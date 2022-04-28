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«Феррари» выбрала cтабильность вместо риска с Шумахером или Алонсо. Другой альтернативы Сайнсу не было – и ему дали еще два сезона

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Закрыто одно из двух самых горячих свободных мест «Ф-1».

В 2022-м «Феррари» в основном собирает заголовки победами или громкими провалами вроде разворотов Леклера или Сайнса – впервые за 5 лет Скудерия реально претендует на титул. Тифози сейчас прежде всего интересуют именно результаты, потому из виду мог пропасть факт завершения контракта напарника Шарля в конце нынешнего сезона. Однако итальянцы решили не тянуть и уже продлили Карлоса еще на два года – теперь одно из двух самых горячих свободных мест «Ф-1» закрыто (второе – место напарника Ферстаппенна – ждет обладателя до лета).

Казалось бы, не лучший момент: испанец как раз «результативно» завалил Гран-при Австралии, зафэйлив круг в квалификации и вылетев с трассы на стартовых километрах гонки. Титульные шансы моментально снизились вместе с общим образом в глазах фанатов – неужели «Феррари» не нашла более мощного варианта для топового болида? Зачем потребовалось спешить?

Сайнс на самом деле очень хорош: удивлял аналитическим подходом и редко грубо ошибался в прошлом

Это сейчас, после провала в Австралии и неудачи в Имоле, отставание от Леклера кажется катастрофой (48 баллов), а судьба Карлоса описывается как «будущий вторикелла». Однако ровно такую же судьбу №55 прочили и в прошлом году, но по результатам 2021-го Шарль остался позади и по очкам (159-164,5), и по подиумам (1-4). Да, у Сайнса не было внезапных красивых поулов, но и аварии в квалификациях из-за чрезмерного риска тоже отсутствовали. Гран-при Монако стал идеальным примером сезона «Феррари» в исполнении двух гонщиков: Леклер красиво и символично взял промежуточный поул, разбил машину при попытке его сохранить, сошел еще до старта из-за повреждений и не заработал очков, а Сайнс стал в квалификации четвертым, зато приехал под клетчатый флаг вторым.

Испанец прежде всего опирается на аналитический подход – и реально думает над техникой преодоления каждого виража, даже если такой подход идет слегка вразрез с инстинктами гонщика: для него важнее проехать чистый круг, чем дойти до грани возможного.

«Я немного меняю стиль пилотажа, – рассказывал тогда в Монако Сайнс. – Если хочешь извлечь абсолютный максимум из машины, нужно адаптироваться и учитывать попутный и встречный ветер, недостаточную и избыточную поворачиваемость – ты должен понимать, как проезжать каждый поворот.

Я приложил много усилий и был сосредоточен на каждом повороте – какой подход выбрать, как его проехать. В болиде я постоянно работаю головой. Каждый раз, когда я оказываюсь за рулем, приходится много думать. Все еще происходят пробы и ошибки, которые расширяют мое понимание болида, я по-прежнему узнаю что-то новое».

Тщательная работа с машиной позволяла Карлосу выстраивать мощнейший гоночный темп на длинных дистанциях еще в «Макларене»: за счет этого скилла испанец нередко уезжал на 5-10 секунд от всех конкурентов по середине пелотона и спокойно следовал в полном одиночестве, контролируя гонку (к примеру, на Гран-при Франции, Венгрии (отставшим оказался еще и пилот «Ред Булл» Пьер Гасли) и Японии (доехал до финиша всего в 10 секундах от Алекса Албона на том же «Ред Булл»). А еще – устраивать бодрые прорывы с последних мест в топ-10 и даже на подиум.

До перехода на капризный болид «Феррари» Карлос реально редко ошибался: с Гран-при Бахрейна 2017-го (где столкнулся со Строллом при почти равной вине) лишь спровоцировал аварию на Гран-при Китая в 2019-м.

Также у Сайнса в наличии и гоночное мастерство с мощнейшими обгонами, и стабильность – не зря один из пунктов статьи о трансфере в 2020-м назывался «Сайнс – лучший выбор «Феррари». С тех пор на самом деле ничего не изменилось – и 2021-й лишь доказал: №55 вообще не собирается превращаться в бесславного второго номера.

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У «Феррари» не было альтернатив – и они бы не появились к лету

Трансферы в «Формуле-1» даже важнее переходов в футболе или хоккее: все-таки здесь нельзя посадить на лавку потерявшую форму звезду (за такое в суд подают даже середняки – дело Гидо ван дер Гарде против «Заубера» в 2015-м запомнили надолго), в команде всего два места, и к каждому пилоту обычно прикрепляют целую орду инженеров, механиков и прочего персонала. Потому к выбору гонщиков обычно подходят очень тщательно и внимательно отмеряют желаемый эффект от подписания: либо новичок должен принести много спонсорских денег, либо новое направление развития и позитивное настроение, либо – огромный пилотажный (или инженерный) талант. Баланс трех факторов одинаков для всех команд от гигантов вроде «Феррари» до новичков вроде «Хааса», просто каждая в разные фазы цикла развития выходит на рынок с разными актуальными запросами.

