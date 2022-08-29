Каземиро и Роналду в старте: выбираем лучший состав «МЮ» на матч против «Лестера»

В субботу «Манчестер Юнайтед» одержал вторую победу подряд в новом сезоне Премьер-лиги, обыграв «Саутгемптон» со счетом 1:0 на выезде. В пятом туре «красные дьяволы» встретятся с «Лестером». Вероятно, Эрик тен Хаг к этому матчу внесет несколько изменений в состав своей команды.
Давайте попробуем выбрать самый оптимальный состав «МЮ» на матч против «Лестера».
Вратарь
Давид Де Хеа впервые в новом сезоне сохранил свои ворота сухими, очевидно, испанец должен стоять в раме и в пятом туре АПЛ.
Защита
Диогу Далот, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес и Тирелл Маласиа отлично работают вместе, у Тен Хага нет причин что-то менять в обороне.
Полузащита
Каземиро, скорее всего, дебютирует за «красных дьяволов» в матче против «Лестера», составив компанию в полузащите Кристиану Эриксену и Бруну Фернандешу.
Атака
Маркус Рэшфорд неважно смотрелся в роли «девятки» в матче против «Саутгемптона», вероятно, в четверг атаку возглавит Криштиану Роналду. Джейдон Санчо может расположиться на левом фланге, а справа сыграет Антони, если, конечно, к этому времени он успеет перебраться в Манчестер.
Лучший состав «МЮ» на матч против «Лестера»
Схема: 4-2-3-1.
Состав: Де Хеа; Далот, Варан, Мартинес, Маласиа; Каземиро, Эриксен; Антони, Фернандеш, Санчо; Роналду.
Как вам такой состав?
Комментарии