У Франции с Тунисом тесные, но сложные отношения: колониальные травмы, 700 тысяч эмигрантов, 30% экспорта, освистанный гимн на матче

Их отношения длятся полтора века. В этот период вошли война, оседание в культуре и крепкие экономические связи. Теперь их сборные впервые сыграют друг с другом на чемпионате мира.

Почему Тунис и Франция воевали и как воспринимают колониальное прошлое? Что именно их объединяет сейчас? Каковы миграционные потоки тунисцев во Францию? Как много тунисского следа во французском футболе?

Тунис 85 лет был протекторатом Франции. Влияние сохранилось после установления независимости, когда два президента управляли страной больше 50 лет

Тунис – часть колониальной эпохи Франции и расширения империи в Африке. Предлогом для тунисского завоевания стали столкновения местных племен с алжирскими – другой колонией Франции. Появление французских войск и переговоры по установлению протектората привели к восстаниям населения – к 1882 году Франция их погасила. В XIX веке Тунис стал французским протекторатом и просуществовал в таком статусе 85 лет, а в 1956 году получил независимость.

После ее установления Тунис все равно остался под влиянием Франции. До революции в 2011 году страной больше 50 лет управляли только два президента, которые ориентировались на французскую связь. Хабиб Бургиба занимал пост больше 30 лет, а в 1975 году внес поправки в конституцию, чтобы стать пожизненным президентом.

Другая поправка делала конституционным преемником премьер-министра: так в 1987 году Бургибу заменил Зин эль-Абидин Бен Али, который через 15 лет с помощью референдума отменил положение об ограничении сроков правления президента, повысил кандидатский возраст до 75 лет и 23 года находился у власти. Все закончилось его свержением.

Революция-2011 в Тунисе стала частью Арабской весны, когда в странах Ближнего Востока и Северной Африки прошли протесты. В некоторых сменилась власть – так было в Тунисе, когда Бен Али под давлением покинул страну. Причиной массовых недовольств стали политические репрессии, безработица и низкий уровень жизни, а поводом – самосожжение уличного торговца из-за конфискации его товаров и требования взяток.

Франция критиковалась за нейтральные высказывания по революционным событиям и гибели протестующих при открытой критике других государств, которые прессинговали оппозицию. Вероятная причина – реализация экономических планов и удачная политика Туниса по сдерживанию экстремизма. «Дело в том, что одним из плюсов диктатуры Бен Али было неустанное давление, которое она оказывает на джихадистов», – говорил один из членов службы безопасности Франции.

Бывший посол Франции в Тунисе Жак Лансад разбирал ситуацию: «С 2000 года люди видели, как тунисский режим замыкался в полудиктатуре, но мы не реагировали. Мы продолжали общественную поддержку этого режима из-за экономических интересов, потому что думали, что Бен Али играет определенную роль в борьбе с исламистами. В этом не учитывалось тунисское общественное мнение, так как было мнение, что Бен Али восстановит позиции».

В 2020 году небольшая оппозиционная партия «Аль-Карама» выдвинула в парламенте Туниса предложение с призывом к Франции извиниться за преступления (убийства, изнасилования, разграбление природных ресурсов) в период колонизации и поддержку режима Бен Али. «Мы не оживлены горечью или ненавистью, но такие извинения исцелят раны прошлого», – говорил лидер партии Сейфеддин Махлуф. Парламент отклонил предложение.

При президенте Эммануэле Макроне Франция сохранила военное присутствие в африканских странах. Economist Intelligence Unit объяснял, что это связано с тремя причинами: а) удержание влияния и формирование миротворческого имиджа; б) баланс стабильности в регионе и обеспечение безопасности на фоне развития террористических сетей, преступности и потоков мигрантов; в) ответственность за бывшие колонии.

Тунис и Франция тесно связаны экономикой, а французский язык используется тунисцами среднего и высшего классов (хотя это критикуют из-за связи с колониальным прошлым)

Сейчас Франция – ведущий иностранный инвестор и торговый партнер для Туниса. В 2017 году 30% тунисского экспорта шло во Францию, а 15% французского – в Тунис. 1,3 тысячи французских компаний находятся в Тунисе, а на его развитие руководство Франции выделило 2,5 миллиарда евро с дополнительной поддержкой в 1,2 миллиарда на следующие пять лет.

По данным Economist Intelligence Unit за 2019 год, Тунис – вторая для Франции африканская страна по объему импорта после Марокко (4,8 миллиарда долларов). Тунис участвует в цепочках по производству французских запчастей, автомобилей и оборудования. Важное место занимает текстильная и нефтехимическая отрасли и поставка продуктов питания.

Тунис – третья африканская страна по экспорту после Алжира и Марокко (3,8 миллиарда долларов). На них приходится половина французского экспорта: дорогостоящие машины, химические продукты, транспортное оборудование и запчасти, переработанные продукты питания и рафинированное топливо.