Скудерия могла выйти на рынок с единственной целью – сделать состав пилотов еще сильнее и упрочить притязания на оба титула. И благодаря мощному старту имела право взять любого свободного по вкусу – вряд ли кто-то отказался бы. Но здесь включается фактор доступности топовых пилотов: у Хэмилтона, Ферстаппена и Норриса подписаны долгосрочные контракты, Риккардо по-прежнему не впечатляет и вряд ли выглядит апгрейдом по сравнению с Сайнсом, Расселл тесно связан с «Мерседесом», а Гасли – с программой «Ред Булл»… И к лету обстановка бы не поменялась – ведь сделки-то уже заключены.

Контрактов на 2023-й не было только у Серхио Переса и Фернандо Алонсо. Правда, первый плотно влился в англо-австрийскую команду, явно понадеется сохранить место там и вообще не выглядит сильнее Карлоса – по сути, из доступных гонщиков «в огне» на рынке сейчас есть один Алонсо. Однако у двукратного чемпиона мира – тяжкий багаж в виде некрасивого разрыва с Маранелло в 2014-м, а потому вряд ли Скудерия решилась бы его взять, уже имея однозначного топа-Леклера. Обычно в «Феррари» возвращаются только ушедшие по-доброму и по любви – как Кими Райкконен.

С другой стороны, в момент подписания контракта с Сайнсом в 2020-м сделка виделась и как возможный удобный «мостик» к эре Шумахера: по идее Мик должен был освоиться в «Хаасе» в 2021-м, поехать как следует в 2022-м и вернуть славную фамилию в алые боксы. Однако сын Михаэля в нынешнем сезоне вообще не впечатляет: слишком сильно рискует, проигрывает пропустившему сезон пилоту, впервые севшему в болид на вторых тестах, разворачивается, попадает в аварии и проваливает квалификации. В Скудерию ему определенно рано.

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Почему же у Карлоса не получается прямо сейчас, раз в целом он так хорош и вообще выглядит пилотом без откровенно слабых мест? Проблема в новых болидах – их поведение выбивает из №55 уверенность.

Сайнс любит агрессивно управляться с машиной с недостаточной поворачиваемостью – самому контролировать уровень нагрузки в каждом повороте через руль (сам рассказывал в новом сезоне официальных подкастов Beyond The Grid). Оттуда и разница между ним и Шарлем – в чувствительности к прижимной силе: монегаск из-за природного таланта балансирует на пределе, активно корректируя траектории, а испанец предпочитает заранее просчитывать уровень нагрузок в повороты – и его подход требует больше доступных ресурсов.

Сейчас в F1-75 стоит лучший мотор, и сцепление легко повышается простой работой с антикрыльями – может показаться, машина должна работать в пользу Карлоса, но нет: с увеличенным уровнем прижимной силы возникает сильный эффект галопирования. Леклер легче переносит подскоки и просто возвращается к менее стабильной в поворотах машине при необходимости, а Сайнсу тяжелее дается адаптация к галопированию и приходится идти на компромиссы в настройках. Оттого максимальные возможности болида испанца искусственно ограничиваются, а подход Карлоса не предполагает далекого рывка за их пределы (в отличии от стиля Леклера).

К примеру, испанец назвал первый Гран-при сезона в Бахрейне «худшим уик-эндом за все время в «Феррари», хотя уступил времени поула в квалификации только 0,1 секунды, да и не сильно отстал от лидеров в гонке. А ведь в 2020-м у него были финиши за пределами топ-10, аварии из-за внезапных порывов ветра и заочные бодания с напарником за лидерство в команде.

Проблемы с машиной и проигрыши безупречному до Имолы Леклеру создали негативную спираль: для сохранения шансов на титул (а Карлос хочет стать чемпионом – в «Ф-1» все этого хотят, а №55 еще и наконец получил подходящую машину) ему требуется атаковать в сверхагрессивном режиме и отыгрываться. Оттого Сайнс выходит за пределы комфортного рабочего окна и переходит в условия, когда мелкие или крупные ошибки неизбежны, а каждая из них лишь углубляет негативную спираль. Если ситуация не уравняется сходами Леклера и дополнительными проблемами «Ред Булл», Карлос рискует застрять в ней до финиша сезона.

Однако в следующем все начнется заново – испанец к тому моменту точно придумает, как управляться с новыми машинами и попробует еще раз, ведь теперь его «чемпионское окно» больше не захлопывается уже сейчас.

В реальности же Карлос вполне способен идти на титул: помимо классной оппозиции Леклеру он лишь слегка уступал Ферстаппену в первый сезон, гонял наравне с ныне блистательным Норрисом и даже в этом году местами показывает себя как надо – например, прорывом в спринте в Имоле с 10-го на 4-е. Его подход к гонкам чаще работает на длинной дистанции и в борьбе за титул, чем максималистский стиль Леклера – потому не нужно сразу записывать Карлоса во вторые номера на ближайшие годы. Его продлевали явно не для этого.

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Фото: Gettyimages.ru/Robert Cianflone; globallookpress.com/HOCH ZWEI, Hasan Bratic, Florent Gooden/Dppi

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