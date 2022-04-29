Переплыла через пролив Босфор Восточный – 4,7 км – и рассказываю, как это сделать и в чем кайф

Русский Сан-Франциско, город сопок, конечный пункт Транссибирской магистрали, родина группы «Мумий Тролль», тихоокеанские ворота России, рыбная столица…

Это все Владивосток, основанный на полуострове Муравьева-Амурского в 1860 году, между Уссурийским и Амурским заливами. 18 сентября 2021 года я переплыла 4,7 км через пролив Босфор Восточный, соединяющий эти заливы, на заплыве X-WATERS Vladivostok. Рассказываю о том, как это было, и отвечаю на вопросы пловцов.

Черная вода, пролет длиннейшего вантового моста в сгибе руки в момент гребка, эскадра кораблей на горизонте и мягкое рассветное солнце

Метрах в тридцати над моей головой проносятся машины, я – песчинка в мощном течении. Каждый раз, когда я поворачиваю голову направо для вдоха, краем глаза вижу нависающий пролет вантового моста. Вдох, пронос руки, мост. Вдох, пронос, мост.

Постепенно темная вода светлеет, пузырьки от моих гребков становятся золотыми.

Я останавливаюсь и смотрю налево, на восток. Там медленно встает солнце и окрашивает небо в розово-оранжевый цвет – я вижу выстроившиеся в ряд корабли в мягком рассветном ореоле. Свидетели нашего заплыва, освободившие акваторию для героев, которые переплывают пролив Босфор Восточный.

Нас немного: около 170 человек собрались в 5 утра на мысе Назимова, под опорой моста на остров Русский. Темно, но мост освещен очень ярко. Мы мнемся на прохладной земле, помогаем друг другу прицепить буи, фоткаемся на фоне моста, потом слушаем речь организаторов и ступаем босыми ногами на деревянный помост, устроенный для спуска с берега. Секунда промедления перед тем, как нырнуть в теплую, но темную воду, вдох, оттолкнуться от дна и поплыть вперед, к острову Русский и финишу на пляже перед Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ).

Невидимые буи, упавшая скорость, обратное течение. Зачем нужны эти страдания?

В мире множество заплывов, отличающихся длиной маршрута и сложностью организации. Самые сложные и дорогие – через проливы Ла-Манш (23 км) и Гибралтар, отделяющий Европу от Африки (14 км). Пловец, решившийся на такое приключение в одиночку или в команде, должен заплатить 2-3 тысячи евро за сопровождение специальной лодки – ее ведет опытный капитан, который знает течения и ветер и помогает сориентироваться пловцу. Точной даты заплыва не существует, участникам приходится по 2 недели жить в городе, откуда начинается заплыв, и ждать идеальной погоды.

Гораздо популярнее и дешевле массовые заплывы на 300-2500 человек. Зону стартов перекрывают для судоходства на несколько часов, за участниками следят водолазы и спасатели на катерах, сапах и каяках. Участие в таких заплывах стоит от 2 до 15 тысяч рублей, в зависимости от сложности организации старта.

Золотая середина между авантюризмом и доступностью – заплыв через пролив Босфор в Турции, долгое время манивший всех пловцов. Это самый легкий способ переплыть с одного континента на другой, гораздо проще и дешевле, чем через Ла-Манш и Гибралтар. Но попасть туда все сложнее: участие стоит 400 долларов, а слоты все равно раскупают за сутки.

Пролив Босфор Восточный не разделяет континенты, но назван так за сходство с турецким проливом, который разделяет Черное и Мраморное море.

Во Владивостоке есть еще один топоним, связывающий город с Турцией – бухта Золотой Рог, которая находится к северу от пролива. Китайцы называли ее «бухта трепангов» (съедобное морское животное, беспозвоночное, деликатес в восточной кухне), а в 1859 году генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев-Амурский, увидев закрытую, хорошо защищенную бухту, решил, что она похожа на бухту Золотой Рог в Стамбуле – так и появилось местное название. Тогда же было решено основать на берегах бухты крепость для защиты восточных границ страны – Владивосток.

