Победы «Барсы», «Ливерпуля», «Баварии», «Юве», ИИХФ оставила в силе отстранение России, Okko бесплатно покажет ОИ-2026, 960-й гол Роналду и другие новости

1. В Лиге чемпионов завершился 7-й тур. «Барселона» обыграла «Славию» – 4:2, Фермин сделал дубль, Левандовски забил в свои и чужие, у Рэшфорда ассист. «Ливерпуль» разгромил «Марсель» (3:0), «Бавария» обыграла «Юнион» (2:0) с дублем Кейна, «Ювентус» победил «Бенфику» (2:0), «Челси» одолел «Пафос» (1:0), «Атлетико» сыграл вничью с «Галатасараем» в гостях (1:1). «Карабах» обыграл «Айнтрахт», забив на 94-й минуте, и набрал 10 очков в 7 турах – больше «Байера», «Наполи», «Бенфики», «Монако». Все результаты – тут .

«Арсенал» лидирует на общем этапе ЛЧ перед последним туром. «Бавария» – 2-я, «Реал» – 3-й, «Барса» – 9-я, «Сити» – 11-й, «Ювентус» – 15-й, «Карабах» – 18-й, «Наполи» – 25-й, «Бенфика» – 29-я. «Бавария» вышла в 1/8 финала вслед за «канонирами», «Айнтрахт» и «Славия» вылетели.

2. Международная федерация хоккея (ИИХФ) оставила в силе отстранение сборных России и Беларуси от международных турниров «из соображений безопасности, сообщает The Athletic.

3. Во втором круге Australian Open Мирра Андреева победила Марию Саккари, Диана Шнайдер отыграла три матчбола у Талии Гибсон, Анна Калинская переиграла Юлию Грабер. Карен Хачанов обыграл Нишеша Басаваредди.

4. «Вашингтон» проиграл «Ванкуверу» (3:4) в матче чемпионата НХЛ, Александр Овечкин сделал голевую передачу . Результаты игрового дня – здесь .

5. В Фонбет КХЛ «Локомотив» победил «Динамо» Минск, «Динамо» Москва проиграло «Нефтехимику» по буллитам, «Ак Барс» был сильнее «Адмирала», «Сочи» уступил «Северстали» в овертайме.

6. Okko покажет Олимпиаду-2026 в Милане, трансляции будут бесплатными .

7. В ФИФА боятся , что в случае попытки Трампа аннексировать Гренландию у федерации не будет вариантов из-за отстранения России в 2022-м, пишет The Independent. Кстати, Франция не планирует бойкотировать ЧМ-2026, заявила министр спорта Марина Феррари: «Я настаиваю на том, чтобы мы отделяли спорт от политики».

8. «Динамо» объявило о трансфере защитника «Ботафого» Давида Рикардо.

А ЦСКА отдал Вильягру в аренду «Интернасьоналу» за 400 тысяч долларов с обязательным выкупом за 5 млн, если он сыграет 60% матчей.

9. Криштиану Роналду забил 960-й гол в карьере – «Дамаку» с паса Феликса. У 40-летнего португальца 16 голов в 16 матчах саудовской лиги, форвард «Аль-Насра» – лучший бомбардир чемпионата.

10. Бенуа Гру рассмотрит возможность возвращения в КХЛ , но больше не хочет работать в «Тракторе», сообщает «Матч ТВ». По данным источника, Гру летом просил у «Трактора» деньги за весь срок контракта вперед.

11. Латвийские каналы планируют включать рекламу во время выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2026.

12. «Нью-Йорк» с разницей «плюс 54» обыграл «Бруклин» (120:66) в матче чемпионата НБА, Егор Дёмин набрал 6 очков и сделал 3 передачи. Результаты игрового дня – здесь .

13. Защитника «ПСЖ» Эрнандеса обвиняют в торговле людьми и незаконной трудовой деятельности. Жалобу на чемпиона мира и его жену подала колумбийская семья, работавшая у пары.

14. МОК направил приглашения на Олимпиаду лыжникам Коростелеву и Непряевой и конькобежкам Коржовой и Семеновой.

15. Президент Сенегала подарил игрокам сборной земельные участки по 1500 м² на побережье за победу на Кубке Африки и по 115 тысяч евро

16. Мужчина, найденный в проливе Босфор, опознан как пловец Николай Свечников, сообщает турецкий канал NTV. Это подтвердил ДНК‑тест.

17. Неизвестный поджег статую Роналду на Мадейре и выложил видео: «Последнее предупреждение Бога». Полиция устанавливает его личность.

Цитаты дня.

Джонатан Уитли: «Ауди» хочет стать самой успешной командой «Ф-1» в истории»

Каррагер о свисте в адрес Винисиуса: «Ты причина увольнения Алонсо, главная проблема, так что не начинай плакать! Фанаты «Реала» его раскусили»

Президент Азербайджана Алиев: «Не впервые назначенные УЕФА судьи предвзятыми решениями пытаются преградить «Карабаху» путь к победе . Справедливость восторжествовала»

Никита Задоров: «Если бы НХЛ пригласила Россию на свой турнир без флага и гимна, 99% парней согласились бы . Мы знаем, что мы русские, гимн можем петь в раздевалке»

Фетисов об Олимпиаде: «Отказ от просмотра может стать поддержкой ребят, которых не пустили на Игры по надуманным причинам»

Губерниев об экономической ситуации в России: «Закрываются рестораны, с трудом выживает легкая промышленность, цены поднялись, проблемы в медиафутболе . Злорадствовать – последнее дело!»