Лонзо Болл: «Если не видите у Вембаньямы потенциала стать величайшим, то не разбираетесь в баскетболе»

Лонзо Болл верит, что Вембаньяма может забрать звание GOAT.

Экс-игрок «Лейкерс» и «Кливленда» Лонзо Болл снова выразил мнение, что центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма способен стать величайшим баскетболистом в истории.

2-й номер драфта НБА 2017 года уже говорил об этом в апреле.

«Если не видите у Вембаньямы потенциала стать величайшим, то не разбираетесь в баскетболе», – написал Болл.

22-летний француз привел «Сан-Антонио» к победе над «Оклахомой» в первом матче финала Западной конференции, набрав 41 очко и 24 подбора.