Название города образовано от двух слов – «владеть Востоком». Его долго сравнивали со Стамбулом, раскинувшимся по холмам в европейской части азиатского континента. Еще одно популярное сравнение – с Сан-Франциско – появилось после того, как в СССР задумали построить мост через Босфор Восточный.

Эти планы осуществились только в XXI веке – мост на остров Русский открыли в 2012 году, к саммиту АТЭС. Это вантовый мост с самым длинным в мире наибольшим пролетом между опорами (1104 метра).

Я проплываю этот километр под пролетом моста и каждую секунду наслаждаюсь его величием.

Это настоящее приключение. Контролируемое, потому что есть сопровождение катеров безопасности, но все еще дикое, потому что ты сам справляешься с водной стихией, чувствуешь мощь течений и масштаб мира.

Когда мост заканчивается, моя скорость неожиданно падает. При вдохе я смотрю на мыс на острове Русский: там небольшая ложбинка в рельефе. Плыву долго, устала грести, снова смотрю на ложбинку, а она стоит на том же месте, хотя должна была остаться позади. Что-то не так.

Снова гребу, не отвлекаясь на ориентиры и вкладывая все силы. Смотрю на часы: прошло минут десять. Ложбинка – на том же месте.

Я отчаиваюсь, вспоминаю прошлые заплывы, когда попадала во встречное течение – секрет в том, чтобы резко изменить траекторию и попасть в попутное. Уплываю влево, гребу изо всех сил и наконец-то двигаюсь с места.

Я не вижу буи, которые должны помогать ориентироваться после прохождения моста, поэтому постоянно смотрю на главное здание ДВФУ. Плыву на него, потом замечаю буй, переориентируюсь и не думаю о том, что мне плыть еще километра три. Всегда думаю только о ближайшей цели – так проще.

Катер безопасности, отрицание, одинокие ворота на пустом пляже, последний герой

Финиш приближается так медленно, что я начинаю сходить с ума. Все время смотрю на крышу здания ДВФУ, но когда плывешь на объект, который находится прямо перед тобой, очень сложно оценить, насколько сильно продвинулся вперед. Ко мне подплывает катер безопасности: с него свешивается кто-то из организаторов и говорит, что лимит времени заканчивается. Это значит, что скоро откроют судоходство в проливе.

Я не воспринимаю это как прямое указание сесть в лодку, спрашиваю: «Вы же подплывете ко мне еще раз, если что?» – и, не дожидаясь ответа, уплываю дальше.

Мне важно финишировать, сколько бы времени это не заняло. Я знаю, что у X-WATERS безопасность организована на высшем уровне и если ко мне подплывут и скажут, что снимают с дистанции, я подчинюсь. Но пока есть возможность, я продолжаю плыть.

Мысли становятся цикличны: думаю про тех, кто ждет на финише и дома. Про то, какая прозрачная вода и насколько глубоко подо мной – примерно 50 метров до дна. Про то, что ориентиры остаются на месте. Я же уже проплывала здесь… Снова здание ДВФУ. Вода такая прозрачная. Руки болят. Где новый буй? Меня ждут на финише. Я же уже это проплывала. Почему ориентиры не движутся? Меня ждут на финише… О, я не последняя, вон другой пловец.

В конце концов я вижу финишные ворота. С берега я все еще маленькая точка, болельщики узнают меня по голубым рукавам гидрокостюма и начинают кричать мое имя. Нахожу остатки сил, начинаю плыть быстрее. Пляж приближается, я встаю на ноги, потому что кажется, что проще дойти пешком. Вода по пояс, ноги не двигаются, я хотела бы выбежать на берег, но вместо этого устало ковыляю, раздвигая толщу воды. У меня синие губы, я трясусь, волонтер вешает на шею медаль, я как сомнамбула слушаю указания, куда идти, где раздевалка, каким-то образом у меня в руках оказывается бутылка с водой и вещи.

Переодеваюсь в сухое, надеваю две куртки, хотя на улице +20 °C и жара на солнце. Выхожу на пирс, смотрю, откуда приплыла и только в этот момент осознаю, что все получилось.

