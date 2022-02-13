В «Ф-1» впервые заплатят $27 млн в год гонщику без побед. Чтобы не переманили «Мерседес» и «Ред Булл»

Новая финансовая реальность.

Пока гоночный мир погружен презентациями радикально новых болидов, «Макларен» еще до демонстрации машины 2022-й задекларировал не менее исторический шаг – подписал четырехлетний контракт с Ландо Норрисом. Причем The Times и Bloomberg оценили сделку с учетом бонусов в $27 млн за год, The Sun назвал сумму поскромнее – $17 млн (но уже без уточнения насчет премий). Максимальные бонусы в $10 млн – вполне обычное дело в «Ф-1», потому оба инсайда выглядят реалистичными.

Если только не вспоминать о двух фактах: по предыдущему контракту Ландо зарабатывал $5-7 млн, а из достижений у него – один поул, 5 подиумов и 0 побед за три сезона.

Конечно, Норрис провел невероятно прорывной сезон: до последнего круга ехал к победе на Гран-при России, в середине сезона набирал очки чаще Хэмилтона и Ферстаппена, уничтожил в квалификациях Даниэля Риккардо и большую часть года в одиночку тащил «Макларен» в топ-3 Кубка конструкторов.

Тем не менее, даже зарплата без бонусов катапультирует его на четвертое место в таблице самых высокооплачиваемых пилотов – к чемпионам мира. А ведь – еще раз – у Норриса нет побед в гонках. «Формула-1» такого еще не видела – событие историческое. Причем предыдущий контракт – до 2025-го с опцией команды – подписали меньше года назад перед Гран-при Монако.

Да, за 9 месяцев Ландо оформил феерический взлет – даже советник «Ред Булл» Гельмут Марко признал несомненно мощный уровень парня:

«Другие гонщики не находятся на уровне Хэмилтона и Ферстаппена. Ближе всех к этому уровню – Норрис».

«На месте «Мерседеса» и со свободой выбора я бы пригласил Норриса, а не Расселла», – даже высказался комментатор BBC Джек Николс – и нашел согласие у бывшего пилота «Рено» и эксперта официального стриминга «Формулы-1» Джолиона Палмера.

«Соглашусь, я бы позвал Ландо. Он невероятным образом сдерживал Льюиса Хэмилтона в конце гонки в Сочи, пока стратегия и выбор шин не лишили его победы. Этот парень никогда не побеждал в гонках, а в спину ему дышит семикратный чемпион мира на «Мерседесе», и начинается дождь. Он пару раз съезжает с трассы, но сдерживает Хэмилтона – все мы знаем, как Льюис хорош под дождем. Я считаю, что Норрис выступил легендарно.

Интересно, стал ли Ландо в этом сезоне пилотом высочайшего уровня? Потенциально вместе с Льюисом и Максом. Посмотрите на его противостояние с Даниэлем Риккардо: даже в последних гонках Норрис довольно сильно опережал его. В заключительной части сезона ему очень не везло, иначе он завершил бы чемпионат на пятом месте. А Даниэль – восьмикратный победитель Гран-при, и все считали, что он способен стать чемпионом в топ-машине».

А еще Норрис вырвался в лидеры всей «Формулы-1» среди молодежи и женской аудитории – по маркетинговому исследованию самого чемпионата. Более того, по общей популярности Ландо обогнал даже Хэмилтона и уступил одному лишь Ферстаппену – и то всего 0,7 процента среди опрошенных.

В общем, неудивительно: взлет пилота «Макларена» читался еще в начале 2020-го – ведь Ландо активно стримит на твиче, шутит в соцсетях над всем подряд и вообще выглядит самым живым и человечным в паддоке.

Перезаключение контракта так быстро – лишь признание его заслуг.

Огромная зарплата и жесткий контракт без права на разрыв – чтобы не увели «Мерседес» или «Ред Булл»

Однако, конечно, Норрис не получил бы огромную прибавку без внешних факторов: все-таки «Формула-1» – не НХЛ или НБА с условиями вроде «работаешь по подписанному до конца срока без возможностей уйти». Судя по всему, в предыдущем соглашении присутствовали условия расторжения, да и интерес главных команд серьезно подстегнул переговоры – и более жесткий формальный итог.

«Когда какие-то варианты появлялись, я обращался к Андреасу Зайдлю, мы обсуждали нашу ситуацию, какое у меня будущее (в «Макларене») и так далее, – признал Норрис интерес «Мерседеса» и «Ред Булл» после заключения сделки. – Не буду врать, какие-то переговоры с другими командами действительно имели место. Но ничего серьезного. И далеко они никогда не заходили».

