🎥 Фанаты «МЮ» растрогали Каземиро после победы над «Арсеналом». До игры он объявил об уходе из клуба

Выезд на «Эмирейтс» для Каземиро стал первым матчем после объявления о его уходе из «Манчестер Юнайтед» – бразилец попрощается с манкунианцами в конце сезона.

«Красные дьяволы» благодаря голу Матеуса Куньи на 87-й минуте вырвали у «канониров» победу со счетом 3:2. После финального свистка одноклубники вытолкнули Каземиро к трибуне выездных болельщиков, которые начали исполнять заряд о бразильце.

На лице Каземиро написано все.

Фанаты уже ждут, что Каземиро превратится во второго Бастиана Швайнштайгера, который регулярно поддерживает «красных дьяволов»:

«С нетерпением жду, когда Каземиро будет вести себя именно так, когда он уйдет».

Басти: «Продолжайте в том же духе, Майкл Кэррик и «МЮ».

Будете скучать?