Роман Шишкин: «Когда в Москве убирают футбольные поля и строят корты для падела – это о чем говорит? Прибыльно. Аренда недешевая – в районе пяти тысяч»
Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился мыслями по поводу популярности падела среди футболистов
– Почему падел так популярен среди футболистов?
– Многие в него играют, особенно те, кто закончил.
Я в сентябре 2024 года сделал операцию на ноге – у меня затянулось восстановление. Пообещали три месяца, но прошел почти год, а я не мог бутсы надеть – сустав не двигался.
В Воронеже как-то приехал на падел, попробовал – понравилось. Это наркотическая игра (смеется). Если у тебя начинает получаться, невероятно затягивает. Там большое комьюнити.
У меня все страницы в соцсетях в паделе! Это классно, игра развивается.
В Воронеже с одним из организаторов общался – вроде к 2030 году уже может стать олимпийским видом спорта.
Когда в Москве убирают футбольные поля и строят корты для падела, это о чем говорит? О том, что это прибыльно.
Аренда недешевая – варьируется в районе пяти тысяч. Интерес к самой игре фантастический. Самое главное, что ты можешь подбирать свой уровень.
Есть программы, где ты можешь определить свой уровень, а тебе подберут тренера, – сказал Роман Шишкин.