  • У «Сперс» в 1-м матче с «Тандер» вышла самая молодая стартовая пятерка в истории финалов конференции НБА (22 года 346 дней)
«Сперс» установили рекорд по возрасту игроков в финале конференции.

Вылет Де’Аарона Фокса из-за травмы вынудил «Сан-Антонио» выпустить в основе 20-летнего Дилана Харпера. Также в старт попали Стефон Касл (21 год), Девин Васселл (25), Джулиан Шэмпени (24) и Виктор Вембаньяма (22).

Средний возраст этого стартового состава составляет 22 года и 346 дней, что на 279 дней превосходит рекорд «Трэйл Блейзерс» 1977 года, которые выиграли чемпионат.

В первой встрече «Сан-Антонио» удалось справиться с действующим чемпионом НБА в гостях во втором овертайме – 122:115, 1-0.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джордана Хауэнстайна
Забавно, если сложить возраст Харпера и Касла будет возраст деда
OтветAntonMalyshev
Предлагаешь их обменять на старичка?
Окла - САС, это как ГСВ-Окла в 2010х. Две команды собранных с драфта, мочалят друг друга до посинения.
Ответarbuz82
ГСВ и Окла же только один раз в ПО сталкивались. Да, посинение там было огого, но эта пара - больше заочное противостояние, ГСВ намного чаще против Хьюстона играл, а Оклахома - против САС (как раз).
ОтветРоман Сприкут
Одно из самых обидных поражений в серии против ОКС было, когда с 2:0 проиграли, и начинали там ПО вроде 10:0
Васселу уже 25???! Это во сколько он на драфт вышел тогда?
ОтветPavel Zabolotnev
В 19, он так то уже 6 лет в лиге
ОтветАдепт Суперлиги
Фигасе, что то я пропустил этот момент 🤦‍♂️
это вообще шок был как уверенно эти парни концовку провели, как-будто играли матерые ветераны, а не игроки на детских контрактах
Ответomega pepega
Да ладно перехваливать. Было куча ошибок в виде потерь и сложных атак.
Просто у Митча Джонсона Витя есть, а у Марка Дэйгнолта - нет
Ответomega pepega
ну там детские контракты по 7-10 миллионов, не бесплатные всё же. ;-)
Вембаньяма отдоминирует Оклу
ОтветРенат Рыбка
Мы поняли это с первого раза.
Не нужно писать об этом в каждой новости
Факт возраста не может ни радовать. Без Фокса это было очень круто)
ДЕТИ ОБЫГРАЛИ КЛОУНОВ
Интересно, про Блейзерс, наверное тоже говорили, что это чемпионы на следующие 5 лет?)
