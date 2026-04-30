Райс об отмене пенальти «Арсенала»: «Чистый 11-метровый. Болельщики заставили судью передумать. В АПЛ такое решение бы не приняли»

Деклан Райс не согласился с отмененным пенальти «Арсенала».

Полузащитник «Арсенала » Деклан Райс дал комментарий касательно отмененного пенальти в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Атлетико » (1:1).

На 78-й минуте игры главный судья Данни Маккели назначил одиннадцатиметровый в пользу лондонцев после того, как защитник Давид Ганцко зацепил голеностоп Эберечи Эзе , первого сыгравшего в мяч в штрафной мадридцев.

Однако после разговора с видеоассистентом и изучения повтора рефери изменил решение .

«В обеих штрафных нужно быть очень осторожным, потому что они дают абсолютно за все. Это чистый пенальти. Не знаю, почему нам его не дали. Думаю, болельщики спровоцировали решение и заставили судью передумать. В АПЛ такое решение бы не приняли», – сказал Деклан Райс .