Тренер «Карабаха» о судействе с «Айнтрахтом»: «Господин президент дал подробный и правильный ответ. Благодарю его»

Гурбан Гурбанов: президент Азербайджана дал ответ по судейству игры с «Айнтрахтом».

Главный тренер «Карабаха » Гурбан Гурбанов после победы над «Айнтрахтом » (3:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов оценил судейство.

На игре работал главный арбитр Сандро Шерер.

Его работу также оценил президент Азербайджана Ильхам Алиев: «Не впервые назначенные УЕФА судьи предвзятыми решениями пытаются преградить «Карабаху» путь к победе. Справедливость восторжествовала» .

– Что скажете о судейских решениях? Арбитр не назначил пенальти за грубость против Камило Дурана, но в похожем эпизоде показал на «точку» в ваши ворота. Сам господин президент даже написал о несправедливых решениях судьи, назначенного УЕФА.

– Думаю, дополнительных комментариев не требуется.

В том эпизоде я тоже, как и вы, разозлился, но быстро взял себя в руки (смеется). Это нормально. В футболе такое бывает.

Очень развернутый, подробный и правильный ответ уже дал сам господин президент. Благодарю его, – сказал Гурбан Гурбанов .