Братья Хабиба: один – знает три языка и не выступает, другой – бил Конора папахой, еще один – выиграл все бои в UFC

Разбираемся в семейной иерархии Нурмагомедовых.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру (и ушел из MMA), но помогает братьям и продвигает их в промоушенах. Как устроено их взаимодействие?

Магомед Нурмагомедов: не выступает среди профи, знает три языка, разбирался с обидчиками Хабиба по списку

Родной брат Хабиба, который на два года его старше.

Со второго класса школы Магомед Нурмагомедов жил в Кизилюрте у дяди, а потом учился в Махачкале и приезжал домой только по выходным. На неделю он получал от отца по 250-300 рублей и 20-30 отдавал младшему брату. В школе Хабиб составлял список обидчиков и передавал Магомеду – тот приезжал в конце недели и разбирался.

«Однажды мы с двоюродным братом Абубакаром повздорили с одним парнем, нам тогда было по 12-13 лет, а он был сверстником брата, – рассказывал Хабиб в автобиографии «Khabibtime». – Тот парень был крепок физически, и одолеть его сразу у меня не получилось. Когда наблюдавший за дракой Абубакар понял, что мне с тем парнем сложновато, он ввязался в драку, и вдвоем мы уделали противника. Брат узнал об этом. Его ярости и разочарованию просто не было границ.

Он избил нас и обругал последними словами. Магомед патологически не переносил несправедливости. Ситуация, о которой я рассказал, была крайне несправедливой. Брат вышел на связь с тем парнем, они договорились встретиться. И, как я понял, пообещал тому, что в случае необходимости готов ответить за наш поступок в любой удобной форме.

Этой формой, конечно же, стала драка. Брат пришел в назначенное место и буквально приказал нам с Абубакаром отойти на довольно приличное расстояние и оставаться там до развязки. При любом раскладе мы не имели права приближаться. Я стал свидетелем того, как брат отвечает за неверный поступок, совершенный нами.

Магомед дрался с тем парнем очень долго. Ему было тяжело, так как соперник был чуть больше него, к тому же находился в отличной форме. Брат справился. Я это видел. В этом поступке весь мой старший брат Магомед».

Хабиб выделял в старшем брате спокойствие и уравновешенность и говорил, что из-за его отъезда по учебе он больше помогал дома по хозяйству: «Магомед не нуждался в такой плотной опеке, как я. Он хорошо учился, дисциплинированно тренировался и очень редко нарушал устав».

В 2018 году Абдулманап Нурмагомедов сравнивал сыновей: «Я всегда считал, что старший у меня умный, а младший – спортсмен. Что Магомеду удавалось в два года, Хабибу – в три. В 10 Магомед делал то, до чего Хабиб дотягивался в 12. Я их сравнивал. Вот в физических [упражнениях] Хабиб даже опережал! В восемь делал то, что Магомед мог только в 10» .

В детстве Хабиб и Магомед часто соревновались в подтягиваниях, отжиманиях и забегах. Разница в возрасте помогала старшему брату побеждать, но временно. «Он упирался, как мог, но я уже набрал крейсерскую скорость в своем физическом развитии, и она была выше скорости брата», – рассказывал Хабиб.

Магомед Нурмагомедов – кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Вместо спорта он сконцентрировался на учебе: с красным дипломом окончил экономический факультет, знает три языка (английский, турецкий и арабский), любит точные науки.

Абубакар Нурмагомедов: разбил обидчику Хабиба голову, бил Конора папахой, участвовал в драке с братьями Диаз

Двоюродный брат Хабиба (младше на год) и его постоянный спарринг-партнер, который помогал с подготовкой к соперникам-левшам.

Когда в детстве Хабиб переехал в Махачкалу по учебе, то постоянно дрался. Абубакар, который учился в соседней школе, в этом помогал: «У него не было никаких ограничений в том, чтобы выяснить с кем-либо отношения. Я же тогда действовал как «серый кардинал»: иногда просил Абубакара надавать тумаков тому или иному пареньку. Надо сказать, что брат это делал с нескрываемым удовольствием и с отменным качеством».

Позже Хабиб перешел в ту же школу, где учился Абубакар: «Он рушил все и вся в этой школе. Ни дня брат не проводил без драки. Это был его фирменный почерк. Он учился в пятом классе, то есть на два класса младше меня, но шороху наводил не только в своей параллели, но и среди ребят постарше» .

