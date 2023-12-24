Страшные цифры. Сколько травм и болезней произошло в «Манчестер Юнайтед» за первую половину сезона

Первая половина сезона 23/24 для «Манчестер Юнайтед» ознаменована не только разочаровывающими результатами, но и кошмарным кризисом травм.

«Красные дьяволы» теряют игроков с пугающей скоростью. Последним выбывшим стал Рафаэль Варан, который пропустил матч против «Вест Хэма» из-за болезни.

По информации от журналиста Manchester Evening News Сэмюэля Лакхерста, в этом сезоне в «Манчестер Юнайтед» было 32 случая травмы или болезни, из-за которых игрок пропускал хотя бы один матч.

Почти каждый футболист основной команды в этом сезоне получил травму или заболевал. Счастливыми исключениями стали: Бруну Фернандеш, Андре Онана, Алехандро Гарнчао, Аннибаль Межбри, Факундо Пельистри и Донни ван де Бек.

Вот как выглядит впечатляющий список игроков, которые были недоступны на протяжении сезона из-за повреждений, болезней или дисквалификаций.

Такое ужасающее количество травм привело к тому, что Тен Хаг не в состоянии выстроить стабильную команду. За первую половину сезона в стартовом составе было 24 сочетания игроков. Эти изменения особенно затрагивали защиту: всего в четверке обороны было 14 сочетаний, а в центре защиты — 10. Из-за недостатка игроков в игре с «Вест Хэмом» дебютировал Вилли Камбвала, 19-летний защитник и воспитанник клуба.

В матче с «Астон Виллой», который состоится 26 декабря, Тен Хаг не сможет воспользоваться услугами Лисандро Мартинеса, Каземиро, Харри Магуайра, Тирелла Маласии, Мэйсона Маунта и Виктора Линделефа.