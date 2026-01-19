Брат Монтеса из «Локо» интересен ряду клубов РПЛ. Защитник «Некаксы» хочет 300-400 тысяч евро в год (Metaratings)
Брат Монтеса из «Локо» интересен ряду клубов РПЛ.
Несколько клубов РПЛ отправили запросы по центральному защитнику мексиканской «Некаксы» Алану Монтесу.
«Некакса» готова продать 25-летнего мексиканца, который рассчитывает на зарплату в 300-400 тысяч евро в год, сообщает Metaratings.ru.
Монтес – младший брат защитника «Локомотива» Сесара Монтеса. В прошлом году Алан выступал в «Канзас Сити» на правах аренды.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
