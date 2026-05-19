Вембаньяма воспринял на личный счет награждение Гилджес-Александера

Вембаньяма получил дополнительную мотивацию.

Центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма поделился, как он воспринял получение защитником «Тандер» Шэем Гилджес-Александером трофея MVP перед стартом первого матча серии.

– Было ли это у тебя в голове – то, что Шэй получил награду MVP, а ты вошел в тройку? И было ли что-то личное в твоей игре сегодня вечером? По твоим эмоциям на площадке было видно, что ты реально выкладываешься на все сто.

– Да, конечно. Все, что вы только что сказали.

Вембаньяма завершил игру с 41 очком и 24 подборами, обеспечив «Сперс» победу после двух овертаймов (122:115, 1-0).