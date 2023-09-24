Спустя 8 лет!

В 2015 году «Манчестер Юнайтед» отпустил своего воспитанника Джонни Эванса в свободное плавание. Защитник был не нужен «красным дьяволам», и он продолжил свою карьеру в «Вест Бромвиче», а после перешел в «Лестер».

Летом 2023 года после вылета «лис» в Чемпионшип он вернулся в родной клуб, Эрик тен Хаг позволил ему поработать с командой во время предсезонки. А после история приняла неожиданный поворот — клуб решил оставить 35-летнего защитника на сезон.

Уже в шестом туре на фоне бесконечных травм Эванс получил место в стартовом составе в матче против «Бернли». Эксперты и болельщики не поняли решения тен Хага, но тренер объяснил свое решение перед началом встречи:

«Он спокоен, знает свою работу и понимает, что делать. Он выполнит свою работу и заменит травмированного Лисандро».

В итоге в первом тайме Джонни чуть не оказался самым результативным игроком «дьяволов». Сначала защитник забил после углового в исполнении Серхио Регилона, но гол был отменен решением ВАР. Зато игрок успел получить свою минуту любви от партнеров по команде.

А ближе к перерыву Эванс с идеальной точностью сделал заброс на Бруну Фернандеша через половину поля, а капитан манкунианцев решительно пробил с лета в самый угол.

Любопытная деталь: с последнего ассиста Эванса за «Юнайтед» прошло ни много ни мало 10 лет и 7 месяцев.

Показал детишкам, как надо 😄