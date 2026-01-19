Мостовой о Маркиньосе и «Црвене Звезде»: «Один из лучших в РПЛ. Если он уйдет, это будет потерей для «Спартака»

Мостовой о Маркиньосе и «Црвене Звезде»: если уйдет, это будет потерей для «Спартака».

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил возможный уход Маркиньоса из московского клуба.

Сообщалось, что есть вероятность трансфера хавбека в «Црвену Звезду ».

«Слышал о возможном уходе Маркиньоса в «Црвену Звезду». Он же тоже пришел в «Спартак» по просьбе Станковича, так как Деян его знал. Конечно, Маркиньос — хороший игрок для нашего чемпионата, один из лучших. Если он уйдет, это будет потерей для «Спартака », — сказал Мостовой.