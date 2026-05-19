Стивен Эй Смит: «НБА принадлежит Вембаньяме. Второй матч покажет, состоится ли там вообще какая-то серия»

Стивен Эй Смит воспел победу «Сперс» и Вембаньямы в первом матче.

Телеведущий Стивен Эй Смит выразил восхищение Виктором Вембаньямой после победы «Сан-Антонио » над «Оклахомой» (122:115 2ОТ, 1-0) в первом матче финала Западной конференции.

Француз набрал 42 очко и 24 подбора.

«Ох уж этот Вембаньяма! Господи, Боже мой! НБА принадлежит ЕМУ.

Нереальный матч. Чего нельзя сказать о Шэе Гилджес-Александере в вечер вручения ему награды MVP, и уж точно не о Чете Холмгрене .

Это всего лишь первая игра, но какое послание, какой мощный посыл от Вемби и «Сперс». Второй матч определит, состоится ли там вообще какая-то серия, если Вембаньяма продолжит в том же духе!» – написал журналист в соцсетях.