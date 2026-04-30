  • Романцев о ВАР: «Механизм не повышает зрелищность и интерес к футболу, а тормозит его. Думали, что эта технология сделает футбол чище и зрелищнее»
16

Олег Романцев считает, что видеоповторы тормозят футбол.

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев порассуждал на тему технологий в футболе.

– Заметил, что в финале Кубка Испании была использована камера, размещенная на судье. Авторы такой неожиданной идеи рассчитывают, что это позволит болельщикам полнее ощутить происходящее на поле, а телезрителям – услышать, о чем говорят рефери, футболисты и тренеры. Как вам такое новшество?

– Я точно не вижу необходимости для появления такой новации. И прежде всего потому, что это не имеет никакого отношения к футболу. А потому вряд ли приживется, на что очень надеюсь.

Кстати, я еще и против съемок в раздевалке, где идет непростая и очень напряженная – не для посторонних глаз – работа.

Вот недавно в интернете появилось видео с Карпиным, который что-то горячо объясняет игрокам сборной России. И пошли-поехали всякие придуманные на ходу небылицы, которые тешат душу диванных знатоков. Признаюсь, здесь мне стало за Валеру обидно.

Хотя были моменты, когда я давал разрешение на появление в раздевалке журналистов. Но это случалось только в случае празднования наших чемпионских или кубковых побед.

А после выигрыша в Лиге чемпионов у «Реала» в «Лужниках» был очень рад, когда к нам с поздравлениями заглянули Сергей Вадимович Степашин и Юрий Михайлович Лужков. И не потому, что они большие начальники, а просто люди, влюбленные в футбол!

Что касается футбола для зрителя, то камера на судьях – не гарантия сближения с болельщиком, а скорее неуклюжее заигрывание. Главное здесь – только игра! Все остальное вторично.

Пример тому – ВАР, о котором я уже тысячу раз говорил как о механизме, который не повышает зрелищность и интерес к футболу, а, напротив, тормозит его. Возьмите скандалы с вмешательством ВАР в моментах назначения пенальти в ворота «Спартака» во встрече с «Краснодаром» или «Локомотива» с «Зенитом».

А ведь все думали, что эта технология сделает футбол чище и зрелищнее. Словом, хотели как лучше, – сказал Олег Романцев.

когда судье надо, он будет смотреть и не видеть... как в матче с Локо
ВАР вообще не решил проблему лояльности судей к определенной команде. Все топили за систему, думали реально станет меньше "своих" судей, а им пофиг - я художник, я так вижу...
И получается ВАР только рвет ритм игры, пользы никакой.
Был бы ВАР Олег Иваныч при Вас, Вы бы кубок кубков в 1993 году выиграли.
В 1991 году в 1/2 ЛЧ защитник Марселя Боли выбил мяч рукой после пересечения мяча линии.
Хех, если бы вар вмешался, ведь бывает так, что не вмешивается
А когда вмешивается, не факт, что даже на повторе судьи видят то, что видят все вокруг на одном тв повторе
Предвзятость не искоренить, тем боле в наше время, время лицемерия, меркантильности, предвзятости, таков сегодняшний мир, к сожалению
Раньше просто никто не парился так. Пропущенные фолы, игры рукой. Ну есть и есть. Конечно крупные матчи обсуждались детально. И для скандала нужна была серия очень грубых ошибок в матче. Но сейчас уже каждый матч уже прежде всего не о игре, а о судействе 🤷🏻затмило всё.
с вар при желании можно по 10 пенок ставить,а потом решать всей толпой,значительная борьба была или нет,по касательной был контакт или нет,значительное воздействие или нет и болелы в чью пользу пенка будут орать все правильно,против кого,нет ошибка,краснодар тянут
Против "запросов" тренеров, а за адекватный подход к спорным моментам. Если судьи на ВАР не могут в 30-45 секунд установить фол, убедится в ошибке судьи и позвать судью к монитору - момент должен быть заигран.

Бесит видеть, как латиносы, испанцы и прочие носители "горячей" крови после контакта атакуют судью, он стоит одну-две минуты на точке, все вокруг скачут, а потом он идет смотреть момент, который в 70% случаев легко можно было, и нужно было заиграть.

При временном лимите на проверку такая команда пропустит в ответной контратаке и мгновенно все забудут о необходимости атаковать судью, а будут заниматься футболом. Судья - обслуживающий персонал, а не великое МЕРИЛО, которое вытаскивает кого-то или кого-то убивает.
Хотели как лучше, получилось - как всегда.
Просто сделайте как в хоккее, дайте права тренерам команд делать запросы на посмотр ВАР
Матч Торпедо - Факел, счёт 2:2. В добавленное время мяч то ли полностью пересекает линию ворот Факела, то ли не полностью, понять без передовых, не имеющихся в России технологий, невозможно. Но зато и нет Вара, ситуация разрешается очень быстро, особых возмущений нет. В премьер- лиге, пока нет передовых технологий, крутящих момент с разных ракурсов и сильно заранее до финальной стадии, нефиг и Вар - бригаду назначать на матчи не топ- команд,тогда, глядишь, восстановится глазомер у боковых судей, фиксирующих вне игры и другие нарушения. Вар должна быть наградой судейским людишкам, а так пусть зарабатывают более тяжёлым трудом.
ВАР - чудесное решение. Только судьи не умеют им пользоваться
Судья на поле главный.Мало что показывает ВАР. Во вторых нужно смотреть расширено момент весь в действии.А не только маленький эпизод.
Само внедрение новых технологий в футбол, это влияние времени. Картину портит человеческий фактор, непрофессионализм и размытые формулировки правил приводящие к разному подходу в одинаковых ситуациях. Просто надо разработать жесткие правила, которые невозможно было бы интерпретировать по другому.
Естественно что человеческий фактор решает.ВАР здесь не причём.Решение принимает главный судья на поле.Но у нас он соглашается на 100% ВАР. Если судья не сам увидел то надо наказывать,а не поощрять. Судья должен свистеть только если откровенная рука или нарушение.А когда два игрока борятся в штрафной то опадание в руку не долно наказываться.Человек не робот не может контролировать действие рук при борьбе.
