Стивен Эй Смит: «НБА принадлежит Вембаньяме. Второй матч покажет, состоится ли там вообще какая-то серия»
Стивен Эй Смит воспел победу «Сперс» и Вембаньямы в первом матче.
Телеведущий Стивен Эй Смит выразил восхищение Виктором Вембаньямой после победы «Сан-Антонио» над «Оклахомой» (122:115 2ОТ, 1-0) в первом матче финала Западной конференции.
Француз набрал 42 очко и 24 подбора.
«Ох уж этот Вембаньяма! Господи, Боже мой! НБА принадлежит ЕМУ.
Нереальный матч. Чего нельзя сказать о Шэе Гилджес-Александере в вечер вручения ему награды MVP, и уж точно не о Чете Холмгрене.
Это всего лишь первая игра, но какое послание, какой мощный посыл от Вемби и «Сперс». Второй матч определит, состоится ли там вообще какая-то серия, если Вембаньяма продолжит в том же духе!» – написал журналист в соцсетях.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Стивена Эй Смита
Победит САС - НБА принадлежит Вембе, кто не считает Вембу ГОАТом, тот не разбирается в баскетболе
Победит Окла - ШГА показал, что он настоящий MVP, ШГА играет на уровне Джордана
Тут одна игра веса имеет больше чем серии у других пар. И то ли ещё будет. Ждём 7 игр и 5 овертаймов.
Это если еслями меряться )
завтра будет оды никс
все как обычно