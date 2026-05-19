  • Стивен Эй Смит: «НБА принадлежит Вембаньяме. Второй матч покажет, состоится ли там вообще какая-то серия»
Стивен Эй Смит воспел победу «Сперс» и Вембаньямы в первом матче.

 Телеведущий Стивен Эй Смит выразил восхищение Виктором Вембаньямой после победы «Сан-Антонио» над «Оклахомой» (122:115 2ОТ, 1-0) в первом матче финала Западной конференции.

Француз набрал 42 очко и 24 подбора.

«Ох уж этот Вембаньяма! Господи, Боже мой! НБА принадлежит ЕМУ.

Нереальный матч. Чего нельзя сказать о Шэе Гилджес-Александере в вечер вручения ему награды MVP, и уж точно не о Чете Холмгрене.

Это всего лишь первая игра, но какое послание, какой мощный посыл от Вемби и «Сперс». Второй матч определит, состоится ли там вообще какая-то серия, если Вембаньяма продолжит в том же духе!» – написал журналист в соцсетях.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Стивена Эй Смита
Так всю серию и будут эти говорящие головы флюгерствовать от матча к матчу
Победит САС - НБА принадлежит Вембе, кто не считает Вембу ГОАТом, тот не разбирается в баскетболе
Победит Окла - ШГА показал, что он настоящий MVP, ШГА играет на уровне Джордана
Ответ
золотые слова
Ответ
Говорящие головы должны поднимать хайп, работа у них такая) Но ты прав)
Это знатный флюгер, провалится Вемба в следующем матче и он будет рассказывать, что его пора менять на Моранта.
Ответ
Так это и хорошо. Вемби отрицательную энергию перерабатывает и опускает в кольцо. Чем больше его задеваешь, тем опаснее он на площадке
Посмотрим, что будет во второй игре, слишком много слов для победы в двух овертаймах. Разгром очков в 30 я бы еще понял, а так...
Ответ
вторая игра на выезде, после победы в первой, как правило имеет совершенно иной сценарий и не в пользу гостей. Гости частично расслаблены, задача минимум выполнена, хозяева наоборот дополнительно мотивированы. Есть вероятность, что и борьбы не увидим никакой. И думаю Смит это прекрасно понимает, но у него роль такая, набрасывать на вентилятор...
Ответ
Да все видели как не летели трешки у Оклы, и как рефери судили первую игру, видимо так и хотели нового чемпиона. Тем более позор этой лиге, которая Лейкерс тоже тащила как могла.
Вообще если бы не перфоманс Карузо в нападении и защите , тут и овертаймов бы не было
Ответ
Комментарий скрыт
Ответ
А если бы Шей забил все броски – то Оклахома победила бы.
Я надеюсь, что Окла просто выпала из ритма, пока ждала САС. Посмотрим как будет дальше-надеюсь интересно и не в одну калитку.
Безотносительно написанного, называть этого горлопана (говорящую голову) и пустомелю, причем с минусовой харизмой и интересностью, эдакий консервативный Такер Карслон от мира баскетбола в таком же консервативном пинжаке, журналистом значит придавать вес его словам.
Ответ
А в чем он не прав ? Сас объективно сильнее оклы по личным встречам сезона и серия действительно зависит от того как сыграет Вемба, потому что Окла сегодня выложилась как могла , Шай показал свой максимум против сильной команды , Карузо выдал матч жизни , на Чета вообще полагаться не стоит , он только против лал с Доминейтоном и КОРОЛЕМ СЛЭМ ДАНК КОНТЕСТА может что то показать
Ответ
Такер Карлсон – человек чести! Назови мне хоть одного человека с такой же или более медийкой, кто бы открыто газовал против фашистов израильских. Стивен Эй Смит не достоин даже в одном предложении упоминаться с ним
Лол, чел после первой игры с двумя овертаймами !!!! говорит что серии может тут и не быть ))
Тут одна игра веса имеет больше чем серии у других пар. И то ли ещё будет. Ждём 7 игр и 5 овертаймов.
Эколог сыграл суперски, но тут главное-чтоб он своим энтузиазмом не навредил бы самому себе . Желание бьёт через край, а опыта ещё нет, так что возможны любые казусы и резусы, связанные как с нервишками, так и со здоровьем. Особенно если ОКЛА проснётся и начнёт играть в обороне так, как надо.
Клоун что-ли? Если бы не трешка с лого, ОКС выиграли.
Ответ
Если бы САС с 3хи всю дужку не обстучали, то не дошло до ОТ бы )
Это если еслями меряться )
Ответ
У ОКС не сильно больше процент реализации, хотя состав глубже заметно.
И это фан Нью Йорка... Или это псевдо?
Ответ
хайпануть то надо

завтра будет оды никс

все как обычно
