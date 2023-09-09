«Астон Мартин» резко сдал – Алонсо разворачивает в поворотах до вылетов с трека, квал и топ-10. Что происходит?

Команду переоценили.

«Астон Мартин» в финале сезона «Формулы-1» совсем не походит на «убийцу гигантов» из начала – «Макларен» обогнал зеленую команду в битве за 4-е место Кубка конструкторов, подиумная серия осталась в прошлом, и теперь Фернандо Алонсо временами даже с трудом проходит во второй сегмент квалификации.

Кубок конструкторов за последние 5 этапов вообще направляет уровень зеленого болида куда-то в район «Альфа Таури»:

Только представьте, в этих гонках у Алонсо – последнее финишное место в Сингапуре, 6-е в Японии, 6-е и 8-е в Катаре, 13-е и сход в США и Мексике… Причем в последней гонке у Фернандо не было скорости – команда объяснила ситуацию и снятие чемпиона с заезда пойманными на первых кругах обломками, но и сам по себе темп больше не выглядит сильным и стабильным.

Квалификации – 13-е в Мексике, 17-е в США, 10-е в Японии и 7-е в Сингапуре. Только 4-е место в Катаре выбивается!

Но одни лишь ухудшения стартовых и финишных позиций даже не показывают всю глубину провала. Теперь обновленный болид раз за разом побеждает опытнейшего Алонсо – 42-летний испанец не справляется с укрощением AMR23 в быстрых поворотах.

Например, во второй практике Мексики произошел очень мощный срыв:

Затем та же проблема настигла испанца уже в квалификации:

В США поведение машины ощущалось настолько отвратительно, что после квалификаций и спринта «Астон Мартин» вернул ему старый необновленный пакет, изменил настройки и отправил на пит-лейн. И только тогда испанец пробился в топ-10 – пока не сломал днище на поребриках.

Под катарской жарой справиться с машиной тоже оказалось очень сложно:

Кошмар Сингапура тоже ложится в эту цепочку – там Алонсо постоянно блокировал колеса, вылетал и жаловался на неуправляемость. Правда, в AMR23 даже на видео легко можно было заметить здоровенный обломок.

Но, видимо, небольшого изменения температур асфальта или тормозов вместе с обломками теперь достаточно, чтобы дестабилизировать зеленую машину – и команда не слишком представляет, как решить вопросы с управляемостью. Подбор настроек превращается в такой ад, что и в США, и в Мексике как минимум одному из пилотов ставят старое оборудование, меняют все спецификации и запускают сравнительный тест с новинками.

А ведь в начале года именно классная управляемость была главной фишкой «Астон Мартин» – благодаря ей Алонсо и выдавал невозможные обгоны, и напрягал «Мерседесы» с «Феррари». Зеленая команда попыталась развить успех постоянными обновлениями, но, кажется, в погоне за увеличением прижимной силы попала в ловушку аэродинамической нестабильности, которую два года переживал «Макларен».

Оттого особенно ценны комментарии Норриса насчет динамики конкурента:

«Похоже, болид становится все медленнее и медленнее с каждым обновлением. В начале сезоне команда сражалась с «Ред Булл». Не знаю, где она финишировала сегодня, но ее выбили в первом сегменте квалификации, она испытывает проблемы».

А что говорит Алонсо? Уже разносит команду?

На самом деле нет – хоть и грусти двукратный чемпион не скрывает.

«Честно говоря, мы уже ни за что не боремся. Мы будем учиться, даже если будем стартовать с пит-лейн, и это будет полезнее, чем просто проводить уик-энд.

В Кубке конструкторов мы точно останемся на текущей (5-й). В личном зачете мы потеряем пару мест. То есть, это конечно потрясающе, что мы опережаем «Феррари», Ландо Норриса или Джорджа Расселла, не важно. Но мы потеряем эти позиции. Потому что у соперников очень быстрые машины».

Причина провала последних обновлений? Новый формат с минимумом практик:

«Смогли ли мы оптимизировать настройки обновленного болида? Не совсем. Уик-энды постоянно выдаются очень сложными. Я все время чувствую себя догоняющим и не могу доверять машине. Кажется, мы сейчас в ней не очень уверены – потому в гонке не можем выжать из нее максимум, и это здорово нас сдерживает.

Я не думаю, что все дело только в настройках, мы пробовали в последнее время много разных настройках. С Сингапура мы больше экспериментируем, в США смогли поэкспериментровать еще больше. Цель не только в поиске нужных настроек, но в активации всего пакета и чтобы мы, пилоты, почувствовали больше уверенности».

Причина провала обновлений – неверный поворот развития из-за данных симулятора и сбое на заводе

После очередного провала и схода Алонсо публика вновь начала подшучивать над переманиванием бывших топов «Ред Булл» Дэна Фэллоуза и других мегаинженеров – типа «кончилось подсмотренное у чемпионов, и развитие сломалось».

И сам Фэллоуз на Гран-при США честно признал ошибку в обновлениях:

«Мы уже видим, что сделали не так в смысле ухудшения баланса машины. Поняли, что это уменьшает общую эффективность работы всего пакета. Теперь это лишь вопрос того, чтобы мы не повторили ошибку вновь – определенно год обучения».

Исток проблемы пояснил исполняющий обязанности технического директора Эрик Бланден – еще одно приобретение из «Ред Булл»:

«На аэродинамическом поле наши симуляторы направили нас в одном конкретном направлении, и мы последовали пути, которое оказалось неверным. Думаю, с новым обновлением мы скорректировали прореху

Всегда нужно улучшаться, постоянно. Мы всегда улучшаем наши инструменты для симуляций. Они настолько же хороши, насколько и проекты, которые вы в них обрабатываете. Так дело в лучшем понимании результатов и улучшении корреляции».

