства на организацию судейства в заказных матчах. Он о расходовании денег ни перед кем не отчитывался. С приходом Нечаевой Есауленко стали отстранять от вышеназванных обязанностей. На этой почве у них неоднократно происходили конфликты.

Есауленко тоже предпринимал попытки отстранить Нечаеву от занимаемой должности. Большинство сотрудников клуба выступало на стороне Нечаевой».

За полтора года до четвертьфинала ЛЧ Евсеев окончил ПТУ и прятался в Тарасовке от армии

В такой обстановке Ярцев взялся за перестройку «Спартака».

«Пришло много ребят из дубля – Ширко, Джубанов, Евсеев, Мелешин, другие – мы их сначала вообще не знали, – говорил мне защитник Рамиз Мамедов, игравший за «Спартак» с 1992-го. – Доходило до такого: Никифоров говорил одному игроку 1976 года рождения: «Мальчик, подай мяч». Даже по имени их не знали. Потом тот мальчик в популярного футболиста вырос».

Вадим Евсеев, которого Мамедов имел в виду, в четвертьфинале ЛЧ-95/96 с «Нантом» вышел в обороне слева. Рамиз – справа.

Тот же Мамедов, используя связи в провинции, за 500 долларов сделал Евсееву водительские права, и тот ездил на кремовой «семерке», которую купил у другого молодого защитника Александра Липко. С ним Вадим подружился летом 1994-го, когда окончил ПТУ, где учился на автослесаря, и прятался в Тарасовке от армии.

Евсеев с детства болел за «Спартак», но попал туда только в 17 лет – после пяти просмотровых матчей. Играл в дубле то форварда, то крайнего полузащитника и один из мячей в 1994-м забил с паса своего кумира Федора Черенкова.

Липко же, вышедший в Нанте в центре обороны, приехал на просмотр в «Спартак» годом ранее – в один день с Андреем Тихоновым.

«Андрей к тому моменту уже поиграл во второй лиге за реутовский «Титан», – говорил мне Липко. – До этого Тихонов отслужил в армии — рассказывал, что зону охранял где-то на севере. Из-за этого не играл два года, но по тренировкам с ним я сразу понял: это мастер.

В первый день просмотра мы играли мини-двусторонку на полполя. Нам забили, и Дима Попов стал мне пихать. Я — в обратку. Видел же, что не виноват, а я всегда за справедливость. Попов удивился: «Ты чего, молодой?» Меня тогда поддержали Андрей Пятницкий и мой земляк Игорь Ледяхов: «Не переживай, все нормально».

После второй игры с «Нантом» Липко с Евсеевым снова утешали: из-за их ошибок Николя Уэдек забил два мяча, обесценив дубль Никифорова. Ничья в Москве означала вылет «Спартака» – после 0:2 в Нанте.

Голы Никифорова «Нанту»

В репортаже о гостевом матче для еженедельника «Футбол» Александр Шмурнов рассказал о шести болельщиках «Спартака», приехавших в Нант не то что без виз – даже без загранпаспортов:

«Границы они пересекали то пешком, то в недоступных для проверок местах поездов.

…Подтвердились слухи, что вопрос о трансляции матча в России был в последний момент решен не без помощи президента – в знак признательности один болельщик приобрел в магазине резиновую маску Бориса Ельцина и разгуливал в ней перед матчем, приводя в восторг французскую публику».

Горлукович получал пару выходных после каждого матча и пил пиво с молодыми игроками

Между матчами с «Нантом» «Спартак» уступил в чемпионате «Балтике» (из-за автогола Липко) и обыграл «Локо» 2:0 – забили Аленичев с Горлуковичем.

Сергей не понадобился Газзаеву во Владикавказе, но пригодился Ярцеву. Это объяснимо: «Алания» после золота-1995 выглядела главным фаворитом нового чемпионата, а «Спартак» весной надеялся лишь на место в тройке. И на то, что Горлукович дисциплинирует молодежь.

«Я делал поблажки Сергею, – признался Ярцев в книге «Я плоть от плоти спартаковец». – Он просил пару выходных после матчей и получал их. После отдыха в кругу семьи Горлукович возвращался в Тарасовку, и я поручал ему группу молодых футболистов. А он с ними в лесной чаще около базы и разминку, и растяжку делал, и пробегал три километра».

