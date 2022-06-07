Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!

Диана Дэвис и Глеб Смолкин – третий танцевальный дуэт в нашей иерархии, участники Олимпиады-2022 – вероятно, переходят в сборную США. Об этом сообщил The Skating Lesson со ссылкой на Этери Тутберидзе – маму Дианы:

«Этери подтвердила – Диана Дэвис будет представлять США».

Затем в посте следовало продолжение: «Она (Этери) хочет тренировать в США, но это невозможно. У нее слишком много фигуристов, и она не может взять их. Но она хотела бы это сделать», – сейчас этой части сообщения нет.

Выдохнули? Пробуем разобраться.

Важное: Тутберидзе в соцсетях назвала «очередным фейком» новость о своем желании тренировать в США. Диана Дэвис репостнула картинку Sports.ru о переходе и написала: «Какие интересные новости мы про себя узнаем».

1. Насколько авторитетен источник The Skating Lesson? Это не СМИ, а блог Дэйва Лиза на энтузиазме и любви к фигурке. Он не безупречен, но порой здорово попадает инсайдами. Разброс серьезный, пара примеров для понимания:

• около года назад Лиз заподозрил наших фигуристок в приеме блокаторов гормонов – во многом лишь на основании внешности Анны Щербаковой. Тема срезонировала на коротком отрезке, Лизу отвечала даже наша федерация – но никаких реальных действий (расследование, иски, извинения) не было;

• месяц назад TSL первым сообщил новость о готовящейся поездке Тутберидзе в Бостон – не просто для встречи с дочерью, а именно по делам: свести с новыми тренерами и хореографом, проконтролировать.

И этот инсайд подтвердился: Дэвис и Смолкин, которых растит знаменитый тренер Игорь Шпильбанд, теперь работают еще и с Евгением Платовым (в 90-х он выиграл в танцах два олимпийских золота подряд), а также с модным хореографом Бенуа Ришо. Француз давно помогает элите: Туктамышева, Мияхара, Теннелл, в прошлом сезоне Каори Сакамото с его постановками взяла золото ЧМ и бронзу Олимпиады.

Сборная России отстранена от международных стартов. И тогда выходит, что Ришо или работает с дуэтом ради этапов внутри России, либо для Дианы с Глебом готовят переход.

Перспектива на международном уровне у них отличная. Дэвис и Смолкин молоды, только что дебютировали на Олимпиаде, но в танцах ожидается спад конкуренции: уходит несколько топ-дуэтов, выпадают из борьбы российские лидеры. В потенциале (учитывая подключение Платова и Ришо) можно подтянуться к топ-5. А дальше как по ступенькам до Игр-2026 – разве не рабочий сценарий?

2. У Дианы Дэвис есть американский паспорт, она родилась в 2003-м в Лас-Вегасе.

В начале весны с этим фактом на ровном месте возникла забавная история. Диана выложила в соцсетях пост со своими фото в городе – казино Mirage, фонтаны, магазины – и подписала по-русски и по-английски: «Я так горжусь, что родилась в таком красивом городе!»

Ей так попало в комментариях, что подпись вскоре изменилась (причем на обоих языках): «Как здорово, что я родилась в таком красивом городе».

У Глеба Смолкина нет американского паспорта. Но для попадания на все турниры, кроме Олимпиады, будет достаточно паспорта Дианы. С Играми-2026 чуть сложнее, но тот же TSL уже наметил вполне рабочий вариант: если Дэвис и Смолкин поженятся летом, то дорога в Милан (еще не по результату, а по крайней мере по документам) открыта.

Вероятно, ради всего этого придется бросить учебу на очном отделении Астраханского государственного технического университета – там у пары позади первый курс. Говорят, что все экзамены-зачеты сдавали дистанционно.

Если информация TSL верна, то интересует позиция нашей федерации: о самом важном там обычно ничего не знают, а когда речь заходит о переходах под другие флаги, напрягаются.

ФФКР стабильно за усложнение процедуры и ужесточение карантина, весной-2020 внутри федерации заработало правило: переход из России возможен через два года после запроса от иностранной федерации, для участников чемпионатов или первенств страны – через один год.

3. Диана Дэвис и Глеб Смолкин – единственные российские фигуристы, которые не поддержали события, начавшиеся в феврале на Украине. Посты с цитатами можно найти в соцсетях у обоих в конце зимы.

4. Совпадение или нет, но у Этери Тутберидзе в конце марта основательно почистился инстаграм – минус 21 пост. Пропали все изображения, где есть флаг России; исчезло фото с Владимиром Путиным – 7 октября 2020-го Этери поздравляла его с днем рождения:

«С днем рождения, Владимир Владимирович! Здоровья Вам и сил в реализации всех благих намерений! Спасибо Вам огромное за поддержку российского спорта» – сейчас этого поста нет.

Как тут не вспомнить, что Тутберидзе в апреле не пришла в Кремль, где чествовали олимпийцев. Хотя верные помощники – Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков – там были.

Сейчас в инстаграме Тутберидзе – тренерские достижения, семья и Диана.

5. «Я скажу честно: у меня только одна фаворитка – это моя дочка», – важные слова из интервью Этери Первому каналу в конце 2021-го.