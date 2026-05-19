0

Вембаньяма воспринял на личный счет награждение Гилджес-Александера

Вембаньяма получил дополнительную мотивацию.

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма поделился, как он воспринял получение защитником «Тандер» Шэем Гилджес-Александером трофея MVP перед стартом первого матча серии.

– Было ли это у тебя в голове – то, что Шэй получил награду MVP, а ты вошел в тройку? И было ли что-то личное в твоей игре сегодня вечером? По твоим эмоциям на площадке было видно, что ты реально выкладываешься на все сто.

– Да, конечно. Все, что вы только что сказали.

Вембаньяма завершил игру с 41 очком и 24 подборами, обеспечив «Сперс» победу после двух овертаймов (122:115, 1-0).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио
logoШэй Гилджес-Александер
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoОклахома-Сити

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Какой-то бредовый заголовок 🤔
ОтветФ_Крюгер
Какой-то бредовый заголовок 🤔
Скорее кривой перевод
Получается чтобы сас забрали серию, нужно вручить Шэю ещё 3 статуэтки мвп
Говорили перед игрой, что его это раззадорит. Какие-нибудь призы игрокам ОКС еще остались? )
Ответnorg
Говорили перед игрой, что его это раззадорит. Какие-нибудь призы игрокам ОКС еще остались? )
ахахахха вроде нет)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Сперс» в 1-м матче с «Тандер» вышла самая молодая стартовая пятерка в истории финалов конференции НБА (22 года 346 дней)
19 мая, 07:22
Шэй Гилджес-Александер об игре против Вембаньямы: «Он отпугивает всех под кольцом, появляется робость. Нужно быть агрессивным, но и умным»
19 мая, 06:51
Виктор Вембаньяма: «Чувствую ли себя лучшим баскетболистом мира? Чувствую себя уставшим»
19 мая, 06:36
Рекомендуем
Главные новости
Джей Уильямс: «Хочу, чтобы игру уважали, не вижу этого со стороны «Тандер». Когда они падают при каждом броске в концовке, это выматывает»
7 минут назад
Шэй Гилджес-Александер падает в 17% своих попыток с игры в плей-офф и лидирует среди оставшихся ведущих «скореров» по этому показателю
17 минут назадВидео
Андрей Воронцевич: «Самое главное, чтобы Джонни Джузэнг не зазнавался, его очки – это работа всей команды»
42 минуты назад
«Оклахома» набирает на 0,28 очка в среднем больше во владениях со сдваиваниями «Сперс» на Шэе Гилджес-Александере
55 минут назадФото
Билл Симмонс: «Должен признать заслугу Майка Брауна. «Никс» были очень хорошо организованы в последней игре»
сегодня, 15:32
Эли Окобо стал MVP чемпионата Франции-2025/26
сегодня, 15:16
Евролига. «Финал четырех». «Олимпиакос» играет с «Фенербахче», «Валенсия» встретится с «Реалом»
сегодня, 15:06
Джерри Стэкхауз пройдет собеседование на должность главного тренера «Портленда»
сегодня, 15:05
«Олимпиакос» – фаворит «Финала четырех» Евролиги по мнению прошлых и нынешних игроков
сегодня, 14:58
«Скучаешь по такой атмосфере, в США не так». Алперен Шенгюн прилетел в Афины на «Финал четырех» Евролиги
сегодня, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Шаров об аварии: «Спали в дороге, проснулись от удара. Состояние шока уже прошло, сейчас приходим в себя»
сегодня, 14:12
Дарюс Сонгайла пострадал из-за нападения владельца агрессивной собаки, у главного тренера «Шяуляя» рассечение после удара цепью по лицу
сегодня, 13:58
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Тренто» примет «Виртус», «Дертона» – «Венецию» в третьих играх серий
сегодня, 12:50
Жан Монтеро: «Теперь все знают нас, так что фактор неожиданности уже не дает «Валенсии» такого преимущества»
сегодня, 11:27
Михаил Ведищев покинул «Енисей», за который он выступал на правах аренды
сегодня, 11:03Фото
Деандре Эйтон, Руди Гобер и Андре Драммонд – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
сегодня, 09:35Видео
Реверс-данк Эвана Мобли и блок-шот Митчелла Робинсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:22Видео
Матч имени Вембаньямы, старт финала Востока и что ждет «Детройт» – обсуждаем в новом подкасте Игоря Сошникова
сегодня, 07:11ВидеоСпортс"
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 27 очков Брукса помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию» и выйти в следующий раунд, «Триест» проиграл «Брешии»
вчера, 21:02
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» и прошел в финал, «Дубай» победил «Будучность» в первой игре
вчера, 20:12
Рекомендуем