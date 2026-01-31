«Динамо» Загреб арендовало Ливаковича у «Фенербахче» до конца сезона. Вратарь покинул «Жирону», не сыграв ни одного матча
Доминик Ливакович вернулся в «Динамо» Загреб.
Хорватский клуб арендовал 31-летнего голкипера у «Фенербахче» до конца нынешнего сезона. Арендное соглашение с «Жироной» расторгнуто досрочно.
В нынешнем сезоне Ливакович не сыграл за «Жирону» ни одного матча. Подробная статистика его выступлений – здесь.
Изображение: gnkdinamo.hr
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Динамо» Загреб
Жалко ,вроде хороший кипер ,думал заиграет за пределами Хорватии