«Горлукович был нам как пахан. Мы у него учились, – говорил мне Липко. – В 10-м туре сыграли 1:1 в Самаре. В команде возник какой-то конфликт — пошли друг на друга. К некоторым футболистам были претензии. Ярцев хотел говорить на повышенных тонах, но вмешался Горлукович: «Саныч, а ну, дайте я скажу». И по-мужски объяснил нам, как надо биться за «Спартак».

На поле и в раздевалке Горлукович был жестким, но менялся, когда мы собирались на чей-то день рождения. В выходной я мог с ним и пива выпить».

Евсеев добавил в мемуарах, что с его свадьбы Горлукович уехал в Тарасовку с восемью бутылками вина. Также Вадим сообщил, что после 1:1 в Самаре Горлукович закусился с Титовым:

«Он Егору что-то сказал, тот ответил – видимо, в хамской форме. Тогда Горлук ему при всех напихал: «Ты чего, сынок? Знай свое место!» Тит промолчал. Понял, что для него же лучше будет, если эта ситуация дальше не зайдет».

Годом ранее Титов поссорился на тренировке с Тихоновым.

«Он мне слово – я ему два. Он мне пять – я ему десять. Андрей меня предупредил, что, если я не угомонюсь, он меня сам угомонит, – вспоминал Егор в автобиографии. – Я от этого еще больше распалился. Ярцев с ребятами нас чудом разняли. Я тогда легко отделался. Тихон после армии, прошел страшную школу выживания на зоне, а я 19-летний салага. Конечно, Андрей меня закопал бы».

Тихонов с Титовым сблизились в 1998-м, когда на двое суток зависли в казино (с перерывами на сон в машине). Егор вдрызг проигрался и рвался домой за деньгами, но услышал от старшего: «Тит, хватит. Надо перемолоть это поражение и забыть». С тех пор Титов считал Тихонова лучшим другом:

«Раньше после каждой домашней игры мы с Андреем ехали в ресторан «Ангара», – признался Егор журналисту Алексею Зинину. – Им управлял классный дядька, спартаковский болельщик. Попивая пиво и обсуждая матч, мы засиживались до поздней ночи.

Когда летом в лужниковском парнике было легко свариться, я вдохновлял себя тем, что после этой пытки поедем с Андреем и кем-нибудь из ребят в уютную «Ангару». Это помогало добиваться побед, когда на поле не все получалось».

После 2:2 с «Нантом» Ярцев наорал на Титова, не игравшего из-за травмы

Перед домашней игрой с «Нантом» в марте 1996-го у Титова защемило межреберный нерв – из-за жесткой опеки Юрия Дроздова. Любое движение отзывалось стреляющей болью, но Ярцев велел врачу Василькову любыми способами подготовить Егора к Лиге чемпионов.

Уколы, массаж и компрессы не помогли, и после 2:2 Ярцев влетел в раздевалку, сорвал с головы шапку, ударил по ведру со льдом и наорал на Егора: «А ты что?! Заболело у него!»

«Васильков тихонько меня в душ отвел: «Спрячься, пусть Жора отойдет!» – вспоминал Титов в книге «Спартак» – наше все». – Стою в душе и думаю: «При чем здесь я. Ведь даже на поле не выходил?!» С одной стороны, обидно, с другой – ощутил, что в меня верят».

Евсеева тогда посетили другие мысли. «Разочарование было такое, что я думал: все пропало, все кончено, – признался Вадим в автобиографии. – С игрой за основу можно попрощаться, сейчас на мне поставят крест».

На следующий матч – против «Черноморца» (1:0) – вместо Евсеева вышел воспитанник ФШМ Сергей Чудин, тоже бывший форвард. Из-за перенесенного в детстве двустороннего бронхита он страдал от астмы, но скрывал это ото всех и перед играми принимал препараты от аллергии.

В основе «Спартака» он не закрепился (по словам Евсеева, Чудин обленился, получив от клуба 3-комнатную квартиру), но за 5 лет взял несколько золотых медалей. Все украли, когда Сергей играл за нижегородский «Локомотив».

