«Динамо» Загреб арендовало Ливаковича у «Фенербахче» до конца сезона. Вратарь покинул «Жирону», не сыграв ни одного матча

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович вернулся в «Динамо » Загреб.

Хорватский клуб арендовал 31-летнего голкипера у «Фенербахче » до конца нынешнего сезона. Арендное соглашение с «Жироной» расторгнуто досрочно.

В нынешнем сезоне Ливакович не сыграл за «Жирону» ни одного матча. Подробная статистика его выступлений – здесь .

Изображение: gnkdinamo.hr