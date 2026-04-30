Три пенальти и ничья «Атлетико» с «Арсеналом», «Ак Барс» победил «Металлург», бан Мудрика на 4 года, 970-й гол Роналду и другие новости

1. «Атлетико» дома сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Героем встречи стал судья из Нидерландов Данни Маккели: в конце 1-го тайма он поставил пенальти в пользу лондонцев за то, что Ганцко толкнул Дьокереша в спину; в начале второго тайма арбитр дал мадридцам право на пенальти за попадание мяча Уайту в руку рикошетом от ноги; на 81-й минуте рефери после просмотра отменил им же назначенный 11-метровый за контакт Ганцко и Эзе.

2. «Ак Барс» дома победил «Металлург» (4:1) в третьем матче и ведет 2-1 в серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

3. Футбольная ассоциация Англии (FA) за допинг отстранила на 4 года полузащитника «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика. Апелляцию игрока рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS).

4. «Филадельфия» прошла «Питтсбург» в первом раунде Кубка Стэнли, победив 1:0 ОТ в шестом матче. «Монреаль» повел 3-2 в серии с «Тампой». Результаты игрового дня – здесь .

5. Андреева и Потапова вышли в 1/2 финала тысячника в Мадриде, Соболенко, Носкова выбыли. У мужчин Синнер и Фис пробились в полуфинал.

6. «Хьюстон» обыграл «Лейкерс» (99:93) и сократил отставание в серии (2-3) в плей-офф НБА. Результаты игрового дня – здесь .

7. Нападающий Криштиану Роналду забил 970-й гол за карьеру , а его «Аль-Наср» одержал 16-ю победу подряд (2:0) в чемпионате Саудовской Аравии и уверенно лидирует в таблице. Фанаты «Аль-Ахли» решили потроллить португальца напоминанием о двух подряд победах в азиатской ЛЧ, но 41летний форвард ответил : «У меня пять побед в Лиге чемпионов».

8. Новым главным тренером «Пари НН» стал Вадим Гаранин . Контракт экс-тренера медиафутбольного клуба Lit Energy – до конца сезона.

9. На юниорском чемпионате мира по хоккею-2026 в 1/4 финала Чехия победила Финляндию (2:1), Канада уступила Швеции (2:4), США проиграли Латвии (2:5), Словакия разгромила Данию (7:1).

10. ЦСКА одержал уверенную победу над «Енисеем» во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ , «Локомотив-Кубань» обыграл «Бетсити Парму» в напряженной концовке.

11. Россияне Андрей Василевский («Тампа») и Илья Сорокин («Айлендерс»), а также Джереми Сваймен («Бостон») номинированы на «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

Цитаты дня:

Сулейманов о женщине-тренере: «Тяжело это воспринять. Я с Кавказа, у нас слово «мужчина» главнее . Если она будет давать какие-то установки, ругать, это будет восприниматься несерьезно»

Нигматуллин про интернет-ограничения: «Не всем нравится, есть глас народа, Боня пошумела . Но раз политическая ситуация требует, с пониманием относимся, адаптируемся. Это не навсегда»

Боксер Горохов о массовой драке после боя в Турции: «Каждую секунду подходил новый человек и меня бил . Лежал и думал: «Сколько еще зайдет? Может, у них весь стадион такой»

«На юге Казахстана хуже относятся к русским . Рассказывали, что в магазине даже могли что-то не продать, если на русском обратишься». Шустиков-младший об игре за «Акжайык»

Игорь Дивеев: «Я никогда не играл в ЛЧ, но слышал, что там легче, чем в РПЛ . У нас соперники тебя кусают по ногам, а там спокойно можно принять мяч, развернуться»

Вероника Степанова: «Если жена более талантлива и успешна, то вставать в четыре утра, чтобы ребенка покормить и подгузник поменять – дело чести мужа »

Александр Большунов: «Олимпиада в последние годы не самое престижное мероприятие . Если ты из России и сильный спортсмен, тебя не пригласят»

Ирина Роднина: «Я не пользуюсь VPN, перестала заходить в телеграм . У меня есть «Макс», а для личного общения – телефон и очные встречи»

Леброн Джеймс о сравнениях с Джорданом: «Мы оба великие . Можно просто наслаждаться нашей игрой, но обычно принижают именно меня»

Анастасия Тукмачева: «Интервью Неделина на Спортсе’’ собрало кучу лайков, мое – кучу дизлайков. Почему у нас такие токсичные мужики? »

Жулин о запрете VPN в России: «Все россияне плюются от этих запретов . Мы семимильными шагами движемся в сторону Северной Кореи»