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Все еще в порядке. 35-летний Эванс вернулся в старт «МЮ» и оформил шикарный ассист

Джонни Эванс Джонни Эванс
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Спустя 8 лет!

В 2015 году «Манчестер Юнайтед» отпустил своего воспитанника Джонни Эванса в свободное плавание. Защитник был не нужен «красным дьяволам», и он продолжил свою карьеру в «Вест Бромвиче», а после перешел в «Лестер».

Летом 2023 года после вылета «лис» в Чемпионшип он вернулся в родной клуб, Эрик тен Хаг позволил ему поработать с командой во время предсезонки. А после история приняла неожиданный поворот — клуб решил оставить 35-летнего защитника на сезон.

Уже в шестом туре на фоне бесконечных травм Эванс получил место в стартовом составе в матче против «Бернли». Эксперты и болельщики не поняли решения тен Хага, но тренер объяснил свое решение перед началом встречи:

«Он спокоен, знает свою работу и понимает, что делать. Он выполнит свою работу и заменит травмированного Лисандро».

В итоге в первом тайме Джонни чуть не оказался самым результативным игроком «дьяволов». Сначала защитник забил после углового в исполнении Серхио Регилона, но гол был отменен решением ВАР. Зато игрок успел получить свою минуту любви от партнеров по команде.

А ближе к перерыву Эванс с идеальной точностью сделал заброс на Бруну Фернандеша через половину поля, а капитан манкунианцев решительно пробил с лета в самый угол.

Любопытная деталь: с последнего ассиста Эванса за «Юнайтед» прошло ни много ни мало 10 лет и 7 месяцев.

Показал детишкам, как надо 😄

6 комментариев

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Alexander Adamich
Прям как Руни на Ван Перси
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Muni Klar
Джонни Скоулз Эванс)
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Ola BP
Я вообще в шоке от хейта Эванса.
Он был лучшим защитником Лис, его в позапрошлом году хотел лично Пеп. А сейчас все пишут, что он дно старое.
Нынешний Эванс намного сильнее того молодого Джони, который провел карьеру в Юнайтед.
Эванс ещё Варана на банку посадит.
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gigga1
Джонни всю игру шикарно смотрелся - просто отец... При Ферги "тупые" игроки в составе не закреплялись. Сложно на такой уровень постоянно рассчитывать, но опытом и знаниями в раздевалке он должен помочь.
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zhalexei
еще и забил отмененный
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Neron
Это фантастика, Витя и Джонни не привезли!
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