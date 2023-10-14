Главные сюрпризы года в «Формуле-1»: худший элемент «Ред Булл», прозрение Леклера, прогресс середняков

Удивляемся.

Рекордный и невиданный сезон «Формулы-1» завершен – уже второй за последние три года. И если 2021-й удивлял напряженностью схватки до последнего круга, то совсем недавний ошеломил обратным: невиданным доминированием.

Нет, серьезно: разве не удивительны показатели в 21 победу в 22 Гран-при? Или в 1003 круга лидирования у одного пилота? Рекорды Макса Ферстаппена и «Ред Булл» можно перечислять до бесконечности (они здесь:), но именно их количество и охват как раз и поражают. Или в «Ф-1» каждый год такое происходит? Можно сравнить с гипотетическим титулом «Сити» в АПЛ 37 победами со средним счетом 7:1 – вообще ничего необычного, не так ли?

Однако эти результаты навсегда останутся в википедии и еще десятилетия будут удивлять и шокировать следующие поколения болельщиков. Их точно не забудут.

А сразу после финиша сезона лучше осмыслить другие сюрпризы – и с перспективой на следующие года, и как внезапные сюжеты внутри 22 Гран-при, за которыми стоит следить во время просмотра нового сезона Drive To Survive.

Кошмарный сезон Переса в «Ред Булл»

Казалось бы, чемпионы мира оформили дубль в общем зачете – уместно ли называть результат второго «кошмарным»?

Вполне – ведь фактически Перес уступил Ферстаппену вдвое – Макс мог пропустить финальные 10 Гран-при и все равно математически выиграть. Серхио же с самой доминирующей машиной последних лет умудрился набрать меньше очков, чем в прошлом более проблемном году – 285 баллов против 305 баллов. Причем сходов у него сейчас было на 1 меньше (2 против 3), а очков на столе – больше из-за увеличения количества спринтов (3 против 6). При том же количестве побед (2:2) – меньше вторых мест (7:4 в пользу конкурентного 2022-го) и подиумов в принципе (11:9).

Но важнее даже не результат, а то, как Серхио его достигал. Например, в прошлом году №11 дважды сошел из-за поломок и однажды его выбил Расселл, а в 2023-м мексиканец устроил дорогу ярости в Японии и сам разбился о Леклера в первом повороте домашней гонки от чрезмерного желания непременно победить любой ценой. И это еще не вспоминая о чудесном спасении красными флагами от схода в Нидерландах, аварию в квалификации в Монако, цирк со срезками в США и вообще бесконечные списанные быстрые круги из-за нарушения границ трассы повсюду...

Также за год Перес установил антирекорд «Ред Булл» с 2007 года: средняя стартовая позиция Серхио на пяти Гран-при подряд была 14,6 (с Монако по Великобританию, в Венгрии прервал серию могучей 9-й позицией!).

Миф о разных машинах развеял сам №11 – нет, настройки и свойства одинаковы. Решает уверенность, разница в пилотажных стилях и непривычное мексиканцу поведение RB19.

На середине сезона даже показалось, что «Ред Булл» просто не может сам уволить Серхио и ждет, пока он потеряет второе место в общем зачете (для продажи идеи замены руководству концерна) или уйдет сам. Но проблемы Хэмилтона и «Мерседеса» спасли позицию мексиканца.

Но разве не сюрприз сам по себе рассуждать так не о вчерашнем дебютанте с непонятным уровнем, а о «министре обороны» с прозвищем «заклинатель шин», десятком подиумов и опытом в 11 сезонов? Доминирующая команда «Ф-1» давно не видела такого провала – Серхио большую часть года просто обгонял середняков, демонстрируя превосходство болида и собирая из-за прорывов титулы «гонщика дня», но общий итог крайне удивителен.

«Астон Мартин» наравне с фаворитами

Серьезный английский бренд, второй подряд чемпион мира в составе (Фернандо Алонсо сменил завершившего карьеру Себастьяна Феттеля), лучший прогресс в 2022-м… Казалось бы, чему удивляться? Особенно с учетом предыдущей истории бывшей «Форс-Индии»: она временами заканчивала и четвертой в Кубке конструкторов.

Однако на самом деле нынешний сезон – огромный рывок для зеленой команды: раньше она брала высокие позиции в таблице за счет стабильного набора очков в зонах топ-6 и капитализации редких провалов фаворитов. 2022-й она заканчивала битвами за те же места на границе топ-6 с нулем подиумов. Надеяться на рывок только благодаря личности Алонсо было бы очень странно – ведь «Альпин» он как-то не помог превратиться в топа.