Я переплыла через пролив Босфор Восточный.

Самые частые вопросы пловцов

Когда будет следующий заплыв во Владивостоке?

В воскресенье 18 сентября 2022 года. Регистрация – на сайте организаторов X-WATERS.

Плыть придется в темноте?

Старт действительно проходит в темное время суток. Сбор пловцов – в 5 утра, старт – в 6 часов. На берегу есть фонари, поэтому на земле все видно и ясно, куда идти. Для спуска в воду в 2021 году устраивали деревянную лестницу, выходящую на понтон, так как уровень воды был достаточно низкий. После спуска с понтона нужно сделать буквально один-два шага по дну, чтобы оттолкнуться, и можно плыть. Самое страшное – думать о темноте, а не плыть в темноте. Мост освещен очень хорошо, вода прозрачная, сквозь нее проникает свет, какой-то взвеси песка или водорослей в воде нет, собственные руки видны.

Примерно через 40 минут после старта начнется рассвет, с этого момента будет видно вообще все.

Как ориентироваться в воде?

Как и всегда на достаточно больших по протяженности заплывах, ориентиров будет несколько. Первый – противоположная (левая) опора моста. Ее отчетливо видно с противоположного берега. После опоры нужно переориентироваться на расставленные по дистанции буи. Лично мне немного не хватило буев – хотелось, чтобы их было больше, потому что я часто после прохождения буя не видела следующего, приходилось переориентироваться на главное здание ДВФУ и плыть на него, пока не увижу буй.

Буи всегда расставлены по оптимальной траектории, организаторы на брифинге накануне говорят, с какой стороны лучше их обходить и на каком расстоянии проплывать от берега, чтобы не попасть в противоположное течение.

Какое там течение?

Нужно понимать, что течение меняется. Никогда не бывает, чтобы два года подряд были абсолютно одинаковые условия. На брифинге организаторы говорили, что сильнее всего страдать придется под мостом, он будет длиться очень долго, а как только мы поравняемся с островом, сразу течение принесет на финиш. Утром все было наоборот: под мостом было самое быстрое и помогающее течение, а вдоль острова оно отсутствовало, а иногда даже «относило» обратно.

Это безопасно?

Да. Во-первых, на время заплыва судоходство перекрывают. Во-вторых, на трассе пловцов сопровождают катера и каякеры. Они распределяются по дистанции и перемещаются между пловцами, одни сопровождают лидеров, другие – последнего пловца. В-третьих, у каждого пловца есть личный буй безопасности.

На заплывах X-WATERS это обязательное условие – стартовать с выданными организаторами буем. Буй вы надуваете перед стартом, закрепляете на талии, он все время плывет за вами. Если что-то пойдет не так (сведет ногу, нужно будет поправить очки, вы устанете и захотите отдохнуть), то нужно подтащить буй за ремешок, опереться на него и болтаться в воде, отдыхая. Буй держит вас на плаву.

Еще X-WATERS обязательно учат всех пловцов быстро коммуницировать с лодками спасателей: поднять руку вверх – значит, нужна помощь; округлить руку и приложить к верху головы – значит, все ОК.

Какая температура воды?

В среднем в сентябре температура воды – от 14 до 23 °C. В день заплыва в сентябре 2021-го вода была примерно +19 °C. В гидрокостюме толщиной 3 мм плыть комфортно. Я начала замерзать только в районе острова, так как там вода была холоднее, а плыла я долго, больше 2 часов.

Вода соленая, что делать?

С этим ничего не сделать, просто постарайтесь ее не глотать. Вода действительно соленая, немного разъедает рот. После финиша я залпом выпила пол-литра чистой воды и еще несколько часов очень много пила.

Есть ли в воде морские ежи?

Да, ежи есть, но не у берега в зоне старта и финиша. И даже если будут – вода прозрачная, все, что лежит на дне, хорошо видно.

Как добираться на старт и что делать с вещами?

Так как заплыв – из точки А в точку Б, а не круговой, нужно приезжать на место старта к опоре моста на мысе Назимова на такси (или чтобы вас привез родственник или друг, который потом уедет на машине на место финиша; такси рано утром из центра Владивостока стоит примерно 500 рублей).

