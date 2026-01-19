Помазан назвал Агкацева лучшим российским вратарем: «Его преимущество в постоянной практике, спасениях. Если все совпадет, он будет следующим, кто поедет в Европу»

Помазан назвал Агкацев лучшим российским вратарем.

Бывший голкипер «Балтики» и «Анжи» Евгений Помазан назвал Станислава Агкацева из «Краснодара» лучшим российским вратарем.

— Кого считаете сильнейшим вратарем из россиян?

— Если взвесить все за и против, то Агкацев. Его преимущество в постоянной практике, спасениях.

— Следующим поедет в Европу?

— Все зависит от него, есть ли стимул ехать, делать следующий шаг в карьере. Мне кажется, если все совпадет, он будет следующим.

— Вратарей называют половиной команды. Вклад Станислава в чемпионство «Краснодара» можно оценить так высоко?

— Да. В прошлом сезоне он делал важнейшие сэйвы, как тот же пенальти [в матче с махачкалинским «Динамо»], когда он сломал палец. Его игра помогла стать «Краснодару» чемпионом, — сказал Помазан.