К сезону-1996 Филимонов готовился с «Торпедо» и перешел в «Спартак» из-за случайной встречи в офисе лиги

Игра с «Черноморцем» – первая в «Спартаке» для Александра Филимонова. После двух лет в Камышине и попадания в молодежную сборную он прошел два сбора с «Торпедо», но там вдруг кончились деньги.

Для решения контрактных вопросов Филимонов прибыл в офис ПФЛ на Солянке, где попался на глаза сотрудникам «Спартака» – начальнику Валерию Жиляеву и селекционеру Валентину Покровскому (устроился в клуб из-за того, что его отец сидел со Старостиным в Комсомольске-на-Амуре).

После ухода Черчесова «Спартак» остался с молодыми Нигматуллиным и Чижовым, так что охотно взял Филимонова, хотя тот признался, что в предыдущем сезоне играл «спустя рукава» из-за задержек зарплаты в Камышине.

В Тарасовке Филимонов делил комнату с будущим спасителем «Спартака» Дмитрием Ананко (в первом тайме золотого матча с «Аланией» вынес мяч с линии ворот), а в первых шести играх пропустил лишь раз и выиграл конкуренцию у Нигматуллина.

С Филимоновым «Спартак» обыграл весной 1996-го главных конкурентов – «Ротор» (2:0) с «Аланией» (4:1). В домашней игре с владикавказцами фанатов «Спартака» побили омоновцы, а снимавшего это оператора НТВ задержали. Освобождали его Дмитрий Федоров с Василием Уткиным (одетым в куртку «Могучих Уток» из Анахайма: «Я не хотел именно ее, просто только она налезла на меня в магазине Big and Tall в Нью-Йорке», – пояснил Василий).

Цымбаларь отказался ехать в «Лацио» без Никифорова

«Алании» первый мяч после травмы колена забил лучший игрок России-1995 – в его честь фанаты в те годы заряжали: «Цымбаларь Илья забьет, и коням ****** придет».

«Цымбаларь чаще всех в «Спартаке» шутил, – говорил мне Мамедов. – Уезжали как-то сборов, а после нас в отель заселялась «Алания». На стене висела таблица штрафов, и мы с Цымбаларем перед отъездом везде нолики пририсовали. Газзаев заехал, увидел: «Ничего себе штрафы у «Спартака»! У нас такие же будут».

«Самая смешная история – когда Илюха в тапочках на Кутузовский проспект пошел мусор выносить, а оказался на свадьбе в Одессе, – рассказал Евсеев в книге «Футбол без цензуры». – Причем я знаю, что это было на самом деле, потому что Романцев его после этого в дубль сослал, а я там как раз играл».

«В 1996 году Дино Дзофф очень хотел купить в «Лацио» Илью, – вспоминал в автобиографии Олег Романцев. – Деньги предлагали приличные, и мы готовы были его отпустить. Но Илюшка выслушал и сказал: «Один не пойду. Только с Никошей (Юрием Никифоровым – Sports.ru)».

Покупать еще и Никифорова «Лацио» не хотел. И Цымбаларь остался. Если честно, я был доволен. Без Цыли команда бы осиротела. А «Лацио» вскоре позвал на эту позицию Павла Недведа».

Став вратарем, Тихонов спас победу над «Силькеборгом», но премиальных игроки не получили

Никифорова Ярцев считал недостаточно рассудительным для игры в центре защиты и перевел в опорную зону. В новой роли Юрий за два месяца забил 9 мячей, но хотел, как и у Романцева, играть в обороне. Ярцев дважды возвращал его туда, и это привело к двум голам от «Нанта» в Москве и поражению от «Локо» в финале Кубка.

«В его действиях есть хороший авантюризм, размашистость, он любит сыграть на грани риска, так, что у болельщика замирает сердце, – говорил Ярцев. – Уверен: останься Никифоров опорным полузащитником – котировался бы выше Десайи».

После английского Евро (где Ярцев снова комментировал, на неделю оставив «Спартак») Никифоров уехал в хихонский «Спортинг», а Цымбаларь в конце июля 1996-го опять забил «Алании» (2:2) – ее вратарь Заур Хапов пытался отменить гол: показывал на другой мяч, лежавший у ворот, и утверждал, что Илья пробил мимо.

