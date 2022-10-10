Гонки в дождь на новых болидах «Ф-1» – страшные. Если и давать за что-то двойные очки – то за них

На онбордах ничего не видно, а в реальности все в 100 раз хуже.

Гран-при Японии стал первой полноценной дождевой гонкой новой эры «Формулы-1» – идея генерирования прижимной силы в основном под днищем за счет эффекта «высасывания» врезалась в реальность огромных луж и стоячей воды.

Да, формально по мокрому катали уже на Гран-при Сингапура и Монако, но все-таки городской трек – немного другой: скорости там ниже, повороты не такие затяжные, а покрытие и улицы созданы под быстрый эффективный дренаж. Была попытка и в Имоле, но там все-таки дождь закончился за час до старта и часть трека почти высохла – во время старта вода оставалась только на поребриках, а от промежуточных шин начали отказываться к концу первой трети дистанции.

Нет, все же именно в Японии новая «Формула-1» впервые столкнулась с полноценным дождем – и все узнали: гонять на новых болидах в такую погоду нереально сложно. Прежде всего из-за нулевой видимости – посмотрите, например, в каких условиях ставил лучший круг Чжоу Гуаньюй.

А вот как выглядела гонка с «камеры пилота» – за визором шлема:

И это уже в самый сухой период!

В самом начале же на первых кругах было примерно вот так:

Неплохо, да?

«И то, что вы видите на внешних камерах и онбордах – из кокпита все выглядело в 100 раз хуже, – прокомментировал после финиша Алекс Албон. – Невероятно опасные условия, видимость была очень плохой – если честно, худшей в моей карьере. При такой погоде мы ехали на скорости более 200 км/ч. Я даже не видел соседнюю машину, не видел трассу».

«Большой проблемой этих болидов является плохая видимость. – поддержал Шарль Леклер. – Нам нужно подумать, как улучшить видимость, минимизировать количество брызг – особенно когда ты едешь прямо позади другой машины. Это здорово поможет. Потому что порой мы вполне можем гоняться в дождевых условиях, но этого не получается делать из-за плохой видимости. Потому что ехать прямо позади другой машины и при этом почти ничего не видеть – это попросту опасно».

«Проблема не в том, что трасса была слишком мокрой, а что за рулем болида было сложно хоть что-нибудь увидеть. Это две совсем разные вещи, – объяснил и Ландо Норрис. – Для квалификации такие погодные условия были бы абсолютно нормальными, я бы и сам с радостью выехал на трассу. Но вот в гонке (в таких условиях) ты вообще ничего не будешь видеть, если едешь десятым, например. В «Ф-2», «Ф-3», «Ф-4» мы гонялись вы условиях и похуже. Но поток брызг из под колес болидов сейчас слишком сильный.

Кто-то может сказать, что по телевизору все выглядит не так плохо. Этим людям я бы посоветовал заткнуться, потому что на самом деле риск для пилотов в таких условиях просто огромный.

Пилот «Ф-1» (в таких условиях) видит в лучшем случае на 5-10 метров вперед, даже если на другой машине горят габаритные огни. Ты также не видишь, когда именно машина впереди тебя начинает тормозить. Например, я не видел аварии Карлоса Сайнса. И если бы я проехал буквально на метр левее, то просто бы врезался в него – просто потому что ничего не видел».

И вот авария Сайнса – можно сказать, полное столкновение новой «Формулы-1» с дождевой реальностью:

«На промежуточных шинах было просто безумное аквапланирование, – объяснил пилот «Феррари». – Я попытался выбраться из слипстрима позади Переса, чтобы хоть что-то увидеть, но как только я сделал это, под колесами оказалось гораздо больше воды, а машина поймала аквапланирование, и меня развернуло. И мне также очень сильно повезло – ведь в такой ситуации позади тебя едет много машин, видимость на трассе нулевая, а ты после разворота застреваешь прямо посреди трассы, и молишься, чтобы в тебя никто не врезался.

Может быть, наилучшим решением стал бы старт с ходу на дождевых шинах. Да, все жалуются на то, что «Формула-1» почти не гоняется под дождем, но вы сами можете оценить ситуацию – видимость в таких условиях почти нулевая. Как можно управлять болидом «Формулы-1» на скорости 300 км/ч, если ты ничего не видишь?»

В том фактически и заключается проблема: новые болиды теперь генерируют почти всю прижимную силу под днищем, а не на аэрообвесе – а значит, для улучшения сцепления с треком машину спускают к асфальту как можно ближе. Следовательно, стоячая вода влияет намного сильнее: достаточно небольшого ручейка в неудачный момент, воздушный поток застопорится – и любой повторит путь Сайнса в барьеры. Так и работает аквапланирование.

Казалось бы, и решение известно – использование более экстремальных «дождевых» шин с лучшим водоотводом. Макс Ферстаппен даже предложил услуги по разработке и улучшению покрышек – готов на любые тесты. Но возможно ли это вообще?

Для сохранения механического сцепления нужно лучше отводить воду, но она не может исчезнуть по волшебству – это просто закон физики. Потому любые шины с лучшим отводом непременно ведут к увеличению количества брызг – и к дальнейшему падению видимости. С этим просто ничего не сделаешь – такова суть новых болидов. «Пирелли» неспроста произвела именно такую резину – иначе как раз никто вообще не смог бы гонять и жаловаться на видимость.

Значит, мы не так уж часто будем видеть по-настоящему дождевые зарубы в будущем (да, неизбежны новые долгие посиделки в боксах).

Зато как же круто прошли оставшиеся 40 минут! Битва Окона с Хэмилтоном, Алонсо с Феттелем и Переса с Леклером – это ли не красота?

А как насчет вот такого обгона Кевина Магнуссена?

Или вот таких маневров Джорджа Расселла?

Да, полностью дождевой Гран-при Японии только подтвердил увиденное в предыдущих «частично дождевых» гонках: в новой «Ф-1» они стали еще сложнее и опаснее.

И помните, в 2014-м тестировали начисление двойных очков за этап? Тогда их присудили за финальный Гран-при Абу-Даби, но идею просто награждать пилотов за один заезд сразу критиковали за искусственность и отсутствие спортивного принципа. Взамен предлагали более престижные этапы вроде Монако или Бельгии (по аналогии с чемпионатом мира по гонкам на выносливость – там двойные очки дают за «Ле-Ман»), но в итоге новацию забросили.

Однако теперь почему бы ее не возродить – для дождевых заездов?

они действительно нереально сложные и опасные, намного труднее обычных – спортивный принцип сохраняется;

они выпадают не так часто и случайным образом – и это положительный хаос, с учетом предыдущего пункта;

процедура фактически уже есть – ведь у ФИА существуют критерии, по которым пилотам запрещают пользоваться DRS и предписывают обязательно менять шины на дождевые. Вот при достижении определенного процента дистанции в таких условиях и можно назначать двойные очки;

бонус: формальное досрочное коронование вряд ли будет выполнимо за 4-5 заездов до финиша сезона.

Благодарить пилотов за сложнейший заезд вроде японского двойными очками было бы максимально справедливо со спортивной точки зрения. А вы как думаете?

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson; formula1.com; twitter.com