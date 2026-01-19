ПАОК: «У нас нет никаких предложений по Чалову. Он является частью команды»

ПАОК: у нас нет никаких предложений по Чалову.

ПАОК заявил, что не располагает предложениями по Федору Чалову .

Сообщалось о возможном переходе форварда в «Зенит» или ЦСКА.

— Есть ли у ПАОК предложения по Чалову и принято ли решение по его будущему?

— У нас нет никаких предложений по Чалову. Мы не приняли никакого решения по Федору. Он является частью команды, — сообщили в пресс-службе греческого клуба.

В 10 матчах текущего чемпионата Греции на счету Чалова 1 гол.