Памятен тот матч и другим красивым голом – Андрея Тихонова.

После игры во Владикавказе Цымбаларь выбыл на полтора месяца и вернулся к сентябрьской игре Кубка УЕФА-96/97 с «Силькеборгом», когда Тихонов надел свитер Нигматуллина, удаленного за игру рукой вне штрафной, и выручил после дальнего удара.

«О-о-о, вот это Тихонов! – воскликнул комментатор Евгений Майоров. – Я не ожидал. Думал, уже все – мяч пересечет линию ворот. Датчане чуть ли не в две ноги били. Но, судя по реакции Тихонова, не так-то просто ему забить».

«Тихонова мы, конечно, поздравили, – вспоминал Евсеев в автобиографии, – но игра не порадовала. Вести 3:0 и довести до такого (3:2 и нервный финал – Sports.ru). Нам даже премиальные за победу не заплатили.

Горлукович потом говорил Ярцеву, даже год-два спустя: «Геойгий Саныч, а когда за «Сийкебойг» мы получим деньги?» У нас это была одна из любимых фраз, мы с нее тут же угорать начинали.

Ярцев ничего не отвечал».

Ярцев избавился от Шмарова, но раскрыл дублеров

«Спартак» еще весной 1996-го лишился последних опытных форвардов: Сергей Нагорняк ушел в «Днепр», а Валерий Шмаров улетел в корейский «Чоннам», куда не очень-то рвался: «Со мной поступили непорядочно, – жаловался лучший снайпер «Спартака»-1995. – Ярцев создавал новую команду и просто избавился от меня».

В первом круге Ярцев выпускал в атаке Кечинова с Цымбаларем, но потом все чаще доверял молодым – Ширко, Джубанову и Коваленко (который забил «Ростсельмашу» через 2 минуты после выхода на замену, но из-за низкой зарплаты – меньше 100 долларов – сбежал из «Спартака» на финише сезона).

Гол Коваленко «Ростсельмашу»

Так и в полузащите – из-за ухода Никифорова и травм Пятницкого с Цымбаларем во втором круге много играли недавние дублеры – Дуюн, Мелешин, Коновалов и Головской.

«Я смотрел почти все игры дубля и просил тренеров Родионова и Черенкова ставить игроков на нужные мне позиции. Так были найдены Джубанов, Мелешин, Головской и Евсеев, – говорил Ярцев. – Кстати, со многими спартаковскими дублерами я вместе играл – В Китае за команду ветеранов, которой добавили молодых Липко, Мовсесьяна, Павленко и Ширко».

«Мы выходили с Ярцевым в одной команде: он в атаке, а я в полузащите, – рассказывал мне Андрей Мовсесьян. – Объездили Китай на поездах, автобусах, плавали на паромах. На той поездке заработал клуб, а дублеры получили только суточные – мне их хватило на пуховик и магнитофон.

В конце 1995-го Ярцев вернул меня из ЦСКА в «Спартак», сказав, что ушли ветераны и у меня будут шансы, но шанс получил Володя Джубанов, а не я. Правда, подсказки Ярцева мне все равно помогли: например, когда мы после тренировок били издали, он одергивал: «Вы же в игре не бьете с центра поля. Бейте с реальных позиций».

Другим советом Ярцева со мной поделился Александр Липко: «Увидев, что у меня началась московская веселая молодость, он сказал: «Сынок, нельзя и сисю, и писю в одну руку взять. Если хочешь в футбол играть, надо чем-то одним заниматься».

Москва меня очень расслабила, когда стал зарабатывать нормальные деньги. Сейчас говорю молодым игрокам: «Не повторяйте наши ошибки. Надо или футболом заниматься, или девочками».

В сезоне-1996 Липко забил не только в свои ворота (в матчах с «Балтикой» и «Торпедо»), но и Овчинникову в финале Кубка. А еще после паса Липко случился победный гол Тихонова в золотой матче на «Петровском».

Победы «Спартака» на финише сезона-1996 вызывали подозрения, обижавшие Ярцева и Титова

После Евро-1996 Ярцев предложил покинувшему сборную Романцеву снова возглавить «Спартак», но тот сделал перерыв в тренерской карьере – и лишь консультировал друга.

