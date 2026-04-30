Райс об отмене пенальти «Арсенала»: «Чистый 11-метровый. Болельщики заставили судью передумать. В АПЛ такое решение бы не приняли»
Деклан Райс не согласился с отмененным пенальти «Арсенала».
Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс дал комментарий касательно отмененного пенальти в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).
На 78-й минуте игры главный судья Данни Маккели назначил одиннадцатиметровый в пользу лондонцев после того, как защитник Давид Ганцко зацепил голеностоп Эберечи Эзе, первого сыгравшего в мяч в штрафной мадридцев.
Однако после разговора с видеоассистентом и изучения повтора рефери изменил решение.
«В обеих штрафных нужно быть очень осторожным, потому что они дают абсолютно за все. Это чистый пенальти. Не знаю, почему нам его не дали. Думаю, болельщики спровоцировали решение и заставили судью передумать. В АПЛ такое решение бы не приняли», – сказал Деклан Райс.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46188 голосов
Да!
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Stan Sport Football
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ладно пенальти, рука и т п, всегда есть споры и никто ничего не понимает.
Но когда Лисандро удаляют, а за то же самое действие (1 в 1!!!) другого игрока (того самого "пострадавшего", кстати), даже фола нет... Повторюсь, это не трактовка может быть такаой или не такой, тут абсолютно одинаковые эпизоды.
Проблема с отменой пенальти во вчерашней игре в том, что это не явная ошибка судьи и ВАР не должен был вмешиваться, т к контакт был. А вообще очень слабый судья.