Хабиб говорил, что 80% происшествий и конфликтов в его жизни связаны с двоюродным братом. Однажды Абубакар разбирался с одноклассником Хабиба – тот ударился головой о подоконник и рассек голову.

Другой сюжет – общие походы в компьютерные клубы. Хабиб вспоминал: «Мы приходили с братьями, в основном я ходил с Абубакаром, и искали свободные компьютеры. Если же таковых не было, мы присматривали себе «жертву обстоятельств».

Происходило это так. Сидит парень, спокойно играет. Подходит Абубакар и спрашивает:

– Сколько тебе еще осталось играть?

– Час, – отвечает мальчик.

– Дай я сделаю один бой, не жалко? – говорит Абубакар.

– Конечно, нет, – следует от мальчика, и мой брат присаживается на скамью рядом с этим парнем.

Один бой плавно переходит в другой, в третий и так далее. Мальчик мог сказать: «Ну хватит, отдай джойстик», на что получал оплеуху от Абубакара, сопровождающуюся словами: «Твое время вышло. Game over».

В 2015 году Хабиб был секундантом Абубакара, когда тот дебютировал на WSOF в Лас-Вегасе. Бой завершился победой, но сам вечер запомнился скандалом. В конце турнира Хабиб, Абубакар и команда в зале встретилась с братьями Диаз, которые секундировали одному из бойцов. Тогда Хабиб и Нейт Диаз выступали в одном дивизионе и конфликтовали.

На WSOF между ними начался словесный конфликт, который превратился в массовую потасовку. «Стоявший рядом с Нейтом парень возмущался и ругал меня так, будто я разговаривал с ним, – вспоминал Хабиб. – Мне это показалось ненормальным, и я его просто-напросто… вырубил. Да, вырубил. Он свалился с ног». После этого в голову Хабиба прилетела пластиковая банка от Ника Диаза, а драка продолжилась в фойе. Конфликт разрешила охрана.

Пик общих разборок – драка после боя Хабиба и Конора, в которой участвовал Абубакар. Во время нее он перелез через октагон и ударил Макгрегора папахой, а потом закрепил за собой фразу «бам-бум, двоечку дал». Итог – годовая дисквалификация и штраф. Абубакар Нурмагомедов рассказывал о событиях:

«Я же не ударил никого первым. Конор ударил меня, после чего каша заварилась. Сильно ли попал? Я бы не сказал. Как-то прочесалось, можно сказать. Хотел перепрыгнуть, а тут летит удар. Думаю, блин, как он успел залезть на клетку, я его последний раз видел внутри октагона, не обращал внимания. Не хотел его бить или что-то еще».

До драки перед выходом в октагон он надел кофту, но Хабиб посоветовал ее снять:

– Сними, она тебе не пригодится.

– Там прохладно.

– Там холодно тем, кто стоит, а мы идем туда на войну, где всякое может случиться.

– Ты сейчас не думай об этом, сначала подерись, сделай свою работу, а с остальным мы разберемся позже.

– Все нормально. Я в порядке. В случае если что-то закрутится, не давайте никому бить меня сзади, а с тем, что будет происходить впереди, я разберусь сам.

Абубакар Нурмагомедов постоянно помогал Хабибу в тренировочных лагерях и сопровождал его на боях: говорил бороться и не ввязываться в обмен с Элом Яквинтой и выходить на кимуру против Майкла Джонсона.

Сейчас Абубакар выступает в UFC: дебютировал в 2019 году с поражения, но победил на номерном турнире, где Ислам Махачев стал чемпионом среди легковесов. Там Абубакар вне октагона подрался с Хамзатом Чимаевым, а потом вместе с ним публично извинился.

Умар Нурмагомедов: отменил дебют в UFC из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова и назвал сына в его честь

Двоюродный брат Хабиба.

В детстве отец Хабиба Нурмагомедова перевел его в школу в Махачкале, где уже учились Абубакар и Умар. «Братья сделали если не все, то много для того, чтобы Нурмагомедовых в школе невзлюбили», – говорил Хабиб. До этого он приезжал домой и занимался с младшими братьями. Умар Нурмагомедов вспоминал:

«Когда приезжал, сразу устраивал нам пробежку, делал из этого соревнование: кто быстрее прибежит. У нас там гора, ну, или скорее, холм – кто быстрее туда добежит. Они [Хабиб и Абубакар] приезжали летом и на праздники, а я в селе рос. Они там, а я здесь, так что насчет их суровости… Ну так-то, конечно, они безбашенные были, но я не был в это сильно вовлечен».

