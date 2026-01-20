  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сын Бекхэма Бруклин: «Отец отказывался видеть меня и жену, кроме как на вечеринке с сотней гостей и камерами на каждом углу. Он не пригласил Николу – это было как пощечина»
144

Сын Бекхэма Бруклин: «Отец отказывался видеть меня и жену, кроме как на вечеринке с сотней гостей и камерами на каждом углу. Он не пригласил Николу – это было как пощечина»

Сын Бекхэма Бруклин: отец не пригласил мою жену на день рождения, это пощечина.

Бруклин Бекхэм, старший сын экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвида Бекхэма, рассказал об испорченной поездке на день рождения отца.

Ранее Бруклин высказался о конфликте с родителями Дэвидом и Викторией и их попытках поссорить его с женой Николой Пельтц-Бекхэм.

«Несмотря на это, мы все равно поехали в Лондон на день рождения моего отца, и нам целую неделю отказывали, пока мы ждали в нашем гостиничном номере, пытаясь спланировать приятное времяпрепровождение с ним.

Он отклонял все наши попытки, если только речь не шла о большой вечеринке по случаю дня рождения с сотней гостей и камерами на каждом углу. 

Когда он наконец согласился встретиться со мной, то лишь при условии, что Никола не будет приглашена. Это было как пощечина.

Позже, когда моя семья приехала в Лос-Анджелес, они вообще отказались меня видеть», – написал Бруклин в соцсети.

Старший сын Бекхэма потребовал от родителей общаться c ним только через адвокатов

Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14649 голосов
Да, это возможноПирс Морган
Нет, не верюДональд Трамп
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Бруклина Бекхэма
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoСборная Англии по футболу
logoДэвид Бекхэм
соцсети
светская хроника
logoРеал Мадрид
logoВиктория Бекхэм
logoЛа Лига
logoМЛС
logoИнтер Майами
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сын Бекхэма Бруклин: «Родители распространяли ложь в СМИ, чтобы сохранить имидж. Они пытались разрушить мои отношения с женой, заставляли братьев нападать на меня в соцсетях»
19 января, 20:54
Главные новости
«Зенит» выложил видео с Венделом на сборах команды. Он опоздал на 7 дней
43 минуты назадВидео
Инфантино пошутил, что на ЧМ-2022 не арестовали ни одного британца. Ассоциация болельщиков призвала его заняться не «дешевыми шутками», а ценами билетов на ЧМ-2026
сегодня, 09:42
Дегтярев о лимите в РПЛ: «Будет 5 иностранцев с 2028 года, и точка. У государства одно решение – приказ»
сегодня, 09:15
Вингер «Зенита» Энрике: «Бразилии по силам дойти до финала ЧМ и там с божьей помощью победить. Вся страна считает, что сборная станет чемпионом»
сегодня, 08:54
Глава Федерации футбола Петербурга Бельский: «Лимита на легионеров быть не должно. Ограничения повысят стоимость наших игроков, но не улучшат качество футбола»
сегодня, 08:21
Кутузов о Роналду в «Спортинге»: «Мы жили в одной комнате. Он мечтал стать лучшим. Волновал его и внешний облик – постоянно зеркала, прически, гели»
сегодня, 07:58
По какому показателю Рамос, Давидс и Златан – рекордсмены ЛЧ? Квиз с призами про главный еврокубок
сегодня, 08:00Тесты и игры
Троих фанатов «Брюгге», пришедших на матч с «Кайратом» в купальниках из фильма «Борат», арестовали на 5 суток за мелкое хулиганство
сегодня, 07:48
Дзюба о капитанстве в «Акроне»: «Лидер по натуре должен быть лидером. Можно красиво болтать, но поле все показывает – кто ты и что ты»
сегодня, 07:32
В «Сосьедаде» не опровергли возможный уход Захаряна: «Если это правда, это был частный разговор»
сегодня, 06:48
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Булыкин: «Захаряну нужно задержаться в Европе. Перейти в какой-нибудь хороший клуб и показать, на что он способен»
17 минут назад
«Марсель» купил у «Фейеноорда» Квинтена Тимбера – брата-близнеца Юрриена из «Арсенала»
30 минут назадФото
Тихонов о «Енисее»: «Клуб заработал 63 млн при мне, а потратил 4. На трех-четырех футболистов можно было потратиться. Если ставишь атакующий футбол, а у тебя забирают лучших – тяжело что-то сделать»
31 минуту назад
«Торпедо» ведет с «Ростовом» переговоры по Уткину. С хавбеком есть предварительная договоренность
57 минут назад
РФС наложил трансферный бан на «Крылья». Клуб подписал экс-защитника «Химок» и молодежек «Реала» Фернандеса за несколько часов до этого (Sport Baza)
сегодня, 09:50
«Интер» – «Пиза». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 09:42
80-летнего Луческу госпитализировали из-за проблем с сердцем после гриппа
сегодня, 09:16
Чемпионат Испании. «Леванте» против «Эльче», «Реал» сыграет в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 09:12
Дмитрий Селюк: «Браим – это а-ля Федя Смолов. Он просто хотел сделать очень эффектно, красиво, чтобы о нем много говорили»
сегодня, 08:48
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Пизу», матчи «Ювентус» – «Наполи» и «Рома» – «Милан» пройдут в воскресенье
сегодня, 08:41