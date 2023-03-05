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Чемпионский парадокс.

В матче против «Портленда» действующие чемпионы вытащили душу из соперника, вернувшись в игру и победив в ней после отставания в 23 очка. Как они это сделали? Репутация «Уорриорз», конечно, мгновенно рисует в уме ударный рывок, сооруженный с помощью нескольких подряд попаданий из-за дуги в исполнении поймавших кураж Клэя Томпсона или Джордана Пула. Но нет. Они сделали это так, как еще не пытались ни разу за 2/3 текущего сезона – забили на капризные, в тот вечер, трехочковые и принялись раз за разом проверять «краску» оппонента на прочность.

Результат, как говорится, на табло. Тест-драйв оборона «Блэйзерс» завалила (главным бенефициаром выступил Лиллард – чаще всего били именно в него), что вместе с вызывающей дерзостью «Уорриорз» вылилось в мощные 66 очков из трехсекундной (у «Портленда» – 40), львиная доля которых была оформлена во второй половине. Аномальность произошедшего легко подтвердить средним количеством очков из «краски» по сезону – в этом компоненте «Дабз» двадцать восьмые в лиге с 44,3 очка.

«Голден Стэйт» впервые настолько четко сместили рисунок своего нападения по ходу провального, с точки зрения шутинга, матча поближе к кольцу. Как было раньше: команда выбрасывала кучу дальних бросков в первой половине (многие из них – плохо подготовленные) с очень скверным процентом, а затем с еще большей решимостью и с иррациональной верой в регрессию к среднему (все-таки «воины» третьи в лиге по проценту трешек – 38,4%) выбрасывала еще столько же джемперов сомнительного качества. Еще один сценарий: «Уорриорз», наоборот, выдавали сверхгорячий старт из-за дуги, «влюблялись» в это и переставали фирменно двигать мяч и свои тела по паркету (частенько грешил даже Карри). Но холодный снайперский отрезок неизменно настигал их в самый неподходящий момент – в концовках. В обоих случаях не прослеживалось и намека на «План Б». И в обоих случаях приунывший Стив Керр на послематчевых пресс-конференциях говорил одни и те же вещи под общим знаменателем «мы должны меняться». Но не менялись. Альберт Эйнштейн негодует.

Похоже, Керр и сам не был уверен, что его сегодняшняя команда способна качественно атаковать без маниакальной одержимости трехочковым броском. Но он, наконец, решился попробовать. И не такой уж большой сюрприз, что это сработало – у «Голден Стэйт» есть все необходимое для реализации этой стратегии: изобретательный Джордан Пул, атлетичные Куминга с Дивинченцо и умнейшие большие в лицах Дрэймонда и Луни (и это еще не окинуты взглядом парни, что прямо сейчас вне игры). Прибавьте сюда постоянную кэтч-энд-шут угрозу от Томпсона и вы получите тот самый «план Б».

В игре против «Клипперс» у «воинов» снова не задалось с бросками из-за дуги, но кирпичная вечеринка была почти вовремя остановлена. Пусть доминирования в «краске» не случилось, зато «Уорриорз» пробили целых 27 штрафных (отмечу, что они все еще находятся на последнем месте в лиге по количеству попыток с линии – 20 за матч) и собрали солидные 15 подборов в нападении. Вообще в последних трех играх «Дабз» совершают больше чем по 14 подборов в нападении (во всех – больше соперника) при десяти в среднем по сезону.

Серию из четырех (против «Хьюстона», как известно, не считается) трех побед подряд «Голден Стэйт» выносили и родили с довольно вялой реализацией трехочковых – 34,7%, что почти на 4% ниже сезонной нормы (а это много). И это чертовски хороший знак. У «Уорриорз» слишком талантливый и умный ростер, чтобы настолько сильно зависеть от «летной погоды».

На этом же отрезке «воины» превзошли свои средние показатели касательно количества очков из краски и штрафных бросков. А процент очков, набранный двухочковыми бросками и вовсе подскочил с 44,6% до 49,6%. Хороший шаг в сторону атакующей гибкости.

Разумеется, трехочковый остается основным оружием своего главного популяризатора. Главная задача «Уорриорз» – как можно реже стрелять из своего собственного оружия себе в ногу. Но в этом году стабильность еще не заглядывала к действующим чемпионам, так что многим положительным тенденциям не удалось пройти проверку временем. И эту легко может настичь та же участь.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw; REUTERS/Kelley L Cox-USA TODAY Sports