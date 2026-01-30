Петро из «Эльче» перед матчем с «Барсой»: «Ямаль – один из лучших в мире, против таких и хочется играть. В 2025-м я встречался с Дембеле, получившим «Золотой мяч». Это самый высокий уровень»

Петро из «Эльче»: Ямаль – один из лучших в мире, меня ждет хороший вызов.

Защитник «Эльче » Лео Петро , ранее выступавший за «Сент-Этьен», поделился ожиданиями от игры против «Барселоны».

– Вы играете на левом фланге обороны, поэтому вам придется опекать Ламина Ямаля. Как вы готовитесь к этому?

– О таких матчах ты мечтаешь – об игре против лучших из лучших. В таких матчах главное – отдать все силы, чтобы ни о чем не жалеть. Порой в больших играх у тебя появляется некоторая нерешительность, но надо использовать эти моменты себе во благо, потому что именно в матчах против лучших ты учишься.

– Ламин вас впечатляет?

– Он один из лучших футболистов мира, так что это вызов – но хороший, позволяющий чему-то научиться. Это напоминает мне прошлогоднюю встречу с Усманом Дембеле , получившим «Золотой мяч». Против таких футболистов и хочется сыграть – чтобы посмотреть, чего ты стоишь. Это очень, очень высокий уровень, самый высокий. Мы неизбежно окажемся в затруднительном положении, и тогда будет видно, какой ответ мы дадим, – заявил Петро.