Параллельно глава отдела настроек «Астон Мартин» Том Маккалоу признался – перед Гран-при США команда получила много неверной информации о поставленных тормозах в смысле корреляции с треками, и потому на AMR23 возник ряд проблем с замедлением.

Технические неполадки тоже помешали поиску решения новых проблем с балансом и разработке новых окон настроек, подходящих одновременно и к быстрым, и к медленным поворотам. Обновления как раз и предполагали расширить инструментарий машины – до середины сезона зеленый болид хорошо настраивался либо под скоростные виражи и проигрывал на медленных апексах, либо под техничные отрезки – и тогда отставал во всех быстрых зонах.

«К сожалению, с этим поколением машин, сочетание этих целей с учетом правильной установки дорожного просвета без подскоков – настоящий вызов, – пояснил Маккалоу. – До середины сезона наша машина могла ехать хорошо либо быстрые, либо медленные. Сейчас мы пытается создать конверт, в котором сможем сохранять скорость и при большом дорожном просвете, и при маленьком».

«Очень важно, что мы понимаем все открытия, которые получаем в данных, когда экспериментируем и стартуем с пит-лейн, – подчеркнул шеф «Астон Мартин» Майк Крак. – Машины крайне сложные, и вы постоянно пытаетесь что-то улучшить. Но никогда не бывает так, что вы поменяли что-то одно, а остальное осталось работать как раньше. Всегда есть побочные эффекты, и нужно отмерять любые изменения. Например, одна деталь дает больше прижимной силы, но обладает абсолютно иными свойствами по отношению к машине. Думаю, в одной-двух ситуациях мы сделали не лучший выбор. Но мы не потерялись».

Как же команда с подиумов могла провалиться на дно пелотона? Дело в истории – топ-команды и не вырастают за год

Классный старт года вместе с подиумной серией Алонсо, семью кубками, красочным ребрендингом в британского автогиганта и активной подписной кампанией инженеров сейчас идет во вред восприятию команды. Ведь казалось, будто «Астон Мартин» теперь – уже практически околотоп, вот-вот – и произойдет финальный рывок.

Однако реальность вообще-то слегка суровее: до середины года и запуска новой базы зеленая команда оставалась фактически старым аутсайдером «Форс-Индией» по оборудованию (включая симуляторы!) и большинству персонала на заводе и трековой команде. Да, в 2022-м пришли Фэллоуз и еще сотня человек, но 2023-й стал их первым совместным сезоном на старых мощностях.

В остальном же костяк и оборудование оставались из той эпохи, где «Форс-Индия» годами не привозила обновления и ездила почти без бюджета. Тогда все ресурсы ушли на инструмент симуляции работы с шинами – и по этому аспекту у «Астон Мартин» нет проблем.

Но организация просто не привыкла к таким темпам улучшений и полному отсутствию права на ошибку. В прошлые годы команда выбирала надежную базовую философию болида и настраивала ее под конкретный трек. Только в 2022-м впервые кампания обновлений прошла очень активно – и тогда с направлением развития все вышло. Теперь же попытались повторить, но вдвое круче – и не получилось.

Также «падение» команды связано и с внешними обстоятельствами: в начале сезона «Астон Мартин» просто пользовался кризисом «Феррари», «Мерседеса» и «Макларена», собирая потерянные ими очки на стабильной машине. Вероятно, в те первые Гран-при AMR23 даже выглядел немного лучше, чем был на самом деле против тех же команд без серьезных неурядиц. Но по ходу сезона три топа улучшили машины и чаще подбирали удачные настройки – только для поддержания уровня зеленой команде потребовалось рисковать и выходить в то поле конкуренции, где она еще не бывала. Первая попытка на старом оборудовании не сработала – нет причин удивляться.

Вот в середине 2023-го «Астон Мартин» уже получил новую базу и еще сотню новых сотрудников. С 2024-го заработает и новая аэротруба – вот тогда с англичан и можно будет требовать, как с топовой организации.

А на данный момент для бывшей «Форс-Индии» сезон и так лучший в истории. И Алонсо постоянно проговаривает это в интервью:

«Даже если мы сойдем во всех оставшихся гонках, сезон-2023 все равно будет для нас хорошим

На самом деле этот сезон получается гораздо стабильнее, чем может показаться, смотря на результаты. Два года назад в нашей организации работало 250 человек. А сейчас мы всего несколько очков уступаем в Кубке конструкторов настоящим топ-командам, и в этом году уже несколько раз попали на подиум.

У нас есть новая база, в команду пришло много новых сотрудников – и к настоящему моменту мы набрали где-то на 200 очков больше, чем за весь прошлый сезон. Так что кампания 2023 года сложилась для «Астон Мартин» фантастическим образом.

Я знаю, что в «Ф-1» все чаще и чаще начинают поступать как в футболе – и помнят только последний результат. Но не стоит забывать, где мы находились изначально и какой путь прошли. Так что я очень горжусь тем, как команда проводит нынешний сезон.

И к сезону-2024 мы подойдем с гораздо большей уверенностью, что было в этом году. Мы очень много научились, в том числе за пределами трассы – прибавили в развитии болида по ходу сезона, в умении выбирать правильное направление. Так что это очень важный для нас чемпионат, и не только с точки зрения результатов».

Фото: Gettyimages.ru/Dan Istitene / Staff; formula1.com; Panoramic/Keystone Press Agency Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press