🎥 Фанаты «МЮ» растрогали Каземиро после победы над «Арсеналом». До игры он объявил об уходе из клуба
Выезд на «Эмирейтс» для Каземиро стал первым матчем после объявления о его уходе из «Манчестер Юнайтед» – бразилец попрощается с манкунианцами в конце сезона.
«Красные дьяволы» благодаря голу Матеуса Куньи на 87-й минуте вырвали у «канониров» победу со счетом 3:2. После финального свистка одноклубники вытолкнули Каземиро к трибуне выездных болельщиков, которые начали исполнять заряд о бразильце.
На лице Каземиро написано все.
Фанаты уже ждут, что Каземиро превратится во второго Бастиана Швайнштайгера, который регулярно поддерживает «красных дьяволов»:
«С нетерпением жду, когда Каземиро будет вести себя именно так, когда он уйдет».
