Петржела о Венделе: «Я бы его сразу выкинул, если бы он приехал поздно на сборы. Семак ошибается. У «Зенита» столько денег, ничего не мешает ими разбрасываться»
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что полузащитник Зенита Вендел вовремя не прибыл на сбор команды.
Главный тренер команды Сергей Семак сказал: «Готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой».
– Если он снова нарушил режим, то его надо выкинуть. Такие игроки – плохие, и они ничего хорошего не принесут команде.
– В своей команде вы бы не стали удерживать Вендела даже с учетом его хорошей игры?
– Конечно, нет. Я бы его сразу выкинул, если бы он приехал поздно на сборы или к началу подготовки к матчу.
– Главный тренер «Зенита» Сергей Семак спокойно говорит о том, что Венделу проще заплатить за опоздание. Правильная ли это позиция?
– Нельзя снисходительно относится к нарушениям режим. Семак ошибается. Сейчас, наоборот, надо решать этот вопрос, а не просто ждать.
– Было ли ошибкой «Зенита» продлевать контракт с Венделом на улучшенных условиях?
– Они сейчас могут давать контракты всем и сколько хотят. У них столько денег сейчас, и ничего не мешает ими разбрасываться, – сказал Властимил Петржела.