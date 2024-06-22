«Ф-1» ткнуло письмо о «саботаже Хэмилтона «Мерседесом». И это может быть правдой?

В шоке – все.

Вокруг Льюиса Хэмилтона и его грядущего перехода в «Феррари» из «Мерседеса» каждую неделю вспыхивают мини-скандалы – в основном из-за неловких заявлений прессе от семикратного чемпиона: то он посмеется над машиной, то выскажется в стиле «не думаю, что обгоню еще раз напарника в квале», то «хочу только домой»… И каждое такое душеизлияние вызывало вопросы: а смогут ли стороны вообще спокойно завершить сезон без серьезных эскалаций?

Напряжение нарастало до Гран-при Испании – и внезапно рвануло, как вряд ли кто ожидал: британское издание The Independent первым из медиа написало о получении всеми людьми из мира «Формулы-1» – сотрудниками, менеджерами и журналистами – анонимное письмо по электронной почте о ситуации в «Мерседесе»: якобы из-за решения перейти в «Феррари» семикратному чемпиону миру не обеспечивают равных условий с напарником Джорджем Расселлом и откровенно саботируют ветерана.

Команда настаивает на том, что автор является не работником команды, а обычным болельщиком Льюиса Хэмилтона. Сам чемпион заявил, что не знал о письме. В «Мерседесе» отнеслись к ситуации серьезно и попытались вычислить автора по IP-адресу, однако потерпели неудачу.

Следом тему к изучению подхватил Daily Mail – ее журналист Джонатан Макэвой отметил примечательное: списки адресатов данного письма и сообщения о руководителе «Ред Булл» Кристиана Хорнера в марте, вероятно, совпадают. Тогда вокруг Хорнера разгорелся скандал, связанный с предполагавшимся неподобающим поведением менеджера.

Макэвой – один из получателей писем – связался со своим источником, «знакомым с ситуацией». Тот на условиях анонимности сообщил, что сообщение о Хэмилтоне и Расселле во многом соответствует действительности: команда сдерживает Льюиса, хотя категорически это отрицает. Более того, действия «Мерседеса» были названы «саботажем».

«Некоторые из нас в команде недовольны систематическим саботажем Льюиса, его машины, его шинных стратегий, его стратегий на гонку и его психического здоровья.

Льюиса исключают, и происходят коварные вещи, о которых люди должны знать. Если задать вопросы, правда всплывет. Все это подтверждается данными, все записано. За исключением Боно (Питера Боннингтона, гоночного инженера Хэмилтона – Спортс’’) и тех из нас, кто любит Льюиса, другие пошли по опасному пути, который в конечном счете может угрожать жизни Льюиса, других пилотов и даже зрителей. Стратегия с холодными покрышками – смертный приговор», – заявил источник таблоида.

Откуда вообще могла взяться тема саботажа и нарочного спуска температуры покрышек? Из интервью Льюиса официальному сайту «Ф-1» после Гран-при Канады: в нем чемпион вновь отметил странные колебания темпа по ходу уик-энда от практик до квалификации и гонки и даже бросил фразу «Ну, шины работали вообще весь уик-энд, а когда началась квалификация, и вдруг каждый раз температуры в них при каждом выезде оказывались ниже на 2-3 градуса по отношению к нужному, – рассказал Хэмилтон. – Я не знаю причины, но такое невозможно восстановить, и невозможно потом «включить» покрышки. Вот это нам точно нужно изучить – вдруг что-то произошло с чехлами или грелками».

После предыдущих заявлений вроде «я скорее выучу итальянский» про перспективы подиума, « Что у меня на уме? Да ничего. Жду, чтобы пойти домой » после проигранной квалификации (8:1!) и целого театра с отданными напарнику новинками такие заявления, наверное, не могли не вызвать конспирологические теории.

Но, конечно, никто не ждал ТАКОГО. Даже сам Льюис – он действительно сразу вышел в прессу заявлениями в стиле «прекратите это!»

«Мы всегда были сильной командой на протяжении последних лет. Мы всегда упорно трудились сообща.

Наверное, легко поддаться эмоциям. Я даже высказался после прошлой гонки [в Канаде], к примеру, просто прокомментировал свое выступление.

Нам нужна поддержка, а не негатив. И я на самом деле не знал, что Джордж сталкивается с негативом. Джордж не делает ничего кроме того, что показывает свою лучшую форму каждый уик-энд и приносит команде результат, так что его никак нельзя винить.

Конечно, всегда есть вещи, которые можно улучшить в команде, и важны обсуждения, коммуникация – мы постоянно над этим работаем. Но мы все в одной лодке. Мы упорно трудимся вместе. Мы хотим завершить работу на высокой ноте и чувствуем, что столь долгие отношения обязывают нас это сделать».

Шеф «Мерседеса» Тото Вольфф вообще рассвирепел – даже подал заявление в полицию! И, конечно, отмел любые возможности внутренних инсайдов или правдивости слива:

«Информация исходит не от члена команды. Когда мы получаем подобные письма – а мы получаем их тоннами, поверьте, – то конечно расстраиваемся. Особенно когда в них говорится о смерти и подобных вещах. Так что в данном конкретном случае я дал указание использовать максимум имеющихся у нас возможностей. И полиция уже ведет расследование.