«Давая установку на второй тайм, я всегда спрашивал: «Олег Иванович, у вас что-нибудь есть?» Но он категорически отказывался говорить, – вспоминал Ярцев в книге «Спартаковские исповеди». – Это была его тактика по отношению ко мне. Чтобы все видели: игру ведет один человек – главный тренер Ярцев».

Давление на Романцева из-за провала на Евро, по мнению Ярцева, отразилось на «Спартаке» и привело к июльским поражениям от «Динамо» и «Зенита» – они откинули команду на четвертое место.

«Тогда Ярцев сказал нам: «Крышка люка с говном над нами уже закрывается. Надо ее чуть-чуть отодвинуть, чтобы мы не захлебнулись», – вспоминал Евсеев в автобиографии.

Почти весь второй круг «Спартак» шел третьим-четвертым, но в конце октября стал лидером после побед над «Динамо» (3:1) и «Торпедо» (4:3) – в первой игре Джубанов дал голевой пас Евсееву, а во второй забил победный мяч.

«Обидно и смешно было слышать, что матч 32-го тура с «Торпедо» якобы был договорным, – сообщил Титов в книге «Спартак» – наше все». – Если кто забыл, три гола от торпедовцев стоили Нигматуллину карьеры в «Спартаке».

«Я заменил Руслана уже на 33-й минуте – он был абсолютно не готов к игре, – признал Ярцев в «Спартаковских исповедях». – Его нужно было менять хотя бы для того, чтобы не нервировал партнеров. И тот матч мы выиграли.

Потом говорили, что торпедовцы отдали нам ту игру. Какая глупость! Да «Торпедо» для нас – один из самых принципиальных соперников.

Вокруг «Спартака» всегда накручивают нелепые слухи, и обидно было слышать, что Березовский в игре 34-го тура с «Зенитом» (2:1) пропустил от Тихонова не просто так. Уж «Зенит»-то если и был «заряжен», то точно не нами (намек на стимулирование со стороны спонсора питерского клуба, осетинского бизнесмена Таймураза Боллоева – Sports.ru)».

Голы Тихонова и Титова Березовскому

Тренер Павел Садырин, уйдя из «Зенита» в ЦСКА, заявил, что Березовский сдал матч по приказу президента питерского клуба Виталия Мутко, которому победа «Спартака» позволила сменить тренера и не платить премиальные за седьмое место.

Горлукович вернул «Спартак» в борьбу за золото изящным голом со штрафного

«Я бы никогда не стал утверждать, что Березовский сдал матч, но, как говорят игроки, он сам признался в этом, – говорил Садырин. – Я же знаю, например, что вскоре после игры Березовский получил квартиру в элитном доме, давно положенную ему по контракту.

Но потом, видимо, Березовского замучила совесть, и он во всем признался. Об этом все игроки говорят – и Белоцерковец, и Зазулин, и наши – Хомуха, Кулик, Боков. Придумать такое трудно».

КДК РФС такие доказательства не устроили, и Садырину влепили условную дисквалификацию. Все как обычно.

Куда оригинальнее в матче 33-го тура с «Ростсельмашем» поступил Сергей Горлукович. «Спартак» перед той игрой опережал на очко «Ротор» и на два «Аланию», но к 83-й минуте не забил, а пропустил от Герасименко со штрафного.

Назначили его за то, что Горлукович сбил Фишмана, который убегал к воротам Филимонова – после того, как Дуюн поскользнулся в центре поля. Через пару минут Дуюн упал при помощи соперника, и Левников назначил штрафной в пользу «Спартака».

«И тут произошло невероятное, – вспоминал Евсеев в книге «Футбол без цензуры». – К мячу подошел Горлукович, который штрафные вообще никогда не бил.

Впрочем, ему еще надо было отодвинуть от мяча Тихонова, штатного исполнителя стандартов. А Андрюха отреагировал грубо: «Куда ты лезешь, ну не идет же у тебя удар!» Но если Горлук что задумал – сопротивление бесполезно».

Сергей элегантно перекинул стенку и обеспечил паритет с «Аланией», победившей в Камышине.

