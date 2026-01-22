Роман Шишкин: «Когда в Москве убирают футбольные поля и строят корты для падела – это о чем говорит? Прибыльно. Аренда недешевая – в районе пяти тысяч»

Роман Шишкин объяснил, почему играет в падел.

Бывший защитник «Спартака » Роман Шишкин поделился мыслями по поводу популярности падела среди футболистов

– Почему падел так популярен среди футболистов?

– Многие в него играют, особенно те, кто закончил.

Я в сентябре 2024 года сделал операцию на ноге – у меня затянулось восстановление. Пообещали три месяца, но прошел почти год, а я не мог бутсы надеть – сустав не двигался.

В Воронеже как-то приехал на падел, попробовал – понравилось. Это наркотическая игра (смеется). Если у тебя начинает получаться, невероятно затягивает. Там большое комьюнити.

У меня все страницы в соцсетях в паделе! Это классно, игра развивается.

В Воронеже с одним из организаторов общался – вроде к 2030 году уже может стать олимпийским видом спорта.

Когда в Москве убирают футбольные поля и строят корты для падела, это о чем говорит? О том, что это прибыльно.

Аренда недешевая – варьируется в районе пяти тысяч. Интерес к самой игре фантастический. Самое главное, что ты можешь подбирать свой уровень.

Есть программы, где ты можешь определить свой уровень, а тебе подберут тренера, – сказал Роман Шишкин.