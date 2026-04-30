  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Три пенальти и ничья «Атлетико» с «Арсеналом», «Ак Барс» победил «Металлург», бан Мудрика на 4 года, 970-й гол Роналду и другие новости
20

Три пенальти и ничья «Атлетико» с «Арсеналом», «Ак Барс» победил «Металлург», бан Мудрика на 4 года, 970-й гол Роналду и другие новости

1. «Атлетико» дома сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Героем встречи стал судья из Нидерландов Данни Маккели: в конце 1-го тайма он поставил пенальти в пользу лондонцев за то, что Ганцко толкнул Дьокереша в спину; в начале второго тайма арбитр дал мадридцам право на пенальти за попадание мяча Уайту в руку рикошетом от ноги; на 81-й минуте рефери после просмотра отменил им же назначенный 11-метровый за контакт Ганцко и Эзе.

2. «Ак Барс» дома победил «Металлург» (4:1) в третьем матче и ведет 2-1 в серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

3. Футбольная ассоциация Англии (FA) за допинг отстранила на 4 года полузащитника «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика. Апелляцию игрока рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS).

4. «Филадельфия» прошла «Питтсбург» в первом раунде Кубка Стэнли, победив 1:0 ОТ в шестом матче. «Монреаль» повел 3-2 в серии с «Тампой». Результаты игрового дня – здесь.

5. Андреева и Потапова вышли в 1/2 финала тысячника в Мадриде, Соболенко, Носкова выбыли. У мужчин Синнер и Фис пробились в полуфинал.

6. «Хьюстон» обыграл «Лейкерс» (99:93) и сократил отставание в серии (2-3) в плей-офф НБА. Результаты игрового дня – здесь.

7. Нападающий Криштиану Роналду забил 970-й гол за карьеру, а его «Аль-Наср» одержал 16-ю победу подряд (2:0) в чемпионате Саудовской Аравии и уверенно лидирует в таблице. Фанаты «Аль-Ахли» решили потроллить португальца напоминанием о двух подряд победах в азиатской ЛЧ, но 41летний форвард ответил: «У меня пять побед в Лиге чемпионов».

8. Новым главным тренером «Пари НН» стал Вадим Гаранин. Контракт экс-тренера медиафутбольного клуба Lit Energy – до конца сезона.

9. На юниорском чемпионате мира по хоккею-2026 в 1/4 финала Чехия победила Финляндию (2:1), Канада уступила Швеции (2:4), США проиграли Латвии (2:5), Словакия разгромила Данию (7:1).

10. ЦСКА одержал уверенную победу над «Енисеем» во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, «Локомотив-Кубань» обыграл «Бетсити Парму» в напряженной концовке.

11. Россияне Андрей Василевский («Тампа») и Илья Сорокин («Айлендерс»), а также Джереми Сваймен («Бостон») номинированы на «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. 

Цитаты дня:

Сулейманов о женщине-тренере: «Тяжело это воспринять. Я с Кавказа, у нас слово «мужчина» главнее. Если она будет давать какие-то установки, ругать, это будет восприниматься несерьезно»

Нигматуллин про интернет-ограничения: «Не всем нравится, есть глас народа, Боня пошумела. Но раз политическая ситуация требует, с пониманием относимся, адаптируемся. Это не навсегда»

Боксер Горохов о массовой драке после боя в Турции: «Каждую секунду подходил новый человек и меня бил. Лежал и думал: «Сколько еще зайдет? Может, у них весь стадион такой»

«На юге Казахстана хуже относятся к русским. Рассказывали, что в магазине даже могли что-то не продать, если на русском обратишься». Шустиков-младший об игре за «Акжайык»

Игорь Дивеев: «Я никогда не играл в ЛЧ, но слышал, что там легче, чем в РПЛ. У нас соперники тебя кусают по ногам, а там спокойно можно принять мяч, развернуться»

Вероника Степанова: «Если жена более талантлива и успешна, то вставать в четыре утра, чтобы ребенка покормить и подгузник поменять – дело чести мужа»

Александр Большунов: «Олимпиада в последние годы не самое престижное мероприятие. Если ты из России и сильный спортсмен, тебя не пригласят»

Ирина Роднина: «Я не пользуюсь VPN, перестала заходить в телеграм. У меня есть «Макс», а для личного общения – телефон и очные встречи»

Леброн Джеймс о сравнениях с Джорданом: «Мы оба великие. Можно просто наслаждаться нашей игрой, но обычно принижают именно меня»

Анастасия Тукмачева: «Интервью Неделина на Спортсе’’ собрало кучу лайков, мое – кучу дизлайков. Почему у нас такие токсичные мужики?»

