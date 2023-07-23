Тен Хаг в нескольких интервью говорил, что хочет видеть в своей команде еще одного игрока атаки.

«Юнайтед» проявляет большой интерес к Расмусу Хейлунду, но трансферу может помешать завышенная цена на футболиста. «Аталанта» просит слишком много.

Луи Саа объяснил, почему «красным дьяволам» лучше переключиться на трансфер Кейна:

«Мы видели, как Пеп Гвардиола пренебрегал наличием в своей команде хорошего нападающего, теперь у него есть Эрлинг Холанд, сейчас ни у кого нет вопросов к атаке «Манчестер Сити». Сила футболистов, выступающих на позиции «девятки», заключается в том, что они могут оживить других игроков атаки. Мне кажется, сейчас к этой позиции относятся неуважительно, тренеры считают, что «девятку» можно заменить.

Хороший нападающий может удерживать мяч в течение 10 секунд, это позволяет его одноклубникам подбежать и поддержать его или забежать сзади. Это отлично делает Харри Кейн. Такие игроки, как Гарначо, Рэшфорд и Санчо, получать большую пользу, играя с Кейном».

По информации Guardian, «МЮ» планирует возобновить переговоры с «Тоттенхэмом» о трансфере Харри.

Подписать англичанина будет тяжело. Переход Кейна может обойтись «дьяволам» в 100 млн евро. К тому же, нападающий запрашивает слишком высокую зарплату. Не будем забывать о «Баварии», которая не первый год охотится за Харри.

Согласны с мнением Саа?