«Ростсельмашу» вроде и стремиться не к чему – закрепился в середине таблице. За счет чего такой настрой?» – спросил Тихонова репортер НТВ. – «Думаю, закулисные дела – поэтому и настрой такой».

Герасименко Тихонова опроверг: «Насчет дополнительных премиальных разговора перед игрой не было. И это плохо, что не было».

После золотого матча болельщики несли Тихонова от трапа к автобусу

«Я доволен командой, хотя иногда она непредсказуема, вспыльчива и даже взбалмошна, – признал Ярцев накануне золотого матча с «Аланией». – Но что поделаешь – все эти черты свойственны и мне».

По словам Романцева, состав на игру в Питере Ярцев определил в одиночку. На фланги полузащиты выпустил Коновалова (слева) и Тихонова, а в атаку – Джубанова с Цымбаларем, который открыл счет. Весной 1996-го Илья раньше времени вернулся на поле после операции на колене – и пропустил потом из-за травм как никогда много матчей.

Тихонов же, напротив, сыграл в «Спартаке»-1996 больше всех. Только августовскую игру с ЦСКА пропустил из-за дисквалификации – ее тогда давали всего за две желтые. Ярцев доверял Андрею настолько, что разрешал ночевать перед играми не в Тарасовке, а дома, с беременной женой.

В золотом матче Тихонов сыграл на трех позициях. После выхода Мелешина вместо Джубанова ушел в атаку, а, когда Безродный заменил Коновалова, – на левый фланг. Откуда и забил свой 20-й мяч того сезона.

Потом Анатолий Канищев сделал счет 2:1, но на последней минуте его партнер Назим Сулейманов промахнулся по мячу в нескольких метрах от ворот и в раздевалке услышал от Газзаева: «Канищеву простил бы. Тебе не прощу».

«Вратарь «Алании» Крамаренко рассказал, что накануне матча Назим вернулся в гостиницу после 11 вечера, – сообщил Евсеев в мемуарах. – Видимо, в тот момент Газзаев подумал: тут что-то не то».

«Надо отдать должное Газзаеву, – добавил Ярцев в книге «Спартаковские исповеди». – Он с помощниками пришел к нам в раздевалку и поздравил с победой. Они повели себя очень достойно».

«Эйфория от того чемпионства – самая мощная, – признался Андрей в автобиографии Романцева. – И именно потому, что от нас никто этого не ждал. До сих пор помню, как нас встречали в Москве. Не знаю, как болельщики попали к трапу самолета, но меня уже там подхватили на руки и несли до автобуса».

В 1997-м четыре игрока ярцевского «Спартака» уехали в Нижний и вылетели в первую лигу

Премии за чемпионство разнились. По словам Евсеева, он получил 5 тысяч долларов, а сыгравший столько же матчей Титов – 30 тысяч.

Отмечали победу в любимом ресторане Егора:

«Когда все уже были навеселе, кто-то крикнул: «А теперь слово молодым!» – вспоминал Титов в книге «Спартак» – наше все». – Наше поколение решило делегировать Джубанова. Вовку водрузили на какую-то тумбочку, сунули в руки рюмку. Он сказал речь, выпил и тут же рухнул. Вспоминая это, я и 10 лет спустя хохотал».

В следующем году Джубанов сломал мизинец на Кубке Содружества и оказался у Валерия Овчинникова в нижегородском «Локомотиве». Как и еще три игрока пионеротряда Ярцева – Чудин, Дуюн и Липко.

«После чемпионства-1996 мне предлагали уйти в «Маккаби» (Хайфа) или «Райо Вальекано», – говорил мне Липко. – Я тогда снимал квартиру на Рижской. Вице-президент Есауленко обещал, что дадут двушку Мамедова в Ясенево, когда он переедет в трешку.

Но все заглохло, и я поехал в Нижний Новогород, потому что сказочник Овчинников пообещал золотые горы: «Дам тебе машину и квартиру на Садовом кольце». Потом уже передоговорились, что даст четырехкомнатную в Нижнем. Но и ее он запулил кому-то другому.

Я был молод. Думал, все умею и знаю, но ошибся, конечно. Погнался за деньгами, но ничего не заработал, кроме геморроя. В Нижнем собралась хорошая команда, но Овчинников требовал: бей вперед — игра придет. В итоге вылетели в первую лигу.

