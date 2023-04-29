И с женой развелся.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун – одна из ассоциаций с эпохой, когда команда побеждала в АПЛ, выиграла Лигу чемпионов и вообще каждый год брала трофеи.

Сейчас сложно не только клубу, но и бывшему футболисту.

Браун развелся с женой и обанкротился. Он много играл в покер

Сейчас Уэсу 43 года, пять лет назад он завершил карьеру в Индии. Mirror пишет, что в конце февраля 2023-го британское управление по налоговым и таможенным пошлинам (HMRC) подало заявление о банкротстве Брауна, а через полтора месяца соответствующий документ внесли в официальный реестр.

Британские медиа сообщают, что Брауна зарабатывал в «МЮ» 50 тысяч фунтов в неделю. Marca подсчитала, что за карьеру он получил около 10 миллионов евро.

Пока нет подробностей о банкротстве Брауна. Известно, что он часто играл в покер, а в соцсетях периодически писал об участии в турнирах. Скандальных публикаций о Брауне в британских медиа нет. Пару недель назад он в подкасте делился мыслями о футболе и рассуждал о возможной покупке «МЮ» Харри Кейна и Джуда Беллингема.

При этом The Sun писала о разводе Брауна с женой Линн перед Рождеством в 2021-м: «Третьих лиц тут не было, просто грустный факт – их брак исчерпал себя». Они поженились в 2009-м, у них три дочери. Сообщали еще, что в начале 2010-х Уэс и Линн выставляли на продажу особняк в Чешире за 4,5 млн фунтов, а в 2016-м снизили цену почти вдвое – до 2,4 млн.

Линн – популярная участница реалити-шоу. «Она чувствует себя свободной, много работает и процветает уже как независимая женщина», подтверждает источник The Sun. Слухи о проблемах в браке периодически возникали, но публично пара поводов не давала.

О деньгах Линн рассуждала в 2019-м: «Да, у нас отличная жизнь со всеми этими деньгами. Я не говорю, что деньги – это плохо, но ты живешь, как в пузыре. Да и фанаты могут быть прекрасными, но и также – очень жестокими. <...> Футболистам может быть сложно смириться с тем, что в один момент они на вершине, а в другой – их ненавидят за плохой удар или пропущенный гол».

Что делал Браун после «Юнайтед»: финал в Индии, работа в клубе, поездки по миру

В 2011-м защитник перешел из «МЮ» в «Сандерленд». И тут же забил в свои, когда играли против «Юнайтед» – автоголов в карьере Уэса стало больше, чем голов в чужие ворота. Еще один конфуз в матче против бывшей команды – из 2015-го: Радамеля Фалькао снес одноклубник Брауна, Джон О’Ши (тоже экс), но удалили по ошибке именно Уэса.

Лицо вратаря описывало ту ситуацию ярче всего.

Браун с «Сандерлендом» доходил до финала Кубка лиги и даже 45 минут вел там у «Ман Сити» – но из-за голов Туре, Насри и Наваса проиграл 1:3.

Пять сезонов в «Сандерленде» (один полностью пропустил из-за травмы связок колена), потом год в Чемпионшипе за «Блэкберн» почти без практики, и вылет в Лигу 1 – и Индия.

В 37 лет Браун уехал в индийскую «Керала Бластерс» к знакомым по «МЮ» Полу Рахубке, Димитару Бербатову и тренеру Рене Меленстену. Гордиться нечем: шестое место, нестабильная игра, смена Меленстена на Дэвида Джеймса (экс-вратаря «Ливерпуля»). Последняя игра в карьере – индийский Суперкубок в 2018-м: пенальти, назначенный за игру рукой Брауна, стал фатальным для «Кералы» и победным для соперника – команда Уэса вела 2:0, но проиграла 2:3.

Браун говорил, что заранее знал: это его последний сезон в карьере. Климат и незнакомая страна не были проблемой, но травмы просто замучили: «Даже бегать становилось все сложнее».

Как только закончил, Браун периодически появлялся в медиа, играл за сборную АПЛ в прощальном матче Венсана Компани, сравнивал левую ногу Антони с Месси и Марадоной, злил фанатов «Ливерпуля» высказыванием о том, что клуб не нужно сравнивать с «МЮ», пока он не выиграет требл, и даже рассуждал о Сергее Игнашевиче для «Р-Спорт» перед ЧМ-2018.

В «МЮ» Браун тоже работал – бывал на MUTV, участвовал в шоу, путешествовал по Индии и Мальте, участвовал в проектах United Foundation. «Я постоянно хожу на матчи, – рассказывал он несколько лет назад. – Не делал этого, когда играл за другие команды – из уважения. Мне повезло, что сейчас тружусь в клубе, езжу по миру».

После того, очевидно, что-то пошло не так. По соцсетям Уэса, конечно, и не скажешь, что у него проблемы. Например, месяц назад он ездил в Руанду по приглашению ФИФА.

Играл с детьми в Камбодже и Таиланде.

Участвовал вообще во многих активностях.

Выглядел довольным.

Надеемся, что финансовые проблемы он в итоге решит.

Фото: globallookpress.com / Jacek Prondzynski/Fotopyk / imago sportfotodienst / соцсети Брауна; Gettyimages.ru/Clive Brunskill