Мы изучаем ситуацию относительно того, с какого IP-адреса письмо было отправлено, с какого телефона. Потому что таким вещам, случаям оскорбления через интернет, нужно положить конец.

Что касается самих обвинений, то я не знаю, что это вообще за безумные теории заговора. Льюис Хэмилтон был частью нашей команды на протяжении 12 лет, у нас дружеские отношения, мы доверяем друг другу. И мы хотим закончить наши совместные выступления на высокой ноте, устроить праздник.

А если вы не верите в это, то поверьте хотя бы в то, что наша команда хочет добиться успеха в Кубке конструкторов. А для этого нужно, чтобы побеждали обе машины. Так что всем этим безумцам я могу посоветовать только одно: принять таблетки».

Старого знакомого и друга из «Мерседеса» поддержал и шеф «Феррари» Фредерик Вассер – ему слив тоже показался полным бредом:

«Это совершенно иррационально. Никто в паддоке никогда бы не стал делать ничего подобного. Мы все боремся за позиции в чемпионате и на каждом Гран-при стараемся заработать больше очков, чем конкуренты.

Как можно себе представить, чтобы компания в 1500 человек, работающих день и ночь как проклятые для обновления болида, вдруг заключила что-то вроде: «Так, мы больше не хотим, чтобы Льюис зарабатывал много очков» или «А давайте намеренно убьем одну нашу машину». Это совершенно иррационально и не вписывается в характер человека, который занимается тем же делом, что и я».

Не впечатлен и комментатор Sky Sports F1 Дэвид Крофт – эмоциональный голос британского и международного вещания F1 TV, известный фаворитизмом к любым английским гонщикам и с готовностью поддерживающий их против любых спорных решений команд. Но даже он отнесся к инсайду скептически:

«Не говорю, что права одна или другая сторона в данном споре, но покажите мне данные. Если команда задвигает одного из пилотов, данные это докажут. Если кто-то, выдающий себя за члена команды «Мерседеса», считает, что есть данные, то покажите их.

В данный момент я не понимаю, почему «Мерседес» захотел бы притеснять гонщика, пусть даже он перейдет в «Феррари» в конце сезона. Пока Льюис остается пилотом «Мерседеса», он зарабатывает очки в Кубке конструкторов, которые в конце года претворяются в призовые. Каждый балл имеет значение, каждая позиция имеет значение. «Мерседесу» незачем задвигать гонщика. На мой взгляд, в этом аспекте история не сходится».

А это вообще может быть правдой?

Если вы в принципе верите в конспирологию или теории заговора – можете дальше не читать, для вас ответ «да». Теоретически может случиться все физически возможное, а физическая возможность саботажа гонщика у команды есть. Так что нельзя, конечно, сказать, будто вероятность просто вброса – все 100%.

Тем не менее, лучше сперва разобраться, какой толк «Мерседесу» может принести саботаж Хэмилтона (а если его намеренно замедляют, то у намерения должна быть цель) и какие альтернативные объяснения могут быть.

Прикладного смысла в замедлении Хэмилтона с точки зрения общего успеха команды быть не может – и Вольфф, и сторонние спикеры прекрасно пояснили, насколько разрушительным такой саботаж может быть в схватке за Кубок конструкторов и позиции общего зачета. Особенно в нынешней суперплотной (в частности в квалификациях), где все может решить 0,1 секунды – и отправить тебя или на поул, или на четвертый ряд стартовой решетки. Особенно когда «Мерседес» наконец вернулся в битвы за поулы, подиумы и победы. Особенно когда вся нынешняя бизнес-модель команды завязана на главной звезде, взаимодействии с ней и ее успехах – вероятно, и дополнительные бонусы от спонсоров тоже.

Причем у Хэмилтона давно подписан многолетний и жирный контракт. Он не находится в положении выбора. Его будущее определено. Так что замедление и снижение результатов не ударит по Льюису – скорее даже навредит «Мерседесу» и как команде, и как бренду.

Конечно, цель может быть просто эмоциональная: месть за внезапный переход. Но команда заранее знала о такой вероятности, ведь согласилась на сделку по модели 1+1 – то есть тема неминуемого ухода рано или поздно как минимум поднималась. Рисковать нынешней и будущей успешностью только ради того, чтобы отомстить – вы правда в это верите?

Выходит, в теории саботажа самым логичным выглядит вариант простого продвижения Расселла – чтобы показать, как он может побеждать семикратного чемпиона, готов к лидерству, стабильно лучше и быстрее, и оттого не стоит и жалеть об уходе №44.

Но только Джордж и без помощи команды побеждал Льюиса в первом же совместном сезоне в 2022-м, и все остальное время проводил примерно на равных. Да, не без временных завалов от мелких ошибок, но нельзя сказать, будто №63 совершенно не способен справиться и сам. Стоит ли тогда рисковать общим успехом только ради этого?

