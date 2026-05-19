Женская НБА. «Даллас» разгромил «Вашингтон», «Портленд» справился с «Коннектикутом»

19 мая в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.

«Даллас» дома разобрался с «Вашингтоном», «Портленд» оказался сильнее «Коннектикута».

Даллас – Вашингтон – 92:69 (19:9, 19:20, 28:17, 26:23)

ДАЛЛАС: Бекерс (18 + 7 передач), Огунбовале (16 + 3 перехвата), Фадд (12), Шепард (12 + 16 подборов + 6 передач).

ВАШИНГТОН: Остин (12), Беттс (11), Ириафен (9 + 10 подборов).

19 мая. 3.00

Портленд – Коннектикут – 83:82 (25:24, 13:18, 26:22, 19:18)

ПОРТЛЕНД: Баркер (18), Карлтон (18 + 5 подборов + 3 перехвата), Энгстлер (15), Саттон (12 + 5 передач).

КОННЕКТИКУТ: Грайнер (16 + 5 подборов), Эдвардс (12), Морроу (12 + 12 подборов), Ван Лит (12).

19 мая. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

