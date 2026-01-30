«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб

«Интер» хочет арендовать Кертиса Джонса.

«Интер » может расстаться с Давиде Фраттези и подписать Кертиса Джонса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , если итальянский полузащитник примет предложение «Ноттингем Форест » или до понедельника уедет в какую-либо иную команду, миланцы подпишут нового хавбека.

«Нерадзурри» уже ведут с «Ливерпулем » переговоры об аренде Кертиса Джонса с правом выкупа. Эта сделка будет зависеть от будущего Фраттези.