Но официальный репортер «Формулы-1» Уилл Бакстон (он постоянно в паддоке, поддерживает отличные отношения вообще со всеми и потому временами стреляет очень занятными инсайдами) написал: интерес от «Ред Булл» все-таки был крайне серьезным – ведь вообще-то австрийская компания даже пыталась арендовать юного Ландо в «Альфа Таури»/ «Торо Россо» еще на вторую половину 2018-го (вместо не впечатлившего Брендона Хартли – тогда как раз кипели слухи о недовольстве чемпионом мира по гонкам на выносливость и желанием его досрочно сменить).

Намекает на возможное «послание» для «Ред Булл» и момент объявления о сделке – прямо перед презентацией RB18. Буквально в тот же день – но утром, а не вечером.

И, конечно, сообщение от шефов англичан не предполагает широты трактовок.

«Прелесть нового соглашения в том, что контракт не предусматривает опций досрочного выхода из договора для обеих сторон, – подчеркнул спортивный директор «Макларена» Андреас Зайдль. – Это важное послание, которое мы хотели донести в том числе до команды.

Это соглашение показывает, что мы будем работать сообща, и что все стороны верят друг в друга. Что со своей стороны мы верим в талант Ландо, а сам Ландо уже со своей стороны верит в то, что в эти ближайшие четыре года мы способны добиться результата».

«Возможностей станет больше на второй, третий, четвертый год, – объяснил сам Ландо. – Я твердо верю в каждого человека, работающего в «Макларене», они трудятся изо всех сил и делают все возможное, чтобы мы продолжили развиваться – как команда это делала на протяжении последних сезонов. Может, мы отыграем пару позиций или немного опустимся – что будет, то будет. Это никак не скажется на моей вере в команду, ничего подобного.

Конечно, это – послание как раз «Ред Булл» и «Мерседесу»: больше даже не пытайтесь.

По сути, спецоперация «Макларена» была бы равносильна новому контракту дортмундской «Боруссии» с Холландом на годовую зарплату в 40-50 млн и зверской суммой отступных в пару миллиардов. В стиле «скажем Мадриду «нет».

Новая финансовая реальность «Формулы-1»

Кажется, 2022-й – поворотный год не только в смысле конструкции машин, но и коммерции. Потолок бюджетов в 145 млн сработал уже в 2021-м – пелотон значительно уплотнился, и на подиум попадали не только «Ред Булл» и «Мерседес»: при действительно классном выступлении шансы выпадали и «Феррари», и «Альпин», и «Астон Мартин» (причем даже без обязательного условия в виде аварий среди лидеров). Более того, тот же «Макларен» дважды претендовал на победу вполне по-честному – просто в России не хватило буквально чуть-чуть.

В 2022-м потолок сократится до 140 млн, а количество гонок расширится – и появляется настоящая новая финансовая реальность. Презентация «Ред Булл» уже ее огласила: команда Ферстаппена продала титульное спонсорство Oracle на 5 лет за сумму от 300 до 500 млн (в зависимости от инсайдера). Цифры вполне претендуют на рекорд «Ф-1».

И «Ред Булл» не одинок: «Астон Мартин» недавно вдобавок к титульнику Cognizant заключил контракт еще и с нефтяным гигантом Aramco, «Феррари» запартнерилась с Qualcomm, «Альфа Таури» подписалась с Ravenol, а «Альпин» объединилась с Kappa и BWT (даже обещает неоновую сине-розовую ливрею) – и все за последний месяц. Команды явно вышли на путь прибыльности – но теперь спонсоров явно заинтересует не один только исторический успех на трассе.

Предыдущие достижения «Макларена», «Феррари», «Ред Булл», «Мерседеса» и всех других ковались без потолка расходов – с возможностью вложить 300-400 млн, через пару лет получить отдачу и назаключать выгодных контрактов. Теперь расходы у всех одни, аутсайдерам выделяют больше времени на доработку машин в аэротрубе – и шансы на победы через год-два потому выглядят приблизительно равными.

Потому теперь спонсоры точно обратят внимание именно на личную популярность команд и пилотов – включая среднесрочные тренды. Например, Хэмилтон явно уйдет через два года, и подписываться с «Мерседесом» на 5 сезонов тогда бессмысленно, а Ферстаппен и Норрис явно летят в космос по вниманию аудитории и уже переигрывают семикратного чемпиона. Оттого – крупная сделка Oracle с «Ред Булл», и потому «Макларен» готов платить Ландо так много даже без побед: лишь бы не сбежал. Быстрого и талантливого парня найти легче, чем такого же, но с огромным подтвержденным интересом новой аудитории – так что Норрис сейчас без шуток актив №2 во всей «Формуле-1».

Раньше команды платили ребятам без побед максимум 5-6 млн в зависимости от перспективности, роли и опыта, но теперь звезды соцсетей и Drive To Survive точно смогут претендовать на прибавку. Гонки обернутся битвой персоналий – и сделка Норриса фиксирует разворот в их сторону.

Теперь интересно, сколько же у «Феррари» запросит за продление недавний напарник Ландо Карлос Сайнс – веселивший мир вместе с британцем и гонявший даже стабильнее.

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI, Dppi, Hasan Bratic