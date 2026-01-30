Бута расторг контракт с «Айнтрахтом» и перешел в «Копенгаген». Соглашение – до конца сезона
Аурелиу Бута перешел в «Копенгаген».
Защитник Аурелиу Бута перешел из «Айнтрахта» в «Копенгаген».
Португалец расторг контракт с клубом из Франкфурта. Соглашение с «Копенгагеном» рассчитано до конца нынешнего сезона.
В сезоне-2025/26 Бута провел за «Айнтрахт» 4 матча в Бундеслиге и не отметился результативными действиями. Подробную статистику 28-летнего правого защитника можно найти здесь.
Фото: fck.dk
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Копенгагена»
