«Кристал Пэлас» арендовал у «Виллы» Гессана с опцией выкупа за 30 млн евро. Форвард ни разу не забил в АПЛ за 13 матчей

«Астон Вилла» отдала Гессана в аренду.

Эванн Гессан перешел в «Кристал Пэлас ».

Нападающий арендован у «Астон Виллы » до конца сезона. Предусмотрена опция выкупа – за 30 млн евро, как сообщалось ранее.

24-летний француз взял в новой команде 29-й номер.

В АПЛ Гессан провел 13 матчей и голами не отметился. В «Ницце» в прошлом сезоне у него было 12 голов в 33 играх.

Фото: cpfc.co.uk