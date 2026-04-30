  • Райс об отмене пенальти «Арсенала»: «Чистый 11-метровый. Болельщики заставили судью передумать. В АПЛ такое решение бы не приняли»
Деклан Райс не согласился с отмененным пенальти «Арсенала».

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс дал комментарий касательно отмененного пенальти в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

На 78-й минуте игры главный судья Данни Маккели назначил одиннадцатиметровый в пользу лондонцев после того, как защитник Давид Ганцко зацепил голеностоп Эберечи Эзе, первого сыгравшего в мяч в штрафной мадридцев.

Однако после разговора с видеоассистентом и изучения повтора рефери изменил решение.

«В обеих штрафных нужно быть очень осторожным, потому что они дают абсолютно за все. Это чистый пенальти. Не знаю, почему нам его не дали. Думаю, болельщики спровоцировали решение и заставили судью передумать. В АПЛ такое решение бы не приняли», – сказал Деклан Райс.

Только про судей в АПЛ не надо, пожалуйста... Самое дно, хуже российских даже.

Ладно пенальти, рука и т п, всегда есть споры и никто ничего не понимает.
Но когда Лисандро удаляют, а за то же самое действие (1 в 1!!!) другого игрока (того самого "пострадавшего", кстати), даже фола нет... Повторюсь, это не трактовка может быть такаой или не такой, тут абсолютно одинаковые эпизоды.
Причем участвовал один и тот же футболист, только в роли «жертвы» и нарушителя
Конечно недовольны, в АПЛ такое могут не поставить) https://www.sports.ru/football/blogs/3353733.html
Там если и был контакт, то Ганцко шнурками погладил Эзе по голени. Желтая за симуляцию и до свидания по идее. Отдельно забавит, что и Артета и уже даже игроки после матча лишь ноют про судейство и пересматривают в раздевалке эпизоды с пенальти, а не говорят о том, что с мячом они в очередной раз не показали ровным счетом ничего и сыграли просто хуже соперника
Соглашусь. Вообще, печально, что прогнозы сбылись и матч был уровня водокачки. Очень много борьбы, очень низкий процент точных средних и дальних передач, абсолютный кризис идей у обеих команд перед воротами. И если у Атлетико индвидуально обостряли Альварес и Гризманн, то Арсенала это были Дьокерш и Нонни, что полный ахтунг по определению.
Пенальти конечно был, но ставить в пример судейства английскую прикол лигу это самое смешное
Во всём Мире тебе говорят, что не было пенальти, а ты всё о своём твердишь.
Палата психбольницы имени хейтеров арсенала это не весь мир
От минимального наступа, так не отлетают, рисовал очевидно)
да и был ли он, я в трансляции не увидел, мб есть какие другие видео, но что было, такое себе.
Давай я тебе так наступлю, и проверим. Ты, видимо, в футбол никогда не играл.
В англии самые слабые судьи, райс, кого ты пытаешься обмануть
В динамике кажется, что фол, а на повторе видно, минимальный черкаш, и резкое картинное рисование от Эзе, поэтому ВАР и поставил под сомнение решение рэфа, который в динамике поверил канониру.
Знаем мы ваше АПЛ.. там выдумщики похлеще судят)
Ни один из трёх пенальти в АПЛ не поставили бы. Или поставил бы, т.к в АПЛ всё сложно. Например, по пенальти у Арсенала пробито 4 (два признаны левыми - с Лидсом и Вест Хэмом), получено ноль ( должны были получить ТРИ, в играх с Брайтоном, с Эвертоном и с Челси. Все они были выиграны с преимуществом в один мяч) Конечно такое судейство Райсу нравится больше.

Проблема с отменой пенальти во вчерашней игре в том, что это не явная ошибка судьи и ВАР не должен был вмешиваться, т к контакт был. А вообще очень слабый судья.
В АПЛ вас за уши тянут и при этом вы самый убогий футбол показываете
Вчера одна команда пыталась играть в футбол, а вторая просто играла в костоломов, и в футбол пытался играть Атлетико:) Сколько раз там бедного Альвареса пытались травмировать, что он до конца матча не доиграл:) Кроме левейшего пенальти Арсенал вообще ничего не создал в отличии от Атлетико:) И это лидер сильнейшей лиги мира:))🤣🤣🤣