Жулин о запрете VPN в России: «Все россияне плюются от этих запретов. Мы семимильными шагами движемся в сторону Северной Кореи»

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46175 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хочется послушать диалог Вероники Степановой с Тимуром Сулеймановым.
Ответ krokodilych
Хочется послушать диалог Вероники Степановой с Тимуром Сулеймановым.
Не хочется
Ответ krokodilych
Хочется послушать диалог Вероники Степановой с Тимуром Сулеймановым.
А вы, батенька, эстет.
По отменённому пенальти есть вопросы, хоть я и за Атлетико болел:
1) Почему позвали к монитору, ведь тут нет ЯВНОЙ ошибки судьи?
2) Почему не дали жёлтую Симеоне, который показывал руками экран?
Ответ malchikov
По отменённому пенальти есть вопросы, хоть я и за Атлетико болел: 1) Почему позвали к монитору, ведь тут нет ЯВНОЙ ошибки судьи? 2) Почему не дали жёлтую Симеоне, который показывал руками экран?
1. Когда мнение главного и варассистента расходятся всегда приглашают к монитору. 2. С каких пор за знаки на скамейке запасных начали давать карточки? Судья мало что оттуда может услышать, а увидеть почти ничего, у него нет экрана на котором режиссер трансляции обращает общее внимание на этот жест.
Ответ malchikov
По отменённому пенальти есть вопросы, хоть я и за Атлетико болел: 1) Почему позвали к монитору, ведь тут нет ЯВНОЙ ошибки судьи? 2) Почему не дали жёлтую Симеоне, который показывал руками экран?
Потому что в итоге защитник не наступил на ногу, а поставил стопу рядом с ногой Эзе.
Сразу пусть серию пенальти бьют, что тянуть кота за хвост 😄
Ответ Skip
Сразу пусть серию пенальти бьют, что тянуть кота за хвост 😄
Скорее всего этим дело и закончится. Однако, серия пенальти в Мадриде и серия пенальти в Лондоне, это две большие разницы 😄
Самое главное что к ответным матчам полуфиналов в обоих матчах всё ещё есть интрига, причём довольно таки серьёзная. После того как счёт в Париже на какое-то время стал 5:2 сразу же подумал, жаль теперь ответку можно будет и не смотреть(в том матче ни за кого не болел, только за красивый футбол)
Почему-то раньше казалось, что Дивеев поумнее
Ответ Северный болельщик
Почему-то раньше казалось, что Дивеев поумнее
Почему то раньше казалось что Дивеев тупой, но он еще тупее)
Ответ Северный болельщик
Почему-то раньше казалось, что Дивеев поумнее
Раньше у него интервью никто не брал. Поэтому когда молчал, за умного прокатывал
Мудрик - футбольная афера на годы вперед, так развели Челси, это просто писец.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Безумные 5:4 «ПСЖ» и «Баварии», «Локомотив» обыграл «Авангард» в 3-м матче, удаления на ЧМ за прикрытый рот, Мирра в 1/2 турнира в Мадриде, «Пари НН» уволил Шпилевского и другие новости
29 апреля, 06:10
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
28 апреля, 06:10
«Краснодар» сохранил отрыв от «Зенита», 144 минуты штрафа в матче «Авангарда» и «Локомотива», «Челси» в финале Кубка Англии, нули на «Сан-Сиро», отменен запрет на вувузелы и другие новости
27 апреля, 06:10
Рекомендуем
Главные новости
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
6 минут назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
8 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
24 минуты назадLive
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
16 минут назад
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
16 минут назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
17 минут назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ливерпуль», «Тоттенхэм» в гостях у «Виллы»
20 минут назад
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
20 минут назад
«Манчестер Юнайтед» одолел «Ливерпуль» – 3:2! Майну забил победный мяч, Гакпо и Собослаи отличились после ошибок Ламменса и Диалло
21 минуту назад
Сперцян отдал 15 голевых передач в РПЛ. Только у Лоськова и Халка было больше ассистов за сезон
35 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат матчей в последних турах»
2 минуты назад
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
18 минут назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
24 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
41 минуту назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
сегодня, 15:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
сегодня, 15:40Live
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
сегодня, 15:16Live
Рекомендуем