Французский язык имеет в Тунисе особый статус: он используется средним и высшим классом и сохраняет влияние в бизнесе, политике и образовании. Например, на 2017 год в Тунисе работали 13 французских школ. Исследователь Мехди эль-Бехи рассказывал в 2020-м:

«Тунис находится под полным влиянием Франции в международных отношениях, внутреннем законодательстве и даже в последнее время в политике безопасности в отношении COVID-19. Глава тунисского правительства явно ждал, пока Франция объявит о переменах, а затем последовал с более или менее точными сообщениями.

Так как французский – второй язык, я заметил, что французская культура более или менее вторглась в нашу. Многие тунисцы сейчас больше интересуются французской культурой, чем своей; французский кинематограф известен в Тунисе больше, чем кинематограф любой другой европейской страны. Франция по-прежнему насаждает французский язык в Тунисе. Они прилагают все усилия через французские культурные учреждения, чтобы вернуть французский язык к эпохе 1980-90-х годов, поскольку понимают, что его влияние ослабевает».

Закрепленность французского языка в разных сферах жизни часто критикуется за отсылку к колониальному прошлому и воспринимается как препятствие для глобализации Туниса. Политик Рашид Ганнуши предлагал ориентироваться на английский язык:

«Арабский язык не должен конкурировать с каким-либо другим языком. Это часть нашей идентичности. Английский язык поощряется системой образования и реальностью. Потому что для ведения бизнеса, чтобы открыться технологиям, английский язык вам нужен больше, чем любой другой».

Лига 1 на 2% состоит из тунисцев. За сборную Туниса могли играть Бен-Йедер и Бен Арфа, а Хазри выбрал ее, хотя родился во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон посещал Тунис после вступления в должность, называл французский колониализм в Африке серьезной ошибкой и призывал молодое поколение к новому партнерству и дружбе. По данным за 2017 год, во Франции проживает около 700 тысяч тунисцев (включая 12 тысяч студентов), а в Тунисе – 30 тысяч французов.

Франция выдала гражданам Туниса 136 тысяч виз, а Тунис посетили 570 тысяч французских туристов. В 2021 году французы ограничили Тунису, Алжиру и Марокко выдачу виз из-за миграционного кризиса. После содействия в депортации тунисцев из Франции ограничение против Туниса было снято.

В 2008 году Франция и Тунис провели товарищеский матч в Париже. Тунисские болельщики гудели во время исполнения французского гимна и освистали вышедшего на замену Хатема Бен-Арфа. Он имеет тунисские корни и играл за Францию разных возрастов, хотя его отец выступал за сборную Туниса.

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Тогда президент Франции Николя Саркози провел собрание с французской федерацией футбола и потребовал, чтобы игры против бывших колоний из Северной Африки не проводились на домашней территории. Правительство выступило за остановку матчей в случае освистывания гимна, а премьер-министр Франсуа Фийон сказал: «Это оскорбительно для Франции, это оскорбительно для игроков французской команды, этого нельзя допускать».

Перед ЧМ-2018 в России федерация футбола Туниса пять раз убеждала нападающего Виссама Бен-Йедера сменить спортивное гражданство. Он родился во Франции и играл за молодежную сборную, но имеет тунисские корни. Бен-Йеддер дождался приглашения от французской команды и дебютировал за нее в 2018 году, но на ЧМ-2018 и ЧМ-2022 не попал.

По данным Transfermarkt, доля тунисских футболистов в чемпионате Франции за все время составила 2% – это 15-й показатель (выше находятся сразу семь африканских стран). Аналогичные пропорции – в сезоне-2022/23 (2,1%). Больше всего легионеров в Лиге 1 за все время – из Бразилии (6,2%).

До 1956 года Тунис был частью Франции, поэтому самостоятельно не участвовал на чемпионатах мира, а после обретения независимости дебютировал там только в 1978-м. Всего он пять раз попадал на ЧМ, а на турнир в Катаре привез 10 игроков, которые родились во Франции.

Один из них – Аннибаль Межбр. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» сейчас играет в аренде в «Бирмингеме» и выбрал для выступления сборную Туниса, хотя говорил о давлении французской федерации футбола. В 19 лет Аннибаль сыграл на ЧМ-2022 в Катаре:

«Это важный выбор, который повлияет на многих молодых людей. Хорошо быть источником вдохновения, и, надеюсь, я поставлю их на правильный путь. Есть много молодых людей других национальностей, которые могут вернуться в страну родителей – вернуться к корням. Думаю, это очень важно для Африки…»

Другой пример – Вахби Хазри, который сменил во Франции пять команд, а сейчас играет за «Монпелье». Хазри родился на Корсике, выступал за молодежную сборную Франции и считает себя и французом, и тунисцем одновременно:

«Я хотел попасть в группу к Франции еще до жеребьевки. Это сбывшаяся мечта. Мне нравится представлять Корсику, потому что я там родился. У меня много флагов на плечах, это приятно. Я на 100% тунисец, на 100% француз и на 100% корсиканец. Меня это нисколько не смущает».

Фото: Gettyimages.ru/Franck Prevel, Lars Baron; globallookpress.com/Tunisian Presidency/Keystone Press Agency, Chokri Mahjoub/imago stock&people, Michael Bunel/ZUMAPRESS.com, Panoramic/ZUMAPRESS.com; REUTERS/Hannah Mckay