Надо было ехать за границу».

В 1997-м Ярцев снова заменил Романцева – на три игры

Зарплата Ярцева после чемпионства выросла, но главным тренером снова стал Романцев. В книге «Правда обо мне и «Спартаке» Ярцев привел диалог конца 1996-го.

«После сезона мы сидели вдвоем, общались. Романцев сказал мне:

– Ты должен понять: не все радуются твоей победе.

– Я понимаю. Ну что же мне теперь – убиваться?

– Нет. Но ты точно должен знать: впереди нас ждет очень тяжелый сезон.

Тогда я спросил в открытую:

– Ты хочешь вернуться?

– Честно? Да, хочу.

– Вопросов нет».

Летом 1997-го на «Спартак» много чего обрушилось: убийство Нечаевой, налоговые проблемы, проигрыш «Кошице» в квалификации Лиги чемпионов. Романцев временно ушел, и в трех матчах «Спартаком» снова руководил Ярцев. Тогда же в клубе заиграл первый легионер:

«Выходим на тренировку, смотрим: стоит чернокожий парень и жонглирует теннисным мячом, – говорил мне Кечинов. – Рядом с нами Ярцев: «О-о-о, ну все понятно. Если он уже начинает куролесить...» Так его и воспринимали, но Робсон оказался парнем с характером – показал, что не зря хлеб кушает.

Забивал, отдавал, учил русский – ему было интересно, что про него говорят. Мы его сразу назвали Максимкой, бананы ему вручали, подшучивали. Он спокойно к этому относился, говорил: «Я же в России, все понимаю». Аленичев рассказывал, что в «Роме» гораздо тяжелее влиться в коллектив».

Первый легионер появился в «Спартаке» за полгода до Робсона

На самом деле первый легионер появился в «Спартаке» еще в конце 1996-го – Леонидас из расколотого ЦСКА.

«Он подписал контракт со «Спартаком», – рассказывал мне переводчик Андрей Тарасов. – После Нового года собрались в Тарасовке – получать форму и готовиться к вылету на сбор в Италию.

С утра Леонидас заявил: «Я не полечу. Где мой контракт?» Оказалось, он остался в сейфе вице-президента «Спартака» Есауленко, который улетел на зимние каникулы в Англию. Ключи только у него. Как достать контракт?

Романцев предложил: «Полетели с нами. Если боишься травмироваться, будешь просто бегать вокруг поля». В обед мы с Леней Трахтенбергом все же уговорили бразильца отправиться на сбор, но, придя к администратору за формой, он услышал: «Ты же отказывался. Кто не летит – форму не получает».

Это еще сильнее разозлило Леонидаса: «Нет, точно остаюсь». К вечеру мы снова уговорили его. Я радостно сообщил об этом Романцеву, отдыхавшему вечером с Ярцевым, но реакция была такой: «Да пошел он *****. Пусть в дубле тренируется».

Разочаровав Романцева, Леонидас вслед за тренером ЦСКА Тархановым перешел в «Торпедо» и забил в падении через себя самый красивый гол чемпионата-1997».

«Леонидас – вроде неплохой игрок, но в тот момент на его месте был молодой Титов с огромной перспективой, – добавил Романцев в автобиографии. – А Леонидас вряд ли стал бы так же расти. Плюс у него был слишком большой апломб. Он уже считал себя готовой звездой. Робсон в этом смысле был проще.

Помню забавную сценку. В «Спартак» тогда приехал потренироваться Мухамадиев, который играл у меня в середине 90-х. И они с Робсоном начали спорить, кто чернее. Я вышел на балкон покурить и застал их диалог.

«Я макака!» – кричал Робсон. «Нет, я макака!» – отвечал Муха. Я разрешил их спор: «Успокойтесь, ребята. У нас на тренировке сегодня будет две макаки».

Фото: РИА Новости/Сергей Компанийченко, Олег Ласточкин, Игорь Уткин, Владимир Федоренко, Владимир Родионов, Владимир Вяткин, Дмитрий Донской, А. Родионов; Gettyimages.ru/Bongarts