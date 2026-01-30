«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
«Интер» хочет арендовать Кертиса Джонса.
«Интер» может расстаться с Давиде Фраттези и подписать Кертиса Джонса.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, если итальянский полузащитник примет предложение «Ноттингем Форест» или до понедельника уедет в какую-либо иную команду, миланцы подпишут нового хавбека.
«Нерадзурри» уже ведут с «Ливерпулем» переговоры об аренде Кертиса Джонса с правом выкупа. Эта сделка будет зависеть от будущего Фраттези.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Джонс сейчас важный игрок. Ну и скорее Ливерпуль ещё и Эллиота вернет, чем Джонса отдаст
Джонс сейчас важный игрок. Ну и скорее Ливерпуль ещё и Эллиота вернет, чем Джонса отдаст
Какой Интер??!! Это игрок основы, и воспитанник академии, что за ерунда!!
Какой Интер??!! Это игрок основы, и воспитанник академии, что за ерунда!!
Джонс не игрок основы и не был им никогда
Утка. В заявке Ливерпуля сейчас и так мало доморощенных. А еще его отдавать. Да и хорош он в этом сезоне в целом
Утка. В заявке Ливерпуля сейчас и так мало доморощенных. А еще его отдавать. Да и хорош он в этом сезоне в целом
Не то что доморощенных, там вообще любых мало
Поумнее Фраттези будет, неплохой размен.
Ага, а ван Дейк в одном шаге от перехода в «Ротор»
Думаю что вряд ли, потому что он и сам нужен Ливерпулю.
мне кажется сделка зависит от решения руководства Ливерпуля продавать его лол, особенно в период когда он стал получать больше времени
мне кажется сделка зависит от решения руководства Ливерпуля продавать его лол, особенно в период когда он стал получать больше времени
Да уже есть инфа, что никто его продавать не собирается.
Джонс будет правый фланг закрывать в ближайшее время, так что утка это 99%
зачем продавать без замены сейчас. А вот летом - возможно и только в клуб АПЛ( дороже будет стоить)
Фраттези куда уже только не «ушел»
