Мостовой о Маркиньосе и «Црвене Звезде»: «Один из лучших в РПЛ. Если он уйдет, это будет потерей для «Спартака»
Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил возможный уход Маркиньоса из московского клуба.
Сообщалось, что есть вероятность трансфера хавбека в «Црвену Звезду».
«Слышал о возможном уходе Маркиньоса в «Црвену Звезду». Он же тоже пришел в «Спартак» по просьбе Станковича, так как Деян его знал. Конечно, Маркиньос — хороший игрок для нашего чемпионата, один из лучших. Если он уйдет, это будет потерей для «Спартака», — сказал Мостовой.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