Также и вывеска «Астон Мартин» не должна обманывать: несмотря на разрекламированный наем десятков инженеров «Ред Булл» и «Мерседеса», зеленая команда оставалась «Форс-Индией» на стероидах со старой базой и симулятором. Новые достроили и открыли только на середине 2023-го – то есть AMR23 создавали еще вчерашний середняк.

Однако в этом году «Астон Мартин» впервые в истории всерьез и стабильно рубился с топами от старта сезона до финиша: Алонсо начал сезон подиумными обгонами и заканчивал тоже подиумными обгонами.

Как же бывшая «Форс-Индия» этого добилась? Путем создания крепкого фундаментально сильного болида с широким окном настроек и хорошей управляемостью во всех типах поворотов. С ним Алонсо смог выжать максимум из периода раздрая у соперников и постоянно возвращался в топ и дальше, когда пелотон подтянулся.

Только гонку обновлений бывшая маленькая английская команда пока не выдержала. У AMR23 оказалось несколько уязвимостей (темп в определенных типах медленных поворотов, скорость на прямых и баланс всего этого с сильными сторонами), и если некоторые обновления улучшали эффективность шасси, то другие дестабилизировали работу всего аэропакета.

Но в любом случае выступления Алонсо и реальная борьба с «Мерседесами» и «Феррари» стала огромным сюрпризом. Для всех – включая самого Фернандо:

«Мы очень сильно начали сезон, с машиной, которая оказалась удивительно конкурентоспособной. В сравнении с прошлым годом мы сделали большой шаг вперед. И мы внезапно оказались в такой позиции, к которой не были готовы. Борьба с «Мерседесом» и «Феррари», с настоящими топ-командами – мы были к этому не готовы.

В итоге, возможно, по ходу сезона мы действительно сделали шаг назад с точки зрения работы над развитием болида. И пока не достигли самого высокого уровня. В целом 12 месяцев назад проведение сезона на таком уровне казалось чем-то немыслимым. Я прекрасно помню прошлогодние тесты с «Астон Мартин» по окончании сезона в Абу-Даби. Если бы в тот момент кто-то сказал мне, что мы окажемся на таких позициях – я бы не поверил».

Да и кто бы поверил?

Экспресс-воскрешение «Альфа Таури»: с последнего места – почти на седьмое за треть года

«Альфа Таури» или «Торо Россо» почти никогда и не являлась стабильным середняком, несмотря на пару подиумов и побед за всю историю. Уровень команды колебался от года к году – то битвы за топ-6 и шестое место Кубка конструкторов (с Феттелем, Ферстаппеном, Сайнсом, Квятом и Гасли), то возня на границе топ-10 и попытки подняться с 9-го места таблицы.

Но главное – вторая команда «Ред Булл» никогда не прогрессировала по ходу сезона. Либо постепенно отставала к концу, либо поддерживала примерно одинаковый уровень с обычными для «Ф-1» колебаниями от трека к треку – но без радикального прогресса.

Но не в 2023-м. Этот год «Альфа Таури» начала с самым аэродинамически нестабильным болидом пелотона – и взятый на роль настройщика дебютант Ник де Врис с опытом в гонках на выносливость, «Формуле Е», «Мерседесе» и «Уильямсе» никак не помог. Команда провалилась на дно пелотона, шеф Франц Тост начал увольнения инженеров со словами «я им больше не доверяю», недовольный результатами «Ред Булл» даже вел переговоры о возможной продаже или переформатировании команды.

Обсуждения закончились полной сменой концепции: концерн сохранил владение, но перенес основные операции в Великобританию, расширив связи и взаимодействия с основной командой. Сменился менеджерский состав (вместо Тоста взяли бывших топов ФИА и «Феррари» Питера Байера и Николаса Томбазиса), запланировали полный ребрендинг...

Последовала и внутренняя перестройка: активная кампания по обновлению машины по концепции RB19. Главная смена деталей произошла на Гран-при Сингапура: «Альфа Таури» получила подвеску как на основной машине – и шасси стало намного стабильнее.

Окно настроек расширилось, и сменивший де Вриса опытный Даниэль Риккардо смог наконец применить знания и навыки, которые не пригодились в «Макларене» (у оранжевой команды те же проблемы).