Еще один вариант формата «безумных теорий»: попытка завалить и замедлить Хэмилтона – часть плана по будущей интеграции самого вероятного сменщика чемпиона суперюниора Андреа Кими Антонелли . 18-летний дебютант с одним сезоном в «Ф-2» и тестами старых болидов «Ф-1» точно будет допускать ошибки и промахи, и после такого года Льюиса команда сможет удачно их оправдывать нарративом «смотрите, даже семикратному как было трудно в последний год! Машины же с тех пор и не могли сильно измениться в последний сезон старого регламента». А если вдруг Антонелли полетит совсем без ошибок, вопрос его маркетирования как потенциальной и будущей гоночной суперзвезды окажется совсем простым – достаточно почаще сравнивать с Хэмилтоном-2024.

Но опять же: могут ли в принципе окупиться такие риски? Ведь опасности более «гарантированы», а цели достижимы и без них.

Конечно, перебои в качестве все равно возможны. Две версии!

Но нельзя списывать полностью со счетов вариант сознательного выпуска Хэмилтона на трек на недогретых шинах.

Во-первых, у «Мерседеса» действительно может что-то не работать. Мы привыкли к безошибочности команд такого размера, дотошности и крутости, но вспомните Гран-при Австралии и взрыв тормозов на болиде Макса Ферстаппена (под такие же конспирологические теории, однако!) Иногда и у топов что-то случается.

Но есть и более сложное и запутанное объяснение – «Мерседес» пытается обыграть психологию Хэмилтона и улучшить его квалификации со своей стороны, воздействуя на Льюиса немного «подталкивающими» убеждениями.

В официальном подкасте Beyond The Grid технический директор Джеймс Эллисон поделился собственным взглядом на постоянные неудачи чемпиона по субботам и перебои в его темпе – высказав занятную теорию:

«Глядя на статистику – 8:1 или 7:1 в тот момент, было бы разумно предположить, что при сохранении тренда [Хэмилтон] вряд ли часто будет на поуле. В подобном можно усмотреть вещи, которых на самом деле нет, вроде того, что он систематически в невыгодном положении в квалификациях – это неверно, и это несправедливо.

Насколько мы можем это обеспечить, болиды идентичны. Работа с мотором та же самая. Если машины различаются по настройкам, то из-за выбора инженерной команды на той или иной стороне боксов.

Но пилоты могут выбрать идентичные настройки, если пожелают. В единственном случае в нынешнем сезоне – в Монако – у гонщиков были разные передние крылья, потому что у нас была лишь одна такая деталь. Мы поговорили с Льюисом, и он сказал: «Нет, пусть Джордж ее использует».

Я бы не предсказал счет 8:1. И, думаю, на протяжении значительной части сезона с машиной было справиться тяжело. На последних двух или трех этапах болид стал гораздо, гораздо лучше, и суждения о том, кто оказывается или не оказывается впереди, обрели какой-то смысл – сейчас машина в меньшей степени является генератором случайных чисел.

Льюис не просто так стал лучшим квалифаером в истории «Ф-1», потому что я считаю его лучшим пилотом в истории. Но в этом году ему чего-то не хватает, и разрывы маленькие.

Я делился предположениями в сообщении, которое вчера отправил на базу, что текущее сочетание болида и шин – не только наше, по всему пит-лейн – не любит спешки. Ты чуть ли не устанавливаешь лучший круг, когда не стараешься.

Мы каждый уик-энд видим, что кто-то показывает время в практике или квалификации, и ты думаешь: «Как это получилось?» А затем пилот не может повторить, время в каком-то смысле растворяется в тумане.

Полагаю, в квалификациях, когда все напряжены и стараются извлечь максимум, довольно тяжело провести такой, можно сказать, расслабленный круг и выжать из болида все».

Так почему «Мерседес» не мог попробовать поэкспериментировать: после провала очередной попытки уговорить Хэмилтона атаковать поменьше (которую он мог воспринять как сознательную попытку его замедлить ради Расселла, кстати!) команда просто недогрела ему шины на те пару градусов, которые он перебирал во время активной и напряженной подготовки в решающий момент – чтобы в нужном участке и в нужном отрезке все теоретически сошлось? Ведь рабочее окно в квалификации как раз укладывается в пиковые 3% всего выносимого покрышкой – и разница оценивается «Пирелли» без шуток в пару градусов:

Вот только инженеры и механики не чувствуют и не понимают ощущений от поведения машины на трассе и вряд ли способны предсказать, как гонщик может и будет справляться с разными температурами – и как машина сама поведет себя при менее обычных заданных условиях. Вот у Льюиса и не получатся – особенно если он заранее может не ожидать такого.

А какого вариант кажется вам самым вероятным?

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Hoch Zwei/Keystone Press Agency, Diogo Cardoso/Defodi Images/Globallook Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Chris Graythen, Dia Dipasupil, Rudy Carezzevoli, Chris Graythen, Peter Fox