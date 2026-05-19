  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Лонзо Болл: «Если не видите у Вембаньямы потенциала стать величайшим, то не разбираетесь в баскетболе»
0

Лонзо Болл: «Если не видите у Вембаньямы потенциала стать величайшим, то не разбираетесь в баскетболе»

Лонзо Болл верит, что Вембаньяма может забрать звание GOAT.

Экс-игрок «Лейкерс» и «Кливленда» Лонзо Болл снова выразил мнение, что центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма способен стать величайшим баскетболистом в истории.

2-й номер драфта НБА 2017 года уже говорил об этом в апреле.

«Если не видите у Вембаньямы потенциала стать величайшим, то не разбираетесь в баскетболе», – написал Болл.

22-летний француз привел «Сан-Антонио» к победе над «Оклахомой» в первом матче финала Западной конференции, набрав 41 очко и 24 подбора.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Лонзо Болла
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoВиктор Вембаньяма
logoЛонзо Болл
logoСан-Антонио

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Потенциал конечно есть, кто бы спорил. Но достичь этого потенциала не за хлебом сходить, там конкуренты тоже не в носу ковыряли в своё время. Но нам как зрителям тем интереснее
ОтветBlackrock
Потенциал конечно есть, кто бы спорил. Но достичь этого потенциала не за хлебом сходить, там конкуренты тоже не в носу ковыряли в своё время. Но нам как зрителям тем интереснее
Это понятно тут и вопрос что потенциал есть, главное его реализовать и у Вити есть для этого все, главное чтобы не было серьезных травм.
Наверно нужно вообще не знать что такое "баскетбол", если думать , что у антропологического мутанта только с официальным ростом 224 см не будет там потенциала.
ОтветCaracalla
Наверно нужно вообще не знать что такое "баскетбол", если думать , что у антропологического мутанта только с официальным ростом 224 см не будет там потенциала.
Ну кроме антропометрии должна быть рабочая этика, порядок в башке, здоровье и тд Ральф Сэмпсон не даст соврать
ОтветCaracalla
Наверно нужно вообще не знать что такое "баскетбол", если думать , что у антропологического мутанта только с официальным ростом 224 см не будет там потенциала.
Только что про Зака Иди именно так и говорили, по сути большинство. А он 221 см - "официально".
Чтобы это "разглядеть", надо быть Генералиссимусом Очевидность, не меньше
Если здоровье позволит.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вембаньяма воспринял на личный счет награждение Гилджес-Александера
19 мая, 07:44
У «Сперс» в 1-м матче с «Тандер» вышла самая молодая стартовая пятерка в истории финалов конференции НБА (22 года 346 дней)
19 мая, 07:22
Шэй Гилджес-Александер об игре против Вембаньямы: «Он отпугивает всех под кольцом, появляется робость. Нужно быть агрессивным, но и умным»
19 мая, 06:51
Марк Дэйгнолт: «Против Вембаньямы у нас были матчи и получше, но я считаю, что в обороне мы сыграли достаточно хорошо, чтобы победить»
19 мая, 06:44
Рекомендуем
Главные новости
Джей Уильямс: «Хочу, чтобы игру уважали, не вижу этого со стороны «Тандер». Когда они падают при каждом броске в концовке, это выматывает»
7 минут назад
Шэй Гилджес-Александер падает в 17% своих попыток с игры в плей-офф и лидирует среди оставшихся ведущих «скореров» по этому показателю
17 минут назадВидео
Андрей Воронцевич: «Самое главное, чтобы Джонни Джузэнг не зазнавался, его очки – это работа всей команды»
42 минуты назад
«Оклахома» набирает на 0,28 очка в среднем больше во владениях со сдваиваниями «Сперс» на Шэе Гилджес-Александере
55 минут назадФото
Билл Симмонс: «Должен признать заслугу Майка Брауна. «Никс» были очень хорошо организованы в последней игре»
сегодня, 15:32
Эли Окобо стал MVP чемпионата Франции-2025/26
сегодня, 15:16
Евролига. «Финал четырех». «Олимпиакос» играет с «Фенербахче», «Валенсия» встретится с «Реалом»
сегодня, 15:06
Джерри Стэкхауз пройдет собеседование на должность главного тренера «Портленда»
сегодня, 15:05
«Олимпиакос» – фаворит «Финала четырех» Евролиги по мнению прошлых и нынешних игроков
сегодня, 14:58
«Скучаешь по такой атмосфере, в США не так». Алперен Шенгюн прилетел в Афины на «Финал четырех» Евролиги
сегодня, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Шаров об аварии: «Спали в дороге, проснулись от удара. Состояние шока уже прошло, сейчас приходим в себя»
сегодня, 14:12
Дарюс Сонгайла пострадал из-за нападения владельца агрессивной собаки, у главного тренера «Шяуляя» рассечение после удара цепью по лицу
сегодня, 13:58
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Тренто» примет «Виртус», «Дертона» – «Венецию» в третьих играх серий
сегодня, 12:50
Жан Монтеро: «Теперь все знают нас, так что фактор неожиданности уже не дает «Валенсии» такого преимущества»
сегодня, 11:27
Михаил Ведищев покинул «Енисей», за который он выступал на правах аренды
сегодня, 11:03Фото
Деандре Эйтон, Руди Гобер и Андре Драммонд – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
сегодня, 09:35Видео
Реверс-данк Эвана Мобли и блок-шот Митчелла Робинсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:22Видео
Матч имени Вембаньямы, старт финала Востока и что ждет «Детройт» – обсуждаем в новом подкасте Игоря Сошникова
сегодня, 07:11ВидеоСпортс"
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 27 очков Брукса помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию» и выйти в следующий раунд, «Триест» проиграл «Брешии»
вчера, 21:02
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» и прошел в финал, «Дубай» победил «Будучность» в первой игре
вчера, 20:12
Рекомендуем