«Альфа Таури» буквально взлетела: Цунода затащил белый болид на 8-е с быстрейшим кругом в США, №3 квалифицировался 4-м в Мексике и закончил 7-м, в Бразилии обе машины попали в топ-10 в спринтоквале и Юки заехал в топ-6 в спринте…

Закончился сезон новой чередой смелых обновлений днища с развитием концепции «Ред Булл» – финальное в Абу-Даби даже вызвало подозрения и недоумение соперников: словно головная команда обкатывала идеи для себя на следующий год, хоть такое и запрещено регламентом.

В итоге Цунода квалифицировался шестым, реализовывал альтернативную стратегию и до последнего претендовал на еще одно высокое место – «Альфа Таури» так ускорилась, что тактическая ошибка просто «подарила позицию Алонсо» (с) Тост. В остальном же белый болид оказался быстрее недавнего борца с фаворитами – невиданный разворот для второй команды «Ред Булл» и, наверное, самый впечатляющий и неожиданный прогресс всего года. Все-таки от «Макларена» чего-то подобного можно ожидать с их опытом, амбициями и возможностями, но от вчерашнего аутсайдера?

Феноменальный итог – и в турнирной таблице: после финала европейской части сезона казалось, будто «Альфа Таури» обречена на последнее место…

А в самом конце она едва не обставила «Уильямс»!

Просто вау. И карьера Риккардо спасена тем же самым. Второе вау.

Прозрение Леклера на Гран-при Абу-Даби

Что мир о Шарле Леклере? Он очень быстр и очень упрям: никогда не сдается, всегда старается проехать еще чуть-чуть лучше, у него временами проблемы с пониманием границ возможного и перебором с экстремальным. Он постоянно атакует любой поребрик, старается снять дополнительные пару десятых даже когда это не особенно нужно и вообще сконцентрирован на идее финиша как можно выше.

Оттуда случались и аварии в квалификациях, и вылеты в гонках, и странные агрессивные атаки на напарника в середине сражения с «Ред Булл» за подиумы домашней гонки.

Казалось, у Леклера есть только один режим – полной атаки.

Но на Гран-при Абу-Даби мир увидел совершенно другого Шарля – умного и расчетливого. Например, на первых кругах он несколько раз атаковал Ферстаппена в сражении за лидерство, но затем бросил попытки и сам отстал – чтобы сконцентрироваться не на (казалось бы) близкой победе, а на главной цели: обгона «Мерседеса» в Кубке конструкторов!

«Я держал в уме борьбу за второе место в Кубке конструкторов, поэтому не мог слишком сильно рисковать, – признал Шарль после финиша. – Но я увидел возможность – увидел, что Макс смотрит в зеркала заднего вида именно там, где я этого от него и ожидал, так что я заставил его поверить, что буду атаковать справа, а сам нырнул налево, а потом попробовал еще одну атаку в 9-м повороте.

При этом я знал, что мне важно следить за состоянием шин, потому что даже если на первом круге ты немного перестараешься, это может иметь огромные последствия и сильно повлиять на то, как ты проведешь весь отрезок в целом.

Так что в какой-то момент я решил успокоиться и удерживать второе место. В любом случае, мне кажется, что даже если бы мы вышли на первую позицию, то вряд ли бы смогли долго ее удерживать. Мы ожидали проблем с перегревом. Обычно это является нашей слабой стороной, но в этот раз мы отработали очень хорошо».

А под конец отрезка Леклер даже сам пинал мостик, чтобы те апдейтили его по отрыву Переса от Расселла – чтобы утащить «Ред Булл» от «Мерседеса» слимпстримом и выиграть-таки ценные очки! Шарль несколько раз требовал информацию, в конце концов не получил ее и даже пропустил Серхио в попытке выполнить-таки задачу:

При этом Леклер вновь не перешел в режим полного риска и не бросился оттормаживать Расселла на 5 штрафных секунд у Переса: ведь «на глазок» замерить их на трассе невозможно, и появлялась опасность потери второго места без обгона «Мерседеса» в Кубке конструкторов. В тот момент «Феррари» требовалась именно вторая позиция при четвертой у Расселла – иначе баллы не складывались.

Только вдумайтесь: Леклер несколько раз решил не рисковать и не атаковать слишком сильно для максимизации результата! Можно ли было представить такое еще в начале года? Гигантский личностный скачок для одного крайне талантливого пилота – может, именно в Абу-Даби Шарль и нашел недостающий ингредиент. И уж точно удивил.

А какой сюрприз главный для вас?

Фото: AP Photo/Kamran Jebreili; Gettyimages.ru/Lars Baron, Mark Thompson