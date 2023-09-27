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После аварии Рэшфорд приехал на тренировку «МЮ» на запасной машине. Такой же Роллс-Ройс за £600 тысяч 😲

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Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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По информации The Daily Mail, Маркус Рэшфорд прибыл на тренировку «Манчестер Юнайтед» на «запасной» машине. Знаете, какой?

Rolls-Royce Cullinan стоимостью £600 тысяч. Первый Rolls-Royce англичанина, напомним, вчера попал в аварию.

Inside Man Utd star Marcus Rashford's amazing car collection that features three Rolls-Royce motors worth £2.5million | The Sun

Вряд ли вы удивитесь, но у Рэшфорда есть и третий Rolls-Royce. Модель Cullinan Blue Shadow оценивается £560 тысяч. Также в гараже англичанина есть McLaren 765 Long Tail (£280 тысяч) и Lamborghini Urus Performante (£350 тысяч).

У кого круче?

1 комментарий

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Чел из Москвы
Ну и что, у моего деда была шестёрка, семёрка и девятка.

А помимо балтики, была простенькая двухтонная вольво.
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