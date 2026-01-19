ПАОК: «У нас нет никаких предложений по Чалову. Он является частью команды»
ПАОК: у нас нет никаких предложений по Чалову.
ПАОК заявил, что не располагает предложениями по Федору Чалову.
Сообщалось о возможном переходе форварда в «Зенит» или ЦСКА.
— Есть ли у ПАОК предложения по Чалову и принято ли решение по его будущему?
— У нас нет никаких предложений по Чалову. Мы не приняли никакого решения по Федору. Он является частью команды, — сообщили в пресс-службе греческого клуба.
В 10 матчах текущего чемпионата Греции на счету Чалова 1 гол.
Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14578 голосов
Да, это возможно
Нет, не верю
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости