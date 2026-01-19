🎥 Кунья, Бруну, Кунья, Бруну, Люк Шоу. Арабский комментатор подарил фанатам «МЮ» новый любимый мем

«Манчестер Юнайтед» в 22-м туре АПЛ поиздевался над «Ман Сити»: забили пять голов, из которых засчитали только два . Троица Куньи, Шоу и Фернандеша устроили личный ад Райану Шерки, когда «дьяволы» пасовали друг-другу мяч, зажав растерянного француза в треугольник.

В соцсетях этот эпизод расходится с заводным арабским комментарием. Осторожно, песенка, которую на ходу сочинил репортер, точно застрянет в голове: «Кунья, Бруну, Кунья, Бруну, Люк Шоу, Кунья».

Болельщики «Ман Юнайтед» в восторге: теперь у них есть свой вариант «Анкара Месси» и «Педри, Родри, Родри, Педри». Поклонники «красных дьяволов» делятся шуточными роликами.

Арабский комментарий уже и в песню превратили.

Парочка комментариев:

💭 «Я пытаюсь сосредоточиться на работе, в это время мой мозг: «Кунья, Бруну, Кунья, Бруну, Люк Шоу».

💭 «Мой мозг каждые пять минут: «Кунья, Бруну, Кунья, Бруну, Люк Шоу». Кэррик, пожалуйста, не давай мне надежду на футбол, который не сможешь поддерживать».

💭 «Кунья, Бруну, Кунья, Бруну, Люк Шоу». Ритм у этого комментария просто божественный. Добро пожаловать на Кэррик болл».

Что сказать? Кунья, Бруну, Кунья, Бруну…