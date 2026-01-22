  • Спортс
  • Быстров о Воробьеве и «Зените»: «Про Соболева тоже говорили, что он готов стать основным, но мы этого не видим. 13 млн евро – это не очень-то и много в условиях дефицита нападающих»
Владимир Быстров оценил возможный переход Дмитрия Воробьева в «Зенит».

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров оценил возможный переход нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в петербургский клуб.

– Способен ли Воробьев стать основным нападающим «Зенита»?

– Я с ним вместе не тренировался, не играл – сложно сказать.

Про Соболева вон тоже говорили, что он готов стать основным, но мы этого до сих пор не видим. Любого футболиста можно считать там топовым, но все равно это надо будет доказать на футбольном поле.

– Воробьев сильнее Соболева?

– Если судить по игре в «Локомотиве», то сильнее. Соболев-то вообще не играет.

– Отступные Воробьева составляют 13 миллионов евро. Не завышенная цена?

– У нас сейчас в условиях лимита дефицит нападающих, поэтому это не очень-то и много.

– Может быть для Воробьева было бы лучше остаться в «Локомотиве» и дальше там развиваться? Пишут, что Дмитрий может стать капитаном после ухода Баринова.

– Надо спрашивать у Воробьева, готов ли он занять место основного нападающего в «Зените» или, наоборот, сесть на скамейку. Все зависит от амбиций, – сказал Владимир Быстров.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
