«Кристал Пэлас» арендовал у «Виллы» Гессана с опцией выкупа за 30 млн евро. Форвард ни разу не забил в АПЛ за 13 матчей
«Астон Вилла» отдала Гессана в аренду.
Эванн Гессан перешел в «Кристал Пэлас».
Нападающий арендован у «Астон Виллы» до конца сезона. Предусмотрена опция выкупа – за 30 млн евро, как сообщалось ранее.
24-летний француз взял в новой команде 29-й номер.
В АПЛ Гессан провел 13 матчей и голами не отметился. В «Ницце» в прошлом сезоне у него было 12 голов в 33 играх.
Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
Фото: cpfc.co.uk
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Кристал Пэлас»