В декабре-2017 Умар дебютировал как секундант, когда Хабиб дрался с Эдсоном Барбозой. «Я начал забирать Умара с собой на сборы в АКА еще с подготовки к бою против Майкла Джонсона. Однако такой ответственности, как секундировать мне в углу, на плечах у Умара до декабря 2017 года не было», – говорил Хабиб.

В том же году Умар участвовал в его подготовке к Тони Фергюсону – все завершилось госпитализацией и отменой боя из-за последствий экстремальной весогонки. Перед этим Умар Нурмагомедов выводил Хабиба на открытую тренировку, когда тот уже испытывал боли, о которых не рассказывал.

Когда в 2018 году Хабиб дрался с Конором Макгрегором, его отец Абдулманап Нурмагомедов не прилетел в США из-за проблем с визой. Через Умара Нурмагомедов-старший получал информацию о состоянии Хабиба во время весогонки и даже звонил по ночам.

После первого боя Умара в UFC в 2021 году Хабиб сказал: «Дебютировал ли Умар успешнее меня? 10 лет прошло. 10 лет назад UFC и ММА были на совсем другом уровне. На тот момент мне хватило колхозных навыков, чтобы закончить соперника. То, что он сегодня сделал – потряс соперника и отбежал, – через 10 боев такую же ошибку он уже не сделает. Через 10 боев, если у него будет такой же момент, он подождет и отработает как снайпер, а не как пулеметчик».

Из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова Умар отменил дебютный бой в UFC в 2020 году. Сейчас Умар Нурмагомедов называет себя молодым орлом: за четыре боя в UFC ни разу не проиграл (посмотрите на эффектный нокаут – первый в карьере), входит в топ-15 легчайшего дивизиона и в 2023 году хочет стать чемпионом.

Перед третьим боем Умар стал отцом и назвал ребенка в честь дяди: «Помню, у Хабиба была такая же ситуация. Только у него ребенок родился за день до боя, а у меня – за день до взвешивания. Как назвал сына? В честь дяди – Абдулманап».

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Усман Нурмагомедов: «лучшая версия Хабиба» и чемпион Bellator с беспроигрышной серией

Двоюродный брат Хабиба, который младше его на 10 лет.

Умар и Усман Нурмагомедовы – родные братья. Усман пришел в единоборства из-за старшего брата: «В детстве Умару никогда не приходилось драться на улице по своей вине, он всегда дрался из-за того, что я полез в какие-то неприятности или еще что-то. И вот однажды он забрал меня в зал, сказав: «Я не всегда буду рядом, ты должен уметь драться сам».

Хабиб Нурмагомедов отмечал перспективы Усмана, но говорил, что в зале предпочитает его бить, а не хвалить. Сам Усман говорил о тренировках: «Знаете как… У тебя нет времени отдыхать. Ты постоянно работаешь. Два часа без перерыва ты просто пашешь, пашешь, пашешь… Если он увидит, что ты остановился, это уже все: он может выгнать тебя из зала. Хабиб говорит: «Если хочешь отдыхать, иди домой и сиди там, пускай тебе мама нальет чай, приготовит покушать. Если ты пришел в зал, то, будь любезен, выкладывайся по полной» .

В декабре-2021 Усман стал участником аварии с наездом на сотрудника полиции в Каспийске и проходил свидетелем по уголовному делу. Хабиб отреагировал: «Поверьте мне, со «следственным комитетом Хабиба Нурмагомедова» сложно разговаривать, меры были жесткие и правильные».

Менеджер Али Абдель-Азиз называл Усмана улучшенной версией Хабиба: «Он специалист по муай-тай и брат Хабиба, понимаете? Если у тебя та же кровь, что и у Хабиба, то ты хороший борец. Я говорю вам: он лучшая версия Хабиба. Он комбинация из Хабиба, Джона Джонса и Адесаньи. Люди должны следить за ним. Усман – абсолютный убийца. У него есть все: ударная техника, грэпплинг, джиу-джитсу, харизма, он выглядит как боец».

С 2021 года Усман Нурмагомедов выступает в Bellator: там он выиграл пять боев из пяти и в ноябре-2022 стал чемпионом в легком весе. Хабиб не попал на чемпионский бой из-за проблем с визой (хотя обычно посещал выступления брата), но поздравил по видеосвязи через телефон Абубакара Нурмагомедова, который был в октагоне.

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Фото: globallookpress.com/АГН Москва; Gettyimages.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC; Instagram/khabib_nurmagomedov