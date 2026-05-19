У «Сперс» в 1-м матче с «Тандер» вышла самая молодая стартовая пятерка в истории финалов конференции НБА (22 года 346 дней)

«Сперс» установили рекорд по возрасту игроков в финале конференции.

«Сперс» в первом матче серии с «Тандер» выпустили самую молодую стартовую пятерку в истории финалов конференции НБА

Вылет Де’Аарона Фокса из-за травмы вынудил «Сан-Антонио» выпустить в основе 20-летнего Дилана Харпера . Также в старт попали Стефон Касл (21 год), Девин Васселл (25), Джулиан Шэмпени (24) и Виктор Вембаньяма (22).

Средний возраст этого стартового состава составляет 22 года и 346 дней, что на 279 дней превосходит рекорд «Трэйл Блейзерс» 1977 года, которые выиграли чемпионат.

В первой встрече «Сан-Антонио» удалось справиться с действующим чемпионом НБА в гостях во втором овертайме – 122:115, 1-0.