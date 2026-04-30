Романцев о ВАР: «Механизм не повышает зрелищность и интерес к футболу, а тормозит его. Думали, что эта технология сделает футбол чище и зрелищнее»
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев порассуждал на тему технологий в футболе.
– Заметил, что в финале Кубка Испании была использована камера, размещенная на судье. Авторы такой неожиданной идеи рассчитывают, что это позволит болельщикам полнее ощутить происходящее на поле, а телезрителям – услышать, о чем говорят рефери, футболисты и тренеры. Как вам такое новшество?
– Я точно не вижу необходимости для появления такой новации. И прежде всего потому, что это не имеет никакого отношения к футболу. А потому вряд ли приживется, на что очень надеюсь.
Кстати, я еще и против съемок в раздевалке, где идет непростая и очень напряженная – не для посторонних глаз – работа.
Вот недавно в интернете появилось видео с Карпиным, который что-то горячо объясняет игрокам сборной России. И пошли-поехали всякие придуманные на ходу небылицы, которые тешат душу диванных знатоков. Признаюсь, здесь мне стало за Валеру обидно.
Хотя были моменты, когда я давал разрешение на появление в раздевалке журналистов. Но это случалось только в случае празднования наших чемпионских или кубковых побед.
А после выигрыша в Лиге чемпионов у «Реала» в «Лужниках» был очень рад, когда к нам с поздравлениями заглянули Сергей Вадимович Степашин и Юрий Михайлович Лужков. И не потому, что они большие начальники, а просто люди, влюбленные в футбол!
Что касается футбола для зрителя, то камера на судьях – не гарантия сближения с болельщиком, а скорее неуклюжее заигрывание. Главное здесь – только игра! Все остальное вторично.
Пример тому – ВАР, о котором я уже тысячу раз говорил как о механизме, который не повышает зрелищность и интерес к футболу, а, напротив, тормозит его. Возьмите скандалы с вмешательством ВАР в моментах назначения пенальти в ворота «Спартака» во встрече с «Краснодаром» или «Локомотива» с «Зенитом».
А ведь все думали, что эта технология сделает футбол чище и зрелищнее. Словом, хотели как лучше, – сказал Олег Романцев.
ВАР вообще не решил проблему лояльности судей к определенной команде. Все топили за систему, думали реально станет меньше "своих" судей, а им пофиг - я художник, я так вижу...
И получается ВАР только рвет ритм игры, пользы никакой.
В 1991 году в 1/2 ЛЧ защитник Марселя Боли выбил мяч рукой после пересечения мяча линии.
А когда вмешивается, не факт, что даже на повторе судьи видят то, что видят все вокруг на одном тв повторе
Предвзятость не искоренить, тем боле в наше время, время лицемерия, меркантильности, предвзятости, таков сегодняшний мир, к сожалению
Бесит видеть, как латиносы, испанцы и прочие носители "горячей" крови после контакта атакуют судью, он стоит одну-две минуты на точке, все вокруг скачут, а потом он идет смотреть момент, который в 70% случаев легко можно было, и нужно было заиграть.
При временном лимите на проверку такая команда пропустит в ответной контратаке и мгновенно все забудут о необходимости атаковать судью, а будут заниматься футболом. Судья - обслуживающий персонал, а не великое МЕРИЛО, которое вытаскивает кого-то или кого-то убивает.