Там вы переодеваетесь в гидрокостюм, сдаете обычные вещи в машину организаторов, они привозят их в финишный городок на территории ДВФУ. С финиша добраться обратно в центр Владивостока можно на такси (примерно 300 рублей) и на общественном транспорте (автобус – 32 рубля при оплате по банковской карте).

Совет: возьмите с собой на старт одноразовые тапочки, чтобы не стоять босиком на земле после того, как сдадите вещи в машину организаторов. Если с вами на старт приедет болельщик, можно остаться в обычных шлепках и отдать их ему.

Где потренироваться во Владивостоке перед заплывом?

Местные пловцы советуют поплавать на мысе Эгершельд, от Токаревского маяка и вправо вдоль берега (в Амурском заливе); в бухте Соболь (Уссурийский залив, можно доплыть до маяка на мысе Басаргина и финишировать на пляже в бухте Патрокл); на острове Русский. Температура воды позволяет комфортно плавать в это время – в солнечные дни купаться можно без гидрокостюма.

Где можно подготовиться к заплыву?

К таким заплывам готовят многие школы, например, I Love Supersport в Москве, Петербурге и 28 других российских городах, в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Эстонии и ОАЭ. Школа SwimRocket в Москве и Петербурге; SilverSwim в Москве.

Если в вашем городе нет такой школы с системными тренировками к цели, найдите частного тренера по плаванию (со специализацией на открытой воде) или по триатлону. Не все плавательные тренеры умеют и хотят готовить любителей к таким заплывам.

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Что нужно на заплыв, кроме слота и тренировок?

Для участия нужна медицинская справка, в которой будет подтверждение от врача, что вы готовы плыть нужную дистанцию на открытой воде. Также понадобится страховой полис на день старта.

Где сделать справку во Владивостоке, если не сделал ее дома?

В медицинском центре «Лотос» – 2600 рублей, в медцентре «Асклепий» – 2500 рублей, в медцентре «Ультрадент» – 1500 рублей.

Где докупить что-то из экипировки во Владивостоке, если потерялся багаж?

Докупить очки, купальник или взять в аренду гидрокостюм можно в магазине SwimDV или Arena.

За какое время до заплыва приезжать, чтобы адаптироваться к смене часового пояса?

Есть два варианта: приехать в день накануне заплыва, чтобы организм не успел сообразить, что случилось, или за 4-7 дней до старта, чтобы успеть адаптироваться к смене часового пояса.

На какой срок приезжать?

Рекомендую провести во Владивостоке не меньше недели, а лучше – две. Стоит взять машину и поездить по Приморскому краю. Если есть возможность, останьтесь до 24 сентября, в этот день пройдет крупнейший городской забег. Для бегунов, которые побегут полумарафон и марафон, перекроют Русский мост (это единственный шанс оказаться на мосту не в автомобиле или автобусе), также есть дистанции 5 и 10 км.

Где жить во Владивостоке?

Если вы плывете дистанцию «Босфор Восточный» через пролив, селиться на финише на острове или близко к точке старта не нужно. Выбирайте жилье в районе улицы Адмирала Фокина, Семеновской, Алеутской улицы, в начале Светланского проспекта. Селитесь по левую сторону от Золотого моста – тогда вы будете в историческом центре города и в 5-20 минутах ходьбы от основных достопримечательностей. Бронировать жилье сейчас можно через «Островок» вместо «Букинга» или Airbnb.

Сколько стоит приключение?

Участие в заплыве: 4990 рублей. По этой цене сейчас осталось 22 слота, как только они будут выкуплены, следующие слоты будут продаваться по новому уровню цен: 5490 рублей.

Перелет во Владивосток и обратно: прямой рейс из Москвы с багажом – 30 тысяч рублей, с пересадкой без багажа – 21-25 тысяч.

Жилье на две недели в центре города: 40 тысяч рублей.

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Фото: X-WATERS; Максим Цой, личный архив Юли Пухкал