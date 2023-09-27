По информации The Daily Mail, Маркус Рэшфорд прибыл на тренировку «Манчестер Юнайтед» на «запасной» машине. Знаете, какой?

Rolls-Royce Cullinan стоимостью £600 тысяч. Первый Rolls-Royce англичанина, напомним, вчера попал в аварию.

Вряд ли вы удивитесь, но у Рэшфорда есть и третий Rolls-Royce. Модель Cullinan Blue Shadow оценивается £560 тысяч. Также в гараже англичанина есть McLaren 765 Long Tail (£280 тысяч) и Lamborghini Urus Performante (£350 тысяч).

У кого круче?