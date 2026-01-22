Тренер «Карабаха» о судействе с «Айнтрахтом»: «Господин президент дал подробный и правильный ответ. Благодарю его»
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов после победы над «Айнтрахтом» (3:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов оценил судейство.
На игре работал главный арбитр Сандро Шерер.
Его работу также оценил президент Азербайджана Ильхам Алиев: «Не впервые назначенные УЕФА судьи предвзятыми решениями пытаются преградить «Карабаху» путь к победе. Справедливость восторжествовала».
– Что скажете о судейских решениях? Арбитр не назначил пенальти за грубость против Камило Дурана, но в похожем эпизоде показал на «точку» в ваши ворота. Сам господин президент даже написал о несправедливых решениях судьи, назначенного УЕФА.
– Думаю, дополнительных комментариев не требуется.
В том эпизоде я тоже, как и вы, разозлился, но быстро взял себя в руки (смеется). Это нормально. В футболе такое бывает.
Очень развернутый, подробный и правильный ответ уже дал сам господин президент. Благодарю его, – сказал Гурбан Гурбанов.